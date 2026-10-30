https://ukraina.ru/20261030/kiev-vnov-dozhdalsya-ballistiki-svodka-udarov-vs-rf-po-ukraine-k-etomu-chasu-1084169412.html

Киев вновь дождался баллистики. Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу

Киев вновь дождался баллистики. Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу - 30.10.2026 Украина.ру

Киев вновь дождался баллистики. Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу

Российская армия продолжает атаковать цели военного и двойного назначения в различных регионах Украины, после небольшой паузы по объектам заработала баллистика. Об этом утром 30 октября сообщают украинские источники и телеграм-канал Украина.ру

2026-10-30T06:46

2026-10-30T06:46

2026-10-30T06:55

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Владимир Зеленский ранее заявил, что на территорию столицы незалежной готовится новая атака баллистических ракет. ВС РФ не разочаровали главу киевского режима — незадолго до полуночи вражеские каналы заголосили о приближении к городу их первой волны, после чего на объектах в Киеве и Киевской области загремели взрывы. Ракетные удары дополнила работа "Гераней".По информации наблюдателей, левый берег Киева остаётся фактически отрезанным от правого из-за повреждений мостов через Днепр. В сети вновь публикуются фотографии киевлян, привычно пережидающих атаку в метро. А мэр Виталия Кличко подтвердил, что в складских помещениях в Дарницком районе столицы после прилёта вспыхнул пожар.Также сообщается, что серия ракетных ударов нанесена по Кременчугу Полтавской области. Местные пишут о минимум девяти прилётах. Атаку на промышленное предприятие подтверждают "власти" города.Постоянные прилёты фиксировались и в Днепропетровской области, где взрывы, помимо столицы региона, были слышны в Каменском. Сам Днепропетровск испытывает проблемы с водоснабжением и светом — власти сообщают о полном блэкауте."Повреждено оборудование магистральных сетей. Без электроснабжения осталась часть жителей правого и левого берегов города, а также прилегающих к областному центру районов", — говорится в официальном заявлении ДТЭК.Отмечается, что в Днепропетровске и пригородах без света остались 350 тысяч абонентов, пропадают связь и интернет.Позже появились сведения о серии взрывов в Кривом Роге Днепропетровской области. Детали пока неизвестны.Кроме того, всю ночь не смолкали взрывы в Харькове и Сумах.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261029/krivoy-rog-prosit-indiyskogo-milliardera-ne-zakryvat-gradoobrazuyuschiy-zavod-1084142185.html

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