Польша закрывает двери: украинские беженцы массово уезжают из страны - 19.10.2026 Украина.ру
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Польша закрывает двери: украинские беженцы массово уезжают из страны
Польша закрывает двери: украинские беженцы массово уезжают из страны - 19.10.2026 Украина.ру
Польша закрывает двери: украинские беженцы массово уезжают из страны
Украинские беженцы стали чаще уезжать из Польши из-за растущей напряжённости в отношениях с местными жителями. Об этом 19 октября сообщает Myśl Polska со ссылкой на данные Евростата
2026-10-19T16:38
2026-10-19T16:38
новости
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"Число украинцев, покидающих Польшу, увеличивается с каждым месяцем", — говорится в публикации.Отмечается, что в мае 2026 года число украинцев, находящихся под временной защитой в Польше, сократилось на 3750 человек, в июне — на 6335, а в июле — на 8110. По данным издания, украинские беженцы жалуются на растущую социальную напряжённость, чувство отчуждения и разочарование отношением поляков к ним.После начала специальной военной операции в Польшу практически одновременно прибыли несколько миллионов беженцев с Украины. Варшава предоставила им льготные условия пребывания на своей территории, материальную помощь, доступ к медицинским и образовательным услугам. Однако, как отмечает издание, в польском медиапространстве постоянно появляются сообщения о непристойном поведении молодых украинцев на территории страны. Также украинцы лидируют по количеству преступлений, совершаемых в Польше иностранцами.Отношение поляков к украинцам стремительно ухудшается. Согласно опросам CBOS, доля поляков, положительно относящихся к украинцам, упала с 51% в 2023 году до 29% в январе 2026-го. При этом число преступлений на почве ненависти против украинцев выросло на 30% — только за первую половину года зафиксировано 180 таких случаев.Поляки все чаще видят в украинцах не соседей, а головную боль. Главной причиной ухудшения отношений стали исторические споры — 45% опрошенных назвали Волынскую трагедию главным фактором. На втором месте — социальные выплаты украинцам (36%).Подробнее о развитии конфликта между Варшавой и Киевом в публикации "Мы жертвы!": как украинцы довели "злых поляков" до агрессии.
https://ukraina.ru/20261016/idite-voevat-evropeyskie-strany-bolshe-ne-prinimayut-muzhchin-s-ukrainy-1083866421.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, украина, варшава
Новости, Польша, Украина, Варшава

Польша закрывает двери: украинские беженцы массово уезжают из страны

16:38 19.10.2026
 
© REUTERS / Patryk Ogorzalek
- РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© REUTERS / Patryk Ogorzalek
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Украинские беженцы стали чаще уезжать из Польши из-за растущей напряжённости в отношениях с местными жителями. Об этом 19 октября сообщает Myśl Polska со ссылкой на данные Евростата
"Число украинцев, покидающих Польшу, увеличивается с каждым месяцем", — говорится в публикации.
Отмечается, что в мае 2026 года число украинцев, находящихся под временной защитой в Польше, сократилось на 3750 человек, в июне — на 6335, а в июле — на 8110. По данным издания, украинские беженцы жалуются на растущую социальную напряжённость, чувство отчуждения и разочарование отношением поляков к ним.
После начала специальной военной операции в Польшу практически одновременно прибыли несколько миллионов беженцев с Украины. Варшава предоставила им льготные условия пребывания на своей территории, материальную помощь, доступ к медицинским и образовательным услугам.
Однако, как отмечает издание, в польском медиапространстве постоянно появляются сообщения о непристойном поведении молодых украинцев на территории страны. Также украинцы лидируют по количеству преступлений, совершаемых в Польше иностранцами.
Страны мира. Черногория - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
16 октября, 17:31
Идите воевать: европейские страны больше не принимают мужчин с УкраиныПравительство Черногории на заседании 15 октября ужесточило условия для выдачи временной защиты военнообязанным гражданам Украины, сообщает телеканал RTCG
Отношение поляков к украинцам стремительно ухудшается. Согласно опросам CBOS, доля поляков, положительно относящихся к украинцам, упала с 51% в 2023 году до 29% в январе 2026-го. При этом число преступлений на почве ненависти против украинцев выросло на 30% — только за первую половину года зафиксировано 180 таких случаев.
Поляки все чаще видят в украинцах не соседей, а головную боль. Главной причиной ухудшения отношений стали исторические споры — 45% опрошенных назвали Волынскую трагедию главным фактором. На втором месте — социальные выплаты украинцам (36%).
Подробнее о развитии конфликта между Варшавой и Киевом в публикации "Мы жертвы!": как украинцы довели "злых поляков" до агрессии.
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