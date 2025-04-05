Зеленский недоволен США и хвалит Европу. Итоги 5 апреля на Украине - 05.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250405/1062312683.html
Зеленский недоволен США и хвалит Европу. Итоги 5 апреля на Украине
Зеленский недоволен США и хвалит Европу. Итоги 5 апреля на Украине - 05.04.2025 Украина.ру
Зеленский недоволен США и хвалит Европу. Итоги 5 апреля на Украине
Владимир Зеленский раскритиковал США за реакцию на удар по Кривому Рогу и похвалил Европу за грядущую отправку её военных на Украину
2025-04-05T18:25
2025-04-05T18:27
хроники
эксклюзив
украина
россия
великобритания
владимир зеленский
дональд трамп
андрей ермак
офис президента
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/05/1062312561_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e69fd4bca97db1e17a2a6b2b8b75aaf2.jpg.webp
Днём 5 апреля Владимир Зеленский выступил с заявлением по поводу реакции мира на удар по Кривому Рогу."Я благодарен за принципиальную позицию министрам иностранных дел Чехии, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и Австрии. Благодарю за позицию и поддержку вырховную представительницу Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности. Мы ценим, что принципиально высказались посольства Японии, Великобритании, Швейцарии и Германии. К сожалению, неприятно удивляет реакция посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ — и такая слабая реакция", — заявил Зеленский.Он обвинил американцев в трусости."Даже слово "российская" бояться сказать, говоря о ракете", — отметил Зеленский.Он также заявил, что война должна окончиться."Но для того, чтобы её окончить, нужно не бояться называть вещи своими именами &lt;...&gt; Нужно давить на Россию", — отметил Зеленский.По его словам, следует вводить дополнительные санкции в отношении России.Ранее посол США на Украине Бриджит Бринк, реагируя на произошедшее в Кривом Роге, заявила, что война должна закончиться."Ужасает то, что сегодня вечером баллистическая ракета попала рядом с детской площадкой и рестораном в Кривом Роге. Свыше 50 раненных и 16 погибших, среди которых 6 детей. Вот почему эта война должна закончиться", — написала она в т.ч. в соцсети X.На эти слова отреагировали связанные с Офисом президента Украины люди."Говорил, что посол США на Украине — ничтожество, ещё полгода назад. Кстати, как и о том, что Трамп — никто", — заявил работающий на Офис президента политтехнолог Владимир Петров.Реакцию Зеленского на слова Бринк многие расценили как откровенную фронду."Антитрамп", — прокомментировал реакцию популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Другой популярный в стране телеграм-канал — "Резидент" — сообщил о том, что в Офисе президента Украины сделали ставку на противников действующей американской администрации."Наш источник в ОП рассказал, что Зеленский в конфликте Трампа и глобалистов будет поддерживать последних, так как ему пообещали гарантии и новую помощь для продолжения войны с Россией. Андрей Ермак согласовал все детали с MI-6 и будет координировать действия Украины с ЕС/Британией на международном треке", — отмечалось в публикации канала.Удар по Кривому Рогу был нанесён 4 апреля."В 18:49 нанесён высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог. В результате удара потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники", — сообщило Минобороны РФ в своём телеграм-канале в 22:27.На сообщение отреагировал Генштаб Вооружённых сил Украины. Он обвинил Минобороны РФ в "высокоточной лжи" и заявил, что ракета поразила жилой массив."Погибли по меньше мере 16 мирных украинцев, среди них шестеро — дети. Десятки людей получили ранения, часть из них в тяжёлом состоянии", — отмечалось в сообщении.При этом в украинском Генштабе утверждали, что у ракеты была кассетная боевая часть.На эту особенность обратили внимание независимые украинские СМИ."ВС РФ подтвердило удар по Кривому Рогу. Интересные нюансы. Удар был нанесен "ракетой в фугасном снаряжении". Как мы знаем, гибель мирных произошла из-за разлёта металлических частиц, которые обычно находятся в ракетах ПВО и кассетных боеприпасах"", — отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Легитимный".Также авторы канала обратили внимание на то, что в заявлении Минобороны РФ указывалось, что удар наносился по месту проведения совещания с офицеров ВСУ и западных инструкторов в одном из ресторанов города."