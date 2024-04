https://ukraina.ru/20240415/1054523817.html

Не "если", а "когда". Запад размышляет о поражении Украины и реальной силе Путина

Не "если", а "когда". Запад размышляет о поражении Украины и реальной силе Путина - 15.04.2024 Украина.ру

Не "если", а "когда". Запад размышляет о поражении Украины и реальной силе Путина

По мере укрепления позиций ВС РФ на поле боя, на Западе уже не просто звучат допущения "если Украина проиграет" - теперь там говорят "когда Украина проиграет…"

2024-04-15T19:09

2024-04-15T19:09

2024-04-15T19:10

эксклюзив

украина

сша

спецоперация

вс рф

всу

зрк patriot

поражение

ллойд остин

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050718957_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_cedce6ccd1266319eca60747ecef990a.jpg.webp

Запад взглянул в глаза украинской реальностиСпустя два года боевых действий пора наконец осознать действительность происходящего на Украине. С таким призывом к западным политикам обращается немецкая газета Berliner Zeitung.А реалии таковы, что у Украины нет ресурсов для удовлетворения собственных военных амбиций: проведение наступательной операции требует от Киева несколько сотен тысяч опытных бойцов, существенных резервов техники, вооружений, боеприпасов, отмечает автор публикации Томас Фасбендер, и выход на границы 1991 года - не более, чем "иллюзорная цель". В связи с этим он призывает немецких и всех западных политиков адекватно реагировать на меняющиеся обстоятельства и не исключать те или иные варианты урегулирования конфликта."В Германии всё время воспроизводятся одни и те же штампованные формулы: "Россия не имеет права победить. Украина не должна проиграть". Имеет. Должна. Как будто у Германии есть право голоса. Вас вообще интересует реальность?" — задаётся вопросом Фасбендер."Украине пришлось отступить, и теперь она делает ставку на оборону, чтобы остановить коллапс на линии фронта, поскольку действия российских войск и задержки поставок из США заставляют Киев и его союзников всё чаще задумываться о болезненном поражении", - отмечает американский телеканал NBC News.Если в самом начале конфликта утверждение, что у России самая сильная армия в Европе, вызывало насмешки, то теперь так думают всё меньше людей, учитывая способность России обеспечивать вооружённые силы кадрами, не говоря уже об укомплектовании войск гораздо более высокими темпами, чем у противника, который теперь вынужден уходить в глубокую оборону сразу на нескольких направлениях и спасаться изо всех сил, подчёркивают западные СМИ."Огромные потери украинцев, обусловленные высокой прозрачностью фронта и точностью российских ударов, делает любую атаку ВСУ трудоёмкой и дорогостоящей с точки зрения человеческих жизней. И с каждым днём такое положение дел, замедляющее развитие военного успеха, становится всё более шатким. На повестке дня вновь появляется гипотеза об украинском поражении — спустя два года после начала конфликта", - констатирует французская газета Le Figaro.Но ещё больше положение украинских военных осложняет острый дефицит боеприпасов, переставших поступать с Запада в прежних количествах. Верховный главнокомандующий Объединёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, выступая в комитете Палаты представителей по вооружённым силам 10 апреля, заявил конгрессменам, что ВСУ уступают ВС РФ по боеприпасам в соотношении 1 к 5, и это отставание вырастет до 1 к 10."Это всего лишь вопрос нескольких недель, - предупредил генерал. - Я не умею предсказывать будущее, но могу провести несложные математические расчёты. Я смотрю на темпы поставок, на уровень потребления. Если мы не продолжим поддерживать Украину, у неё достаточно быстро закончатся артиллерийские снаряды и средства ПВО. Опираясь на мой более чем 37-летний опыт службы в армии США, могу сказать, что если одна сторона стреляет, а другой нечем отвечать, то вторая рано или поздно проигрывает. Поэтому ставки очень высоки".