https://ukraina.ru/20261030/polnotsennyy-mir-provaly-vsu-missiya-v-aleshkakh-khronika-sobytiy-na-utro-30-oktyabrya-1084170303.html

Полноценный мир, провалы ВСУ, миссия в Алешках. Хроника событий на утро 30 октября

Полноценный мир, провалы ВСУ, миссия в Алешках. Хроника событий на утро 30 октября - 30.10.2026 Украина.ру

Полноценный мир, провалы ВСУ, миссия в Алешках. Хроника событий на утро 30 октября

России нужно не временное перемирие, а полноценный мир на Украине. ВС РФ уничтожают противника и технику. В Алешках завершили разминирование маршрутов для отправки гуманитарной миссии

2026-10-30T09:00

2026-10-30T09:00

2026-10-30T09:12

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вооруженные силы украины

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Переговоры с Киевом не приведут к автоматическому прекращению огня, так как Москве требуется не банальная сделка или временная передышка в боевых действиях, а долгосрочное мирное урегулирование. Об этом в интервью американскому телеканалу NBC News заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что российская сторона стремится к достижению прочного мира на Украине, который обеспечит безопасность для будущих поколений, поэтому обычный компромисс ради паузы Россию не устроит.На готовность Москвы к дипломатическому диалогу обращают внимание и отдельные европейские политики. В частности, представитель финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема указал в соцсети X, что Россия никогда не отказывалась от переговоров и регулярно демонстрировала открытость к диалогу. Мема назвал заявления главы евродипломатии Каи Каллас о незаинтересованности РФ в мире абсолютно лживыми. При этом сам Евросоюз, по словам финского политика, готовит очередной многомиллиардный пакет военной помощи для Киева, сознательно затягивая противостояние. Отказ от российского газа Мема назвал экономическим самоубийством Европы, предрекая ЕС крах вслед за неизбежным финансовым упадком. На этом фоне сама Кая Каллас во время дискуссии в Монреальском университете была вынуждена признать, что европейское общество сильно устало от украинского конфликта, из-за чего властям становится все труднее обосновывать необходимость дальнейшей поддержки Киева.Параллельно с этим западные институты продолжают целенаправленно нагнетать обстановку у российских рубежей. Помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью "Российской газете" заявил, что НАТО, Евросоюз и Великобритания делают все возможное для разжигания масштабной войны в Европе.Наиболее критические угрозы сейчас фиксируются на балтийском и черноморском направлениях. Патрушев отметил, что попытки дестабилизировать эти акватории стали осознанной политикой европейских элит, которые полностью проигнорировали интересы собственных граждан, желающих мира и сотрудничества с Россией. По его мнению, международное морское право больше не работает из-за демонстративного игнорирования со стороны Запада. Патрушев резюмировал, что Россия по-прежнему отдает приоритет мирному решению любых проблем, однако в случае попытки силового давления ответ Москвы будет абсолютно адекватным.Провалы ВСУВ ночь на пятницу и утром ситуация на украинской территории оставалась крайне напряженной, о чем свидетельствовали непрекращающиеся сигналы воздушной тревоги. По сведениям онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены в Киеве и ряде регионов за сутки включались четыре раза. Около 7:00 под удар попали столичный регион, а также Житомирская, Винницкая, Черкасская и Кировоградская области. Чуть раньше сирены сработали в Черниговской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях и некоторых районах Днепропетровской. Серия мощных взрывов прогремела в Киеве, Кременчуге, Днепропетровске, Кривом Роге, Запорожье, а также в Харьковской, Черкасской и Винницкой областях. В Дарницком районе украинской столицы после прилетов загорелись складские помещения, что подтвердил мэр Виталий Кличко, а в Киевской области объекты успешно поражали беспилотники "Герань". В Кременчуге местные власти заявили об атаке на промышленное предприятие после как минимум девяти ракетных прилетов. В Харькове мэр Игорь Терехов сообщил о пожаре, возникшем в результате удара, а по объектам в Сумах ВКС РФ отработали управляемыми авиабомбами. В Днепропетровске и его пригородных районах ситуация для противника усугубилась блэкаутом — без энергоснабжения остались 350 тысяч абонентов, параллельно там фиксировались массовые сбои в работе интернета и мобильной связи.На линии боевого соприкосновения российские войска продолжают владеть инициативой и развивать наступательные действия на ключевых участках фронта.