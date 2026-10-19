https://ukraina.ru/20261019/ne-zhdut-a-gotovyatsya-strany-nato-sostavlyayut-smetu-dlya-voyny-s-rossiey-1083925302.html

Не ждут, а готовятся: страны НАТО составляют смету для войны с Россией

Не ждут, а готовятся: страны НАТО составляют смету для войны с Россией - 19.10.2026 Украина.ру

Не ждут, а готовятся: страны НАТО составляют смету для войны с Россией

Страны НАТО до конца декабря собираются составить оценку потребностей в вооружении на случай конфликта с Россией. Об этом 19 октября сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

2026-10-19T19:12

2026-10-19T19:12

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Участники альянса планируют провести консультации, в ходе которых будут определены целевые показатели боеспособности на 2029 год. Предполагается, что каждое государство должно будет определить, какие военные силы и технику оно сможет предоставить в случае конфликта."В этом месяце НАТО начинает переговоры о силах и вооружении, которые понадобятся союзникам для защиты от российского нападения, а также о том, как они будут их финансировать", — отмечается в публикации.По данным источников, во время встречи планируется обсудить пять ключевых тем. Самая важная из них – ресурсы, которые страны готовы предоставить для гипотетической войны с Россией. Второй темой может стать замещение американской военной помощи.Третья тема будет касаться более пристального внимания к южному и юго-восточному флангам НАТО, пишет издание. Потом страны планируют обсудить наращивание производства БПЛА и их будущее соотношение с классическими вооружениями.Ожидается, что последней темой встречи станет вопрос более тесного сотрудничества с Украиной."Вы нам понадобитесь"Под предлогом защиты от "российской угрозы" европейские страны уже несколько лет вынашивают планы войны с Россией. В октябре 2025 года Европейская комиссия, ссылаясь на современные конфликты и "рост угроз безопасности объединению", приняла Дорожную карту готовности к обороне-2030.Официально целью принятия этого документа обозначено повышение боеготовности стран ЕС, но Европейская комиссия не стала скрывать, что предоставленный план она рассматривает как составную часть подготовки вооруженного противостояния с Россией в указанные сроки.Европейская стратегия, разработанная в документе, зиждется на четырех "флагманов обороны". Это дозор восточного фланга, европейская инициатива по дронам, европейский воздушный щит и европейский космический щит. Несложно заметить, что основные пункты стратегии совпадают с темами, которые с целью определения целевых показателей боеспособности на 2029 год страны континента планируют обсуждать на более широком, натовском уровне.На уровне НАТО страны Евросоюза усилены Великобританией. В этой стране проводится масштабная реформа оборонного планирования, а британская армия переходит на язык военного времени.Так командующий Сухопутных войск Великобритании генерал сэр Роланд Уолкер в недавном выступлении перед военнослужащими 1-й дивизии, которая должна воевать с Россией, открыто предупредил: "Вы скоро понадобитесь". Также он сказал, что политики очень скоро начнут "откровенный разговор с гражданами о неизбежной войне".Тем временем его немецкий коллега, генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер призвал Германию готовится к возможному военному конфликту к 2029 году. По его словам, для этого нужно мобилизовать не только армию, но и промышленность, инфраструктуру, гражданское общество.У Франции – немного другой сценарий. Спецслужбы этого государства прогнозируют, что масштабные гибридные атаки со стороны России начнутся еще раньше – осенью 2027 года. Однако они ожидают не конвенциональную войну, а "резкую эскалацию гибридной агрессии", масштабные кибератаки и диверсии против критически важной инфраструктуры.Сами граждане Европы, судя по результатам последних социологических опросов, не спешат воевать. По данным Европейского совета по международным отношениям, который проводит исследования в области европейской внешней политики и безопасности, 81% опрошенных жителей ЕС поддерживают оборонительное боевое единство, но при этом лично воевать или отправить близкого члена семьи на войну готовы лишь 38%. В Германии этот процент еще ниже – 29%.