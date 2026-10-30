Дмитрий Евстафьев: Европейцам придется капитулировать на Украине, но уже без Трампа - 30.10.2026 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20261030/dmitriy-evstafev-evropeytsam-pridetsya-kapitulirovat-na-ukraine-no-uzhe-bez-trampa-1084157635.html
Дмитрий Евстафьев: Европейцам придется капитулировать на Украине, но уже без Трампа
Дмитрий Евстафьев: Европейцам придется капитулировать на Украине, но уже без Трампа - 30.10.2026 Украина.ру
Дмитрий Евстафьев: Европейцам придется капитулировать на Украине, но уже без Трампа
Украинский конфликт становится периферийной историей, в которой остается только часть европейских политиканов, которые лишь сейчас начинают осознавать, как далеко они зашли и что они натворили, используя Украину как таран против России.
2026-10-30T06:30
2026-10-30T06:30
интервью
украина
запад
россия
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
financial times
нато
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики, автор ТГ-канала "Профессор смотрит в мiръ" Дмитрий Евстафьев.России, как и США, вряд ли нужны на переговорах по Украине представители Евросоюза, позиция которых провокационна и направлена на разжигание войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков- Дмитрий Геннадиевич, есть ли связь между массовыми уличными протестами в Европе и некоторым оживлением переговорного процесса вокруг Украины?- Все, что происходит на улицах европейских городов, стало результатом презрения Европы к социокультурным аспектам своего развития, в том числе и к основам своего благосостояния в виде дешевых российских энергоносителей и российского рынка, а не собственного трудолюбия или фантастических прорывов в области управления бизнесом.Пределы этой европейской, грозящей стать евроатлантической воронки насилия, до конца еще не определились. Это отдельная тема. Сегодня же все пытаются найти скрытые смыслы в новом раунде миротворческого процесса вокруг Украины.Если отбросить истерические комментарии с евроатлантической стороны, которые сводятся к очевидной формуле "Трамп все слил", то возникает очень противоречивое ощущение от того, с чем приходит Запад в новый цикл переговоров.Почему новый? Потому что появились новые элементы с американской и британской стороны. Это появление системных публикаций относительно того, что замораживания по линии боевого соприкосновения недостаточно. Киеву нужно идти дальше.К примеру, респектабельная Financial Times предложила два сценария: заморозка по линии боевого соприкосновения и нейтральный статус Украины. Второй вариант — это возвращение всего Донбасса России и членство Украины в НАТО. Оба варианта для России абсолютно неприемлемы.Точку поставил Владимир Путин, который заявил, что Россия забирает свое. Фраза президента о том, что борьба идет за исторические российские земли, обнулила варианты, которые подбрасывают европейцы. Тем не менее эти варианты уже идут дальше сезонного замораживания по линии боевого соприкосновения, которое дало бы возможность Киеву восстановить инфраструктуру, энергетику, логистику, а потом начать снова.Пока новый миротворческий цикл выстраивается на базе идеи, которую никак не может преодолеть Запад. Это идея о том, что нужно будет возобновлять боевые действия против России. С другой стороны, все понимают, что дальше забалтывать содержательные переговоры о том, как развязать завязанный европейцами и американцами тугой узел украинского конфликта невозможно.- Как теперь начинают воспринимать Украину и правящий режим в Киеве на Западе?- За последние две недели после визита Уиткоффа в Россию оформилось осознание, которое фиксирует рубежность нынешней ситуации. Оно заключается в том, что Украина не суверенное государство. Да, оно может участвовать в переговорах, но оно не может принимать стратегически важные решения. Пока это понимание проявилось только персонально по отношению к Зеленскому. И Зеленский это понял, о чем говорит его поведение.Зеленский нахамил Трампу и думает, что он это не запомнит. Но Трамп — один из наиболее мстительных людей в современной мировой политике. Он всё помнит, но возможности у него ограничены.Дело не в том, что Зеленский хамил Трампу. Дело в том, что для стратегических решений нужны суверенные игроки и нужны люди, которые обладают хотя бы минимальной степенью легитимности, коей не обладает никто и ничто на современной Украине.И в Лондоне, и в Брюсселе, и в Вашингтоне понимают необходимость конструирования хотя бы минимально легитимной власти на Украине.Украине нужна легитимная власть. И это не Зеленский. Кстати, сезонная заморозка нужна не только Киеву, чтобы перевести дух. Она нужна Западу, чтобы заменить Зеленского. Менять его во время боевых действий опасно, потому что легитимность должна быть не только формальной, но и фактической.Украина сейчас стоит на водоразделе. Либо она пойдёт к абсолютно тоталитарному режиму управления, где властью будет ТЦК, либо будет атаманщина. Атаманщина будет означать утрату большей части ценности актива под названием Украина. С тоталитарными режимами Запад договорится.