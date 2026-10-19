https://ukraina.ru/20261019/poslednie-usiliya-putina-po-spaseniyu-ukrainy-1083927223.html

Последние усилия Путина по спасению Украины

Последние усилия Путина по спасению Украины - 19.10.2026 Украина.ру

Последние усилия Путина по спасению Украины

За то, что Украина в принципе возникла в качестве государства, украинцы должны на каждом перекрёстке поставить памятник Ленину, создавшему украинскую государственность почти в границах 1991 года, только без Крыма.

2026-10-19T19:30

2026-10-19T19:30

2026-10-19T19:30

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Западноукраинские области уступили Польше в результате неудачной войны, но изначально Ленин от них отказываться не собирался, а вскоре Сталин и вовсе вернул их в состав УССР.Если Украина будет существовать после 2030 года, её граждане должны будут Путину не только памятники на каждом углу поставить, но и храмы открыть, чтобы ему молиться. Владимир Владимирович – единственный человек в этом мире, упорно старающийся сохранить от Украины хотя бы что-то, в то время как собственные украинские руководители и зарубежные союзники Киева пытаются разменять гибель Украины на решение своих маленьких проблем.Сейчас Россия активно добивает украинскую энергетику. Как только добьёт, жить на подведомственной Киеву территории, особенно в крупных городах, станет на порядок сложнее, а кое-где вообще невозможно. Вслед за энергетикой пойдёт логистика. За неё уже принялись, но, когда высвободятся ресурсы, бьющие сейчас по энергетике, судьба транспортных узлов и связывающих их коммуникаций решится в течение пары-тройки месяцев.Параллельно добивается связь и остатки промышленности. Иностранные партнёры ничем не могут помочь Киеву, кроме провокационных военных учений на границе, но к столкновению с Россией Европа будет готова не раньше 2030-32 года, скорее всего гораздо позже. К тому времени об Украине уже и забывать начнут – спасать будет давно нечего.Казалось бы, в Кремле могут расслабиться и получать удовольствие, под попкорн наблюдая агонию режима Зеленского. Вместо этого президент России даёт Украине ещё один шанс. Более того, он даёт ей этот шанс как полицейский, снимающий самоубийцу с перил моста — принудительно даёт шанс жить.Президент Путин предложил своим коллегам Дональду Трампу и Си Цзиньпину в ноябре провести трёхстороннюю встречу по Украине. Как вы понимаете, прикончить Украину, независимо от мнения ЕС и остального мирового сообщества по этому поводу, Россия могла бы и самостоятельно. Привлечение двух других сверхдержав для решения данной проблемы необходимо только в одном случае – если Москва хочет заставить Украину жить, вопреки её собственному желанию и намерениям ей европейских партнёров.Разберёмся, зачем это может понадобиться России и почему Путин пытается и надеется привлечь к решению вопроса Вашингтон и Пекин.Для России украинский кризис в данном формате является неразрешимым позитивно. Любой вариант решения проблемы – поглощение или сохранение Украины – несёт огромные риски, связанные с ресурсными затратами, которые отнимают перспективу быстрого развития всего государства в пользу восстановления территорий бывшей Украины.При этом заниматься восстановлением придётся независимо от того, будут ли эти территории присоединены к России или оставлены ничейными. Именно ничейными, так как без изгнания с территории Украины действующей власти войну остановить не удастся, а никто из восточноевропейских соседей в разделе участвовать не готов, чтобы не легитимировать территориальные изменения в пользу России.Проблемами являются:1. Разгром экономической основы государственности. Остатки украинской экономики (в основном сельское хозяйство) могут в лучшем случае прокормить миллионов двадцать населения. Причём только в том случае, если не будут введены санкции, блокирующие экспорт продовольствия с Украины – как напрямую, так и опосредованно (через Россию и союзные ей государства).2. Резко сократившееся население, рождаемость которого в три раза уступает смертности, а количество пенсионеров и прочих иждивенцев превышает количество работающих. В дальнейшем этот показатель будет ухудшаться.3. Низкий уровень лояльности населения в отношении России. Лояльные есть – и их миллионы, но в процентном отношении они уступают радикально нелояльным, умеренно нелояльным и выжидающим. Пять лет войны и огромные потери внесли свой вклад, подведя под украинскую пропаганду базу личных трагедий. Трагедии большинство людей переживает эмоционально, чтобы эмоции погасли, необходимо время. В ближайшие лет тридцать, даже с учётом всех возможностей пропаганды, опирающейся на сравнение российского и бывшего украинского обществ, ситуация с лояльностью будет медленно выправляться – и только лет через 25-30 достигнет приемлемых показателей, а на общероссийский уровень выйдет и вовсе через 50+ лет.