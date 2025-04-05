https://ukraina.ru/20250405/1062310525.html

Пятнадцать уничтоженных бригад, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 5 апреля

Пятнадцать уничтоженных бригад, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 5 апреля - 05.04.2025 Украина.ру

Пятнадцать уничтоженных бригад, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 5 апреля

Стали известны потери ВСУ за время боевых действий в Курской области. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-04-05T13:18

2025-04-05T13:18

2025-04-05T13:19

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За время боевых действий на территории Курской области ВСУ потеряли 15 полноценных механизированных бригад, рассказал РИА Новости источник в группировке войск "Север"."Такие данные получены при пересчете безвозвратных потерь в боевые единицы. Общие потери противника превышают 72 тысячи человек, из них 22 тысячи убитыми и более 50 тысяч ранеными. Эти цифры поражают", — отметил источник.По его словам, в основе расчётов лежат данные о потерях в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, где в списках пропавших без вести числятся 600 человек. При этом за время вторжения в Курскую область соединение дважды пополняло личный состав, добавил источник."При штатной численности бригады приблизительно четыре тысячи человек боевой состав (три батальона и разведрота) насчитывает примерно 1100 военных. Получается, что по документам каждый второй штурмовик бригады пропал без вести", — рассказал источник.Однако, по его словам, в действительности потери, скорее всего, значительно больше: по предварительным оценкам. Так общее число пропавших без вести превышает 7 тыс. человеки."Часть из них сгорела в технике, других нашли лишь в виде фрагментов, останков", — подытожил он.На Украине же опасаются, что после провала ВСУ в Курской области падёт Сумская область."Всё, что можно было сжечь — [ВСУ] сожгли в попытке удержать позиции на Курщине, и теперь банально нечем закрывать новую брешь. Да, на отдельных участках, в частности в районе Гуево и Горналя, фиксируются попытки украинской стороны в экстренном порядке возвести укрепления, но география не играет на руку Киеву. После утраты этих позиций местность переходит в открытую низменность, где удерживать оборону крайне сложно. Это понимают и сами командиры, потому и брошены остатки сил на отчаянную попытку закрепиться, пока ещё не поздно. Но объективно: времени мало, ресурсов почти нет", — отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Резидент" 4 апреля.Также канал сообщил о панике в Сумской области и практическом исчерпании мобилизационных резервов. По словам авторов канала, "способность ВСУ удержать Сумщину выглядит всё менее убедительно".Обстрелы и налётыУтром 5 апреля Минобороны России рассказало об отражённых налётах украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 16 – над территорией Воронежской области, 14 – над территорией Белгородской области, 6 БПЛА – над территорией Курской области, 6 БПЛА – над территорией Самарской области, 3 БПЛА перехвачены над территорией Республики Мордовия, 1 БПЛА – над территорией Брянской области, 1 БПЛА – над территорией Липецкой области, 1 БПЛА – над территорией Орловской области, 1 БПЛА – над территорией Пензенской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 59 ударов.Все атаки были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 101 единицу различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели одного и ранении четырёх гражданских лиц. Пострадал сотрудник МЧС России. Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения, 3 пожарных автомобиля МЧС России, 5 легковых автомобилей и 3 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. Так, была осуществлена массовая атака БПЛА ударного типа на Донецк и Макеевку. Кроме того, по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки ВСУ выпустили в общей сложности 6 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. кассетных, БПЛА-камикадзе и сброс ВОП с БПЛА.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 19 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Горностаевка — 4; Днепряны — 3; Каховка — 4; Нижний Рогачик — 2; Алёшки — 3; Новая Каховка — 3", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Малая Лепетиха, Зеленый Под, Заводовка, Песчаное, Чернянка, Волынское и Архангельская Слобода.Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.