Поэтому перед Западом стоит очень сложный вопрос, как сохранить актив и не допустить его разрушения изнутри. Что из себя представляет этот актив? Это огромный кусок кабальных соглашений с западными инвесторами, американскими инвестиционными пенсионными фондами, с покупателями земли из Турции и Великобритании.Кому только не продавалась Украина оптом и в розницу. Украина — это уже давно экономический актив. И вся разница между западноевропейскими политиками и Трампом, в том, что Трамп первый решился сказать, он будет действовать в отношении Украины, как в отношении заёмщика, который должен много денег.- Готовы ли будут европейцы признать свое поражение на Украине?- Канцлер Германии недавно произнес культовую фразу. Он сказал, что капитуляция Украины — это капитуляция всего Запада. Не весь Запад собирается капитулировать, но весь Запад осваивал актив "Украина". И сейчас возникает угроза, что этот актив скатится в тоталитарную систему управления, либо начнет распадаться на атаманские вотчины.Сохранить этот актив нетривиальная задача, но капитулировать Запад не будет. Трамп собирается очень много заработать на мирных соглашениях. И среди европейцев началось брожение. Европа уже начинает искать переговорщика с Россией. Пока кандидатуры так себе. Ни с одним из этих переговорщиков серьёзного разговора не будет. Особенно смешно было увидеть среди европейских переговорщиков Каю Каллас.В Словакии идут разговоры о том, что было бы неплохо договориться с Россией по газу. В Венгрии, которая еще недавно демонстрировала антироссийский разворот своей политики, говорят о том, что не собираются оплачивать существование Украины из своего бюджета.Вообще, деньги европейцев испортили, то есть сначала наличие денег на Украину, а потом их отсутствие. И все, что происходит сейчас в Европе, отражает понимание того, что сейчас принесут счет, а Трампа за столом уже нет.Трамп будет заниматься другими делами, даже если ему грозит тяжёлое поражение на промежуточных выборах в Конгрессе. И до европейцев начинает доходить, что капитулировать и оплачивать счёт придётся тем, кто последний уйдёт с банкета, то есть Мерцу, Стуббу и прибалтийским лимитрофам.Остальные европейцы, в том числе и Макрон, выберут старый принцип: вовремя предать — это не предать, а предвидеть. И эту ситуацию начинает постепенно признавать и сам Зеленский. Он готов пожертвовать территориями ради сохранения своей власти. Это все, что его заботит.Это очень плохо для мира, когда в центр одного из наиболее кровавых конфликтов последнего времени ставится задача сохранения власти одним человеком. Этот конфликт может продолжаться вечно, пока этот человек, полный политический и экономический банкрот, может навязывать свою точку зрения и Трампу, и Брюсселю. Пока этот человек продолжает восприниматься как партнер на переговорах.Смогут ли европейцы выйти за эти рамки, которые сами же себе создали? Не знаю. Но ситуация в мире такова, что конфликт на Украине, который очень долгое время воспринимался чуть ли не как центральный конфликт, через который будет выстроена архитектура будущего мира, постепенно начинает отодвигаться на периферию.И событиями в Европе, ставящими под сомнение ее способность играть хоть какую-то глобальную геоэкономическую роль, и ситуацией на Ближнем Востоке, которая имеет тенденцию к обострению, и Восточным Средиземноморьем, и ситуацией на Дальнем Востоке.Украинский конфликт становится периферийной историей, в которой остается только часть европейских политиканов, которые лишь сейчас начинают осознавать, как далеко они зашли и что они натворили, используя Украину как таран против России. Вопрос в том, как долго Европа будет продолжать делать вид, что она способна поддерживать на плаву доказавший свою тупиковость проект Украина-Анти-Россия.
https://ukraina.ru/20261024/pochemu-zelenskiy-zagovoril-ob-ustupkakh-i-kakie-nepopulyarnye-mery-pora-prinyat-uzhe-seychas--evstafev-1084042248.html
https://ukraina.ru/20261028/dmitriy-danilov-evrosoyuz-poluchil-udar-iznutri-vystraivaya-front-protiv-rossii-na-baltike-i-na-severe-1084135702.html
https://ukraina.ru/20261029/1084131810.html
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интервью, украина, запад, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, financial times, нато
Интервью, Украина, Запад, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Financial Times, НАТО

Дмитрий Евстафьев: Европейцам придется капитулировать на Украине, но уже без Трампа

06:30 30.10.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкДмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине
Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
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Сергей Зуев
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Украинский конфликт становится периферийной историей, в которой остается только часть европейских политиканов, которые лишь сейчас начинают осознавать, как далеко они зашли и что они натворили, используя Украину как таран против России.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики, автор ТГ-канала "Профессор смотрит в мiръ" Дмитрий Евстафьев.