На западном участке Запорожского фронта бойцы российской группировки "Днепр" уверенно продвигаются к устью реки Конки, а российские штурмовые группы уже подошли к отдельным участкам возле устья в районе Приморского, попутно ведя ожесточенные столкновения возле Орехова и Преображенки. Набирает обороты и наступление группировки "Восток": ВС РФ развивают атаки в районах Никольского, Красного Яра и Омельника, планомерно беря в плотный охват Ореховский оборонительный район ВСУ. При этом на северных участках в районах Терноватого, Рождественского, Радостного, Даниловки и Егоровки российские части ведут упорные бои ради улучшения тактического положения и сковывания сил противника.На Южнодонецком направлении украинские формирования предприняли попытку атаковать в районах Комара и Веселого, однако российские подразделения жестко пресекают эти накаты, стабилизируя фронт и не позволяя врагу продвинуться. На Добропольском направлении ВС РФ добились крупного успеха, полностью подавив организованное сопротивление украинских сил в самом Доброполье. Теперь российские подразделения успешно перенесли основные действия к Белозерскому, где уже закрепились на южных окраинах и уверенно пробиваются к центру города. Одновременно идет штурм Сергеевки, а западнее завязались бои около Шиловки, где противник тщетно пытается контратаковать со стороны Нововодяного и Золотого Колодца, стремясь ударить по флангам наступающих соединений РФ. На Дружковском направлении российские силы теснят врага на севере Алексеево-Дружковки и прорываются к Дружковке через Кондратовку, параллельно сохраняя высокую активность около Белокузьминовки и Веролюбовки.На подступах к Славянско-Краматорской агломерации украинские подразделения пытаются проявлять наступательную активность в районе Васютинского и окрестностях Александровки, стремясь пробиться к Кривой Луке и Николаевке, однако российские войска прочно удерживают позиции и отбивают вражеские попытки изменить конфигурацию линии фронта. На Лиманском направлении в ходе интенсивных встречных боев подразделения 25-й армии успешно улучшают положение возле Дибровы, обеспечивая надежную безопасность путей снабжения на южных подступах к Лиману. На Купянском направлении российские войска сохраняют мощный наступательный импульс, успешно продвигаясь вперед в районе Ковалевки и на подступах к Великому Бурлуку.На Херсонском направлении стороны уже более двух суток соблюдают локальный режим прекращения огня, введенный исключительно ради гуманитарных целей. Данные договоренности призваны помочь оказавшимся в тяжелейших условиях жителям Алешек: в город планируется доставить медикаменты, продукты и предметы первой необходимости, а также организовать эвакуацию мирного населения.Миссия в АлешкахПодготовка к проведению масштабной гуманитарной миссии в Алешках вышла на финальную стадию: специалисты успешно завершили разминирование дорог, и гуманитарный конвой полностью готов к отправке. Об этом в своем канале на платформе "Макс" заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Она выразила особую благодарность российским военнослужащим, которые с риском для жизни обеспечили безопасность маршрутов. Алешки, расположенные на левом берегу Днепра прямо напротив подконтрольного ВСУ Херсона, оказались в тяжелейшей ситуации из-за деструктивных действий украинской стороны. Чтобы исправить положение, приоритетом миссии станет прямая поддержка мирного населения. По словам омбудсмена, местным жителям, принявшим решение покинуть город, предоставят возможность выезда строго до 14:00 при соблюдении всех мер безопасности. Раздача продовольствия и медикаментов начнется сразу после 14:30.Около полусотни журналистов из разных стран прибыли для освещения гуманитарной миссии.Координация этой сложной операции потребовала привлечения международных каналов и введения жестких военных ограничений. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ключевая координирующая роль в организации этой гуманитарной миссии принадлежит первой леди США Меланье Трамп. Лантратова в своей публикации отдельно поблагодарила Меланью Трамп за личное участие, посредничество и содействие в достижении этих договоренностей. На текущий момент российская сторона координирует дальнейшие шаги совместно с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом и представителями США. Безопасность миссии обеспечивается и на высшем военном уровне: во исполнение заявления начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова от 23 октября, российская армия полностью прекратила огонь на херсонском направлении, введя строгий "режим тишины" еще с 04:00 по Москве 27 октября. Как подчеркнула Лантратова, за всей этой подготовительной работой стоят конкретные люди, которые остро нуждаются в помощи, и работа продолжается ради их безопасности.Подробнее о ситуации - в материале Сможет ли локальное перемирие в Алёшках стать прологом устойчивого мира на сайте Украина.ру.

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Сергей Зуев

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