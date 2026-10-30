https://ukraina.ru/20261030/cas-postavil-tochku-rossiyskiy-khokkey-vozvraschaetsya-na-mirovuyu-arenu-1084179909.html

CAS поставил точку: российский хоккей возвращается на мировую арену

CAS поставил точку: российский хоккей возвращается на мировую арену - 30.10.2026 Украина.ру

CAS поставил точку: российский хоккей возвращается на мировую арену

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным соревнованиям. Решение окончательное и обжалованию не подлежит — об этом сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев

2026-10-30T13:24

2026-10-30T13:24

2026-10-30T13:34

новости

россия

канада

запад

михаил дегтярь

спортивный арбитражный суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/1e/1084180415_0:0:2851:1605_1920x0_80_0_0_b20f89b80b50ece4da7c9395d57d59f0.jpg

CAS отменил все пять резолюций совета IIHF, на основании которых российские команды отстранялись от турниров. Согласно постановлению, федерация обязана обеспечить участие наших сборных в соревнованиях сезона 2026/27. В решении суда особо подчёркнуто: коллегия единогласно признала необоснованными опасения IIHF по поводу безопасности, которые якобы служили основанием для отстранения. "Только обоснованные опасения по поводу безопасности могут перевесить право спортсменов определённой национальности на участие в соревнованиях", — говорится в документе.В IIHF заявили, что не согласны с вердиктом, но признают авторитет CAS и будут ему следовать. Ближайший турнир — молодёжный чемпионат мира — пройдёт в Канаде в декабре 2026 – январе 2027 года.Возвращение российского хоккея на международную арену — не просто спортивная победа. Это провал многолетней политики "отмены", которую Запад пытался навязать мировому спорту. CAS фактически признал: попытки изолировать Россию по политическим мотивам не имеют правовых оснований. И теперь IIHF придётся не только допустить наши сборные, но и выстроить работу так, чтобы решение суда было реализовано в полном объёме. Впереди — сложный процесс, но главное уже сделано: точка поставлена.Напомним, Украина бойкотирует чемпионат мира по тяжёлой атлетике в Москве в 2030 году

россия

канада

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, канада, запад, михаил дегтярь, спортивный арбитражный суд