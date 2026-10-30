Зато яблоки дешёвые! Как украинцы пытаются успокоить себя на фоне роста цен - 30.10.2026 Украина.ру
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Зато яблоки дешёвые! Как украинцы пытаются успокоить себя на фоне роста цен
Зато яблоки дешёвые! Как украинцы пытаются успокоить себя на фоне роста цен - 30.10.2026 Украина.ру
Зато яблоки дешёвые! Как украинцы пытаются успокоить себя на фоне роста цен
Украина готовится к новой волне подорожания продуктов. По прогнозу Национального банка, инфляция в 2026 году достигнет 12,6% — больше, чем регулятор предполагал ранее. До конца года заметно подорожают крупы, молочка, хлеб и мясо
2026-10-30T15:48
2026-10-30T15:48
новости
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Эксперты, опрошенные украинским изданием УНИАН, уже разложили все по полочкам. Пшеничный хлеб в сентябре стоил 56,9–67,3 гривны за килограмм, что на 14–21% больше, чем год назад. Причина проста: пшеница из-за проблем с экспортом остается дешёвой. Но хлеб — это не только зерно: мука, газ, электричество, зарплаты, упаковка и доставка. Так что дешёвое сырьё сегодня скорее сдерживает подорожание, чем создает предпосылки для удешевления. А вот гречка уже вдвое дороже, чем в прошлом году. Подсолнечное масло прибавило около 23%, замороженная рыба — около 30%, яйца — около 12%. Говядина подорожала на 13%. Зато украинские яблоки подешевели — в октябре их цена снизилась примерно на 10% по сравнению с сентябрем. Главными причинами этих изменений эксперты называют снижение курса национальной валюты относительно доллара и евро, а также рост расходов на логистику. Официальный курс доллара на 30 октября достиг 45,53 гривны против 41,76 год назад — девальвация около 8%. А средняя цена дизельного топлива в Украине только с 1 по 23 октября выросла примерно на 5%. Это постепенно увеличивает расходы на транспортировку, переработку, охлаждение и доставку продуктов. К тому же сказалась блокировка портов: агроэкспорт в октябре остаётся примерно на уровне 50% от необходимых объемов, а логистика работает на пределе. Из-за этого часть продукции, которую аграрии планировали продать за границу, остается внутри страны.Что российские, что украинские эксперты анализируют, как экономика Украины выживает в условиях энергетического кризиса. Постоянные отключения электричества заставляют предприятия, склады и магазины массово переходить на дорогие дизельные генераторы — и эти расходы закладываются в конечную стоимость товаров. Из-за разрушения крупных оптовых складов под Киевом и в других регионах бизнес вынужден дробить запасы на мелкие партии, искать подземные помещения или возить товары из Польши — логистические затраты выросли на 30–40%. А кроме того, массовая мобилизация создала острую нехватку водителей, агрономов и сотрудников производств. Осенью этого года в десяти областях Украины вообще была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней, из-за чего цены на свинину подскочили сразу на 6–10%.Тут же важно напомнить, как украинцы пытаются выжить в этих условиях. СМИ неоднократно обращали внимание на появление такого термина как "золотой борщевой набор". Блюдо, знакомое каждому украинцу, становится для многих роскошью: цены на помидоры, например, в украинских супермаркетах перешагнули отметку в 90–110 гривен за килограмм. Однако страдают не только любители супов. В сентябре после ударов по логистическим узлам под Киевом крупная сеть Goodwine потеряла товаров на 4 млн евро — преимущественно дорогого вина и деликатесов. Тогда активно обсуждались сообщения о том, как уцелевшие, но обгоревшие или залитые водой бутылки коллекционного вина пытались распродавать преданным клиентам как "эксклюзив с историей". Выживать в таких условиях приходится и украинскому малому бизнесу. В инфополе часто попадают истории о том, как предприниматели вводят официальный дополнительный сбор в чеках — около 10–15 гривен "за работу генератора". Из-за этого чашка обычного кофе начинает стоить как полноценный обед.
https://ukraina.ru/20261012/inflyatsiya-na-ukraine-v-sentyabre-uskorilas-do-10-1083766435.html
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новости, украина, киев, цены, продукты, украинцы, польша
Новости, Украина, Киев, цены, продукты, украинцы, Польша

