https://ukraina.ru/20261019/kiselv-khrebet-ukrainskogo-rezhima-slomlen-nastupil-korennoy-perelom-1083911451.html

Киселёв: хребет украинского режима сломлен, наступил коренной перелом

Киселёв: хребет украинского режима сломлен, наступил коренной перелом - 19.10.2026 Украина.ру

Киселёв: хребет украинского режима сломлен, наступил коренной перелом

В противостоянии России и Украины наступил коренной перелом. Боевые действия будут еще продолжаться, но процесс понятен и необратим. Об этом Дмитрий Киселёв рассказал в очередном выпуске своей авторской программы на телеканале "Россия 1"

2026-10-19T10:33

2026-10-19T10:33

2026-10-19T10:33

эксклюзив

украина

россия

дональд трамп

владимир зеленский

киселев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/07/1083048297_0:0:1434:806_1920x0_80_0_0_41cf858dfb50e7f809e9c0504cfc17a8.png

А вот, похоже, именно сейчас, в эти дни и недели, украинский бандеровский режим проходит точку невозврата. Буквально на наших глазах сумма полученных травм означает несовместимость с жизнью и начало, быть может, долгого, но зато безвозвратного прощания, рассказал ведущий.Из некогда процветающей советской Украины с населением 52 млн человек, с прекрасным географическим положением у моря, чернозёмами, плотной железнодорожной сетью и международной трубопроводной системой, металлургией, тяжёлым машиностроением, химической промышленностью, наукой и образованием, нацики в годы незалежности угробили страну, так и с такой скоростью, как, наверное, это мало кому и в истории человечества удавалось.По словам Киселёва, всё из-за ложнопоставленных целей, главная из которых – борьба внутри себя с русскими и со всем русским.Что имеем? Кровавый госпереворот 2014 года в Киеве стал началом того самого насилия над русскими и через карательный поход с танками и самолётами на Донбасс вылился в войну с самой Россией, которая идёт до сих пор.По факту, на сегодняшний день: население страны, по самым оптимистичным оценкам, уполовинилось и хорошо, если дотягивает до 20 млн человек.Если говорить о качестве человеческого потенциала, то оно ухудшилось уже в разы. Лучшие, самые образованные, работоспособные и предприимчивые уехали с Украины на запад и на восток. Вряд ли большинство вернётся в руины. Скорее, обосновавшись на новом месте, заберут оставшихся на Украине родственников к себе. Из оставшихся много немощных, раненых и больных.До недавнего времени Украина была едва ли не самой воцерковлённой страной мира, отметил Киселёв. Украинская православная церковь в отношениях с Московским патриархатом объединяла людей в исконной вере, просветляла народ.Храмы поотнимали, над священниками надругались, церковь разорили. Вместо - самозванцы, осеняющей иконы с изображениями гитлеровских прихвостней.Война с Россией идёт с западным оружием, с опорой на западные технологии, на западные деньги. В итоге полноценной системы ПВО у Украины не осталось. Американских ракет-перехватчиков Patriot просто нет и не предвидится.А на неделе вдруг выяснилось, что американские разведданные стали поступать Киеву в объёме, который даже не позволяет хоть оповестить о ракетном ударе, не говоря уже о его отражении.Здесь важно понимать, что российское оружие нового поколения, например, та самая скоростная реактивная "Герань", что на неделе до Львова долетела, практически беспрепятственно крошит на Украине важнейшую и очень чувствительную инфраструктуру - от мостов до ЦОДов - центров обработки данных, что используются в интересах ВСУ.Добавим сюда уничтожение локомотивов на железных дорогах, в живых их осталось едва ли половина."Плюс Украина уже не имеет выхода к морю, в том смысле, что все морские пути для неё через Одессу, Николаев и соседние порты отрезаны, перестали существовать, будь то для поставок западного оружия или для экспорта зерна. Сказать, что чувствительно – ничего не сказать. Без моря Украина – страна-инвалид", - сказал Киселёв.Отдельная тема – энергетика. Весь электротранспорт Киева, трамваи, троллейбусы и все три линии метро на неделе остановились. Картинки впечатляют.Никакие генераторы здесь не помогут.Столица живёт от одного блэкаута до другого, перебои со светом. А свет – это ведь не только сам свет, а ещё и водонасосы и те агрегаты, которые обеспечивают работу канализации города-миллионника. Можно смеяться, но в Киеве уже кое-где начали рыть выгребные ямы.А вот депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* советует почувствовать себя кошкой:"Что делать жителям прямо сейчас? Максимально сократите использование воды. Не принимайте в ванну, по возможности не пользуйтесь душем, стиральной и посудомоечной машиной. Вся эта вода идёт в канализацию, которая сейчас не принимает стоки. Не сливайте воду в унитаз без надобности. Если система переполнится, стоки могут пойти обратно через унитазы, ванны, раковины и трапы. Сделайте современный сухой туалет. Вставьте два плотных пакета в ведро или в унитаз на дно насыпьте кошачий наполнитель, опилки, измельчённую бумагу или положите пелёнку".Вообще эпидемиологи уже бьют тревогу. В условиях нехватки воды и общей антисанитарии в Киеве бушуют кишечные инфекции. Разносят заразу ещё и расплодившаяся из-за нарушения городской инфраструктуры крысы.