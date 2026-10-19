Юрий Кнутов: Россия отрежет группировку ВСУ в Славянске, чтобы весной начать полное освобождение Донбасса - 19.10.2026 Украина.ру
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Юрий Кнутов: Россия отрежет группировку ВСУ в Славянске, чтобы весной начать полное освобождение Донбасса
Юрий Кнутов: Россия отрежет группировку ВСУ в Славянске, чтобы весной начать полное освобождение Донбасса - 19.10.2026 Украина.ру
Юрий Кнутов: Россия отрежет группировку ВСУ в Славянске, чтобы весной начать полное освобождение Донбасса
Команде Трампа нецелесообразно перед выборами признаваться в том, что Украине ограничили передачу данных и скорость Starlink. Это может быть использовано демократами и частью республиканцев против Трампа. Поэтому в этой ситуации американцы предпочитают уклоняться от ответственности, хотя ограничение скорости влияет лишь на работу беспилотников.
2026-10-19T19:00
2026-10-19T19:00
интервью
украина
красный лиман
запорожье
дональд трамп
владимир зеленский
марко рубио
вооруженные силы украины
генштаб
bloomberg
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.Войска группировки "Центр" освободили город Доброполье. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в ходе совещания на вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск, который посетил вечером 16 октября президент Владимир Путин. Российские войска обошли населенный пункт с севера и юга, выбили противника из промзоны и заблокировали пути отхода в лесополосах на западе. Контроль над Добропольем открывает возможности для наступления в сторону Днепропетровской области, а также выход в тыл группировки ВСУ в Краматорске и выход на Харьков.- Юрий Альбертович, какой из этих вариантов предпочтительнее в текущей ситуации?- Выход в Днепропетровскую область, с одной стороны, привлекательнее, но надо учитывать ситуацию, которая сложилась в районе Красного Лимана. Там идут тяжелые бои и продвижение наших войск по охвату Славянско-Краматорской агломерации с севера замедлилось. Остается направление для движения с юга на север для взятия под контроль логистических путей, которые ведут в Дружковку, Краматорск и частично Славянск. Таким образом перед нами открывается возможность начать наступательную операцию на Дружковку и Краматорск.Без охвата самой агломерации с севера это сложная операция. Но думаю, что часть наших сил, задействованных в Харьковской области, после завершения зачистки Волчанского котла могла бы пойти на усиление наших подразделений в районе Красного Лимана с расчетом на то, чтобы продолжать охват агломерации с севера.- Украинская сторона в свою очередь сообщает, что операция "Вивальди" севернее Красного Лимана завершилась остановкой на реке Жеребец. Куда могут быть переброшены войска противника?- Украинское командование может перебросить их на юг в район Доброполья. Но это поможет нам перейти в наступление в районе Красного Лимана. То, что противник вышел к реке Жеребец, создает определенные сложности, потому что придется брать это плацдарм под контроль. Потребуются силы для возврата утраченных позиций, и отвод украинских войск будет несомненным плюсом.- Группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Омельник в Запорожской области. Таким образом перерезана трасса, по которой с севера снабжалась группировка ВСУ в городе Орехов. Насколько сильно это осложнить оборону этого участка для противника?- Ореховская группировка противника сначала попала в огневое окружение, а сейчас уже речь идет и частично о физическом окружении Орехова. Освобождение Орехова сыграет важнейшую роль для продвижения в сторону Запорожья. Без окончательной зачистки Орехова мы эту операцию начинать не можем, хотя, как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, передовые подразделения российской армии находятся в пяти километрах от южных окраин ЗапорожьяПоэтому операцию по освобождению Орехова мы будем продолжать с целью дальнейшего продвижения на Запорожье. Но ключевой задачей остается освобождение Донбасса. У нас есть возможность отрезать пути снабжения группировки противника в Славянско-Краматорской агломерации, чтобы измотать ее и завершить освобождение нашей территории.Но вероятнее всего мы сможем приступить к этому только весной. Но подготовительные операции должны проводиться активно уже сейчас, пока кое-где еще сохраняется "зеленка".- Тем временем Киев по-прежнему продолжает жаловаться на отсутствие развединформации от США о запусках российской баллистики. По словам же госсекретаря Рубио, что несколько ночей назад у Украины была "проблема с программным обеспечением, связанная с их системой раннего оповещения" перед ударами. Что происходит на самом деле?