Зато яблоки дешёвые! Как украинцы пытаются успокоить себя на фоне роста цен

15:48 30.10.2026
 
© Фото : Украина.Ру / Перейти в фотобанкРынок продукты Киев продажа прилавок соленья
Рынок продукты Киев продажа прилавок соленья - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© Фото : Украина.Ру
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Украина готовится к новой волне подорожания продуктов. По прогнозу Национального банка, инфляция в 2026 году достигнет 12,6% — больше, чем регулятор предполагал ранее. До конца года заметно подорожают крупы, молочка, хлеб и мясо
Эксперты, опрошенные украинским изданием УНИАН, уже разложили все по полочкам. Пшеничный хлеб в сентябре стоил 56,9–67,3 гривны за килограмм, что на 14–21% больше, чем год назад. Причина проста: пшеница из-за проблем с экспортом остается дешёвой. Но хлеб — это не только зерно: мука, газ, электричество, зарплаты, упаковка и доставка. Так что дешёвое сырьё сегодня скорее сдерживает подорожание, чем создает предпосылки для удешевления.
А вот гречка уже вдвое дороже, чем в прошлом году. Подсолнечное масло прибавило около 23%, замороженная рыба — около 30%, яйца — около 12%. Говядина подорожала на 13%. Зато украинские яблоки подешевели — в октябре их цена снизилась примерно на 10% по сравнению с сентябрем.
Главными причинами этих изменений эксперты называют снижение курса национальной валюты относительно доллара и евро, а также рост расходов на логистику. Официальный курс доллара на 30 октября достиг 45,53 гривны против 41,76 год назад — девальвация около 8%.
А средняя цена дизельного топлива в Украине только с 1 по 23 октября выросла примерно на 5%. Это постепенно увеличивает расходы на транспортировку, переработку, охлаждение и доставку продуктов.
К тому же сказалась блокировка портов: агроэкспорт в октябре остаётся примерно на уровне 50% от необходимых объемов, а логистика работает на пределе. Из-за этого часть продукции, которую аграрии планировали продать за границу, остается внутри страны.
Что российские, что украинские эксперты анализируют, как экономика Украины выживает в условиях энергетического кризиса. Постоянные отключения электричества заставляют предприятия, склады и магазины массово переходить на дорогие дизельные генераторы — и эти расходы закладываются в конечную стоимость товаров.
- РИА Новости, 1920, 12.10.2026
12 октября, 18:57
Инфляция на Украине в сентябре ускорилась до 10%Инфляция на Украине в сентябре ускорилась до 10% в годовом исчислении против 8,1% в августе. Об этом 12 октября сообщила Государственная служба статистики
Из-за разрушения крупных оптовых складов под Киевом и в других регионах бизнес вынужден дробить запасы на мелкие партии, искать подземные помещения или возить товары из Польши — логистические затраты выросли на 30–40%.
А кроме того, массовая мобилизация создала острую нехватку водителей, агрономов и сотрудников производств. Осенью этого года в десяти областях Украины вообще была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней, из-за чего цены на свинину подскочили сразу на 6–10%.
Тут же важно напомнить, как украинцы пытаются выжить в этих условиях. СМИ неоднократно обращали внимание на появление такого термина как "золотой борщевой набор". Блюдо, знакомое каждому украинцу, становится для многих роскошью: цены на помидоры, например, в украинских супермаркетах перешагнули отметку в 90–110 гривен за килограмм.
Однако страдают не только любители супов. В сентябре после ударов по логистическим узлам под Киевом крупная сеть Goodwine потеряла товаров на 4 млн евро — преимущественно дорогого вина и деликатесов. Тогда активно обсуждались сообщения о том, как уцелевшие, но обгоревшие или залитые водой бутылки коллекционного вина пытались распродавать преданным клиентам как "эксклюзив с историей".
Выживать в таких условиях приходится и украинскому малому бизнесу. В инфополе часто попадают истории о том, как предприниматели вводят официальный дополнительный сбор в чеках — около 10–15 гривен "за работу генератора". Из-за этого чашка обычного кофе начинает стоить как полноценный обед.
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