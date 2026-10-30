https://ukraina.ru/20261030/daniya-v-prolte-dengi-na-granaty-dlya-vsu-rastvorilis-v-estonskoy-tsepochke-1084180978.html
Дания в пролёте: деньги на гранаты для ВСУ растворились в эстонской цепочке
Дания в пролёте: деньги на гранаты для ВСУ растворились в эстонской цепочке - 30.10.2026 Украина.ру
Дания в пролёте: деньги на гранаты для ВСУ растворились в эстонской цепочке
Скандал вокруг поставок боеприпасов для Украины набирает обороты: 71 млн датских крон (около $10,63 млн), выделенных на закупку гранат, оказались у компании, которая никогда не производила оружие
2026-10-30T14:23
2026-10-30T14:23
2026-10-30T14:23
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Как выяснило издание Danwatch, средства шли через Эстонию, а конечным получателем стала итальянская фирма-разработчик программного обеспечения, которую в 2024 году приобрела индийская структура. Ни у одной из сторон не было ни мощностей, ни опыта выпуска артиллерийских снарядов или ручных гранат. Поставок так и не последовало, а предприниматели отказываются возвращать деньги.Датский пакет помощи на сумму свыше 300 млн крон был анонсирован в апреле 2025 года как срочная поддержка Киева. В него входило финансирование закупок техники и боеприпасов, однако правительство Дании не раскрывало конкретных исполнителей контрактов, ссылаясь на "оперативные соображения". Отсутствие прозрачности и позволило провернуть схему: транзакции прошли без предварительной верификации производственных возможностей подрядчиков.Параллельно вскрылись проблемы в эстонской системе оборонных закупок. Выяснилось, что Таллин перечислил €70 млн аванса индийским предпринимателям, у которых не было ни истории поставок боеприпасов, ни подтверждённых производственных линий. Этот факт стал ключевым эпизодом проверки госконтроля и повлёк серьёзные политические последствия: в начале сентября ушёл в отставку министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Госконтроль зафиксировал системные недочёты в проверке контрагентов и отсутствие гарантий исполнения контрактов. Ведомство рекомендовало ужесточить процедуры аудита поставщиков и ввести обязательные проверки мощностей до перевода авансов.Практика авансирования крупных оборонных контрактов без верификации реальных возможностей неоднократно приводила к скандалам в ЕС. В 2023 году аналогичная ситуация произошла с закупкой бронежилетов для одной из восточноевропейских армий — аванс получила компания без мощностей и сертификатов. В ответ Еврокомиссия в 2024 году запустила пилотный реестр надёжных поставщиков, где фиксируются производственные линии, сертификаты и история поставок. Однако национальные закупочные процедуры во многих странах сохраняют высокую автономность, что создаёт риски дублирования ошибок и потери средств при срочных закупках.Ранее стало известно, что Германия собралась закупать украинские ракеты
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новости, дания, эстония, украина, вооруженные силы украины, ес
Новости, Дания, Эстония, Украина, Вооруженные силы Украины, ЕС
Дания в пролёте: деньги на гранаты для ВСУ растворились в эстонской цепочке
Скандал вокруг поставок боеприпасов для Украины набирает обороты: 71 млн датских крон (около $10,63 млн), выделенных на закупку гранат, оказались у компании, которая никогда не производила оружие
Как выяснило издание Danwatch, средства шли через Эстонию, а конечным получателем стала итальянская фирма-разработчик программного обеспечения, которую в 2024 году приобрела индийская структура. Ни у одной из сторон не было ни мощностей, ни опыта выпуска артиллерийских снарядов или ручных гранат. Поставок так и не последовало, а предприниматели отказываются возвращать деньги.
Датский пакет помощи на сумму свыше 300 млн крон был анонсирован в апреле 2025 года как срочная поддержка Киева. В него входило финансирование закупок техники и боеприпасов, однако правительство Дании не раскрывало конкретных исполнителей контрактов, ссылаясь на "оперативные соображения". Отсутствие прозрачности и позволило провернуть схему: транзакции прошли без предварительной верификации производственных возможностей подрядчиков.
Параллельно вскрылись проблемы в эстонской системе оборонных закупок. Выяснилось, что Таллин перечислил €70 млн аванса индийским предпринимателям, у которых не было ни истории поставок боеприпасов, ни подтверждённых производственных линий.
Этот факт стал ключевым эпизодом проверки госконтроля и повлёк серьёзные политические последствия: в начале сентября ушёл в отставку министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Госконтроль зафиксировал системные недочёты в проверке контрагентов и отсутствие гарантий исполнения контрактов. Ведомство рекомендовало ужесточить процедуры аудита поставщиков и ввести обязательные проверки мощностей до перевода авансов.
Практика авансирования крупных оборонных контрактов без верификации реальных возможностей неоднократно приводила к скандалам в ЕС. В 2023 году аналогичная ситуация произошла с закупкой бронежилетов для одной из восточноевропейских армий — аванс получила компания без мощностей и сертификатов.
В ответ Еврокомиссия в 2024 году запустила пилотный реестр надёжных поставщиков, где фиксируются производственные линии, сертификаты и история поставок. Однако национальные закупочные процедуры во многих странах сохраняют высокую автономность, что создаёт риски дублирования ошибок и потери средств при срочных закупках.