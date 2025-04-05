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"…Прошибошася свиньею сквозѣ полкъ…". Почему немцы не празднуют День русской нации и не будут

"…Прошибошася свиньею сквозѣ полкъ…". Почему немцы не празднуют День русской нации и не будут - 05.04.2025 Украина.ру

"…Прошибошася свиньею сквозѣ полкъ…". Почему немцы не празднуют День русской нации и не будут

…Такое бывает иногда по утрам у впечатлительных натур: просыпаешься и понимаешь, что немцев в этот день ты как-то не очень… Стремное отношение к ним превалирует. Что-то личное, но неосознанное. А почему, ответить не можешь. Пока не вспоминаешь, что 5 апреля – это День Русской нации.

2025-04-05T15:12

2025-04-05T15:12

2025-04-05T15:12

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И вдруг доходит: ах, да, дед у меня воевал…Кроме того, есть такой в России неофициальный праздник. Раньше его называли Никонов день и посвящали уборке в доме и посадке яблонь в садах. Сейчас на шести континентах планеты могут провести Тотальный диктант – проверить, значит, знание русского языка. А ряд националистических и патриотических организаций в России вообще демонстративно отмечают, повторяю, День Русской нации. И их можно понять.В этот день в 1242 году в ходе сражения на Чудском озере русская дружина под предводительством Александра Невского одолела рыцарей Ливонского ордена, к которым сдуру примкнули ополченцы из чуди. Так тогда называли предков нынешних крайне воинственных эстонцев, которых их бывшая премьерша Кая Каллас, вырвавшись, как та Дуня, в Европу еврокомиссаршей, опять норовит пристроить под русский удар. Короче, чудь тогда тоже огребла – мало не показалось…Войска в тот день выстроились друг перед другом, и рыцари применили свой излюбленный прием – поперли на русских клином, что у них "свиньей" называется, в самый центр. И сначала типа даже начали побеждать. Как написала потом Новгордская первая летопись старшего извода, "и наѣхаша на полкъ Нѣмци и Чюдь и прошибошася свиньею сквозѣ полкъ…".То есть проломили дурачки немецкие русский авангард, вклинились в расположение, а русские их по бокам и встретили. Немцы с чудью ломанулись бегом взад, на лед озерный, а наши поняли, что по весеннему льду долго не побегаешь, и только толкали и толкали туда рыцарей. Вот лед и не выдержал…Битва та получила название Ледовое побоище, а немцы опытным путем поняли, что плавать в воде в металлических доспехах – себе дороже. Если чудом не утонешь сам, то русский дружинник с дубиной поможет на берегу исправить эту природную оплошность упрямца, который пришел без спросу на русскую землю свои права покачать. Ну, и с чудью неразумной подружиться…В честь победы русского оружия на Чудском озере официально установлен День воинской славы России, отмечаемый 18 апреля. Но патриоты вспоминают и, собственно, 5 апреля, когда рыцарям и пояснили смысл бессмертной фразы "что русскому хорошо, то немцу смерть". Вот с тех пор, похоже, так у них и у нас и повелось. И мы помним – кто к нам с мечом придет, тот от меча и гикнется. А они, похоже, время от времени забывают…И вообще: хотя у немцев в апреле и родился их самый знаменитый австриец Адольф Гитлер с замашками садиста и художника, с этим месяцем у них не задалось. Начиная с Чудского и потом по жизни.Ровно через 700 лет, 5 апреля 1942 года, упомянутый Гитлер подписал директиву, в которой указывалась главная цель немецкого наступления в СССР на юге — кавказская нефть. И немцы, повинуясь фюреру, полезли на Кавказ. Им там лапти и сплели, пардон, не лапти, а ичиги, чувяки или чабыр с калбанами и каламани (так аналоги лаптей у разных кавказцев называются, если кто не понял). Короче, пристроили немчуру в горах и на предгорьях навсегда.Впрочем, и годом раньше, 5 апреля 1941 года, еще до нападения на СССР, немцы и итальянцы вторглись в Югославию и Грецию. Вроде бы поначалу все сложилось, но там их Йосип Броз Тито с партизанской армией поджидал. А позже и 3-й Украинский фронт Федора Толбухина подоспел ­– мало кто из оккупантов благополучно домой к пивку под копченые колбаски и квашеную капустку или под пасту с макаронами под пармезаном целым вернулся…А намекали же дурачкам: дома сидите – целее будете.Как, впрочем, и сейчас Россия намекает, что не нужно никаких миротворцев с заднеприводными ценностями в головах и раскрашенными перьями на рюкзаках, как на гей-парадах, в Украину посылать – там их наши солдаты встретят штыками и дронами, куда надо что нужно воткнут и там, как образно писал поэт, три раза провернут свое оружие… Опять же таки, мало не покажется...Но у немцев опять то Анналена Бербок беспамятсвом врожденным похвастается и на 360 градусов перед санитарами обернется в поисках иного пути. То будущий канцлер Фридрих Мерц забудет, что это и его деда в России научили, что русские с фрицами делают. А он же, дурачок такой, забыл, напрочь забыл, что сейчас для русских и он – настоящий Фриц. Худой, правда…Короче, лезут они опять на Россию, портят апрель своим наскоками. Но одно хорошо – рузультат-то будет прежний. Не верите? Спросите солдат СВО. Трудно им, конечно, но фрицы, лягушатники и прочие британцы с новоявленной чудью, попершиеся в непрошенные миротворцы на нашу землю, только усилят русскую мотивацию……А потом я отвлекся и решил выяснить, что же еще в Европе празднуют 5 апреля, что они такие воинственные? Выяснилось, что это – день памяти некого Жерельда Сов-Мажора. Я аж подпрыгнул от радости: и сов.., и мажор – такое может объяснить многое в европейском высокомерии в отношении нас.Оказалось, что Жеральд этот­ – ничего особенного. Объявлен святым за то, что, будучи настоятелем бенедектинского монастыря в аббатстве Гранд-Сов в Жиронде во Франции, кому-то нес что-то хорошее, доброе, вечное да, как видим по нынешнему президенту этой страны Эмманюэлю Макрону и жене его, похожей на Алексея Панина, не совсем донес. Францию толкают на войну. Хотя, с другой стороны, если у тебя такая жена, как Брижит у Макрона, то иногда и погибнуть в бою хочется…Впрочем, святой Жеральд Сов-Мажор все же трудился не напрасно. Есть 5 апреля и хорошая память о французах – в этот день в 1943 году в составе Красной Армии начала воевать французская эскадрилья "Нормандия" (позже – знаменитая "Нормандия-Неман").А к чему я это? Да к тому, что в небе французы и русские били-то – о, бинго! – немцев. Опять этим не повезло, и я бы на их месте в апреле о мире все время думал. Впрочем, у них там за всех, похоже, Анналена Бербок думает. Но чем она это делает?! Как говорят французы в таких случаях, вуаля…А нас, дорогие сограждане-россияне, с праздником. Это наш праздник, общий…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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россия, европа, ссср, адольф гитлер, анналена бербок, эммануэль макрон, красная армия, эксклюзив