В результате удара потери составили до 85 военных и иностранных офицеров. Украина не подтверждала гибель военных в результате удара. Как видим Банковая (Офис президента Украины — Ред.) продолжает использовать гражданские объекты в военных целях", — указывалось в сообщении.При этом в ряде телеграм-каналов появилось видео, как помощь пострадавшим мирным жителям оказывают очутившееся на месте военные с медицинскими рюкзаками, что вызвало у многих подозрения. Также некоторые эксперты заявили, что на фото с места событий видны следы поражения не баллистической, а зенитной управляемой ракеты. Также украинские власти упрекнули во лжи по поводу количества жертв.Европейские военные и ЗеленскийДнём 5 апреля Зеленский также поблагодарил Европу за поддержку."Встреча наших военных с начальниками штабов обороны партнёров: адмиралом Энтони Радакином из Великобритании и генералом Тьерри Буркхардом из Франции. Прилагаем усилия по безопасности в Украине и надёжным гарантиям безопасности. Есть ощутимый прогресс и первые детали относительно того, как может быть размещен контингент безопасности партнёров", — отметил Зеленский.Он заявил, что благодарен союзникам Украины, в первую очередь — Великобритании и Франции."Именно такая совместная работа, когда все нацелены на сильный результат помогает приближать надёжный и длительный мир в Украине", — указал Зеленский.Днём ранее стало известно о прибытии в Киев французских и британских военных. Как сообщил тогда изданию "Cуспільне" со ссылкой на источник в дипломатических кругах, в Киеве состоялась встреча представителей Украины, Франции и Великобритании по поводу размещения военного контингента."По словам собеседника, встречи будут проходить на уровне начальников военных штабов. Французскую делегацию возглавляет генерал Тьерри Буркхард, британскую — адмирал Энтони Радакин. В течение дня у них будет ряд встреч с украинскими военными", — сообщило издание.Также была запланирована встреча с Зеленским."Цель визита французско-британской делегации в украинскую столицу — обсудить возможность размещения на Украине иностранного контингента", — указывалось в сообщении.В этот же день глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своём телеграм-канале сообщил о разговоре с советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом.Ранее СМИ сообщали о том, что британское и французское руководство выступает за отправку воинского контингента на Украину.О франко-британской инициативе по вводу европейских войск на Украину — в статье Алексея Туманова "Ещё месяц. Зеленский просит время на ввод европейских войск на Украину, а в Европе нарастает буря".
https://ukraina.ru/20250405/1062310525.html
https://ukraina.ru/20250405/1062308441.html
https://ukraina.ru/20250404/1062305312.html
украина
россия
великобритания
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/05/1062312561_51:0:1188:853_1920x0_80_0_0_5ed33f1201f6bbe28dc1bcfe8627f664.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив, украина, россия, великобритания, владимир зеленский, дональд трамп, андрей ермак, офис президента, ес, генштаб
Хроники, Эксклюзив, Украина, Россия, Великобритания, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Андрей Ермак, Офис президента, ЕС, Генштаб

Зеленский недоволен США и хвалит Европу. Итоги 5 апреля на Украине

18:25 05.04.2025 (обновлено: 18:27 05.04.2025)
 
© Фото : Zelenskiy / Official / TelegramУмеров, Зеленский, Радакин, Буркхард
Умеров, Зеленский, Радакин, Буркхард - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Владимир Зеленский раскритиковал США за реакцию на удар по Кривому Рогу и похвалил Европу за грядущую отправку её военных на Украину
Днём 5 апреля Владимир Зеленский выступил с заявлением по поводу реакции мира на удар по Кривому Рогу.
"Я благодарен за принципиальную позицию министрам иностранных дел Чехии, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и Австрии. Благодарю за позицию и поддержку вырховную представительницу Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности. Мы ценим, что принципиально высказались посольства Японии, Великобритании, Швейцарии и Германии. К сожалению, неприятно удивляет реакция посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ — и такая слабая реакция", — заявил Зеленский.
Он обвинил американцев в трусости.
"Даже слово "российская" бояться сказать, говоря о ракете", — отметил Зеленский.
