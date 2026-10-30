CAS поставил точку: российский хоккей возвращается на мировую арену - 30.10.2026 Украина.ру
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CAS поставил точку: российский хоккей возвращается на мировую арену
CAS поставил точку: российский хоккей возвращается на мировую арену - 30.10.2026 Украина.ру
CAS поставил точку: российский хоккей возвращается на мировую арену
Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным соревнованиям. Решение окончательное и обжалованию не подлежит — об этом сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев
2026-10-30T13:24
2026-10-30T13:34
новости
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запад
михаил дегтярь
спортивный арбитражный суд
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CAS отменил все пять резолюций совета IIHF, на основании которых российские команды отстранялись от турниров. Согласно постановлению, федерация обязана обеспечить участие наших сборных в соревнованиях сезона 2026/27. В решении суда особо подчёркнуто: коллегия единогласно признала необоснованными опасения IIHF по поводу безопасности, которые якобы служили основанием для отстранения. "Только обоснованные опасения по поводу безопасности могут перевесить право спортсменов определённой национальности на участие в соревнованиях", — говорится в документе.В IIHF заявили, что не согласны с вердиктом, но признают авторитет CAS и будут ему следовать. Ближайший турнир — молодёжный чемпионат мира — пройдёт в Канаде в декабре 2026 – январе 2027 года.Возвращение российского хоккея на международную арену — не просто спортивная победа. Это провал многолетней политики "отмены", которую Запад пытался навязать мировому спорту. CAS фактически признал: попытки изолировать Россию по политическим мотивам не имеют правовых оснований. И теперь IIHF придётся не только допустить наши сборные, но и выстроить работу так, чтобы решение суда было реализовано в полном объёме. Впереди — сложный процесс, но главное уже сделано: точка поставлена.Напомним, Украина бойкотирует чемпионат мира по тяжёлой атлетике в Москве в 2030 году
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новости, россия, канада, запад, михаил дегтярь, спортивный арбитражный суд
Новости, Россия, Канада, Запад, Михаил Дегтярь, Спортивный арбитражный суд

CAS поставил точку: российский хоккей возвращается на мировую арену

13:24 30.10.2026 (обновлено: 13:34 30.10.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным соревнованиям. Решение окончательное и обжалованию не подлежит — об этом сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев
CAS отменил все пять резолюций совета IIHF, на основании которых российские команды отстранялись от турниров. Согласно постановлению, федерация обязана обеспечить участие наших сборных в соревнованиях сезона 2026/27. В решении суда особо подчёркнуто: коллегия единогласно признала необоснованными опасения IIHF по поводу безопасности, которые якобы служили основанием для отстранения. "Только обоснованные опасения по поводу безопасности могут перевесить право спортсменов определённой национальности на участие в соревнованиях", — говорится в документе.
В IIHF заявили, что не согласны с вердиктом, но признают авторитет CAS и будут ему следовать. Ближайший турнир — молодёжный чемпионат мира — пройдёт в Канаде в декабре 2026 – январе 2027 года.
Возвращение российского хоккея на международную арену — не просто спортивная победа. Это провал многолетней политики "отмены", которую Запад пытался навязать мировому спорту. CAS фактически признал: попытки изолировать Россию по политическим мотивам не имеют правовых оснований. И теперь IIHF придётся не только допустить наши сборные, но и выстроить работу так, чтобы решение суда было реализовано в полном объёме. Впереди — сложный процесс, но главное уже сделано: точка поставлена.
Напомним, Украина бойкотирует чемпионат мира по тяжёлой атлетике в Москве в 2030 году
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