- Команде Трампа нецелесообразно перед выборами признаваться в том, что Украине ограничили передачу данных и скорость Starlink. Это может быть использовано демократами и частью республиканцев против Трампа. Поэтому в этой ситуации американцы предпочитают уклоняться от ответственности, хотя ограничение скорости влияет лишь на работу беспилотников.Зеленский же опасается того, что после ударов по дата-центрам, логистическим путям и по энергетике на него посыплются обвинения. Поэтому он пытается перевести стрелки на США, обвиняя Трампа в том, что именно из-за него Украина терпит поражения на фронте. Это предвыборный ход в поддержку демократов. Зеленский с этой ролью хорошо справляется, но это предвыборная риторика.Хотя я допускаю, что ограничения действительно могут быть. Но эти ограничения слишком второстепенны, особенно это касается Starlink. На земле это вообще не сказывается. Воздушные дроны имеют скорость в среднем 150 километров в час. Большинство украинских дронов ограничения тоже не касается. Дроны FP-1 и FP-2 наводятся по GPS и машинному зрению.Starlink имеет отношения только к дронам самолётного типа. ЭТО "Хорнет" и "Лютый". Дроны, которые занимаются разведкой, действуют в ближней зоне. В первую очередь, в Запорожской и Херсонской области, в Крыму и в Донбассе. Но эти дроны двигаются на скорости в 140 километров в час, так что это ограничение так же их не затрагивает.Замедление скорости Starlink может касаться лишь дронов-перехватчиков, но беспилотников, которые могут работать по нашим дронам "Герань-4" и "Герань-5" на Украине не так много. Европейцы разработали для Украины отдельные модели, которые еще не пошли в серию. Они еще проходят испытания.- По словам Рубио. Киев также запрашивал доступ к системам Starshield ("Звездный щит" - специализированное военное подразделение компании SpaceX Илона Маска, которое занимается созданием и обслуживанием низкоорбитальной спутниковой сети) для наведения ударов по целям российской территории, но Штаты его не предоставили.- По Starshield были некоторые договоренности. Bloomberg как-то писал о том, что StarshieldУкраиной используется. Но это были отдельные случаи. Starshield это тот же самый Starlink, переданный некоторым министерствам США, Пентагону и разведке. Отличие состоит в том, что он имеет очень мощное шифрование. На эти спутники можно поставить аппаратуру радиотехнической разведки. Информация, переданная таким образом, имеет приоритет. То есть информация со спутников Starshield сразу пойдет к месту назначения, а обычная гражданская или коммерческая информация будет обслуживаться о вторую очередь.Но и это для Зеленского на сегодняшний день не столь принципиально. Он уже несколько раз пытался обманывать американцев, когда украинская сторона устанавливала Starlink на метеозонды, которые запускали над территориями, граничащими с Российской Федерацией. За счет этого дроны могли использовать спутники, которые поддерживают этот тип связи, на приграничных территориях России. С помощью этих спутников ВСУ могли работать на территориях Курской, Брянской областей. Это доказанный факт, который на Украине предпочитают замалчивать.
https://ukraina.ru/20261018/oleg-ivanov-rossiya-perekhodit-k-strategii-paralicha-posle-kotoroy-ukraina-ne-smozhet-soprotivlyatsya-1083844889.html
https://ukraina.ru/20261017/1083722752.html
https://ukraina.ru/20261016/mikhail-popov-rossiya-ustroit-esche-odin-kotel-v-kharkovskoy-oblasti-i-zablokiruet-vsu-v-lesakh-pod-1083858760.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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интервью, украина, красный лиман, запорожье, дональд трамп, владимир зеленский, марко рубио, вооруженные силы украины, генштаб, bloomberg, киев, юрий кнутов
Интервью, Украина, Красный Лиман, Запорожье, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Марко Рубио, Вооруженные силы Украины, Генштаб, bloomberg, Киев, Юрий Кнутов

Юрий Кнутов: Россия отрежет группировку ВСУ в Славянске, чтобы весной начать полное освобождение Донбасса

19:00 19.10.2026
 
© Фото : warfiles.ruЮрий Кнутов интервью
Юрий Кнутов интервью - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© Фото : warfiles.ru
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Команде Трампа нецелесообразно перед выборами признаваться в том, что Украине ограничили передачу данных и скорость Starlink. Это может быть использовано демократами и частью республиканцев против Трампа. Поэтому в этой ситуации американцы предпочитают уклоняться от ответственности, хотя ограничение скорости влияет лишь на работу беспилотников.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.