России, как и США, вряд ли нужны на переговорах по Украине представители Евросоюза, позиция которых провокационна и направлена на разжигание войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
- Дмитрий Геннадиевич, есть ли связь между массовыми уличными протестами в Европе и некоторым оживлением переговорного процесса вокруг Украины?
- Все, что происходит на улицах европейских городов, стало результатом презрения Европы к социокультурным аспектам своего развития, в том числе и к основам своего благосостояния в виде дешевых российских энергоносителей и российского рынка, а не собственного трудолюбия или фантастических прорывов в области управления бизнесом.
Пределы этой европейской, грозящей стать евроатлантической воронки насилия, до конца еще не определились. Это отдельная тема. Сегодня же все пытаются найти скрытые смыслы в новом раунде миротворческого процесса вокруг Украины.
Если отбросить истерические комментарии с евроатлантической стороны, которые сводятся к очевидной формуле "Трамп все слил", то возникает очень противоречивое ощущение от того, с чем приходит Запад в новый цикл переговоров.
- РИА Новости, 1920, 24.10.2026
24 октября, 16:44
Почему Зеленский заговорил об уступках и какие непопулярные меры пора принять уже сейчас – Евстафьев
Почему новый? Потому что появились новые элементы с американской и британской стороны. Это появление системных публикаций относительно того, что замораживания по линии боевого соприкосновения недостаточно. Киеву нужно идти дальше.
К примеру, респектабельная Financial Times предложила два сценария: заморозка по линии боевого соприкосновения и нейтральный статус Украины. Второй вариант — это возвращение всего Донбасса России и членство Украины в НАТО. Оба варианта для России абсолютно неприемлемы.
Точку поставил Владимир Путин, который заявил, что Россия забирает свое. Фраза президента о том, что борьба идет за исторические российские земли, обнулила варианты, которые подбрасывают европейцы. Тем не менее эти варианты уже идут дальше сезонного замораживания по линии боевого соприкосновения, которое дало бы возможность Киеву восстановить инфраструктуру, энергетику, логистику, а потом начать снова.
Пока новый миротворческий цикл выстраивается на базе идеи, которую никак не может преодолеть Запад. Это идея о том, что нужно будет возобновлять боевые действия против России. С другой стороны, все понимают, что дальше забалтывать содержательные переговоры о том, как развязать завязанный европейцами и американцами тугой узел украинского конфликта невозможно.
- Как теперь начинают воспринимать Украину и правящий режим в Киеве на Западе?
- За последние две недели после визита Уиткоффа в Россию оформилось осознание, которое фиксирует рубежность нынешней ситуации. Оно заключается в том, что Украина не суверенное государство. Да, оно может участвовать в переговорах, но оно не может принимать стратегически важные решения. Пока это понимание проявилось только персонально по отношению к Зеленскому. И Зеленский это понял, о чем говорит его поведение.
Зеленский нахамил Трампу и думает, что он это не запомнит. Но Трамп — один из наиболее мстительных людей в современной мировой политике. Он всё помнит, но возможности у него ограничены.
Дело не в том, что Зеленский хамил Трампу. Дело в том, что для стратегических решений нужны суверенные игроки и нужны люди, которые обладают хотя бы минимальной степенью легитимности, коей не обладает никто и ничто на современной Украине.
И в Лондоне, и в Брюсселе, и в Вашингтоне понимают необходимость конструирования хотя бы минимально легитимной власти на Украине.
Украине нужна легитимная власть. И это не Зеленский. Кстати, сезонная заморозка нужна не только Киеву, чтобы перевести дух. Она нужна Западу, чтобы заменить Зеленского. Менять его во время боевых действий опасно, потому что легитимность должна быть не только формальной, но и фактической.
Дмитрий Данилов - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
28 октября, 19:00
Дмитрий Данилов: Евросоюз получил удар изнутри, выстраивая фронт против России на Балтике и на СевереВ последнее время происходит узурпация общеевропейской политики и политики безопасности и обороны Евросоюза Европейской комиссией, у которой в правовом поле на это полномочий нет. И эта позиция Брюсселя вызывает контрреакцию в Европе.
