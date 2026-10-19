"Не Россия начала подрывать мировую стабильность": главные заявления Лаврова в Тегеране - 19.10.2026 Украина.ру
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"Не Россия начала подрывать мировую стабильность": главные заявления Лаврова в Тегеране
"Не Россия начала подрывать мировую стабильность": главные заявления Лаврова в Тегеране - 19.10.2026 Украина.ру
"Не Россия начала подрывать мировую стабильность": главные заявления Лаврова в Тегеране
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 октяюбря в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи сделал ряд важных заявлений
2026-10-19T18:02
2026-10-19T18:02
новости
россия
иран
украина
сергей лавров
владимир зеленский
дмитрий песков
ес
мид
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Начал он с украинского вопроса, опровергнув утверждения о том, что Россия атаковала гражданскую инфраструктуру Украины. "РФ никогда не атаковала гражданскую инфраструктуру Украины, если это не были объекты, содействующие терактам в России", — подчеркнул министр. По его словам, один из триггеров кризиса на Украине — религиозный фактор: Западу было бы комфортно, если бы там вместо христианских ценностей ориентировались на насаждаемое в Европе свободомыслие. При этом Москва, как отметил Лавров, борется за права русскоязычных людей на территориях, контролируемых Зеленским.От украинской темы глава российского дипведомства перешёл к энергетике, заявив, что не Россия, а именно ЕС и США начали подрывать мировую энергетическую стабильность. Москва, в свою очередь, не заинтересована в изменчивости цен и выступает за стабильность — как серьёзное государство, подчеркнул Лавров. В этом контексте он отметил большие перспективы сотрудничества России и Ирана в сфере углеводородов, а также сообщил, что РФ не намерена отказываться от договорённостей с Тегераном в экономической сфере, и специалисты РФ постепенно возвращаются на АЭС "Бушер".Логичным продолжением стала тема региональных конфликтов. Лавров заявил, что Москва готова помочь в поиске путей урегулирования конфликта Ирана и США — важно вернуться к докризисной ситуации в Ормузском проливе. Палестинский вопрос, по его словам, пытаются "задвинуть", и РФ вместе с Ираном выступают за твёрдое выполнение резолюций. Россия также приветствует объявление о формировании мекканского пакта, и Лавров рассчитывает, что Пезешкиан сможет принять участие в форуме стран — экспортёров газа.Ряд важных заявлений сегодня также сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так, по его словам, окончательное урегулирование по Украине невозможно без кого-либо из Киева.
https://ukraina.ru/20261019/belyy-dom-dobivaetsya-kapitulyatsii-na-zapade-raskryli-kuda-vedet-dizelnaya-sdelka-trampa-1083921784.html
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новости, россия, иран, украина, сергей лавров, владимир зеленский, дмитрий песков, ес, мид
Новости, Россия, Иран, Украина, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, ЕС, МИД

"Не Россия начала подрывать мировую стабильность": главные заявления Лаврова в Тегеране

18:02 19.10.2026
 
© РИА НовостиМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 октяюбря в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи сделал ряд важных заявлений
Начал он с украинского вопроса, опровергнув утверждения о том, что Россия атаковала гражданскую инфраструктуру Украины. "РФ никогда не атаковала гражданскую инфраструктуру Украины, если это не были объекты, содействующие терактам в России", — подчеркнул министр.
По его словам, один из триггеров кризиса на Украине — религиозный фактор: Западу было бы комфортно, если бы там вместо христианских ценностей ориентировались на насаждаемое в Европе свободомыслие. При этом Москва, как отметил Лавров, борется за права русскоязычных людей на территориях, контролируемых Зеленским.
От украинской темы глава российского дипведомства перешёл к энергетике, заявив, что не Россия, а именно ЕС и США начали подрывать мировую энергетическую стабильность. Москва, в свою очередь, не заинтересована в изменчивости цен и выступает за стабильность — как серьёзное государство, подчеркнул Лавров.
В этом контексте он отметил большие перспективы сотрудничества России и Ирана в сфере углеводородов, а также сообщил, что РФ не намерена отказываться от договорённостей с Тегераном в экономической сфере, и специалисты РФ постепенно возвращаются на АЭС "Бушер".
Логичным продолжением стала тема региональных конфликтов. Лавров заявил, что Москва готова помочь в поиске путей урегулирования конфликта Ирана и США — важно вернуться к докризисной ситуации в Ормузском проливе.
Палестинский вопрос, по его словам, пытаются "задвинуть", и РФ вместе с Ираном выступают за твёрдое выполнение резолюций. Россия также приветствует объявление о формировании мекканского пакта, и Лавров рассчитывает, что Пезешкиан сможет принять участие в форуме стран — экспортёров газа.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
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"Белый дом добивается капитуляции": на Западе раскрыли, куда ведет дизельная сделка ТрампаСША добиваются капитуляции Киева в украинском конфликте. Об этом 19 октября пишет газета Le Figaro
Ряд важных заявлений сегодня также сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так, по его словам, окончательное урегулирование по Украине невозможно без кого-либо из Киева.
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