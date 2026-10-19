https://ukraina.ru/20261019/my-stali-zabyvat-kakim-on-byl-idiotom-chem-zanimaetsya-segodnya-viktor-yuschenko-1083923904.html
"Мы стали забывать, каким он был идиотом". Чем занимается сегодня Виктор Ющенко
"Мы стали забывать, каким он был идиотом". Чем занимается сегодня Виктор Ющенко - 19.10.2026 Украина.ру
"Мы стали забывать, каким он был идиотом". Чем занимается сегодня Виктор Ющенко
Третий президент Украины Виктор Ющенко напомнил о себе открытым письмом президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, обрушившись на него за дизельную сделку с Россией
2026-10-19T17:01
2026-10-19T17:01
2026-10-19T17:01
эксклюзив
украина
сша
вашингтон
виктор ющенко
дональд трамп
республиканская партия
слуга народа
верховная рада
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"Дико и больно, когда раздаются призывы к Украине остановиться, наставления, кого нам выбирать и как жить, или когда дается зеленый свет на торговлю российским дизелем. Каждый доллар от этого дизеля – это купленная ракета, которая завтра прилетит в наши хаты", – с пафосом заявил украинский экс-президент, который попытался устроить хозяину Белого дома натуральную выволочку, словно неразумному нашкодившему ребенку.Лучший друг коррупционеров и пчеловодов – как называли в свое время Ющенко – решил преподать Трампу урок истории. Он сравнил его действия с политикой американского президента Герберта Гувера, еще одного представителя Республиканской партии, который торговал нефтью с императорской Японией накануне начала Второй мировой войны. Намекая на то, что Россия якобы готовится устроить американцам новый Перл-Харбор.Бывший украинский президент снова заявил о том, что Вторую мировую выиграли украинские солдаты – напомнив про американского военнослужащего Майкла Стренка, поднимавшего флаг во время высадки американского десанта на Иводзиме. Хотя сержант Стренк родился на территории современной Словакии, и никогда не подозревал, что спустя 80 лет после гибели его запишут в почетные украинцы."Мы – народ хлеборобов, чья идентичность проистекает из любви к собственной хате, к своему полю и к своему родному небу. Мы никогда не посягали на чужое, но и свое отдавать не научены", – провозгласил в своем письме Ющенко.Эти слова обращенные к действующему президенту США, указывают на полную неадекватность отставного украинского политика. И это наверняка понимают в Вашингтоне, где не обращают на Виктора Андреевича никакого внимания, рассматривая его как говорящую марионетку в руках у Зеленского.Виктор Ющенко действительно находится сейчас на содержании Банковой, которая использует третьего президента Украины в своих интересах.Нелегитимный Зеленский, управляющий страной без проведения предусмотренных конституцией выборов, окружил себя двумя бывшими президентами – Ющенко и Леонидом Кучмой – в расчете на то, что это каким-то образом сделает его власть законной. Виктор Андреевич охотно играет предложенную ему роль, которая сделала его придворным шутом. Он беззастенчиво льстит Зеленскому и защищает его от всеобщей критики, получая за это различные премии, награды и материальные блага.В августе этого года украинское правительство выделило Ющенко хорошо оплачиваемую синекуру. Его утвердили на посту председателя наблюдательного совета "Национального музея Голодомора", который до сих пор не достроили до конца – по причине хронического разворовывания бюджетных денег.Впрочем, бывший президент Украины редко появляется в офисе на Печерске. Он предпочитает проводить время в своем имении, расположенном в пригородном поселке Новые Безрадичи. Ющенко основал там частный музей "Код Нации", где разводит пчел и лепит копии трипольских горшков, а также собрал "самую большую в мире" коллекцию вышитых сорочек и рушников.Отставной политик принимал участие в создании металлического трезубца, которым заменили советский герб, располагавшийся на щите изуродованной вандалами Родины-матери. Бывший президент Украины с гордостью рассказывал об этом в прессе – а потом оказалось, что свежеизготовленный тризуб покрылся коррозией. Скорее всего, это произошло потому, что Ющенко по старой привычке положил в свой карман выделенные на это финансы.Недавно с музеем Ющенко случился новый конфуз. В его усадьбу притащили обгоревшие на передовой танки, выдавая их за российскую боевую технику. Подбитые боевые машины, сделанные еще в советские времена, торжественно украсили антироссийскими лозунгами и матерными словами. А потом блогеры заподозрили, что эти старые танки могли на самом деле принадлежать украинской армии.Иногда Зеленский вытаскивает своего предшественника из Новых Безрадичей – специально для того, чтобы поручить ему выдать очередное безумное заявление или сделать эпатажный поступок.Когда в Варшаве решили отозвать у Зеленского орден Белого орла – за прославление бандеровских террористов, убивавших мирное польское население на Волыни – Ющенко тоже отказался от этого ордена, обвинив поляков в том, что они обслуживают российские интересы. А сейчас Виктор Андреевич озвучивает политическую повестку Банковой, требуя воевать до последнего украинца, наступая на восток вплоть до самой Москвы."