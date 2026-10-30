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"Лорд Инквизитор" ответит за глумление над жертвами "Крокуса": ФСБ задержала жителя Ленобласти

"Лорд Инквизитор" ответит за глумление над жертвами "Крокуса": ФСБ задержала жителя Ленобласти - 30.10.2026 Украина.ру

"Лорд Инквизитор" ответит за глумление над жертвами "Крокуса": ФСБ задержала жителя Ленобласти

Федеральная служба безопасности задержала 48-летнего жителя Приозерского района Ленинградской области, который в одном из проукраинских Telegram-чатов под ником "Лорд Инквизитор" приветствовал убийство посетителей концертного зала "Крокус Сити Холл" и сожалел, что погибло мало людей. Об этом сообщает Baza

2026-10-30T16:10

2026-10-30T16:10

2026-10-30T16:10

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Против мужчины возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма. Несмотря на то, что комментарии были оставлены два с половиной года назад, срок привлечения к уголовной ответственности ещё не истёк. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошёл в марте 2024 года. Вооружённые террористы ворвались в концертный зал перед выступлением группы "Пикник" и открыли стрельбу по зрителям. В результате теракта пострадали более 600 человек, 149 спасти не удалось. Материальный ущерб оценили примерно в шесть миллиардов рублей. Ранее в ФСБ раскрыли, кто вооружил напавших на "Крокус" террористов.Подробнее о вербовке россиян - в материале Украинские мошенники начали использовать новую схему вербовки россиян на сайте Украина.ру.

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