Улучшения здесь пока не предвидятся. Роковым для Киева стал на неделе разрыв США. Для Трампа сейчас, можно сказать, экзистенциальный момент: через пару недель в Америке промежуточные выборы, на которых он рискует утратить республиканское большинство в обеих палатах Конгресса.Это большинство до сих пор давало Трампу чуть ли не абсолютную свободу рук. Но вот сейчас – момент щекотливый, опросы не в пользу Трампа.По словам Киселёва, не последнюю роль играют рекордные цены на дизель. Припёртому к стене Трампу нужны быстрые и нестандартные решения. И не одно.Так, в сентябре на съезде республиканской партии он обещал заплатить по 5 тыс. долларов каждому совершеннолетнему американцу в случае победы его партии на предстоящих выборах. Это первое.Второе. Трампу остро нужно качнуть вниз взлетевшие в небеса цены на дизель. Причины две. Основная и пока не решаемая – Иран.Другая – внутрироссийский запрет на экспорт дизеля. В отличие от Украины, Россия Трампу совершенно в дружеском ключе подставила плечо.Буквально в ходе телефонного разговора лидеров наших стран свершилось эпохальное, грандиозный политический прецедент. Трамп снял с России санкции, пусть в конкретном секторе, но все же снял."Отсюда и европейский стон. И сейчас Россия, которая традиционно в мировых лидерах по экспорту дизеля буквально в срочном порядке заключает экспортные контракты, фрахтует танкеры и готовит отгрузку миллионов тонн дизеля. Понятно, что здесь не идет речи о благотворительности, нам коммерчески выгодно. Но все же это во многом действие в условиях форс-мажора, что связано с определенным напряжением. Но лед тронулся", - отметил Киселёв.Для Трампа тоже непросто. Снять санкции с России, пусть в одном секторе, означает взять на себя определенную политическую ответственность. Но он сделал это. Мгновенно.Для России и США случившееся – счастливый опыт быстрого и взаимовыгодного решения, отметил ведущий. Кстати, для Путина и Трампа это еще и уникальный опыт четкой договоренности хоть о чем-то. Так, если задуматься, то ничего подобного до сих пор вообще не было.В ходе первого срока Трампа пытались договориться о создании совместной группы по кибербезопасности. Не получилось. Анкориджские договоренности тоже, пусть не по вине России, но тоже пошли прахом.С Трампом мы ни о чем и вообще никогда не договаривались. Разве что о продолжении контактов, но это почти протокол.И вот сейчас такой очевидный успех. Но для исполнения договоренностей, Трамп это понимает как очевидность, российские НПЗ должны бесперебойно работать. И он прямо просит Зеленского не посягать на них. Зеленский впадает в истерику и буквально на зло Трампу атакует два российских НПЗ в Саратовской и Рязанской областях.А ранее, прознав о российско-американской дизельной сделке, украинская делегация хлопает дверью на переговорах в Майами и раньше времени отбывает на родину. Мол, не о чем с вами разговаривать."Мы так подробно говорим об этом лишь потому, что находящуюся и так в отчаянном положении Украину, бандеровский режим ссорит еще и с Трампом. Для Трампа, если хотите, это личное предательство. А как иначе расценить действие против в разгар избирательной кампании? Подстава за две недели до голосования", - сказал Киселёв.Такое не прощают, добавил ведущий.Экс-премьер Украины Николай Азаров: "То есть, зависит все от того, что если администрация Трампа признает Зеленского нелегитимным президентом, самозванцем, то на него не действует президентский иммунитет. То есть, он подлежит возбуждению уголовного дела, фактов нам более чем достаточно. Ближайший его, ближе не бывает, глава администрации Ермак, заместители главы администрации, министры, вице-премьеры, непосредственного друзья, тысячи записей телефонных разговоров этого Зеленского… Ну что еще надо для возбуждения уголовных дел и для ареста его? Ничего не надо. Нужна политическая воля. Всё".По словам Киселёва, последствия для Зеленского, надо думать, будут куда тяжелее, чем какая-то перепалка в овальном кабинете из-за дресс-кода киевского гостя.Для начала, а это может быть только решение президента, Маск это подтвердил: США тормозят для Украины систему, образно говоря, боевого интернета, Starshield, которую ВСУ используют как для связи на поле боя, так и для отслеживания траектории российских дронов и ракет. Взрывы в Киеве на неделе звучали раньше, чем успевали объявлять ракетную опасность.Вот, собственно, и весь сказ, отметил Киселев. Если совсем кратко, то, на мой взгляд, мы являемся свидетелями коренного перелома.Да, у нас впереди Славянск и Краматорск, котлы, и не один, но в целом процесс понятен и необратим. Наши военные нащупали у врага самые болезненные точки – мосты, логистика, связь. Наша разведка работает точно и быстро, поставляя исчерпывающие данные для цели указания и оценки эффективности ударов.Наши оружейники вырвались в постоянно идущей гонке вперед и с большим запасом. Да, всем непросто, но и результат, пусть пока промежуточный, обнадеживает. Качественно иное положение, резюмировал Киселёв.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20261012/kiselev-pro-kashpirovskogo-ego-seansy-stali-anesteziey-ot-togo-nevynosimogo-kuda-my-zarulili-1083754711.html

https://ukraina.ru/20261018/nalt-na-sankt-peterburg--element-obschey-strategii-zelenskogo-1083899542.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, киселев