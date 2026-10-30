Киев вновь дождался баллистики. Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу - 30.10.2026 Украина.ру
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Киев вновь дождался баллистики. Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу
Киев вновь дождался баллистики. Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу - 30.10.2026 Украина.ру
Киев вновь дождался баллистики. Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу
Российская армия продолжает атаковать цели военного и двойного назначения в различных регионах Украины, после небольшой паузы по объектам заработала баллистика. Об этом утром 30 октября сообщают украинские источники и телеграм-канал Украина.ру
2026-10-30T06:46
2026-10-30T06:55
украина.ру
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Владимир Зеленский ранее заявил, что на территорию столицы незалежной готовится новая атака баллистических ракет. ВС РФ не разочаровали главу киевского режима — незадолго до полуночи вражеские каналы заголосили о приближении к городу их первой волны, после чего на объектах в Киеве и Киевской области загремели взрывы. Ракетные удары дополнила работа "Гераней".По информации наблюдателей, левый берег Киева остаётся фактически отрезанным от правого из-за повреждений мостов через Днепр. В сети вновь публикуются фотографии киевлян, привычно пережидающих атаку в метро. А мэр Виталия Кличко подтвердил, что в складских помещениях в Дарницком районе столицы после прилёта вспыхнул пожар.Также сообщается, что серия ракетных ударов нанесена по Кременчугу Полтавской области. Местные пишут о минимум девяти прилётах. Атаку на промышленное предприятие подтверждают "власти" города.Постоянные прилёты фиксировались и в Днепропетровской области, где взрывы, помимо столицы региона, были слышны в Каменском. Сам Днепропетровск испытывает проблемы с водоснабжением и светом — власти сообщают о полном блэкауте."Повреждено оборудование магистральных сетей. Без электроснабжения осталась часть жителей правого и левого берегов города, а также прилегающих к областному центру районов", — говорится в официальном заявлении ДТЭК.Отмечается, что в Днепропетровске и пригородах без света остались 350 тысяч абонентов, пропадают связь и интернет.Позже появились сведения о серии взрывов в Кривом Роге Днепропетровской области. Детали пока неизвестны.Кроме того, всю ночь не смолкали взрывы в Харькове и Сумах.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261029/krivoy-rog-prosit-indiyskogo-milliardera-ne-zakryvat-gradoobrazuyuschiy-zavod-1084142185.html
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Киев вновь дождался баллистики. Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу

06:46 30.10.2026 (обновлено: 06:55 30.10.2026)
 
© Фото : ДСНС України / Telegramукраинские пожарные тушат пожар после удара по энергетической инфраструктуре
украинские пожарные тушат пожар после удара по энергетической инфраструктуре - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© Фото : ДСНС України / Telegram
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Российская армия продолжает атаковать цели военного и двойного назначения в различных регионах Украины, после небольшой паузы по объектам заработала баллистика. Об этом утром 30 октября сообщают украинские источники и телеграм-канал Украина.ру
Владимир Зеленский ранее заявил, что на территорию столицы незалежной готовится новая атака баллистических ракет. ВС РФ не разочаровали главу киевского режима — незадолго до полуночи вражеские каналы заголосили о приближении к городу их первой волны, после чего на объектах в Киеве и Киевской области загремели взрывы. Ракетные удары дополнила работа "Гераней".
По информации наблюдателей, левый берег Киева остаётся фактически отрезанным от правого из-за повреждений мостов через Днепр. В сети вновь публикуются фотографии киевлян, привычно пережидающих атаку в метро. А мэр Виталия Кличко подтвердил, что в складских помещениях в Дарницком районе столицы после прилёта вспыхнул пожар.
Также сообщается, что серия ракетных ударов нанесена по Кременчугу Полтавской области. Местные пишут о минимум девяти прилётах. Атаку на промышленное предприятие подтверждают "власти" города.
Постоянные прилёты фиксировались и в Днепропетровской области, где взрывы, помимо столицы региона, были слышны в Каменском. Сам Днепропетровск испытывает проблемы с водоснабжением и светом — власти сообщают о полном блэкауте.
"Повреждено оборудование магистральных сетей. Без электроснабжения осталась часть жителей правого и левого берегов города, а также прилегающих к областному центру районов", — говорится в официальном заявлении ДТЭК.
Отмечается, что в Днепропетровске и пригородах без света остались 350 тысяч абонентов, пропадают связь и интернет.
Позже появились сведения о серии взрывов в Кривом Роге Днепропетровской области. Детали пока неизвестны.
Кроме того, всю ночь не смолкали взрывы в Харькове и Сумах.
Металлургический комбинат - РИА Новости, 1920, 29.10.2026
Вчера, 03:41
Кривой Рог просит индийского миллиардера не закрывать градообразующий заводГородской совет Кривого Рога просит индийского миллиардера не закрывать металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог". Об этом в ночь на 29 октября пишут украинские СМИ
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