Я уже в таком возрасте, что могу говорить: у меня есть свое представление, и я могу действовать морально, в интересах моей нации. Кто-то говорит – давайте идти до хутора Михайловского. А я говорю – и все? Вы самую большую проблему оставляете своим детям и внукам. На Москву!" – заявил ЮщенкоВоинственная речь этого "высокоморального" персонажа, размахивающего в телестудиях воображаемой казацкой шаблюкой, покоробила даже верноподданных украинских депутатов. Они уличили Ющенко в полной неадекватности, не стесняясь при этом самых непочтительных выражений."С годами мы стали забывать, до какой степени бесполезно-блаженным идиотом всегда был Виктор Андреевич Ющенко. К счастью, он не забывает периодически напоминать об этом, как сегодня, заявлением о том, что нам нужно идти на Москву. Почему-то из студии, а не в Купянске. Уверен, что безнадежно не туда наша страна необратимо начала сворачивать, когда перешла к хуторскому мессианству Ющенко, все остальное было следствием", – сказал об этом член фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Максим Бужанский.Действительно, третий президент Украины сыграл в судьбе своей страны роковую роль. Захватив власть путем переворота на первом Майдане, Ющенко начал проведение националистических реформ, которые в итоге привели украинцев к катастрофе. Он запустил процесс декоммунизации, приступил к притеснениям русского языка, инициировал прославление нацистских коллаборантов и спровоцировал первый глубокий кризис в российско-украинских отношениях.Все это претворялось в жизнь при поддержке США, которые изначально продвигали Ющенко как свою креатуру. Бывший президент был женат вторым браком на американке Катерине Чумаченко, которая родилась в Чикаго, в семье украинского эмигранта, и работала в Госдепартаменте. Победа Ющенко ознаменовала собой смену внешнеполитического вектора Украины, вступившей на путь превращения в зависимую колонию Запада. А Вашингтон покрывал коррупционную деятельность своего ставленника, защищая его от украинского закона.После истечения полномочий Ющенко его пытались привлечь к суду – на основании масштабного хищения финансовых средств, выделенных на строительство "Детской больницы будущего", которое лично курировала жена президента. Украинские олигархи сдавали на строительство этого объекта многомиллионные "взносы" – однако строительство клиники для больных детей даже не начиналось. А известный политик Геннадий Москаль рассказал о том, что Ющенко присвоил на этой афере около миллиарда долларов.Третьего президента Украины спасли от тюрьмы именно США. Они взяли чету Ющенко под защиту, и на Банковой замяли резонансное дело, чтобы не ссориться с Вашингтоном. И сейчас, атакуя президента Трампа, Ющенко рискует нарваться на ответную реакцию американского руководства, которое вполне способно напомнить отставному политику про его былые грехи.
https://ukraina.ru/20261014/s-tiranami-ne-dogovarivayutsya-yuschenko-predyavil-trampu-ryad-pretenziy-i-prikrylsya-sovetskim-soldatom--1083810119.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, сша, вашингтон, виктор ющенко, дональд трамп, республиканская партия, слуга народа, верховная рада
"Мы стали забывать, каким он был идиотом". Чем занимается сегодня Виктор Ющенко
Третий президент Украины Виктор Ющенко напомнил о себе открытым письмом президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, обрушившись на него за дизельную сделку с Россией
"Дико и больно, когда раздаются призывы к Украине остановиться, наставления, кого нам выбирать и как жить, или когда дается зеленый свет на торговлю российским дизелем. Каждый доллар от этого дизеля – это купленная ракета, которая завтра прилетит в наши хаты", – с пафосом заявил украинский экс-президент, который попытался устроить хозяину Белого дома натуральную выволочку, словно неразумному нашкодившему ребенку.
Лучший друг коррупционеров и пчеловодов – как называли в свое время Ющенко – решил преподать Трампу урок истории. Он сравнил его действия с политикой американского президента Герберта Гувера, еще одного представителя Республиканской партии, который торговал нефтью с императорской Японией накануне начала Второй мировой войны. Намекая на то, что Россия якобы готовится устроить американцам новый Перл-Харбор.
Бывший украинский президент снова заявил о том, что Вторую мировую выиграли украинские солдаты – напомнив про американского военнослужащего Майкла Стренка, поднимавшего флаг во время высадки американского десанта на Иводзиме. Хотя сержант Стренк родился на территории современной Словакии, и никогда не подозревал, что спустя 80 лет после гибели его запишут в почетные украинцы.
"Мы – народ хлеборобов, чья идентичность проистекает из любви к собственной хате, к своему полю и к своему родному небу. Мы никогда не посягали на чужое, но и свое отдавать не научены", – провозгласил в своем письме Ющенко.
Эти слова обращенные к действующему президенту США, указывают на полную неадекватность отставного украинского политика. И это наверняка понимают в Вашингтоне, где не обращают на Виктора Андреевича никакого внимания, рассматривая его как говорящую марионетку в руках у Зеленского.
Виктор Ющенко действительно находится сейчас на содержании Банковой, которая использует третьего президента Украины в своих интересах.
