"Маленькая ручка Кремля": "советский танкист" очаровал семью Трампа на Хэллоуин - 30.10.2026 Украина.ру
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"Маленькая ручка Кремля": "советский танкист" очаровал семью Трампа на Хэллоуин
"Маленькая ручка Кремля": "советский танкист" очаровал семью Трампа на Хэллоуин - 30.10.2026 Украина.ру
"Маленькая ручка Кремля": "советский танкист" очаровал семью Трампа на Хэллоуин
В Белом доме прошёл традиционный Хэллоуин, и, как водится, без курьёзов не обошлось. Среди юных гостей оказался мальчик в костюме советского танкиста — в военной фуражке с красной звездой и шевроном "Танковые войска". Рядом с ним шла девочка в русском сарафане и кокошнике, с косами и красными лентами
2026-10-30T13:43
2026-10-30T13:43
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Хэллоуин в США прошел в четверг, 29 октября. Глава Белого дома Дональд Трамп и его супруга Мелания лично раздавали сладости детям на Южной лужайке резиденции. Праздник, темой которого стал "Урожайный полнолунный вечер", собрал тысячи детей и их родителей. Южный портик украсили осенними декорациями, тыквами и иллюминацией, а среди гостей были семьи военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, приёмные семьи и чиновники администрации — включая министра обороны Пита Хегсета и заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера. Министерство сельского хозяйства раздавало мини-тыквы от американских фермеров, свои будки организовали Секретная служба, NASA и Монетный двор, а струнный ансамбль ВВС США обеспечивал музыкальное сопровождение. Празднование сопровождалось пролетами президентского самолета прямо над резиденцией.Однако особое внимание, что неудивительно, привлекли вовсе не декорации и не конфеты, герои, о которых было сказано выше. Когда юные "танкист" и "Аленушка" подошли к Мелании Трамп, она вручила мальчику шоколадку и… потрогала его фуражку. Видимо, пыталась понять, что это за "воин" такой. Кадры этого момента мгновенно разлетелись по новостным каналам. И неудивительно: на фоне детей в костюмах американских военных, спасателей, кукол Барби и даже сгнившего банана советский танкист с "русской душой" выглядели куда колоритнее."Маленькая ручка Кремля", — сыронизировали авторы Телеграм-канала BAZA.Тем временем в России задумались о том, чтобы заменить Хэллоуин своим праздником. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. По его мнению, на смену западному карнавалу мог бы прийти праздник русской сказки с национальной окраской. Он признал, что сам к Хэллоуину относится без восторга, но понимает, почему он нравится детям: им интересно переодеваться в необычные костюмы, участвовать в конкурсах и играть. А раз так, почему бы не наполнить эти развлечения российским культурным содержанием? Тем более что русские сказки знакомы многим с детства — и могли бы напомнить о культурном и народном наследии. Ранее свердловский депутат Вячеслав Вегнер и вовсе предложил бороться с Хэллоуином радикально: выбрасывать тыквы в реку, а тех, кто откажется от западного праздника, поощрять билетами в театр. Тогда он отметил, что Хэллоуин не соответствует российским культурным традициям.
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Новости, США, Кремль, Пит Хегсет, Мелания Трамп, Дональд Трамп, НАСА, Россия, Владислав Гриб, общественная палата

"Маленькая ручка Кремля": "советский танкист" очаровал семью Трампа на Хэллоуин

13:43 30.10.2026
 
© REUTERS / Eric Lee
- РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© REUTERS / Eric Lee
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В Белом доме прошёл традиционный Хэллоуин, и, как водится, без курьёзов не обошлось. Среди юных гостей оказался мальчик в костюме советского танкиста — в военной фуражке с красной звездой и шевроном "Танковые войска". Рядом с ним шла девочка в русском сарафане и кокошнике, с косами и красными лентами
Хэллоуин в США прошел в четверг, 29 октября. Глава Белого дома Дональд Трамп и его супруга Мелания лично раздавали сладости детям на Южной лужайке резиденции. Праздник, темой которого стал "Урожайный полнолунный вечер", собрал тысячи детей и их родителей.
Южный портик украсили осенними декорациями, тыквами и иллюминацией, а среди гостей были семьи военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, приёмные семьи и чиновники администрации — включая министра обороны Пита Хегсета и заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера.
Министерство сельского хозяйства раздавало мини-тыквы от американских фермеров, свои будки организовали Секретная служба, NASA и Монетный двор, а струнный ансамбль ВВС США обеспечивал музыкальное сопровождение. Празднование сопровождалось пролетами президентского самолета прямо над резиденцией.
Однако особое внимание, что неудивительно, привлекли вовсе не декорации и не конфеты, герои, о которых было сказано выше. Когда юные "танкист" и "Аленушка" подошли к Мелании Трамп, она вручила мальчику шоколадку и… потрогала его фуражку. Видимо, пыталась понять, что это за "воин" такой.
Кадры этого момента мгновенно разлетелись по новостным каналам. И неудивительно: на фоне детей в костюмах американских военных, спасателей, кукол Барби и даже сгнившего банана советский танкист с "русской душой" выглядели куда колоритнее.
"Маленькая ручка Кремля", — сыронизировали авторы Телеграм-канала BAZA.
- РИА Новости, 1920, 30.10.2026
12:37
"Я за Украину!": голливудский актёр объяснил свою позицию биографией женыГолливудский актер Эрик Робертс, старший брат Джулии Робертс, решил высказаться о ситуации на Украине — и заодно о президенте США Дональде Трампе. Выбор темы, как он сам отметил, был обусловлен тем, что у его жены, актрисы Элайзы Робертс, украинские корни
Тем временем в России задумались о том, чтобы заменить Хэллоуин своим праздником. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. По его мнению, на смену западному карнавалу мог бы прийти праздник русской сказки с национальной окраской.
"Это и Кощей Бессмертный, и Баба Яга, и Леший, и Водяной. Самые разные герои. Я считаю, что в таком ракурсе надо отмечать и назвать праздником русской сказки", — сказал Гриб.
Он признал, что сам к Хэллоуину относится без восторга, но понимает, почему он нравится детям: им интересно переодеваться в необычные костюмы, участвовать в конкурсах и играть. А раз так, почему бы не наполнить эти развлечения российским культурным содержанием? Тем более что русские сказки знакомы многим с детства — и могли бы напомнить о культурном и народном наследии.
Ранее свердловский депутат Вячеслав Вегнер и вовсе предложил бороться с Хэллоуином радикально: выбрасывать тыквы в реку, а тех, кто откажется от западного праздника, поощрять билетами в театр. Тогда он отметил, что Хэллоуин не соответствует российским культурным традициям.
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