Если бы Россия располагала большими объёмами «лишнего» населения, образующимися при высоком уровне рождаемости и низкой смертности, все эти проблемы решились бы просто: льготные условия для переселенцев и Украину залили бы десятки миллионов лояльных русских из других регионов, которые бы решили и проблему восстановления экономики.Но России не хватает населения на освоение Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера. Она не может отдать приоритет Украине, поскольку тогда надежды на увеличение численности населения за Уралом будут окончательно похоронены лет на сто, а это уже угроза национальной безопасности.С другой стороны, Россия не может себе позволить бросить остатки Украины бесхозными или оставить там нынешний режим. Если режим сменить на пророссийский в одностороннем порядке – ему надо помогать, а это расходы, едва ли не большие, чем на восстановление территории (достаточно сравнить с расходами Запада на поддержание жизни в украинском големе в последние пять лет).Возникает тупиковая ситуация: присоединить вредно, оставить как есть – опасно. Я всегда исходил из того, что в такой ситуации лучше брать, чем не брать, по крайней мере инвестировать будешь в своё, а не в чужое. Но Путин всегда ищет третий путь, дающий выход из тупика выбора без выбора, и часто находит. Посмотрим, что получится в этот раз, но это именно попытка найти третий вариант.ЕС и Украина на сегодня являются врагами не только России, но и трампистской фракции в США. Объединившись с американской финансовой олигархией, они пытаются окончательно и бесповоротно утопить сторонников реформ и возрождения американской промышленности, лидером которых пока что является и минимум ещё два года будет президент Трамп.На сегодня ставленники финансовой олигархии – общие враги России и команды Трампа. Грешно не воспользоваться таким случаем и не попытаться решить сразу две проблемы: поддержать фракцию Трампа на грядущих промежуточных выборах (объявление о согласовании времени и места трёхсторонней, российско-китайско-американской, встречи пойдёт в его копилку) и получить официальную поддержку США российского плана мирного урегулирования. Последнее лишит европейских ястребов надежды вернуть Вашингтон в состав проукраинской коалиции и прикрыть его ядерным щитом свои провокации на российском направлении.Китаю желательно освободить России руки на европейском направлении, чтобы у Вашингтона не осталось иллюзий по вопросу о возможности надавить на Пекин, пока Россия занята решением своих проблем. При этом Китай также желает договориться с Америкой, а не воевать с ней.Сепаратные договорённости с Си Цзиньпина с Трампом при посредничестве Путина могут быть если не достигнуты, то хотя бы намечены под прикрытием трёхсторонней встречи по Украине (мало ли о чём ещё захотят переговорить между собой лидеры).Каждый получает своё: Путин – поддержку своего плана урегулирования украинского кризиса конференцией трёх сверхдержав, согласованную позицию которых никто не может оспорить. Только таким образом можно достичь установления фактического российского протектората, при том, что вкладываться в реконструкцию остатков Украины будут и ЕС, и США с Китаем. Своего рода совместный проект под российским управлением. Вряд ли он будет долгоживущим, но какой-то выигрыш во времени даст.Трамп сможет окончательно вывести как ЕС, так и отдельных его членов из числа стран, решающих судьбы мира, унизить его и отправить на вторые роли, что должно усилить центробежные силы в Европе и способствовать победе правых союзников Трампа если уж не во всём ЕС, то в отдельных странах. Кроме того, сообщение о намеченной конференции перед выборами будет зачтено Трампу как крупный дипломатический успех, а что получится дальше и получится ли что-то – для него уже не так важно.Си Цзиньпин получит трёхсторонний механизм решения глобальных проблем, в котором у Китая будет союзник в лице России, а США окажутся в одиночестве. Китай окончательно будет признан третьей сверхдержавой.Получится ли у Путина его третий путь – неизвестно, враги будут усиленно вставлять палки в колёса. Но если выйдет, это даст реальный шанс избежать мировой войны и решить глобальный кризис в переговорном формате.

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Ростислав Ищенко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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Ростислав Ищенко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

мнения, украина, россия, китай, си цзиньпин, дональд трамп, владимир путин, ес