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Утилизационный конвейер в ВСУ ускорился: 21 день от трапа до передовой

Утилизационный конвейер в ВСУ ускорился: 21 день от трапа до передовой - 19.10.2026 Украина.ру

Утилизационный конвейер в ВСУ ускорился: 21 день от трапа до передовой

В системе подготовки иностранных наемников на Украине происходят изменения. Нацгвардия получает право готовить иностранцев по ускоренной трехнедельной программе — 21 день с немедленным направлением на позиции по окончании курса, сообщает депутат Рады Алексей Гончаренко*

2026-10-19T17:20

2026-10-19T17:20

2026-10-19T17:20

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иностранные наемники

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Для сравнения: в ВСУ иностранного рекрута готовят 58 дней, а затем еще две недели он адаптируется в воинском подразделении."Будет больше погибших. У иностранцев много адаптационных проблем: язык, другая культура, климат, все новое. Через три недели с нуля бойца не сделаешь", — написал депутат на своей странице в соцсети.Каждая гибель иностранца из-за неподготовленности моментально разлетится по Колумбии и всему миру, сетует Гончаренко*. Желающих приехать и подписать контракт станет кратно меньше. По его мнению, в итоге на позициях ВСУ останутся только истощенные украинские мобилизованные.По данным источника в российских силовых структурах, недавно украинское командование планировало задействовать солдат удачи вместе с боевиками 475-го отдельного штурмового полка ВСУ. О том, как боевая группа иностранцев не захотела идти на бессмысленный штурм — в материале Колумбийские наемники отказались идти на прорыв котла под Харьковом и сбежали с позиций на сайте Украина. ру.* внесен в список террористов и экстремистов

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новости, колумбия, украина, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, рада, украина.ру, иностранные наемники