Он также заявил, что война должна окончиться.
"Но для того, чтобы её окончить, нужно не бояться называть вещи своими именами <...> Нужно давить на Россию", — отметил Зеленский.
По его словам, следует вводить дополнительные санкции в отношении России.
результаты удара ВСУ по Двулучному в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
13:18
Пятнадцать уничтоженных бригад, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 5 апреляСтали известны потери ВСУ за время боевых действий в Курской области. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Ранее посол США на Украине Бриджит Бринк, реагируя на произошедшее в Кривом Роге, заявила, что война должна закончиться.
"Ужасает то, что сегодня вечером баллистическая ракета попала рядом с детской площадкой и рестораном в Кривом Роге. Свыше 50 раненных и 16 погибших, среди которых 6 детей. Вот почему эта война должна закончиться", — написала она в т.ч. в соцсети X.
На эти слова отреагировали связанные с Офисом президента Украины люди.
"Говорил, что посол США на Украине — ничтожество, ещё полгода назад. Кстати, как и о том, что Трамп — никто", — заявил работающий на Офис президента политтехнолог Владимир Петров.
Реакцию Зеленского на слова Бринк многие расценили как откровенную фронду.
"Антитрамп", — прокомментировал реакцию популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".
Другой популярный в стране телеграм-канал — "Резидент" — сообщил о том, что в Офисе президента Украины сделали ставку на противников действующей американской администрации.
"Наш источник в ОП рассказал, что Зеленский в конфликте Трампа и глобалистов будет поддерживать последних, так как ему пообещали гарантии и новую помощь для продолжения войны с Россией. Андрей Ермак согласовал все детали с MI-6 и будет координировать действия Украины с ЕС/Британией на международном треке", — отмечалось в публикации канала.
- РИА Новости, 1920, 05.04.2025
09:27
Удар по Кривому Рогу, Макрон-переговорщик. Главное на Украине на утро 5 апреляВ Минобороны России и Генштабе ВСУ прокомментировали удар по Кривому Рогу. Президент Франции Эммануэль Макрон может представлять Европу на переговорах по Украине
Удар по Кривому Рогу был нанесён 4 апреля.
"В 18:49 нанесён высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог. В результате удара потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники", — сообщило Минобороны РФ в своём телеграм-канале в 22:27.
На сообщение отреагировал Генштаб Вооружённых сил Украины. Он обвинил Минобороны РФ в "высокоточной лжи" и заявил, что ракета поразила жилой массив.
"Погибли по меньше мере 16 мирных украинцев, среди них шестеро — дети. Десятки людей получили ранения, часть из них в тяжёлом состоянии", — отмечалось в сообщении.
При этом в украинском Генштабе утверждали, что у ракеты была кассетная боевая часть.
На эту особенность обратили внимание независимые украинские СМИ.
"ВС РФ подтвердило удар по Кривому Рогу. Интересные нюансы. Удар был нанесен "ракетой в фугасном снаряжении". Как мы знаем, гибель мирных произошла из-за разлёта металлических частиц, которые обычно находятся в ракетах ПВО и кассетных боеприпасах"", — отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Легитимный".
Также авторы канала обратили внимание на то, что в заявлении Минобороны РФ указывалось, что удар наносился по месту проведения совещания с офицеров ВСУ и западных инструкторов в одном из ресторанов города.
"В результате удара потери составили до 85 военных и иностранных офицеров. Украина не подтверждала гибель военных в результате удара. Как видим Банковая (Офис президента Украины — Ред.) продолжает использовать гражданские объекты в военных целях", — указывалось в сообщении.
При этом в ряде телеграм-каналов появилось видео, как помощь пострадавшим мирным жителям оказывают очутившееся на месте военные с медицинскими рюкзаками, что вызвало у многих подозрения. Также некоторые эксперты заявили, что на фото с места событий видны следы поражения не баллистической, а зенитной управляемой ракеты. Также украинские власти упрекнули во лжи по поводу количества жертв.
