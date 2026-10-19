https://ukraina.ru/20261019/tramp-plyunul-na-soyuznikov-radi-dizelya-ekspert-raskryl-chem-eto-obernetsya--1083913279.html

Трамп плюнул на союзников ради дизеля. Эксперт раскрыл, чем это обернется

Трамп плюнул на союзников ради дизеля. Эксперт раскрыл, чем это обернется - 19.10.2026 Украина.ру

Трамп плюнул на союзников ради дизеля. Эксперт раскрыл, чем это обернется

Соглашение американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина по поставкам российского дизеля кардинально не изменит систему западных санкций. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал профессор, заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Иванов

2026-10-19T20:30

2026-10-19T20:30

2026-10-19T20:30

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По словам Иванова, "дизельный компромисс" можно оценивать с двух сторон — экономической и геополитической. С экономической точки зрения он даёт небольшой и краткосрочный глоток воздуха экономике США и вряд ли кардинально повлияет на энергетический сектор страны, хотя России принесёт доход около 8 миллиардов долларов. При этом генеральная лицензия на поставку российского дизеля выдана Трампом до 7 апреля и может быть отозвана в любое время. "Зная непредсказуемый и изменчивый характер Трампа, этого исключить нельзя", — отметил эксперт.По его мнению, в большей степени значение компромисса лежит в геополитической плоскости. Информация о поставке дизеля не вызвала восторга ни в США — у представителей обеих партий, — ни в Европе."Конечно, решение Трампа ещё раз подтвердило, что он ставит интересы США, как он их понимает, выше интересов даже своих союзников. Это абсолютно прагматичный, неидеологизированный подход, если не считать идеологией его стремление "сделать Америку снова великой". Трамп принимает это рациональное для себя решение, чувствуя, что, если он не получит хотя бы небольшие бонусы в результате дизельной сделки, он и его партия будет иметь меньше шансов выиграть предстоящие выборы в Конгресс", — заявил Иванов.Возмущение европейских лидеров, по его словам, понятно: администрация Трампа занимала активную позицию в санкционной политике Запада, и такой резкий разворот вызывает вопросы. Он не думает, что "дизельный компромисс" кардинально изменит или сломает всю систему западных ограничений — есть много факторов, среди них ход конфликта на Украине и возможность заключения мирного договора. Вторая важная переменная — антироссийская истерия на Западе: набирающая обороты милитаризация как производная внутриполитической обстановки в Европе не позволит остановить санкции. "Хотя сам факт "дизельного компромисса" — это шаг к миру, а не к продолжению конфликта", — резюмировал Иванов.Ранее, 9 октября, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Ради этого США временно ослабили санкции против России до апреля 2027 года.Решение вызвало резкую реакцию на Украине, в Европейском союзе (ЕС) и даже в Конгрессе США. Вскоре Трамп призвал к отставке Владимира Зеленского, а затем и вовсе в одностороннем порядке объявил об энергетическом перемирии.Полный текст интервью Олега Иванова: Россия переходит к "стратегии паралича", после которой Украина не сможет сопротивляться читайте на сайте Украина.ру.Подробнее о том, чего добивается Запад своими действиями, — в публикации Хотят российские газ и нефть: в США и Германии требуют снять санкции.

https://ukraina.ru/20261018/kak-tramp-zamorozil-antirossiyskiy-sanktsionnyy-ad-v-polzu-svoikh-druzey-1083891822.html

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