"…Прошибошася свиньею сквозѣ полкъ…". Почему немцы не празднуют День русской нации и не будут - 05.04.2025 Украина.ру
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"…Прошибошася свиньею сквозѣ полкъ…". Почему немцы не празднуют День русской нации и не будут
"…Прошибошася свиньею сквозѣ полкъ…". Почему немцы не празднуют День русской нации и не будут - 05.04.2025 Украина.ру
"…Прошибошася свиньею сквозѣ полкъ…". Почему немцы не празднуют День русской нации и не будут
…Такое бывает иногда по утрам у впечатлительных натур: просыпаешься и понимаешь, что немцев в этот день ты как-то не очень… Стремное отношение к ним превалирует. Что-то личное, но неосознанное. А почему, ответить не можешь. Пока не вспоминаешь, что 5 апреля – это День Русской нации.
2025-04-05T15:12
2025-04-05T15:12
россия
европа
ссср
адольф гитлер
анналена бербок
эммануэль макрон
красная армия
эксклюзив
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И вдруг доходит: ах, да, дед у меня воевал…Кроме того, есть такой в России неофициальный праздник. Раньше его называли Никонов день и посвящали уборке в доме и посадке яблонь в садах. Сейчас на шести континентах планеты могут провести Тотальный диктант – проверить, значит, знание русского языка. А ряд националистических и патриотических организаций в России вообще демонстративно отмечают, повторяю, День Русской нации. И их можно понять.В этот день в 1242 году в ходе сражения на Чудском озере русская дружина под предводительством Александра Невского одолела рыцарей Ливонского ордена, к которым сдуру примкнули ополченцы из чуди. Так тогда называли предков нынешних крайне воинственных эстонцев, которых их бывшая премьерша Кая Каллас, вырвавшись, как та Дуня, в Европу еврокомиссаршей, опять норовит пристроить под русский удар. Короче, чудь тогда тоже огребла – мало не показалось…Войска в тот день выстроились друг перед другом, и рыцари применили свой излюбленный прием – поперли на русских клином, что у них "свиньей" называется, в самый центр. И сначала типа даже начали побеждать. Как написала потом Новгордская первая летопись старшего извода, "и наѣхаша на полкъ Нѣмци и Чюдь и прошибошася свиньею сквозѣ полкъ…".То есть проломили дурачки немецкие русский авангард, вклинились в расположение, а русские их по бокам и встретили. Немцы с чудью ломанулись бегом взад, на лед озерный, а наши поняли, что по весеннему льду долго не побегаешь, и только толкали и толкали туда рыцарей. Вот лед и не выдержал…Битва та получила название Ледовое побоище, а немцы опытным путем поняли, что плавать в воде в металлических доспехах – себе дороже. Если чудом не утонешь сам, то русский дружинник с дубиной поможет на берегу исправить эту природную оплошность упрямца, который пришел без спросу на русскую землю свои права покачать. Ну, и с чудью неразумной подружиться…В честь победы русского оружия на Чудском озере официально установлен День воинской славы России, отмечаемый 18 апреля. Но патриоты вспоминают и, собственно, 5 апреля, когда рыцарям и пояснили смысл бессмертной фразы "что русскому хорошо, то немцу смерть". Вот с тех пор, похоже, так у них и у нас и повелось. И мы помним – кто к нам с мечом придет, тот от меча и гикнется. А они, похоже, время от времени забывают…И вообще: хотя у немцев в апреле и родился их самый знаменитый австриец Адольф Гитлер с замашками садиста и художника, с этим месяцем у них не задалось. Начиная с Чудского и потом по жизни.