Переправа остановлена: российская армия продолжает перерезать Днепр
18:43 19.10.2026 (обновлено: 18:50 19.10.2026)
© Фото : социальные сетиЮжный мост Днепропетровск
© Фото : социальные сети
Российские военные нанесли удар управляемой авиабомбой (КАБ) по Южному мосту в Днепропетровске. В дорожном покрытии образовалась большая пробоина
Местные Telegram-каналы сообщают, что движение по переправе остановится как минимум на месяц.
13 октября КАБы уже атаковали этот мост — тогда закрыли одно направление, сегодня перекрыты оба потока.
Южный мост в Днепропетровске — это 1248-метровый стальной балочный автомобильный и пешеходный переход, который соединяет жилые массивы Приднепровск и Победа. Его возведение заняло почти два десятилетия: строительство началось в 1982 году, шло с большими перерывами и было окончательно завершено только в декабре 2000 года.
Изначально мост задумывался для разгрузки других переправ города. Сегодня он связывает южные и юго-восточные районы с Приднепровском и служит ключевым элементом строящейся восточной дуги объездной дороги.
16 октября глава Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил Путину, что российские войска наносят удары по стратегически важным мостам Украины, объектам железнодорожного транспорта и дата-центрам, используемым в интересах ВСУ. Президент поручил продолжить выполнение задач СВО и нанесение массированных ударов по логистическим центрам противника.
В течение текущего месяца российскими военными были нанесены удары по Северному и Южному мосту в Киеве, а также по переправам в Харьковской и оккупированной ВСУ части Запорожской областей. Чем обусловлена активизация ударов по украинской инфраструктуре — в материале Ищенко объяснил, почему Россия сменила тактику и бьёт по мостам Киева на сайте Украина. ру.
13 октября КАБы уже атаковали этот мост — тогда закрыли одно направление, сегодня перекрыты оба потока.
Южный мост в Днепропетровске — это 1248-метровый стальной балочный автомобильный и пешеходный переход, который соединяет жилые массивы Приднепровск и Победа. Его возведение заняло почти два десятилетия: строительство началось в 1982 году, шло с большими перерывами и было окончательно завершено только в декабре 2000 года.
Изначально мост задумывался для разгрузки других переправ города. Сегодня он связывает южные и юго-восточные районы с Приднепровском и служит ключевым элементом строящейся восточной дуги объездной дороги.
16 октября глава Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил Путину, что российские войска наносят удары по стратегически важным мостам Украины, объектам железнодорожного транспорта и дата-центрам, используемым в интересах ВСУ. Президент поручил продолжить выполнение задач СВО и нанесение массированных ударов по логистическим центрам противника.
В течение текущего месяца российскими военными были нанесены удары по Северному и Южному мосту в Киеве, а также по переправам в Харьковской и оккупированной ВСУ части Запорожской областей. Чем обусловлена активизация ударов по украинской инфраструктуре — в материале Ищенко объяснил, почему Россия сменила тактику и бьёт по мостам Киева на сайте Украина. ру.
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