Войска группировки "Центр" освободили город Доброполье. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в ходе совещания на вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск, который посетил вечером 16 октября президент Владимир Путин. Российские войска обошли населенный пункт с севера и юга, выбили противника из промзоны и заблокировали пути отхода в лесополосах на западе.
Контроль над Добропольем открывает возможности для наступления в сторону Днепропетровской области, а также выход в тыл группировки ВСУ в Краматорске и выход на Харьков.
- Юрий Альбертович, какой из этих вариантов предпочтительнее в текущей ситуации?
- Выход в Днепропетровскую область, с одной стороны, привлекательнее, но надо учитывать ситуацию, которая сложилась в районе Красного Лимана. Там идут тяжелые бои и продвижение наших войск по охвату Славянско-Краматорской агломерации с севера замедлилось.
Остается направление для движения с юга на север для взятия под контроль логистических путей, которые ведут в Дружковку, Краматорск и частично Славянск. Таким образом перед нами открывается возможность начать наступательную операцию на Дружковку и Краматорск.
Без охвата самой агломерации с севера это сложная операция. Но думаю, что часть наших сил, задействованных в Харьковской области, после завершения зачистки Волчанского котла могла бы пойти на усиление наших подразделений в районе Красного Лимана с расчетом на то, чтобы продолжать охват агломерации с севера.
Коллаж: Олег Иванов интервью - РИА Новости, 1920, 18.10.2026
Вчера, 06:30
Олег Иванов: Россия переходит к "стратегии паралича", после которой Украина не сможет сопротивляться"Дизельный компромисс" США с Москвой наглядно показал крах санкционной солидарности Запада. В этих условиях Россия категорически отказывается от тактического перемирия и ловушки пустых переговоров. Ставка сделана на полное уничтожение энергетики и логистики, что лишит Киев всякой возможности продолжать сопротивление накануне зимы.
- Украинская сторона в свою очередь сообщает, что операция "Вивальди" севернее Красного Лимана завершилась остановкой на реке Жеребец. Куда могут быть переброшены войска противника?
- Украинское командование может перебросить их на юг в район Доброполья. Но это поможет нам перейти в наступление в районе Красного Лимана. То, что противник вышел к реке Жеребец, создает определенные сложности, потому что придется брать это плацдарм под контроль. Потребуются силы для возврата утраченных позиций, и отвод украинских войск будет несомненным плюсом.
- Группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Омельник в Запорожской области. Таким образом перерезана трасса, по которой с севера снабжалась группировка ВСУ в городе Орехов. Насколько сильно это осложнить оборону этого участка для противника?
- Ореховская группировка противника сначала попала в огневое окружение, а сейчас уже речь идет и частично о физическом окружении Орехова. Освобождение Орехова сыграет важнейшую роль для продвижения в сторону Запорожья. Без окончательной зачистки Орехова мы эту операцию начинать не можем, хотя, как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, передовые подразделения российской армии находятся в пяти километрах от южных окраин Запорожья
Поэтому операцию по освобождению Орехова мы будем продолжать с целью дальнейшего продвижения на Запорожье.
Но ключевой задачей остается освобождение Донбасса. У нас есть возможность отрезать пути снабжения группировки противника в Славянско-Краматорской агломерации, чтобы измотать ее и завершить освобождение нашей территории.
Но вероятнее всего мы сможем приступить к этому только весной. Но подготовительные операции должны проводиться активно уже сейчас, пока кое-где еще сохраняется "зеленка".
Сергей Сигачев - РИА Новости, 1920, 17.10.2026
17 октября, 06:40
Сергей Сигачёв: России надо наносить удары по пяти направлениям, чтобы оставить ВСУ без поставок с ЗападаОхота за локомотивами – это лишь одна из составляющих нашей победы на СВО. Невозможно нарушить логистику ВСУ за три месяца или за полгода. Нужна системная и долговременная работа по всем группам приоритетных целей во вражеском тылу.