Ровно через 700 лет, 5 апреля 1942 года, упомянутый Гитлер подписал директиву, в которой указывалась главная цель немецкого наступления в СССР на юге — кавказская нефть. И немцы, повинуясь фюреру, полезли на Кавказ. Им там лапти и сплели, пардон, не лапти, а ичиги, чувяки или чабыр с калбанами и каламани (так аналоги лаптей у разных кавказцев называются, если кто не понял). Короче, пристроили немчуру в горах и на предгорьях навсегда.Впрочем, и годом раньше, 5 апреля 1941 года, еще до нападения на СССР, немцы и итальянцы вторглись в Югославию и Грецию. Вроде бы поначалу все сложилось, но там их Йосип Броз Тито с партизанской армией поджидал. А позже и 3-й Украинский фронт Федора Толбухина подоспел ­– мало кто из оккупантов благополучно домой к пивку под копченые колбаски и квашеную капустку или под пасту с макаронами под пармезаном целым вернулся…А намекали же дурачкам: дома сидите – целее будете.Как, впрочем, и сейчас Россия намекает, что не нужно никаких миротворцев с заднеприводными ценностями в головах и раскрашенными перьями на рюкзаках, как на гей-парадах, в Украину посылать – там их наши солдаты встретят штыками и дронами, куда надо что нужно воткнут и там, как образно писал поэт, три раза провернут свое оружие… Опять же таки, мало не покажется...Но у немцев опять то Анналена Бербок беспамятсвом врожденным похвастается и на 360 градусов перед санитарами обернется в поисках иного пути. То будущий канцлер Фридрих Мерц забудет, что это и его деда в России научили, что русские с фрицами делают. А он же, дурачок такой, забыл, напрочь забыл, что сейчас для русских и он – настоящий Фриц. Худой, правда…Короче, лезут они опять на Россию, портят апрель своим наскоками. Но одно хорошо – рузультат-то будет прежний. Не верите? Спросите солдат СВО. Трудно им, конечно, но фрицы, лягушатники и прочие британцы с новоявленной чудью, попершиеся в непрошенные миротворцы на нашу землю, только усилят русскую мотивацию……А потом я отвлекся и решил выяснить, что же еще в Европе празднуют 5 апреля, что они такие воинственные? Выяснилось, что это – день памяти некого Жерельда Сов-Мажора. Я аж подпрыгнул от радости: и сов.., и мажор – такое может объяснить многое в европейском высокомерии в отношении нас.Оказалось, что Жеральд этот­ – ничего особенного. Объявлен святым за то, что, будучи настоятелем бенедектинского монастыря в аббатстве Гранд-Сов в Жиронде во Франции, кому-то нес что-то хорошее, доброе, вечное да, как видим по нынешнему президенту этой страны Эмманюэлю Макрону и жене его, похожей на Алексея Панина, не совсем донес. Францию толкают на войну. Хотя, с другой стороны, если у тебя такая жена, как Брижит у Макрона, то иногда и погибнуть в бою хочется…Впрочем, святой Жеральд Сов-Мажор все же трудился не напрасно. Есть 5 апреля и хорошая память о французах – в этот день в 1943 году в составе Красной Армии начала воевать французская эскадрилья "Нормандия" (позже – знаменитая "Нормандия-Неман").А к чему я это? Да к тому, что в небе французы и русские били-то – о, бинго! – немцев. Опять этим не повезло, и я бы на их месте в апреле о мире все время думал. Впрочем, у них там за всех, похоже, Анналена Бербок думает. Но чем она это делает?! Как говорят французы в таких случаях, вуаля…А нас, дорогие сограждане-россияне, с праздником. Это наш праздник, общий…
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Владимир Скачко
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россия, европа, ссср, адольф гитлер, анналена бербок, эммануэль макрон, красная армия, эксклюзив
Россия, Европа, СССР, Адольф Гитлер, Анналена Бербок, Эммануэль Макрон, Красная Армия, Эксклюзив

