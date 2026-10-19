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Переправа остановлена: российская армия продолжает перерезать Днепр

Переправа остановлена: российская армия продолжает перерезать Днепр - 19.10.2026 Украина.ру

Переправа остановлена: российская армия продолжает перерезать Днепр

Российские военные нанесли удар управляемой авиабомбой (КАБ) по Южному мосту в Днепропетровске. В дорожном покрытии образовалась большая пробоина

2026-10-19T18:43

2026-10-19T18:43

2026-10-19T18:50

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Местные Telegram-каналы сообщают, что движение по переправе остановится как минимум на месяц.13 октября КАБы уже атаковали этот мост — тогда закрыли одно направление, сегодня перекрыты оба потока.Южный мост в Днепропетровске — это 1248-метровый стальной балочный автомобильный и пешеходный переход, который соединяет жилые массивы Приднепровск и Победа. Его возведение заняло почти два десятилетия: строительство началось в 1982 году, шло с большими перерывами и было окончательно завершено только в декабре 2000 года.Изначально мост задумывался для разгрузки других переправ города. Сегодня он связывает южные и юго-восточные районы с Приднепровском и служит ключевым элементом строящейся восточной дуги объездной дороги.16 октября глава Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил Путину, что российские войска наносят удары по стратегически важным мостам Украины, объектам железнодорожного транспорта и дата-центрам, используемым в интересах ВСУ. Президент поручил продолжить выполнение задач СВО и нанесение массированных ударов по логистическим центрам противника. В течение текущего месяца российскими военными были нанесены удары по Северному и Южному мосту в Киеве, а также по переправам в Харьковской и оккупированной ВСУ части Запорожской областей. Чем обусловлена активизация ударов по украинской инфраструктуре — в материале Ищенко объяснил, почему Россия сменила тактику и бьёт по мостам Киева на сайте Украина. ру.

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новости, россия, киев, днепропетровск, вооруженные силы украины, генштаб, украина.ру