Однако сержант с позывным "Морпех", чей батальон расквартирован в районе Харькова, рассказал корреспонденту NBC News, что на каждый выстрел его солдат россияне уже отвечают десятью. По его словам, командование не разрешает стрелять до тех пор, пока ВС РФ не начнут штурм их позиций, а потом часто бывает слишком поздно.Огромное преимущество России в этом конфликте заключается в том, что она самостоятельно закрывает потребности армии в вооружениях, а Украина полностью зависит от поставок из-за рубежа."Военно-промышленный комплекс Украины понёс тяжёлые потери в ходе конфликта. Киев, можно сказать, находится на жизнеобеспечении Запада. <…> С другой стороны мы видим Россию, которая производит боеприпасы в три смены", - заявил полковник Вооружённых сил Австрии Маркус Рейснер в интервью Berliner Zeitung.И это обстоятельство становится проблемой для западных стран, поскольку их собственные запасы вооружений также истощаются, добавил он.Но вопрос не только в количестве вооружений, но и в их технических возможностях. Так, Le Figaro обращает внимание на планирующие бомбы, благодаря которым истребители ВС РФ в условиях недостатка средств ПВО у противника могут наносить удары по украинской стороне."Применение планирующих бомб стало показательным примером. Сейчас украинская армия находится, по сути, на открытой местности, и ракеты буквально сровняют с землёй эти позиции", — поясняет бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.В случае необходимости эти боеприпасы способны справиться в том числе с глубоко зарытыми подземными бункерами, добавляет он.К противостоянию украинским БПЛА Россия приспособилась при помощи систем РЭБ на передовой, а вообще она "становится всё более искусной в применении всего богатства сил, которыми она располагает", констатирует Джонсон.Учитывая, что Россия побеждает на поле боя, она, возможно, займёт больше территорий, чем планировала изначально, включая Одессу (в таком случае РФ получит один из лучших портов в Чёрном море, что станет несомненным стратегическим плюсом в отношениях с членами НАТО). Украина же продолжит терять всё больше регионов по мере продолжения конфликта, считает полковник Лоуренс Уилкерсон, бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла."Ещё остаётся 45 городов [в центральной части Донбасса]. Русские сейчас занимаются тем, что захватывают эти города один за другим. Кажется, этот процесс ускоряется, потому что, получив контроль над одним, они открывают путь к другому", — прогнозирует в свою очередь британский аналитик Александр Меркурис.Украина получила совсем не ту реакцию от Запада, на которую рассчитывалаВ ситуации, когда расклад сил на поле боя складывается не в пользу ВСУ, украинское руководство рассчитывает на поддержку Запада, прежде всего материальную, но и моральная не помешает. Партнёры же перестают слепо поддерживать Киев во всех его антироссийских начинаниях и, более того, начинают одёргивать Банковую.Глава Пентагона Ллойд Остин 9 апреля заявил, что атаки украинской стороны на российские нефтеперерабатывающие заводы несут угрозу для системы мировой энергетики, и призвал прекратить подобные действия.Эти слова не на шутку возмутили министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу. В интервью местному телеканалу ТСН он сообщил, что не видит причинно-следственной связи в заявлении Остина: с точки зрения Киева, взрыв на НПЗ в России создаёт проблемы на российском энергетическом рынке, но не на мировом.В реальности же российский энергетический рынок – часть мирового, и происходящие изменения влияют на глобальные котировки. После атак украинских БПЛА на предприятия в Нижегородской, Самарской, Орловской, Рязанской, Ростовской, Ленинградской и других областях в середине марта в РФ выросли биржевые цены на бензин, а агентство Bloomberg назвало атаки на российские НПЗ одним из факторов роста цен на нефть на мировом рынке.Как стало известно, Остин – не единственный высокопоставленный американский чиновник, сделавший Киеву такое предупреждение. По информации источников газеты The Washington Post, в феврале вице-президент США Камала Харрис на полях Мюнхенской конференции по безопасности лично сказала президенту Украины Владимиру Зеленскому то, "что он не хотел слышать" - воздержитесь от нападений на российские НПЗ. Эта просьба рассердила украинского лидера и его ближайших помощников, поскольку они считают удары по энергетической инфраструктуре РФ "одним из немногих светлых пятен в войне на истощение против более сильного и лучше оснащённого противника". Зеленский от этого пожелания отмахнулся, поскольку не был уверен, что слова Харрис отражают позицию всей администрации Белого дома.