- Тем временем Киев по-прежнему продолжает жаловаться на отсутствие развединформации от США о запусках российской баллистики. По словам же госсекретаря Рубио, что несколько ночей назад у Украины была "проблема с программным обеспечением, связанная с их системой раннего оповещения" перед ударами. Что происходит на самом деле?
- Команде Трампа нецелесообразно перед выборами признаваться в том, что Украине ограничили передачу данных и скорость Starlink. Это может быть использовано демократами и частью республиканцев против Трампа. Поэтому в этой ситуации американцы предпочитают уклоняться от ответственности, хотя ограничение скорости влияет лишь на работу беспилотников.
Зеленский же опасается того, что после ударов по дата-центрам, логистическим путям и по энергетике на него посыплются обвинения. Поэтому он пытается перевести стрелки на США, обвиняя Трампа в том, что именно из-за него Украина терпит поражения на фронте. Это предвыборный ход в поддержку демократов. Зеленский с этой ролью хорошо справляется, но это предвыборная риторика.
Хотя я допускаю, что ограничения действительно могут быть. Но эти ограничения слишком второстепенны, особенно это касается Starlink. На земле это вообще не сказывается. Воздушные дроны имеют скорость в среднем 150 километров в час. Большинство украинских дронов ограничения тоже не касается. Дроны FP-1 и FP-2 наводятся по GPS и машинному зрению.
Михаил Попов (Дядя Миша) - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
16 октября, 19:10
Михаил Попов: Россия устроит еще один котел в Харьковской области и заблокирует ВСУ в лесах под СумамиЗатягивание конфликта на Украине с военной и политической точки зрения России более выгодно, чем его быстрая развязка. В начале СВО было много стран, которые не поддерживали действия России. Но мере развития СВО, когда становятся очевидными цели России, Украины и ее спонсоров, мир начинает менять свою точку зрения.
Starlink имеет отношения только к дронам самолётного типа. ЭТО "Хорнет" и "Лютый". Дроны, которые занимаются разведкой, действуют в ближней зоне. В первую очередь, в Запорожской и Херсонской области, в Крыму и в Донбассе. Но эти дроны двигаются на скорости в 140 километров в час, так что это ограничение так же их не затрагивает.
Замедление скорости Starlink может касаться лишь дронов-перехватчиков, но беспилотников, которые могут работать по нашим дронам "Герань-4" и "Герань-5" на Украине не так много. Европейцы разработали для Украины отдельные модели, которые еще не пошли в серию. Они еще проходят испытания.
- По словам Рубио. Киев также запрашивал доступ к системам Starshield ("Звездный щит" - специализированное военное подразделение компании SpaceX Илона Маска, которое занимается созданием и обслуживанием низкоорбитальной спутниковой сети) для наведения ударов по целям российской территории, но Штаты его не предоставили.
- По Starshield были некоторые договоренности. Bloomberg как-то писал о том, что StarshieldУкраиной используется. Но это были отдельные случаи. Starshield это тот же самый Starlink, переданный некоторым министерствам США, Пентагону и разведке. Отличие состоит в том, что он имеет очень мощное шифрование.
На эти спутники можно поставить аппаратуру радиотехнической разведки. Информация, переданная таким образом, имеет приоритет. То есть информация со спутников Starshield сразу пойдет к месту назначения, а обычная гражданская или коммерческая информация будет обслуживаться о вторую очередь.
Но и это для Зеленского на сегодняшний день не столь принципиально. Он уже несколько раз пытался обманывать американцев, когда украинская сторона устанавливала Starlink на метеозонды, которые запускали над территориями, граничащими с Российской Федерацией.
За счет этого дроны могли использовать спутники, которые поддерживают этот тип связи, на приграничных территориях России. С помощью этих спутников ВСУ могли работать на территориях Курской, Брянской областей. Это доказанный факт, который на Украине предпочитают замалчивать.
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ИнтервьюУкраинаКрасный ЛиманЗапорожьеДональд ТрампВладимир ЗеленскийМарко РубиоВооруженные силы УкраиныГенштабbloombergКиевЮрий Кнутов
 
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