Американская консалтинговая компания Gallup проводила собственное исследование и выяснила, что 78% итальянцев, 62% австрийцев, 57% немцев и 53% испанцев не готовы воевать даже за свою страну.Европа знает методЕвропейцы действительно не хотят воевать, рассказал в интервью Украина.ру политолог Андрей Суздальцев. По его словам, тему войны с Россией в Европе, может быть, и не поднимали бы, если бы в 2022 году они не убедились, что Украина не просто не может нанести поражения России, но не может даже удержаться в своих границах."Европа заявила, что ей нельзя уступать, нельзя проиграть. Для Европы понимание проигрыша – это развал блоков: и НАТО, и ЕС. Ситуация будет накаляться, а отношения с США и Китаем будут портиться тоже. Но главный враг Европы официально объявлен, и это, конечно, Россия. В современной истории Европы был только один раз, когда враг был объявлен заранее. Это случилось перед Первой мировой войной и тогда врагами были объявлены Франция и Россия", – рассказал Суздальцев.Германия, которой дважды в истории удалось инициировать мировые войны, сейчас в том же духе активно моделируют третью мировую, продолжил политолог. Но воевать при этом никто не хочет, подчеркнул он."Там рассчитывают на то, что огромные деньги будут выделены на модернизацию армии. Россия, увидев мощь Европы, не рискнет вступать с ней в боевые действия. При этом нет ни одного выступления российских официальных лиц, где угрожали бы Европе войной", – отметил эксперт.По его словам, в Европе это прекрасно понимают, но военные приготовления им нужны, чтобы решить несколько проблем. Первая касается модели развития, к которой Европа давно уже перешла."Европа – это типичная империя. Ей нужно развиваться, но без ресурсов России она развиваться не сможет. Если выживать, то только на ресурсах и возможностях России и за счет Восточной Европы. Иначе никак не выбраться, так как у Европы угасает ее техническое преимущество, ресурсов нет, огромная перенаселенность на континенте", – считает Суздальцев.Вторая задача, которую Европе предстоит решить – это изменение вектора развития экономики, продолжил политолог. Здесь ставка делается на быстрое развитие военной экономики, как это делалось в Германии в 1930-е годы или в США, которые побороли депрессию только благодаря участию во Второй мировой войне.По словам Суздальцева, военная экономика отличается тем, что у нее нет конкуренции – вся продукция закупается гарантированным покупателем, а это государство. Также под нужды военной экономики должны развиваться все сопутствующие отрасли, даже такие как сельское хозяйство, добавил он."Все производители встраиваются в этот финансовый поток, который идет на военное производство. В Европе знают этот метод и пытаются повторить его. Они перестраивают свою экономику на военные рейсы. Конечно, настраиваются они против России, но не факт, что война действительно и будет", – заявил политолог.Третий момент, который подогревает воинственную риторику в Европе – это страх, что континент останется за бортом геополитики, где главная роль будет принадлежать США, Китаю и России, отметил Суздальцев. Украинский вопрос решается без Европы, и это крайне раздражает Брюссель, который видит в этом предвестник собственного развала.При этом крайне сложно прогнозировать будет ли война или нет, продолжил эксперт. По его ожиданиям, глобальной войны не будет, но будут инциденты."У нас есть кандидаты на провокации – это Прибалтика, Польша, Финляндия, Швеция. Это наши старые исторические "друзья". Они действительно рассчитывают, также как и Украина долго рассчитывала, что за них воевать будет НАТО. Им нужен конфликт, чтобы выйти на другую позицию в мировой табели о рангах. Вот чего я боюсь. Глобальной войны я не очень представляю, но провокации я жду. К сожалению, она будет кровавая", – подытожил Андрей Суздальцев.

https://ukraina.ru/20261014/kak-nato-teoreticheski-khochet-pobedit-rossiyu-no-pri-etom-zabyvaet-pro-ovragi-1083811489.html

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https://ukraina.ru/20261019/rostislav-ischenko-rossiya-zastavit-evropu-otsenit-ubytki-ot-ukrainy-chtoby-predotvratit-novuyu-voynu-1083875913.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, россия, европа, германия, андрей суздальцев, нато, ес, европейская комиссия