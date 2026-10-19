https://ukraina.ru/20261019/dezertirov-uzhe-bolshe-chem-voyuyuschikh-koretskiy-priznal-rada-beretsya-za-nakazaniya-1083924953.html

Дезертиров уже больше, чем воюющих: Корецкий признал, Рада берется за наказания

Дезертиров уже больше, чем воюющих: Корецкий признал, Рада берется за наказания - 19.10.2026 Украина.ру

Дезертиров уже больше, чем воюющих: Корецкий признал, Рада берется за наказания

Верховная Рада рассмотрит законопроект о более суровом наказании за уклонение от мобилизации и самовольное оставление части. К этому документу вернулись из-за необходимости ротации бойцов на фронте и стремительного роста количества забронированных в тылу. Об этом 19 октября сообщил премьер-министр Сергей Корецкий в интервью BBC

2026-10-19T17:11

2026-10-19T17:11

2026-10-19T17:11

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По словам главы правительства, к давно представленному законопроекту вернулись, чтобы усилить ответственность для скрывающихся от мобилизации или совершивших СЗЧ. Это, по его мнению, поможет исправить дисбаланс между воюющими и уклоняющимися от долга — ведь бизнес не может просто требовать не трогать работников, пока другие служат.Премьер отметил, что Генштабу постоянно нужны новые люди: военные выбывают из-за ранения, гибели, пропажи без вести или СЗЧ. При этом бойцам, которые служат годами даже после ранений, необходима ротация. Ситуация, когда на пятом году войны фронт держат одни и те же люди, пока другие забронированы или прячутся, истощает защитников и разрушает доверие к справедливости мобилизации.Также глава правительства привёл статистику: забронированных и скрывающихся от службы сейчас значительно больше, чем военных на фронте."Статистика. Сегодня тех, кто имеет отсрочку, больше, чем тех, кто служит. Сегодня скрывающихся существенно больше, чем тех, кто служит. Сегодня тех, кто забронирован, значительно больше, чем тех, кто служит", — добавил Корецкий.На Украине фактически признают: мобилизация провалилась. Пока одни гибнут на фронте без ротации, другие прячутся, бронируются и отсиживаются в тылу. И теперь власть решила взяться за них — только вот поможет ли ужесточение наказаний, если людей просто не осталось? Вопрос риторический.Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что на Украине дезертирует каждый третий призывник. По словам дипломата, прокуратура Украины в последнее время возбуждает до 20 тысяч уголовных дел в месяц за незаконное покидание воинской части.

https://ukraina.ru/20260831/bolshe-ne-khotyat-tuda-vozvraschatsya--ofitser-vsu-o-massovom-dezertirstve-1082915056.html

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новости, украина, россия, сергей корецкий, родион мирошник, верховная рада, генштаб