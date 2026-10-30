ВС РФ пробили оборону ВСУ в Запорожье на 19 км — признание украинского аналитика - 30.10.2026 Украина.ру
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ВС РФ пробили оборону ВСУ в Запорожье на 19 км — признание украинского аналитика
ВС РФ пробили оборону ВСУ в Запорожье на 19 км — признание украинского аналитика - 30.10.2026 Украина.ру
ВС РФ пробили оборону ВСУ в Запорожье на 19 км — признание украинского аналитика
Российские войска проникли в украинскую оборону на глубину до 19 километров на Гуляйпольском направлении в Запорожской области, признал украинский военный аналитик Константин Машовец
2026-10-30T13:33
2026-10-30T13:35
россия
запорожская область
малая токмачка
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
спецоперация
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По его данным, российское командование сосредоточило основные силы группировки "Восток" (прежде всего 5-ю и 35-ю общевойсковые армии РФ) на наступлении в сторону Орехова. Наибольших успехов удалось достичь к северо-востоку от Малой Токмачки, где российские силы продвинулись по фронту на 2,5 километра и одновременно направили множество небольших штурмовых групп в глубину украинских позиций. На данный момент российские военные уже присутствуют юго-восточнее Красной Криницы, возле Омельника (в 19 километрах от основных позиций) и в районе Чаривного, которое, по оценке аналитика, почти занято. Весь этот район "нашпигован" российскими малыми пехотными группами, действующими в тылу передовых подразделений ВСУ. Продвижение отмечено и на других участках: в направлении Воздвижевки российские войска прошли около четырех километров и зашли в село, а в районе Верхней Терсы продвинулись на полтора-два километра, проникнув в сам населенный пункт. Также идут попытки обойти позиции ВСУ возле Горького.Машовец оценивает общую динамику на этом направлении как негативную для ВСУ, поскольку российские войска обнаружили слабый участок украинской обороны между Малой Токмачкой и Гуляйполем и сосредоточили там основные усилия. При этом ограниченные украинские контратаки на соседних участках фронта не смогли остановить российское наступление в направлении Запорожья — их интенсивность снижается, а силы РФ снова активизировались. Аналитик констатирует значительное российское преимущество в силах и средствах на южном участке, сохранение возможностей для бесперебойного снабжения через сухопутный коридор между Донбассом и Крымом, и отмечает, что контратаки ВСУ не способны переломить ситуацию.О других успехах российских военных - в материале Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья на сайте Украина.ру.
россия
запорожская область
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россия, запорожская область, малая токмачка, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Россия, Запорожская область, Малая Токмачка, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация

ВС РФ пробили оборону ВСУ в Запорожье на 19 км — признание украинского аналитика

13:33 30.10.2026 (обновлено: 13:35 30.10.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские войска проникли в украинскую оборону на глубину до 19 километров на Гуляйпольском направлении в Запорожской области, признал украинский военный аналитик Константин Машовец
По его данным, российское командование сосредоточило основные силы группировки "Восток" (прежде всего 5-ю и 35-ю общевойсковые армии РФ) на наступлении в сторону Орехова.
Наибольших успехов удалось достичь к северо-востоку от Малой Токмачки, где российские силы продвинулись по фронту на 2,5 километра и одновременно направили множество небольших штурмовых групп в глубину украинских позиций.
На данный момент российские военные уже присутствуют юго-восточнее Красной Криницы, возле Омельника (в 19 километрах от основных позиций) и в районе Чаривного, которое, по оценке аналитика, почти занято.
Весь этот район "нашпигован" российскими малыми пехотными группами, действующими в тылу передовых подразделений ВСУ.
Продвижение отмечено и на других участках: в направлении Воздвижевки российские войска прошли около четырех километров и зашли в село, а в районе Верхней Терсы продвинулись на полтора-два километра, проникнув в сам населенный пункт. Также идут попытки обойти позиции ВСУ возле Горького.
Машовец оценивает общую динамику на этом направлении как негативную для ВСУ, поскольку российские войска обнаружили слабый участок украинской обороны между Малой Токмачкой и Гуляйполем и сосредоточили там основные усилия.
При этом ограниченные украинские контратаки на соседних участках фронта не смогли остановить российское наступление в направлении Запорожья — их интенсивность снижается, а силы РФ снова активизировались.
Аналитик констатирует значительное российское преимущество в силах и средствах на южном участке, сохранение возможностей для бесперебойного снабжения через сухопутный коридор между Донбассом и Крымом, и отмечает, что контратаки ВСУ не способны переломить ситуацию.
О других успехах российских военных - в материале Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья на сайте Украина.ру.
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