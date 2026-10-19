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"Мы стали забывать, каким он был идиотом". Чем занимается сегодня Виктор Ющенко

"Мы стали забывать, каким он был идиотом". Чем занимается сегодня Виктор Ющенко - 19.10.2026 Украина.ру

"Мы стали забывать, каким он был идиотом". Чем занимается сегодня Виктор Ющенко

Третий президент Украины Виктор Ющенко напомнил о себе открытым письмом президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, обрушившись на него за дизельную сделку с Россией

2026-10-19T17:01

2026-10-19T17:01

2026-10-19T17:01

эксклюзив

украина

сша

вашингтон

виктор ющенко

дональд трамп

республиканская партия

слуга народа

верховная рада

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"Дико и больно, когда раздаются призывы к Украине остановиться, наставления, кого нам выбирать и как жить, или когда дается зеленый свет на торговлю российским дизелем. Каждый доллар от этого дизеля – это купленная ракета, которая завтра прилетит в наши хаты", – с пафосом заявил украинский экс-президент, который попытался устроить хозяину Белого дома натуральную выволочку, словно неразумному нашкодившему ребенку.Лучший друг коррупционеров и пчеловодов – как называли в свое время Ющенко – решил преподать Трампу урок истории. Он сравнил его действия с политикой американского президента Герберта Гувера, еще одного представителя Республиканской партии, который торговал нефтью с императорской Японией накануне начала Второй мировой войны. Намекая на то, что Россия якобы готовится устроить американцам новый Перл-Харбор.Бывший украинский президент снова заявил о том, что Вторую мировую выиграли украинские солдаты – напомнив про американского военнослужащего Майкла Стренка, поднимавшего флаг во время высадки американского десанта на Иводзиме. Хотя сержант Стренк родился на территории современной Словакии, и никогда не подозревал, что спустя 80 лет после гибели его запишут в почетные украинцы."Мы – народ хлеборобов, чья идентичность проистекает из любви к собственной хате, к своему полю и к своему родному небу. Мы никогда не посягали на чужое, но и свое отдавать не научены", – провозгласил в своем письме Ющенко.Эти слова обращенные к действующему президенту США, указывают на полную неадекватность отставного украинского политика. И это наверняка понимают в Вашингтоне, где не обращают на Виктора Андреевича никакого внимания, рассматривая его как говорящую марионетку в руках у Зеленского.Виктор Ющенко действительно находится сейчас на содержании Банковой, которая использует третьего президента Украины в своих интересах.Нелегитимный Зеленский, управляющий страной без проведения предусмотренных конституцией выборов, окружил себя двумя бывшими президентами – Ющенко и Леонидом Кучмой – в расчете на то, что это каким-то образом сделает его власть законной. Виктор Андреевич охотно играет предложенную ему роль, которая сделала его придворным шутом. Он беззастенчиво льстит Зеленскому и защищает его от всеобщей критики, получая за это различные премии, награды и материальные блага.В августе этого года украинское правительство выделило Ющенко хорошо оплачиваемую синекуру. Его утвердили на посту председателя наблюдательного совета "Национального музея Голодомора", который до сих пор не достроили до конца – по причине хронического разворовывания бюджетных денег.Впрочем, бывший президент Украины редко появляется в офисе на Печерске. Он предпочитает проводить время в своем имении, расположенном в пригородном поселке Новые Безрадичи. Ющенко основал там частный музей "Код Нации", где разводит пчел и лепит копии трипольских горшков, а также собрал "самую большую в мире" коллекцию вышитых сорочек и рушников.Отставной политик принимал участие в создании металлического трезубца, которым заменили советский герб, располагавшийся на щите изуродованной вандалами Родины-матери. Бывший президент Украины с гордостью рассказывал об этом в прессе – а потом оказалось, что свежеизготовленный тризуб покрылся коррозией. Скорее всего, это произошло потому, что Ющенко по старой привычке положил в свой карман выделенные на это финансы.