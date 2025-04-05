https://ukraina.ru/20250405/1062312683.html

Зеленский недоволен США и хвалит Европу. Итоги 5 апреля на Украине

Зеленский недоволен США и хвалит Европу. Итоги 5 апреля на Украине - 05.04.2025 Украина.ру

Зеленский недоволен США и хвалит Европу. Итоги 5 апреля на Украине

Владимир Зеленский раскритиковал США за реакцию на удар по Кривому Рогу и похвалил Европу за грядущую отправку её военных на Украину

2025-04-05T18:25

2025-04-05T18:25

2025-04-05T18:27

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Днём 5 апреля Владимир Зеленский выступил с заявлением по поводу реакции мира на удар по Кривому Рогу."Я благодарен за принципиальную позицию министрам иностранных дел Чехии, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и Австрии. Благодарю за позицию и поддержку вырховную представительницу Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности. Мы ценим, что принципиально высказались посольства Японии, Великобритании, Швейцарии и Германии. К сожалению, неприятно удивляет реакция посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ — и такая слабая реакция", — заявил Зеленский.Он обвинил американцев в трусости."Даже слово "российская" бояться сказать, говоря о ракете", — отметил Зеленский.Он также заявил, что война должна окончиться."Но для того, чтобы её окончить, нужно не бояться называть вещи своими именами <...> Нужно давить на Россию", — отметил Зеленский.По его словам, следует вводить дополнительные санкции в отношении России.Ранее посол США на Украине Бриджит Бринк, реагируя на произошедшее в Кривом Роге, заявила, что война должна закончиться."Ужасает то, что сегодня вечером баллистическая ракета попала рядом с детской площадкой и рестораном в Кривом Роге. Свыше 50 раненных и 16 погибших, среди которых 6 детей. Вот почему эта война должна закончиться", — написала она в т.ч. в соцсети X.На эти слова отреагировали связанные с Офисом президента Украины люди."Говорил, что посол США на Украине — ничтожество, ещё полгода назад. Кстати, как и о том, что Трамп — никто", — заявил работающий на Офис президента политтехнолог Владимир Петров.Реакцию Зеленского на слова Бринк многие расценили как откровенную фронду."Антитрамп", — прокомментировал реакцию популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Другой популярный в стране телеграм-канал — "Резидент" — сообщил о том, что в Офисе президента Украины сделали ставку на противников действующей американской администрации."Наш источник в ОП рассказал, что Зеленский в конфликте Трампа и глобалистов будет поддерживать последних, так как ему пообещали гарантии и новую помощь для продолжения войны с Россией. Андрей Ермак согласовал все детали с MI-6 и будет координировать действия Украины с ЕС/Британией на международном треке", — отмечалось в публикации канала.Удар по Кривому Рогу был нанесён 4 апреля."В 18:49 нанесён высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог. В результате удара потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники", — сообщило Минобороны РФ в своём телеграм-канале в 22:27.На сообщение отреагировал Генштаб Вооружённых сил Украины. Он обвинил Минобороны РФ в "высокоточной лжи" и заявил, что ракета поразила жилой массив."Погибли по меньше мере 16 мирных украинцев, среди них шестеро — дети. Десятки людей получили ранения, часть из них в тяжёлом состоянии", — отмечалось в сообщении.При этом в украинском Генштабе утверждали, что у ракеты была кассетная боевая часть.На эту особенность обратили внимание независимые украинские СМИ."ВС РФ подтвердило удар по Кривому Рогу. Интересные нюансы. Удар был нанесен "ракетой в фугасном снаряжении". Как мы знаем, гибель мирных произошла из-за разлёта металлических частиц, которые обычно находятся в ракетах ПВО и кассетных боеприпасах"", — отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Легитимный".Также авторы канала обратили внимание на то, что в заявлении Минобороны РФ указывалось, что удар наносился по месту проведения совещания с офицеров ВСУ и западных инструкторов в одном из ресторанов города."В результате удара потери составили до 85 военных и иностранных офицеров. Украина не подтверждала гибель военных в результате удара. Как видим Банковая (Офис президента Украины — Ред.) продолжает использовать гражданские объекты в военных целях", — указывалось в сообщении.При этом в ряде телеграм-каналов появилось видео, как помощь пострадавшим мирным жителям оказывают очутившееся на месте военные с медицинскими рюкзаками, что вызвало у многих подозрения. Также некоторые эксперты заявили, что на фото с места событий видны следы поражения не баллистической, а зенитной управляемой ракеты. Также украинские власти упрекнули во лжи по поводу количества жертв.Европейские военные и ЗеленскийДнём 5 апреля Зеленский также поблагодарил Европу за поддержку."Встреча наших военных с начальниками штабов обороны партнёров: адмиралом Энтони Радакином из Великобритании и генералом Тьерри Буркхардом из Франции. Прилагаем усилия по безопасности в Украине и надёжным гарантиям безопасности. Есть ощутимый прогресс и первые детали относительно того, как может быть размещен контингент безопасности партнёров", — отметил Зеленский.Он заявил, что благодарен союзникам Украины, в первую очередь — Великобритании и Франции."Именно такая совместная работа, когда все нацелены на сильный результат помогает приближать надёжный и длительный мир в Украине", — указал Зеленский.Днём ранее стало известно о прибытии в Киев французских и британских военных. Как сообщил тогда изданию "Cуспільне" со ссылкой на источник в дипломатических кругах, в Киеве состоялась встреча представителей Украины, Франции и Великобритании по поводу размещения военного контингента."По словам собеседника, встречи будут проходить на уровне начальников военных штабов. Французскую делегацию возглавляет генерал Тьерри Буркхард, британскую — адмирал Энтони Радакин. В течение дня у них будет ряд встреч с украинскими военными", — сообщило издание.Также была запланирована встреча с Зеленским."Цель визита французско-британской делегации в украинскую столицу — обсудить возможность размещения на Украине иностранного контингента", — указывалось в сообщении.В этот же день глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своём телеграм-канале сообщил о разговоре с советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом.Ранее СМИ сообщали о том, что британское и французское руководство выступает за отправку воинского контингента на Украину.О франко-британской инициативе по вводу европейских войск на Украину — в статье Алексея Туманова "Ещё месяц. Зеленский просит время на ввод европейских войск на Украину, а в Европе нарастает буря".

https://ukraina.ru/20250405/1062310525.html

https://ukraina.ru/20250405/1062308441.html

https://ukraina.ru/20250404/1062305312.html

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хроники, эксклюзив, украина, россия, великобритания, владимир зеленский, дональд трамп, андрей ермак, офис президента, ес, генштаб