Энтони Радакин, Александр Сырский, Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Вчера, 18:26
Переговоры с Францией и Великобританией, Рубио грозит из-за перемирия. Итоги 4 апреля на УкраинеВ Киеве состоялась встреча представителей Украины, Франции и Великобритании по поводу размещения военного контингента. Госсекретарь США Марко Рубио рассказал о том, что происходит с перемирием на Украине
Европейские военные и Зеленский
Днём 5 апреля Зеленский также поблагодарил Европу за поддержку.
"Встреча наших военных с начальниками штабов обороны партнёров: адмиралом Энтони Радакином из Великобритании и генералом Тьерри Буркхардом из Франции. Прилагаем усилия по безопасности в Украине и надёжным гарантиям безопасности. Есть ощутимый прогресс и первые детали относительно того, как может быть размещен контингент безопасности партнёров", — отметил Зеленский.
Он заявил, что благодарен союзникам Украины, в первую очередь — Великобритании и Франции.
"Именно такая совместная работа, когда все нацелены на сильный результат помогает приближать надёжный и длительный мир в Украине", — указал Зеленский.
Днём ранее стало известно о прибытии в Киев французских и британских военных. Как сообщил тогда изданию "Cуспільне" со ссылкой на источник в дипломатических кругах, в Киеве состоялась встреча представителей Украины, Франции и Великобритании по поводу размещения военного контингента.
"По словам собеседника, встречи будут проходить на уровне начальников военных штабов. Французскую делегацию возглавляет генерал Тьерри Буркхард, британскую — адмирал Энтони Радакин. В течение дня у них будет ряд встреч с украинскими военными", — сообщило издание.
Также была запланирована встреча с Зеленским.
"Цель визита французско-британской делегации в украинскую столицу — обсудить возможность размещения на Украине иностранного контингента", — указывалось в сообщении.
В этот же день глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своём телеграм-канале сообщил о разговоре с советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом.
Ранее СМИ сообщали о том, что британское и французское руководство выступает за отправку воинского контингента на Украину.
О франко-британской инициативе по вводу европейских войск на Украину — в статье Алексея Туманова "Ещё месяц. Зеленский просит время на ввод европейских войск на Украину, а в Европе нарастает буря".
 
ХроникиЭксклюзивУкраинаРоссияВеликобританияВладимир ЗеленскийДональд ТрампАндрей ЕрмакОфис президентаЕСГенштаб
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:25Зеленский недоволен США и хвалит Европу. Итоги 5 апреля на Украине
16:31Второй генсек одной ВКП(б): 100 лет со дня избрания Лазаря Кагановича фактическим руководителем УССР
15:12"…Прошибошася свиньею сквозѣ полкъ…". Почему немцы не празднуют День русской нации и не будут
13:18Пятнадцать уничтоженных бригад, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 5 апреля
12:33Где может начаться украинский контрнаступ: Брянская область, снова на Азов и Приднестровье
12:18Сахельский Союз. Москва помогает Африке преодолеть наследие колониализма
10:35Венгрия-1945: искусство вовремя сдаться
10:20Россияне будут наступать или медленно истощать ВСУ. Что говорят украинские эксперты о ситуации на фронте
09:59Фотоальбом Победы: 5 августа 1943 года, Москва салютует нашим войскам, освободившим Орел и Белгород
09:58Сложно, но можно: как прошёл визит Дмитриева в Вашингтон
09:38Как Польша и Венгрия Галичиной менялись: вся правда о "Королевстве Русском"
09:34Спецоперация на минувшей неделе. Успех в "ближнем небе" российская армия закрепляет на земле
09:27Удар по Кривому Рогу, Макрон-переговорщик. Главное на Украине на утро 5 апреля
09:08Еще месяц. Зеленский просит время на ввод европейских войск на Украину, а в Европе нарастает буря
08:00Молчанов - не первый. Репрессии киевского режима набирают обороты
06:45Неделя в фотографиях. "Дорога смерти" под Курском, задержание Молчанова и громкие заявления политиков
06:45Евсеев раскрыл ожидаемую протяженность буферной зоны России
06:30Максим Бардин о том, почему фон дер Ляйен и Санду не могли спать спокойно, пока Гуцул на свободе
06:00Маркосян объяснила, почему “убрать” Зеленского — мало
05:30Освобождение Разлива продвинуло ВС РФ к Днепропетровский области — Евсеев
Лента новостейМолния