Недавно с музеем Ющенко случился новый конфуз. В его усадьбу притащили обгоревшие на передовой танки, выдавая их за российскую боевую технику. Подбитые боевые машины, сделанные еще в советские времена, торжественно украсили антироссийскими лозунгами и матерными словами. А потом блогеры заподозрили, что эти старые танки могли на самом деле принадлежать украинской армии.Иногда Зеленский вытаскивает своего предшественника из Новых Безрадичей – специально для того, чтобы поручить ему выдать очередное безумное заявление или сделать эпатажный поступок.Когда в Варшаве решили отозвать у Зеленского орден Белого орла – за прославление бандеровских террористов, убивавших мирное польское население на Волыни – Ющенко тоже отказался от этого ордена, обвинив поляков в том, что они обслуживают российские интересы. А сейчас Виктор Андреевич озвучивает политическую повестку Банковой, требуя воевать до последнего украинца, наступая на восток вплоть до самой Москвы."Я уже в таком возрасте, что могу говорить: у меня есть свое представление, и я могу действовать морально, в интересах моей нации. Кто-то говорит – давайте идти до хутора Михайловского. А я говорю – и все? Вы самую большую проблему оставляете своим детям и внукам. На Москву!" – заявил ЮщенкоВоинственная речь этого "высокоморального" персонажа, размахивающего в телестудиях воображаемой казацкой шаблюкой, покоробила даже верноподданных украинских депутатов. Они уличили Ющенко в полной неадекватности, не стесняясь при этом самых непочтительных выражений."С годами мы стали забывать, до какой степени бесполезно-блаженным идиотом всегда был Виктор Андреевич Ющенко. К счастью, он не забывает периодически напоминать об этом, как сегодня, заявлением о том, что нам нужно идти на Москву. Почему-то из студии, а не в Купянске. Уверен, что безнадежно не туда наша страна необратимо начала сворачивать, когда перешла к хуторскому мессианству Ющенко, все остальное было следствием", – сказал об этом член фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Максим Бужанский.Действительно, третий президент Украины сыграл в судьбе своей страны роковую роль. Захватив власть путем переворота на первом Майдане, Ющенко начал проведение националистических реформ, которые в итоге привели украинцев к катастрофе. Он запустил процесс декоммунизации, приступил к притеснениям русского языка, инициировал прославление нацистских коллаборантов и спровоцировал первый глубокий кризис в российско-украинских отношениях.Все это претворялось в жизнь при поддержке США, которые изначально продвигали Ющенко как свою креатуру. Бывший президент был женат вторым браком на американке Катерине Чумаченко, которая родилась в Чикаго, в семье украинского эмигранта, и работала в Госдепартаменте. Победа Ющенко ознаменовала собой смену внешнеполитического вектора Украины, вступившей на путь превращения в зависимую колонию Запада. А Вашингтон покрывал коррупционную деятельность своего ставленника, защищая его от украинского закона.После истечения полномочий Ющенко его пытались привлечь к суду – на основании масштабного хищения финансовых средств, выделенных на строительство "Детской больницы будущего", которое лично курировала жена президента. Украинские олигархи сдавали на строительство этого объекта многомиллионные "взносы" – однако строительство клиники для больных детей даже не начиналось. А известный политик Геннадий Москаль рассказал о том, что Ющенко присвоил на этой афере около миллиарда долларов.Третьего президента Украины спасли от тюрьмы именно США. Они взяли чету Ющенко под защиту, и на Банковой замяли резонансное дело, чтобы не ссориться с Вашингтоном. И сейчас, атакуя президента Трампа, Ющенко рискует нарваться на ответную реакцию американского руководства, которое вполне способно напомнить отставному политику про его былые грехи.

https://ukraina.ru/20261014/s-tiranami-ne-dogovarivayutsya-yuschenko-predyavil-trampu-ryad-pretenziy-i-prikrylsya-sovetskim-soldatom--1083810119.html

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Сергей Котвицкий

эксклюзив, украина, сша, вашингтон, виктор ющенко, дональд трамп, республиканская партия, слуга народа, верховная рада