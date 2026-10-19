Во Львове встретились хорошее с прекрасным: 20 правых в масках доказали идейную несостоятельность левых
21:10 19.10.2026 (обновлено: 21:14 19.10.2026)
© Национальная полиция УкраиныПолиция задержала мужчину, торговавшего людьми
© Национальная полиция Украины
Во Львове произошел абсурдный случай. Два десятка мужчин в масках напали на ветерана ВСУ, который собирался читать лекцию про левое движение в городе, сообщает культурная организация INDEX
Лектор— местный историк Владислав Стародубцев — подписал контракт с ВСУ в 2022 году и уволился только в апреле 2026-го. У входа в помещение, где должна была проходить лекция с названием "Левый Львов", его уже ждала группа из двадцати мужчин в масках. Диалог звучал так: "Ты эту лекцию здесь проводить не будешь. Таким, как ты, здесь не рады. Уезжай из Львова".
После этого историка избили, а затем потребовали извинений. Бывший депутат горсовета и также ветеран ВСУ Игорь Шолтис уже подтвердил свое участие в срыве мероприятия. Полиция открыла уголовное производство.
После этого историка избили, а затем потребовали извинений. Бывший депутат горсовета и также ветеран ВСУ Игорь Шолтис уже подтвердил свое участие в срыве мероприятия. Полиция открыла уголовное производство.
Левое движение во Львове традиционно развивалось в условиях жесткого политического противостояния с правыми и националистическими силами. Сегодня оно находится в глубоком упадке и изоляции. Любая попытка публичной манифестации социалистических идей мгновенно пресекается.
Недавно во Львове полиция составила протокол о мелком хулиганстве на женщину, которую избили в общественном транспорте за разговор на русском языке. Конфликт начался в автобусе после замечания пассажира по поводу языка, в ходе потасовки женщину вытолкнули из автобуса. Оказалось, что пострадавшая является матерью военнослужащего ВСУ.. Подробности инцидента — на сайте Украина.ру.
Недавно во Львове полиция составила протокол о мелком хулиганстве на женщину, которую избили в общественном транспорте за разговор на русском языке. Конфликт начался в автобусе после замечания пассажира по поводу языка, в ходе потасовки женщину вытолкнули из автобуса. Оказалось, что пострадавшая является матерью военнослужащего ВСУ.. Подробности инцидента — на сайте Украина.ру.
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