"…Прошибошася свиньею сквозѣ полкъ…". Почему немцы не празднуют День русской нации и не будут

15:12 05.04.2025
 
Битва
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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…Такое бывает иногда по утрам у впечатлительных натур: просыпаешься и понимаешь, что немцев в этот день ты как-то не очень… Стремное отношение к ним превалирует. Что-то личное, но неосознанное. А почему, ответить не можешь. Пока не вспоминаешь, что 5 апреля – это День Русской нации.
И вдруг доходит: ах, да, дед у меня воевал…
Кроме того, есть такой в России неофициальный праздник. Раньше его называли Никонов день и посвящали уборке в доме и посадке яблонь в садах. Сейчас на шести континентах планеты могут провести Тотальный диктант – проверить, значит, знание русского языка. А ряд националистических и патриотических организаций в России вообще демонстративно отмечают, повторяю, День Русской нации. И их можно понять.
В этот день в 1242 году в ходе сражения на Чудском озере русская дружина под предводительством Александра Невского одолела рыцарей Ливонского ордена, к которым сдуру примкнули ополченцы из чуди. Так тогда называли предков нынешних крайне воинственных эстонцев, которых их бывшая премьерша Кая Каллас, вырвавшись, как та Дуня, в Европу еврокомиссаршей, опять норовит пристроить под русский удар. Короче, чудь тогда тоже огребла – мало не показалось…
Войска в тот день выстроились друг перед другом, и рыцари применили свой излюбленный прием – поперли на русских клином, что у них "свиньей" называется, в самый центр. И сначала типа даже начали побеждать. Как написала потом Новгордская первая летопись старшего извода, "и наѣхаша на полкъ Нѣмци и Чюдь и прошибошася свиньею сквозѣ полкъ…".
То есть проломили дурачки немецкие русский авангард, вклинились в расположение, а русские их по бокам и встретили. Немцы с чудью ломанулись бегом взад, на лед озерный, а наши поняли, что по весеннему льду долго не побегаешь, и только толкали и толкали туда рыцарей. Вот лед и не выдержал…
Битва та получила название Ледовое побоище, а немцы опытным путем поняли, что плавать в воде в металлических доспехах – себе дороже. Если чудом не утонешь сам, то русский дружинник с дубиной поможет на берегу исправить эту природную оплошность упрямца, который пришел без спросу на русскую землю свои права покачать. Ну, и с чудью неразумной подружиться…
В честь победы русского оружия на Чудском озере официально установлен День воинской славы России, отмечаемый 18 апреля. Но патриоты вспоминают и, собственно, 5 апреля, когда рыцарям и пояснили смысл бессмертной фразы "что русскому хорошо, то немцу смерть". Вот с тех пор, похоже, так у них и у нас и повелось. И мы помним – кто к нам с мечом придет, тот от меча и гикнется. А они, похоже, время от времени забывают…
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
И вообще: хотя у немцев в апреле и родился их самый знаменитый австриец Адольф Гитлер с замашками садиста и художника, с этим месяцем у них не задалось. Начиная с Чудского и потом по жизни.
Ровно через 700 лет, 5 апреля 1942 года, упомянутый Гитлер подписал директиву, в которой указывалась главная цель немецкого наступления в СССР на юге — кавказская нефть. И немцы, повинуясь фюреру, полезли на Кавказ. Им там лапти и сплели, пардон, не лапти, а ичиги, чувяки или чабыр с калбанами и каламани (так аналоги лаптей у разных кавказцев называются, если кто не понял). Короче, пристроили немчуру в горах и на предгорьях навсегда.
Впрочем, и годом раньше, 5 апреля 1941 года, еще до нападения на СССР, немцы и итальянцы вторглись в Югославию и Грецию. Вроде бы поначалу все сложилось, но там их Йосип Броз Тито с партизанской армией поджидал. А позже и 3-й Украинский фронт Федора Толбухина подоспел ­– мало кто из оккупантов благополучно домой к пивку под копченые колбаски и квашеную капустку или под пасту с макаронами под пармезаном целым вернулся…
А намекали же дурачкам: дома сидите – целее будете.
Как, впрочем, и сейчас Россия намекает, что не нужно никаких миротворцев с заднеприводными ценностями в головах и раскрашенными перьями на рюкзаках, как на гей-парадах, в Украину посылать – там их наши солдаты встретят штыками и дронами, куда надо что нужно воткнут и там, как образно писал поэт, три раза провернут свое оружие… Опять же таки, мало не покажется...
Но у немцев опять то Анналена Бербок беспамятсвом врожденным похвастается и на 360 градусов перед санитарами обернется в поисках иного пути. То будущий канцлер Фридрих Мерц забудет, что это и его деда в России научили, что русские с фрицами делают. А он же, дурачок такой, забыл, напрочь забыл, что сейчас для русских и он – настоящий Фриц. Худой, правда…
Короче, лезут они опять на Россию, портят апрель своим наскоками. Но одно хорошо – рузультат-то будет прежний. Не верите? Спросите солдат СВО. Трудно им, конечно, но фрицы, лягушатники и прочие британцы с новоявленной чудью, попершиеся в непрошенные миротворцы на нашу землю, только усилят русскую мотивацию…
…А потом я отвлекся и решил выяснить, что же еще в Европе празднуют 5 апреля, что они такие воинственные? Выяснилось, что это – день памяти некого Жерельда Сов-Мажора. Я аж подпрыгнул от радости: и сов.., и мажор – такое может объяснить многое в европейском высокомерии в отношении нас.
Оказалось, что Жеральд этот­ – ничего особенного. Объявлен святым за то, что, будучи настоятелем бенедектинского монастыря в аббатстве Гранд-Сов в Жиронде во Франции, кому-то нес что-то хорошее, доброе, вечное да, как видим по нынешнему президенту этой страны Эмманюэлю Макрону и жене его, похожей на Алексея Панина, не совсем донес. Францию толкают на войну. Хотя, с другой стороны, если у тебя такая жена, как Брижит у Макрона, то иногда и погибнуть в бою хочется…
Впрочем, святой Жеральд Сов-Мажор все же трудился не напрасно. Есть 5 апреля и хорошая память о французах – в этот день в 1943 году в составе Красной Армии начала воевать французская эскадрилья "Нормандия" (позже – знаменитая "Нормандия-Неман").
А к чему я это? Да к тому, что в небе французы и русские били-то – о, бинго! – немцев. Опять этим не повезло, и я бы на их месте в апреле о мире все время думал. Впрочем, у них там за всех, похоже, Анналена Бербок думает. Но чем она это делает?! Как говорят французы в таких случаях, вуаля…
А нас, дорогие сограждане-россияне, с праздником. Это наш праздник, общий…
 
РоссияЕвропаСССРАдольф ГитлерАнналена БербокЭммануэль МакронКрасная АрмияЭксклюзив
 
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15:12"…Прошибошася свиньею сквозѣ полкъ…". Почему немцы не празднуют День русской нации и не будут
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