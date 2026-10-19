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"Откройте глаза": глава МИД Ирана обвинил США и Европу в затягивании конфликта на Украине

"Откройте глаза": глава МИД Ирана обвинил США и Европу в затягивании конфликта на Украине - 19.10.2026 Украина.ру

"Откройте глаза": глава МИД Ирана обвинил США и Европу в затягивании конфликта на Украине

Ошибочная политика Соединенных Штатов и европейских стран является главным фактором затягивания кризиса на Украине и причиной возникновения других военных конфликтов в мире, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Тегеране

2026-10-19T19:03

2026-10-19T19:03

2026-10-19T19:03

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Иранский министр призвал лидеров европейских государств "открыть глаза" и трезво оценить реальную ситуацию."Европейские страны и США страдают от ошибочных расчетов и ошибочных подходов, а взяв неверный политический курс, они стали главной причиной многих войн и кризисов. Поддержка Запада привела к затягиванию войны на Украине", — подчеркнул Аракчи. В свою очередь, Сергей Лавров сообщил, что в ходе встречи проинформировал иранского коллегу о текущем положении дел. По словам российского министра, киевский режим и его покровители из Европы явно не готовы к мирным переговорам. Подробнее о визите главы внешнеполитического ведомства — в материале "Не Россия начала подрывать мировую стабильность": главные заявления Лаврова в Тегеране на сайте Украина.ру.

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иран, новости, сша, европа, сергей лавров, мид, украина.ру