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Киев вновь дождался баллистики. Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу
Киев вновь дождался баллистики. Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу - 30.10.2026 Украина.ру
Киев вновь дождался баллистики. Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу
Российская армия продолжает атаковать цели военного и двойного назначения в различных регионах Украины, после небольшой паузы по объектам заработала баллистика. Об этом утром 30 октября сообщают украинские источники и телеграм-канал Украина.ру
2026-10-30T06:46
2026-10-30T06:46
2026-10-30T06:55
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сво
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Владимир Зеленский ранее заявил, что на территорию столицы незалежной готовится новая атака баллистических ракет. ВС РФ не разочаровали главу киевского режима — незадолго до полуночи вражеские каналы заголосили о приближении к городу их первой волны, после чего на объектах в Киеве и Киевской области загремели взрывы. Ракетные удары дополнила работа "Гераней".По информации наблюдателей, левый берег Киева остаётся фактически отрезанным от правого из-за повреждений мостов через Днепр. В сети вновь публикуются фотографии киевлян, привычно пережидающих атаку в метро. А мэр Виталия Кличко подтвердил, что в складских помещениях в Дарницком районе столицы после прилёта вспыхнул пожар.Также сообщается, что серия ракетных ударов нанесена по Кременчугу Полтавской области. Местные пишут о минимум девяти прилётах. Атаку на промышленное предприятие подтверждают "власти" города.Постоянные прилёты фиксировались и в Днепропетровской области, где взрывы, помимо столицы региона, были слышны в Каменском. Сам Днепропетровск испытывает проблемы с водоснабжением и светом — власти сообщают о полном блэкауте."Повреждено оборудование магистральных сетей. Без электроснабжения осталась часть жителей правого и левого берегов города, а также прилегающих к областному центру районов", — говорится в официальном заявлении ДТЭК.Отмечается, что в Днепропетровске и пригородах без света остались 350 тысяч абонентов, пропадают связь и интернет.Позже появились сведения о серии взрывов в Кривом Роге Днепропетровской области. Детали пока неизвестны.Кроме того, всю ночь не смолкали взрывы в Харькове и Сумах.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261029/krivoy-rog-prosit-indiyskogo-milliardera-ne-zakryvat-gradoobrazuyuschiy-zavod-1084142185.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, сво, спецоперация, вс рф, удары, ракетные удары по украине, удары по киеву сегодня, удары дронами, авиаудары, ракеты, ракетный удар, герань, обстрелы украины сегодня, россия, вкс, бомбардировка, запорожская область, запорожье, киевская область, киев, днепропетровск, днепропетровская область, харьков, харьковская область, полтавская область, кременчуг, владимир зеленский, виталий кличко, украина
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Киев вновь дождался баллистики. Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу
06:46 30.10.2026 (обновлено: 06:55 30.10.2026)
Российская армия продолжает атаковать цели военного и двойного назначения в различных регионах Украины, после небольшой паузы по объектам заработала баллистика. Об этом утром 30 октября сообщают украинские источники и телеграм-канал Украина.ру
Владимир Зеленский ранее заявил, что на территорию столицы незалежной готовится новая атака баллистических ракет. ВС РФ не разочаровали главу киевского режима — незадолго до полуночи вражеские каналы заголосили о приближении к городу их первой волны, после чего на объектах в Киеве и Киевской области загремели взрывы. Ракетные удары дополнила работа "Гераней".
По информации наблюдателей, левый берег Киева остаётся фактически отрезанным от правого из-за повреждений мостов через Днепр. В сети вновь публикуются фотографии киевлян, привычно пережидающих атаку в метро. А мэр Виталия Кличко подтвердил, что в складских помещениях в Дарницком районе столицы после прилёта вспыхнул пожар.
Также сообщается, что серия ракетных ударов нанесена по Кременчугу Полтавской области. Местные пишут о минимум девяти прилётах. Атаку на промышленное предприятие подтверждают "власти" города.
Постоянные прилёты фиксировались и в Днепропетровской области, где взрывы, помимо столицы региона, были слышны в Каменском. Сам Днепропетровск испытывает проблемы с водоснабжением и светом — власти сообщают о полном блэкауте.
"Повреждено оборудование магистральных сетей. Без электроснабжения осталась часть жителей правого и левого берегов города, а также прилегающих к областному центру районов", — говорится в официальном заявлении ДТЭК.
Отмечается, что в Днепропетровске и пригородах без света остались 350 тысяч абонентов, пропадают связь и интернет.
Позже появились сведения о серии взрывов в Кривом Роге Днепропетровской области. Детали пока неизвестны.
Кроме того, всю ночь не смолкали взрывы в Харькове и Сумах.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.