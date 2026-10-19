https://ukraina.ru/20261019/polsha-zakryvaet-dveri-ukrainskie-bezhentsy-massovo-uezzhayut-iz-strany-1083924607.html

Польша закрывает двери: украинские беженцы массово уезжают из страны

Польша закрывает двери: украинские беженцы массово уезжают из страны - 19.10.2026 Украина.ру

Польша закрывает двери: украинские беженцы массово уезжают из страны

Украинские беженцы стали чаще уезжать из Польши из-за растущей напряжённости в отношениях с местными жителями. Об этом 19 октября сообщает Myśl Polska со ссылкой на данные Евростата

2026-10-19T16:38

2026-10-19T16:38

2026-10-19T16:38

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"Число украинцев, покидающих Польшу, увеличивается с каждым месяцем", — говорится в публикации.Отмечается, что в мае 2026 года число украинцев, находящихся под временной защитой в Польше, сократилось на 3750 человек, в июне — на 6335, а в июле — на 8110. По данным издания, украинские беженцы жалуются на растущую социальную напряжённость, чувство отчуждения и разочарование отношением поляков к ним.После начала специальной военной операции в Польшу практически одновременно прибыли несколько миллионов беженцев с Украины. Варшава предоставила им льготные условия пребывания на своей территории, материальную помощь, доступ к медицинским и образовательным услугам. Однако, как отмечает издание, в польском медиапространстве постоянно появляются сообщения о непристойном поведении молодых украинцев на территории страны. Также украинцы лидируют по количеству преступлений, совершаемых в Польше иностранцами.Отношение поляков к украинцам стремительно ухудшается. Согласно опросам CBOS, доля поляков, положительно относящихся к украинцам, упала с 51% в 2023 году до 29% в январе 2026-го. При этом число преступлений на почве ненависти против украинцев выросло на 30% — только за первую половину года зафиксировано 180 таких случаев.Поляки все чаще видят в украинцах не соседей, а головную боль. Главной причиной ухудшения отношений стали исторические споры — 45% опрошенных назвали Волынскую трагедию главным фактором. На втором месте — социальные выплаты украинцам (36%).Подробнее о развитии конфликта между Варшавой и Киевом в публикации "Мы жертвы!": как украинцы довели "злых поляков" до агрессии.

https://ukraina.ru/20261016/idite-voevat-evropeyskie-strany-bolshe-ne-prinimayut-muzhchin-s-ukrainy-1083866421.html

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