Украина сейчас стоит на водоразделе. Либо она пойдёт к абсолютно тоталитарному режиму управления, где властью будет ТЦК, либо будет атаманщина. Атаманщина будет означать утрату большей части ценности актива под названием Украина. С тоталитарными режимами Запад договорится.
Поэтому перед Западом стоит очень сложный вопрос, как сохранить актив и не допустить его разрушения изнутри. Что из себя представляет этот актив? Это огромный кусок кабальных соглашений с западными инвесторами, американскими инвестиционными пенсионными фондами, с покупателями земли из Турции и Великобритании.
Кому только не продавалась Украина оптом и в розницу. Украина — это уже давно экономический актив. И вся разница между западноевропейскими политиками и Трампом, в том, что Трамп первый решился сказать, он будет действовать в отношении Украины, как в отношении заёмщика, который должен много денег.
- Готовы ли будут европейцы признать свое поражение на Украине?
- Канцлер Германии недавно произнес культовую фразу. Он сказал, что капитуляция Украины — это капитуляция всего Запада. Не весь Запад собирается капитулировать, но весь Запад осваивал актив "Украина". И сейчас возникает угроза, что этот актив скатится в тоталитарную систему управления, либо начнет распадаться на атаманские вотчины.
Сохранить этот актив нетривиальная задача, но капитулировать Запад не будет. Трамп собирается очень много заработать на мирных соглашениях. И среди европейцев началось брожение. Европа уже начинает искать переговорщика с Россией. Пока кандидатуры так себе. Ни с одним из этих переговорщиков серьёзного разговора не будет. Особенно смешно было увидеть среди европейских переговорщиков Каю Каллас.
В Словакии идут разговоры о том, что было бы неплохо договориться с Россией по газу. В Венгрии, которая еще недавно демонстрировала антироссийский разворот своей политики, говорят о том, что не собираются оплачивать существование Украины из своего бюджета.
Вообще, деньги европейцев испортили, то есть сначала наличие денег на Украину, а потом их отсутствие. И все, что происходит сейчас в Европе, отражает понимание того, что сейчас принесут счет, а Трампа за столом уже нет.
Трамп будет заниматься другими делами, даже если ему грозит тяжёлое поражение на промежуточных выборах в Конгрессе. И до европейцев начинает доходить, что капитулировать и оплачивать счёт придётся тем, кто последний уйдёт с банкета, то есть Мерцу, Стуббу и прибалтийским лимитрофам.
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 29.10.2026
Вчера, 07:00
Алексей Самойлов: Россия изолирует Киев и готовится перебить ВСУ на фронте за счет реактивных "Гераней"Война закончится капитуляцией киевского режима. Никаких договорняков с ним быть не может. И решение о том, чтобы к власти на Украине пришло новое руководство, будет принимать Россия, а не США или Европа
Остальные европейцы, в том числе и Макрон, выберут старый принцип: вовремя предать — это не предать, а предвидеть. И эту ситуацию начинает постепенно признавать и сам Зеленский. Он готов пожертвовать территориями ради сохранения своей власти. Это все, что его заботит.
Это очень плохо для мира, когда в центр одного из наиболее кровавых конфликтов последнего времени ставится задача сохранения власти одним человеком. Этот конфликт может продолжаться вечно, пока этот человек, полный политический и экономический банкрот, может навязывать свою точку зрения и Трампу, и Брюсселю. Пока этот человек продолжает восприниматься как партнер на переговорах.
Смогут ли европейцы выйти за эти рамки, которые сами же себе создали? Не знаю. Но ситуация в мире такова, что конфликт на Украине, который очень долгое время воспринимался чуть ли не как центральный конфликт, через который будет выстроена архитектура будущего мира, постепенно начинает отодвигаться на периферию.
И событиями в Европе, ставящими под сомнение ее способность играть хоть какую-то глобальную геоэкономическую роль, и ситуацией на Ближнем Востоке, которая имеет тенденцию к обострению, и Восточным Средиземноморьем, и ситуацией на Дальнем Востоке.
Украинский конфликт становится периферийной историей, в которой остается только часть европейских политиканов, которые лишь сейчас начинают осознавать, как далеко они зашли и что они натворили, используя Украину как таран против России. Вопрос в том, как долго Европа будет продолжать делать вид, что она способна поддерживать на плаву доказавший свою тупиковость проект Украина-Анти-Россия.
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