Утром 5 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе по посёлкам Малиновка, Северный, сёлам Бочковка, Ближнее, Красный Хутор, Черемошное и Ясные Зори выпущен один боеприпас и совершены атаки 7 БПЛА, 2 из которых сбиты системой ПВО. В селе Бочковка повреждён частный дом, в селе Ясные Зори — производственное предприятие, в посёлке Майский в результате работы ПВО на территории соцобъекта повреждено помещение", — указывалось в сводке.В Борисовском районе посёлок Борисовка и село Берёзовка атакованы 2 БПЛА. В селе Берёзовка повреждены частный дом и 2 хозпостройки, в посёлке Борисовка — ГАЗель.В Валуйском муниципальном округе по городу Валуйки, посёлку Уразово, сёлам Борки, Вериговка, Двулучное, Долгое, а также хутору Нижние Мельницы совершены атаки 17 БПЛА, 7 из которых подавлены и сбиты."В селе Двулучное от удара FPV-дрона по легковому автомобилю пострадал водитель. Мужчине оказана медицинская помощь в Валуйской ЦРБ, лечение продолжает амбулаторно", — писал Гладков.Также в селе Двулучное повреждён частный дом, также полностью уничтожен огнём легковой автомобиль. В селе Борки утром после сбросов взрывных устройств с БПЛА повреждены социальный объект, административное здание, 2 частных дома, гараж и автомобиль.В Волоконовском районе по сёлам Волчья Александровка, Тишанка и хутору Гаевка совершены атаки 4 БПЛА, из которых 3 были сбиты системой ПВО. Сегодня ночью вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА в селе Тишанка огнём уничтожены частный дом и надворная постройка.В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Дроновка, Мокрая Орловка, Пороз, Смородино, Сподарюшино и хутору Масычево выпущено 26 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 10 БПЛА. В хуторе Масычево полностью уничтожен огнём легковой автомобиль, в селе Мокрая Орловка повреждена линия электропередачи — часть жителей села временно остаётся без света. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ.Над Корочанским районом системой ПВО сбиты 3 БПЛА. Над Красненским районом системой ПВО сбиты 5 БПЛА. Над Красногвардейским районом системой ПВО сбит беспилотник. Во всех случаях обошлось без последствий.В Краснояружском районе посёлки Задорожный, Красная Яруга, Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Илек-Пеньковка, Поповка, Сергиевка, Староселье, Теребрено и хутор Вязовской подверглись 6 обстрелам, в ходе которых выпущен 31 боеприпас, и атакам 16 БПЛА, 5 из которых сбиты. В хуторе Вязовской повреждён частный дом.В Новооскольском муниципальном округе сёла Великомихайловка и Можайское атакованы 2 БПЛА, один из которых сбит системой ПВО. Повреждена линия электропередачи — временно отсутствует электроснабжение в сёлах Васильдол, Тростенец, Малое Городище и хуторе Красная Каменка, частично — в Великомихайловке и Покрово-Михайловке. Аварийные бригады продолжают восстановительные работы.В Ракитянском районе посёлок Пролетарский атакован одним беспилотником. По уточнённой информации, число пострадавших мирных жителей увеличилось до пяти."Один мужчина в тяжёлом состоянии госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Трое других мужчин, получивших минно-взрывные травмы и осколочные ранения, находятся в областной клинической больнице. Ещё один пострадавший продолжает лечение амбулаторно", — писал губернатор.Повреждены коммерческий объект и 8 транспортных средств.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Шамино, сёлам Вознесеновка, Муром, Нехотеевка, Ржевка, Середа, хуторам Балки и Гордюшкин выпущено 2 боеприпаса и совершены атаки 23 БПЛА, из которых 14 подавлены и сбиты. В хуторе Балки в результате удара беспилотника по работающей в поле сельхозтехнике ранен водитель."Мужчина в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в областную клиническую больницу. Техника получила повреждения", — сообщил Гладков.В городе Шебекино на предприятии повреждено производственное помещение, в хуторе Гордюшкин загорелся частный дом, в селе Муром разрушена надворная постройка, также повреждены 3 частных дома, один из которых полностью уничтожен огнём.Позднее он 5 раз предупреждал о ракетной опасности в Краснояружском и Ракитянском районах.В курском приграничье продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О ходе спецоперации — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Успех в "ближнем небе" российская армия закрепляет на земле".

https://ukraina.ru/20250405/1062308441.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, украина, курская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мчс