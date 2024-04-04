https://ukraina.ru/20240404/1054294592.html

"Стамбул-2", дело о взрывчатке в иконах. Главное на Украине на утро 4 апреля

"Стамбул-2", дело о взрывчатке в иконах. Главное на Украине на утро 4 апреля - 04.04.2024 Украина.ру

"Стамбул-2", дело о взрывчатке в иконах. Главное на Украине на утро 4 апреля

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провёл переговоры с главой Минобороны Фрацнии Себастьяном Лекорню. Фигуранту дела о провозе взрывчатки в иконах предъявили обвинение

2024-04-04T09:47

2024-04-04T09:47

2024-04-04T10:39

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О переговорах Шойгу и Лекорню сообщило российское оборонное ведомство."3 апреля 2024 года по настоятельной просьбе французской стороны состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Французской Республики Себастьяном Лекорню. Министр обороны Франции выразил соболезнования в связи с терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года. При этом настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГИЛ* (запрещённая в РФ террористическая организация. – Ред.)", – указывалось в сообщении.В ответ Шойгу подчеркнул, что "начатое в связи с террористическим актом в "Крокус Сити Холле" расследование будет безусловно доведено до конца, а все виновные будут наказаны", а также что "имеются сведения об украинском следе в организации теракта"."Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы", – указал министр обороны России.В отношении заявлений Елисейского дворца об отправке французского контингента на Украину Шойгу указал, что в случае их практической реализации это создаст проблемы для самой Франции."Отмечена готовность к диалогу по Украине. Исходные положения могли бы основываться на "Стамбульской мирной инициативе". Проведение встречи в Женеве без участия России – бессмысленно", – также рассказало о содержании разговора Минобороны России.Последняя фраза насторожила наблюдателей.Так, военкор Алесандр Коц указал на то, что переговоры на основе "Стамбула" невозможны."Из этого текста не совсем ясно, кем отмечена готовность договариваться на "стамбульских положениях". Видимо, французским министром. Потому что с нашей стороны недалече как месяц назад пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти соглашения неактуальными: "В марте 2022 года были одни условия, сегодня – другие условия и другой юридический статус тех территорий, которые стали регионами Российской Федерации". Так Песков прокомментировал публикацию тезисов "Стамбула" в американской прессе. По ним, к примеру, мы должны были отвести свои силы отовсюду, кроме Крыма, ДНР и ЛНР. Крым бы остался российским, а судьбу Донецка и Луганска пришлось бы решать на отдельных переговорах президентов России и Украины. Запорожская и Херсонская области, соответственно, вернулись бы на Украину. Сегодня это невозможно, потому что Конституция РФ прямо запрещает отчуждение российских территорий", – отметил Коц.Прокомментировали сообщение Минобороны РФ и на Украине."Франция включилась в возврат Украины в "Стамбул-2". После теракта в "Крокусе" Россия выбирала вариант жёсткого ответа. Как мы писали, избежать негативных для Украины сценариев мог возврат Зеленского к обсуждению мирных инициатив Эрдогана. Мы оказались правы – реакции на теракт для Украины может и не быть. Глава Министерства вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню по своей инициативе созвонился вчера с Шойгу. Во время разговора Лекорню осудил теракт и заверил, что Париж не обладает никакими доказательствами причастности к этому Украины. Шойгу, наоборот, заявил о наличии у следствия украинского следа и заверил, что расследование уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле" будет доведено до конца. Но главное – стороны отметили готовность к диалогу по Украине. Исходные положения этого диалога могли бы основываться на "Стамбульской мирной инициативе". Теперь дело за Парижем. Если Макрон сможет убедить Зеленского вернутся за стол переговоров – появится шанс на мир. Если нет – целями РФ станут Зеленский (после 21 мая), Буданов** и Малюк**", – отметил популярный в стране телеграм-канал "Легитимный".Аналогичную точку зрения высказал и другой популярный в стране телеграм-канал - "ЗеРада"."Похоже, предложение России примерное такое: либо "Стамбул-2", либо они объявляют Украину виновной в теракте и ждут 21 мая", – указывалось в публикации канала.Ранее глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия рассказал, что Украина была в шаге от подписания мирного договора в Стамбуле, но всё сорвалось из-за бывшего тогда премьер-министром Великобритании Бориса Джонсона."Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И "давайте будем просто воевать", – отметил Арахамия.Сам Джонсон заявил, что слова Арахамии – чушь.В марте 2024 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что уже готов к переговорам с Россией "без выхода на границы 1991 года".Дело о взрывчатке в иконахФигуранту дела о провозе с Украины в Россию через страны ЕС взрывчатки в православных иконах и церковной утвари предъявлено обвинение, он арестован на два месяца, сообщил РИА Новости информированный источник."Первого февраля по постановлению Псковского городского суда подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 10 суток, по 8 февраля 2024 года включительно.... (Поскольку) 7 февраля ему уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 226.1 УК РФ, ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до двух месяцев", – рассказал собеседник агентства.Как указывалось в публикации РИА Новости, эта информация подтверждается данными из судебной базы Псковского областного суда; при этом из постановления апелляционной инстанции облсуда следует, что у обвиняемого Дмитрия Гратия есть как российское, так и иностранное гражданство.Как ранее сообщала Федеральная Служба Безопасности, уголовное дело возбуждено по статье о незаконном перемещении через российскую границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору (пункт "в" части 2 статьи 226.1 УК РФ).В производстве Псковского областного и Псковского городского судов с начала года до настоящего времени иных дел по такой статье в базах этих инстанций не значится. Однако РИА Новости отметило, что согласно информации, размещенной на портале Псковского областного суда, 9 февраля 2024 года апелляционная инстанция облсуда отклонила жалобу адвоката и оставила без изменения постановление Псковского городского суда в отношении Дмитрия Гратия, который имеет гражданство России и ещё одного иностранного государства, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 226.1 УК РФ.Агентство детально проанализовало документы, находящиеся в публичном доступе, отметил, что в постановлении суда также сказано, что фактически Гратий "был задержан только после обнаружения в ходе досмотра груза посторонних вложений, запрещённых законом", при этом статья обвинения та же самая — п. "в" ч.2 ст. 226.1 УК РФ – контрабанда взрывчатых веществ и взрывных устройств.Ранее ФСБ сообщила, что совместно с таможенниками накрыла контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки иностранного производства с Украины транзитом через страны Евросоюза. Взрывчатку обнаружили в партии православных икон и церковной утвари на пункте пропуска на латвийско-российском участке государственной границы в Псковской области.В грузе, следовавшем по маршруту Украина – Румыния – Венгрия – Словакия – Польша – Литва – Латвия — Россия, нашли, в частности, 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных бомб, 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности промышленного производства, 91 электродетонатор. Сообщалось о задержании лица, "причастного к совершению преступления".Один из подозреваемых по делу, который принял груз в Румынии, рассказал, что без проблем пересек на своем автомобиле Венгрию, Словакию, Польшу Литву и Латвию, а конечным пунктом доставки должна была быть Москва.** Лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20240403/1054288545.html

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Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, сергей шойгу, минобороны, украина, россия, владимир зеленский, фсб, хроники