https://ukraina.ru/20261019/yuriy-knutov-rossiya-otrezhet-gruppirovku-vsu-v-slavyanske-chtoby-vesnoy-nachat-polnoe-osvobozhdenie-1083926014.html

Юрий Кнутов: Россия отрежет группировку ВСУ в Славянске, чтобы весной начать полное освобождение Донбасса

Юрий Кнутов: Россия отрежет группировку ВСУ в Славянске, чтобы весной начать полное освобождение Донбасса - 19.10.2026 Украина.ру

Юрий Кнутов: Россия отрежет группировку ВСУ в Славянске, чтобы весной начать полное освобождение Донбасса

Команде Трампа нецелесообразно перед выборами признаваться в том, что Украине ограничили передачу данных и скорость Starlink. Это может быть использовано демократами и частью республиканцев против Трампа. Поэтому в этой ситуации американцы предпочитают уклоняться от ответственности, хотя ограничение скорости влияет лишь на работу беспилотников.

2026-10-19T19:00

2026-10-19T19:00

2026-10-19T19:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.Войска группировки "Центр" освободили город Доброполье. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в ходе совещания на вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск, который посетил вечером 16 октября президент Владимир Путин. Российские войска обошли населенный пункт с севера и юга, выбили противника из промзоны и заблокировали пути отхода в лесополосах на западе. Контроль над Добропольем открывает возможности для наступления в сторону Днепропетровской области, а также выход в тыл группировки ВСУ в Краматорске и выход на Харьков.- Юрий Альбертович, какой из этих вариантов предпочтительнее в текущей ситуации?- Выход в Днепропетровскую область, с одной стороны, привлекательнее, но надо учитывать ситуацию, которая сложилась в районе Красного Лимана. Там идут тяжелые бои и продвижение наших войск по охвату Славянско-Краматорской агломерации с севера замедлилось. Остается направление для движения с юга на север для взятия под контроль логистических путей, которые ведут в Дружковку, Краматорск и частично Славянск. Таким образом перед нами открывается возможность начать наступательную операцию на Дружковку и Краматорск.Без охвата самой агломерации с севера это сложная операция. Но думаю, что часть наших сил, задействованных в Харьковской области, после завершения зачистки Волчанского котла могла бы пойти на усиление наших подразделений в районе Красного Лимана с расчетом на то, чтобы продолжать охват агломерации с севера.- Украинская сторона в свою очередь сообщает, что операция "Вивальди" севернее Красного Лимана завершилась остановкой на реке Жеребец. Куда могут быть переброшены войска противника?- Украинское командование может перебросить их на юг в район Доброполья. Но это поможет нам перейти в наступление в районе Красного Лимана. То, что противник вышел к реке Жеребец, создает определенные сложности, потому что придется брать это плацдарм под контроль. Потребуются силы для возврата утраченных позиций, и отвод украинских войск будет несомненным плюсом.- Группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Омельник в Запорожской области. Таким образом перерезана трасса, по которой с севера снабжалась группировка ВСУ в городе Орехов. Насколько сильно это осложнить оборону этого участка для противника?- Ореховская группировка противника сначала попала в огневое окружение, а сейчас уже речь идет и частично о физическом окружении Орехова. Освобождение Орехова сыграет важнейшую роль для продвижения в сторону Запорожья. Без окончательной зачистки Орехова мы эту операцию начинать не можем, хотя, как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, передовые подразделения российской армии находятся в пяти километрах от южных окраин ЗапорожьяПоэтому операцию по освобождению Орехова мы будем продолжать с целью дальнейшего продвижения на Запорожье. Но ключевой задачей остается освобождение Донбасса. У нас есть возможность отрезать пути снабжения группировки противника в Славянско-Краматорской агломерации, чтобы измотать ее и завершить освобождение нашей территории.Но вероятнее всего мы сможем приступить к этому только весной. Но подготовительные операции должны проводиться активно уже сейчас, пока кое-где еще сохраняется "зеленка".- Тем временем Киев по-прежнему продолжает жаловаться на отсутствие развединформации от США о запусках российской баллистики. По словам же госсекретаря Рубио, что несколько ночей назад у Украины была "проблема с программным обеспечением, связанная с их системой раннего оповещения" перед ударами. Что происходит на самом деле?- Команде Трампа нецелесообразно перед выборами признаваться в том, что Украине ограничили передачу данных и скорость Starlink. Это может быть использовано демократами и частью республиканцев против Трампа. Поэтому в этой ситуации американцы предпочитают уклоняться от ответственности, хотя ограничение скорости влияет лишь на работу беспилотников.Зеленский же опасается того, что после ударов по дата-центрам, логистическим путям и по энергетике на него посыплются обвинения. Поэтому он пытается перевести стрелки на США, обвиняя Трампа в том, что именно из-за него Украина терпит поражения на фронте. Это предвыборный ход в поддержку демократов. Зеленский с этой ролью хорошо справляется, но это предвыборная риторика.Хотя я допускаю, что ограничения действительно могут быть. Но эти ограничения слишком второстепенны, особенно это касается Starlink. На земле это вообще не сказывается. Воздушные дроны имеют скорость в среднем 150 километров в час. Большинство украинских дронов ограничения тоже не касается. Дроны FP-1 и FP-2 наводятся по GPS и машинному зрению.Starlink имеет отношения только к дронам самолётного типа. ЭТО "Хорнет" и "Лютый". Дроны, которые занимаются разведкой, действуют в ближней зоне. В первую очередь, в Запорожской и Херсонской области, в Крыму и в Донбассе. Но эти дроны двигаются на скорости в 140 километров в час, так что это ограничение так же их не затрагивает.Замедление скорости Starlink может касаться лишь дронов-перехватчиков, но беспилотников, которые могут работать по нашим дронам "Герань-4" и "Герань-5" на Украине не так много. Европейцы разработали для Украины отдельные модели, которые еще не пошли в серию. Они еще проходят испытания.- По словам Рубио. Киев также запрашивал доступ к системам Starshield ("Звездный щит" - специализированное военное подразделение компании SpaceX Илона Маска, которое занимается созданием и обслуживанием низкоорбитальной спутниковой сети) для наведения ударов по целям российской территории, но Штаты его не предоставили.- По Starshield были некоторые договоренности. Bloomberg как-то писал о том, что StarshieldУкраиной используется. Но это были отдельные случаи. Starshield это тот же самый Starlink, переданный некоторым министерствам США, Пентагону и разведке. Отличие состоит в том, что он имеет очень мощное шифрование. На эти спутники можно поставить аппаратуру радиотехнической разведки. Информация, переданная таким образом, имеет приоритет. То есть информация со спутников Starshield сразу пойдет к месту назначения, а обычная гражданская или коммерческая информация будет обслуживаться о вторую очередь.Но и это для Зеленского на сегодняшний день не столь принципиально. Он уже несколько раз пытался обманывать американцев, когда украинская сторона устанавливала Starlink на метеозонды, которые запускали над территориями, граничащими с Российской Федерацией. За счет этого дроны могли использовать спутники, которые поддерживают этот тип связи, на приграничных территориях России. С помощью этих спутников ВСУ могли работать на территориях Курской, Брянской областей. Это доказанный факт, который на Украине предпочитают замалчивать.

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Денис Рудометов

интервью, украина, красный лиман, запорожье, дональд трамп, владимир зеленский, марко рубио, вооруженные силы украины, генштаб, bloomberg, киев, юрий кнутов