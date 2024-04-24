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Законопроект в итоге продавили: политолог о том, как помощь Украине идет на пополнение складов Пентагона
Законопроект в итоге продавили: политолог о том, как помощь Украине идет на пополнение складов Пентагона - 24.04.2024 Украина.ру
Законопроект в итоге продавили: политолог о том, как помощь Украине идет на пополнение складов Пентагона
В субботу закончилось удивительное событие, которое длилось полгода. Правое крыло республиканцев полгода держало в небытие билль о помощи Украине, что говорит о многом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
2024-04-24T03:00
2024-04-24T03:00
2024-04-24T03:00
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дмитрий дробницкий
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военная помощь
республиканцы
голосование
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На днях палата представителей Конгресса США утвердила законопроект о дополнительной помощи Украине примерно на $61 млрд.Спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон, который ранее выступал против законопроекта о помощи Киеву, объяснил свою новую позицию тем, что на брифингах разведки он получил информацию о неминуемом нападении России на Прибалтику и Польшу после поражения Украины.Рано или поздно этот законопроект продавили бы. Суть события заключается в том, что полгода запросы Белого дома не выполнялись. Понятно, что из этих $61 млрд $23 млрд долларов пойдут на на пополнение военных складов США, рассказал политолог.Видимо, это как раз то, что мимо учета вынесли со складов Пентагона по всему миру и отправили на Украину. То есть это уже отработанная матчасть, добавил американист.Вопрос о том, что случилось со спикером палаты республиканцев Майком Джонсоном, задают сейчас все. Но если бы он продолжал не пропускать законопроект, вторая половина конгрессменов могла поставить вопрос о его снятии, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Дробницкий: США ждет гражданская война, даже если ВСУ летом бросят на Крым F-16 и ATACMS читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240423/1054660960.html
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новости, украина, сша, дмитрий дробницкий, пентагон, киев, склады, военная помощь, республиканцы, голосование, конгресс сша
Новости, Украина, США, Дмитрий Дробницкий, Пентагон, Киев, склады, военная помощь, республиканцы, голосование, Конгресс США
Законопроект в итоге продавили: политолог о том, как помощь Украине идет на пополнение складов Пентагона
В субботу закончилось удивительное событие, которое длилось полгода. Правое крыло республиканцев полгода держало в небытие билль о помощи Украине, что говорит о многом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
На днях палата представителей Конгресса США утвердила законопроект о дополнительной помощи Украине примерно на $61 млрд.
Спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон, который ранее выступал против законопроекта о помощи Киеву, объяснил свою новую позицию тем, что на брифингах разведки он получил информацию о неминуемом нападении России на Прибалтику и Польшу после поражения Украины.
Рано или поздно этот законопроект продавили бы. Суть события заключается в том, что полгода запросы Белого дома не выполнялись. Понятно, что из этих $61 млрд $23 млрд долларов пойдут на на пополнение военных складов США, рассказал политолог.
Видимо, это как раз то, что мимо учета вынесли со складов Пентагона по всему миру и отправили на Украину. То есть это уже отработанная матчасть, добавил американист.
"В субботу закончилось удивительное событие, которое длилось полгода. Правое крыло республиканцев полгода держало в небытие билль о помощи Украине, что говорит о многом. Но законопроект в итоге продавили", - подчеркнул Дробницкий.
Вопрос о том, что случилось со спикером палаты республиканцев Майком Джонсоном, задают сейчас все. Но если бы он продолжал не пропускать законопроект, вторая половина конгрессменов могла поставить вопрос о его снятии, резюмировал собеседник издания.