Однако позже с тем же предупреждением обратился советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в т.ч. в ходе визита на Украину в марте. Но ни к чему это не привело, ВСУ лишь нарастили интенсивность своих ударов. В результате, как пишет The Washington Post, такое поведение Украины лишь обострило и без того напряжённые отношения между союзниками.Кроме того, Киев никак не может выпросить у партнёров системы ПВО. Кулеба, по его собственным словам, за закрытыми дверями предлагает западным чиновникам предоставить Patriot на любых условиях: хоть в аренду, хоть при обязательном закрытии границ. Но нет, эти инициативы одобрения пока не получили. Министр допускает возможность защиты части украинских территорий польскими системами Patriot, однако, по словам двух источников газеты Financial Times, Польша, как и Румыния с Испанией, отклонили просьбы Украины.Вдобавок многие государства- члены ЕС избегают совместных закупок боеприпасов для Украины, "несмотря на громкие речи и десятки политических документов", и выделяют на эти цели смехотворные суммы через Европейское оборонное агентство - €350 млн из потенциальных €1,5 млрд, - рассказал Politico высокопоставленный чиновник из ЕСн а условиях анонимности. Эти цифры показывают, что, хотя мощности по производству снарядов существуют, государственных заказов не хватает, поясняет издание.А Великобритания не оказывает Украине прямой поддержки по борьбе с дронами, как это было с иранской атакой по Израилю, из-за риска эскалации, признал министр иностранных дел королевства Дэвид Кэмерон, который буквально несколько дней назад летал в США в надежде выбить из американцев средства для дальнейшей поддержки Киева, но безрезультатно.Если раньше вопрос "а что, если Украина проиграет?" использовали для оказания давления на западных союзников, чтобы добиться военной и финансовой помощи, то стечением времени этот вопрос становится всё больше похож на первый пункт планирования на случай непредвиденных обстоятельств, отмечает британская газета The Economist.Победа российской армии, с точки зрения издания, будет означать, что под командованием президента РФ Владимира Путина находится единственная реальная сила, обладающей боевой закалкой и навыками ведения войны в XXI веке, способная эффективно занимать территории."Геополитические последствия поражения Украины будут зависеть от той или иной формы мирного урегулирования. Это, в свою очередь, будет зависеть от динамики военных действий или умонастроений господина Трампа, если он вновь будет избран. Если армия Украины, испытывающая недостаток боеприпасов, развалится, и Москва каким-то образом сможет контролировать не только восточные территории, но и всю страну, возможно, установив марионеточный режим, то протяжённость границ России и ЕС увеличится на тысячи километров. А если поражение Украины будет носить более ограниченный характер, т. е. с присоединением к России отдельных территорий, но при сохранении функционирующего "обломка" Украины, — это всё равно будет действовать на нервы", - продолжает The Economist.Иными словами, Запад уже свыкается с мыслью, что исход украинского конфликта всё же будет определён на условиях России."Конфликт закончится только тогда, когда Россия этого захочет. Она единственная обладает голосом, который имеет значение. <…> Украина умрёт жалкой смертью благодаря Западу", - считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

https://ukraina.ru/20240305/1053725923.html

https://ukraina.ru/20240408/1054354591.html

https://ukraina.ru/20240408/1054329856.html

https://ukraina.ru/20240410/1054427224.html

украина

сша

запад

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, сша, спецоперация, вс рф, всу, зрк patriot, поражение, ллойд остин, владимир путин, вооруженные силы украины, евросоюз, нпз, запад, россия