Нелегитимный Зеленский, управляющий страной без проведения предусмотренных конституцией выборов, окружил себя двумя бывшими президентами – Ющенко и Леонидом Кучмой – в расчете на то, что это каким-то образом сделает его власть законной. Виктор Андреевич охотно играет предложенную ему роль, которая сделала его придворным шутом. Он беззастенчиво льстит Зеленскому и защищает его от всеобщей критики, получая за это различные премии, награды и материальные блага.
В августе этого года украинское правительство выделило Ющенко хорошо оплачиваемую синекуру. Его утвердили на посту председателя наблюдательного совета "Национального музея Голодомора", который до сих пор не достроили до конца – по причине хронического разворовывания бюджетных денег.
Впрочем, бывший президент Украины редко появляется в офисе на Печерске. Он предпочитает проводить время в своем имении, расположенном в пригородном поселке Новые Безрадичи. Ющенко основал там частный музей "Код Нации", где разводит пчел и лепит копии трипольских горшков, а также собрал "самую большую в мире" коллекцию вышитых сорочек и рушников.
Отставной политик принимал участие в создании металлического трезубца, которым заменили советский герб, располагавшийся на щите изуродованной вандалами Родины-матери. Бывший президент Украины с гордостью рассказывал об этом в прессе – а потом оказалось, что свежеизготовленный тризуб покрылся коррозией. Скорее всего, это произошло потому, что Ющенко по старой привычке положил в свой карман выделенные на это финансы.
Недавно с музеем Ющенко случился новый конфуз. В его усадьбу притащили обгоревшие на передовой танки, выдавая их за российскую боевую технику. Подбитые боевые машины, сделанные еще в советские времена, торжественно украсили антироссийскими лозунгами и матерными словами. А потом блогеры заподозрили, что эти старые танки могли на самом деле принадлежать украинской армии.
Иногда Зеленский вытаскивает своего предшественника из Новых Безрадичей – специально для того, чтобы поручить ему выдать очередное безумное заявление или сделать эпатажный поступок.
Когда в Варшаве решили отозвать у Зеленского орден Белого орла – за прославление бандеровских террористов, убивавших мирное польское население на Волыни – Ющенко тоже отказался от этого ордена, обвинив поляков в том, что они обслуживают российские интересы. А сейчас Виктор Андреевич озвучивает политическую повестку Банковой, требуя воевать до последнего украинца, наступая на восток вплоть до самой Москвы.
"Я уже в таком возрасте, что могу говорить: у меня есть свое представление, и я могу действовать морально, в интересах моей нации. Кто-то говорит – давайте идти до хутора Михайловского. А я говорю – и все? Вы самую большую проблему оставляете своим детям и внукам. На Москву!" – заявил Ющенко
Воинственная речь этого "высокоморального" персонажа, размахивающего в телестудиях воображаемой казацкой шаблюкой, покоробила даже верноподданных украинских депутатов. Они уличили Ющенко в полной неадекватности, не стесняясь при этом самых непочтительных выражений.
"С годами мы стали забывать, до какой степени бесполезно-блаженным идиотом всегда был Виктор Андреевич Ющенко. К счастью, он не забывает периодически напоминать об этом, как сегодня, заявлением о том, что нам нужно идти на Москву. Почему-то из студии, а не в Купянске. Уверен, что безнадежно не туда наша страна необратимо начала сворачивать, когда перешла к хуторскому мессианству Ющенко, все остальное было следствием", – сказал об этом член фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Максим Бужанский.
Действительно, третий президент Украины сыграл в судьбе своей страны роковую роль. Захватив власть путем переворота на первом Майдане, Ющенко начал проведение националистических реформ, которые в итоге привели украинцев к катастрофе. Он запустил процесс декоммунизации, приступил к притеснениям русского языка, инициировал прославление нацистских коллаборантов и спровоцировал первый глубокий кризис в российско-украинских отношениях.
Все это претворялось в жизнь при поддержке США, которые изначально продвигали Ющенко как свою креатуру. Бывший президент был женат вторым браком на американке Катерине Чумаченко, которая родилась в Чикаго, в семье украинского эмигранта, и работала в Госдепартаменте. Победа Ющенко ознаменовала собой смену внешнеполитического вектора Украины, вступившей на путь превращения в зависимую колонию Запада. А Вашингтон покрывал коррупционную деятельность своего ставленника, защищая его от украинского закона.
После истечения полномочий Ющенко его пытались привлечь к суду – на основании масштабного хищения финансовых средств, выделенных на строительство "Детской больницы будущего", которое лично курировала жена президента. Украинские олигархи сдавали на строительство этого объекта многомиллионные "взносы" – однако строительство клиники для больных детей даже не начиналось. А известный политик Геннадий Москаль рассказал о том, что Ющенко присвоил на этой афере около миллиарда долларов.
Третьего президента Украины спасли от тюрьмы именно США. Они взяли чету Ющенко под защиту, и на Банковой замяли резонансное дело, чтобы не ссориться с Вашингтоном. И сейчас, атакуя президента Трампа, Ющенко рискует нарваться на ответную реакцию американского руководства, которое вполне способно напомнить отставному политику про его былые грехи.