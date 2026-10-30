https://ukraina.ru/20261030/novye-rekruty-zelenskiy-zagnal-ukrainskiy-biznes-v-lovushku-bez-vybora-1084161624.html

Новые рекруты: Зеленский загнал украинский бизнес в ловушку без выбора

Новые рекруты: Зеленский загнал украинский бизнес в ловушку без выбора - 30.10.2026 Украина.ру

Новые рекруты: Зеленский загнал украинский бизнес в ловушку без выбора

В конце октября серверы Государственной налоговой службы Украины внезапно вышли из строя почти на пять суток. Тысячи предпринимателей потеряли техническую возможность регистрировать расчётные операции и оказались перед непосредственной угрозой разорительных санкций за торговлю без чеков

2026-10-30T07:23

2026-10-30T07:23

2026-10-30T07:23

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Фискальное ведомство отделалось дежурным сообщением о проведении регламентных работ, бросив бизнес один на один с исчерпанными лимитами автономных чеков и неминуемыми выездными проверками.При других обстоятельствах подобный инцидент сочли бы заурядной поломкой казённого программного обеспечения. Однако на фоне непрерывного выкачивания оборотных средств и рабочих рук из малого предпринимательства на военные нужды этот эпизод приобретает совершенно иное значение.Зарплатный выкупВласть поставила предпринимателей перед простым выбором: отдай деньги, либо отдай людей. Премьер-министр Денис Шмыгаль прямо заявлял, что страна должна функционировать по принципу "воюй или работай". Власти открыто говорят, что работники должны нести деньги в бюджет, чтобы не быть "забритыми" в ТЦК. Государству требуются миллиарды гривен на выплаты военным, так что, если предприятие хочет сохранить ключевого мастера, повара, технолога или логиста, оно обязано ежемесячно выкладывать на стол казначейства круглую сумму.Для небольшого сервиса или сети кофеен этот зарплатный порог стал непреодолимым финансовым барьером. Установить требуемый минимальный оклад в 20 тысяч гривен — а скоро эта сумма может вырасти до 26 тысяч — означает повесить на предприятие тяжелейшую сопутствующую нагрузку. Ведь к базовой ставке прибавляются 22% единого социального взноса, 18% налога на доходы физических лиц и военный сбор.Ситуацию до предела накалил принятый Верховной Радой законопроект 11416-д, который поднял военный сбор для наёмных работников с 1,5 до 5%, а также обязал платить его физических лиц-предпринимателей. Суммарная налоговая нагрузка на фонд оплаты труда вплотную подобралась к отметке в 45% процентов.Чтобы легально забронировать одного квалифицированного сотрудника, владелец скромной автомастерской в Кременчуге или швейного производства в Житомире должен генерировать добавочную стоимость, которой на сжимающемся рынке попросту нет. Потребительский спрос падает третий год подряд, регулярные отключения электричества вынуждают круглосуточно жечь дорогостоящий бензин в генераторах, а логистические цепочки рвутся из-за дефицита водителей.Бизнес попал в капкан: либо руководство находит колоссальные средства на налоги за счет урезания инвестиций и работы в ноль, либо ценных специалистов забирают на фронт.Зачистка бронированияПараллельно правительство обнулило саму стабильность бронирования после очередных возмущений Зеленского о том, что слишком много боеспособных мужчин всё еще сидят по домам. Генеральный штаб и Министерство обороны требуют выполнения плана по пополнению воинских частей пехотой прямо сейчас, закрывая глаза на долгосрочные экономические последствия.Министерство экономики пытается сохранить налоговую подушку, умоляя оставить квалифицированных специалистов на рабочих местах. В этой бюрократической войне аргументы силовиков традиционно перевешивают любые экономические расчеты.Государство переписало критерии критичности, закрепив бронь преимущественно за государственными монополиями, гигантами военно-промышленного комплекса и топливно-энергетическим сектором. В свою очередь, Европейская Бизнес-Ассоциация публично выразила тревогу по поводу ужесточения правил и непрозрачности аудита, указав на риски остановки системных производств.Если крупный системный бизнес ещё способен содержать штаты юристов для преодоления министерских барьеров, то малый и средний бизнес из этих списков вычеркнули фактически полностью.Наконец, физическое лицо-предприниматель второй или третьей группы по закону вообще лишено возможности оформить бронь на себя или своих работников. Микробизнес де-факто стал кадровым резервом ВСУ. Владельцы небольших компаний с ужасом наблюдают, как их ключевые сотрудники исчезают в бусиках ТЦК по пути на работу, превращая действующие предприятия в груду мертвого оборудования.Как добивают бизнесКульминацией стал показательный технический блэкаут, продемонстрировавший абсолютную незащищённость легального предпринимателя. В полночь 24 октября центральные базы данных и сервисы Государственной налоговой службы отключились.Как зафиксировали СМИ, восстановить стабильную обработку информации фискалам удалось лишь к вечеру 28 октября. Почти пять суток цифровая инфраструктура бизнеса находилась в состоянии клинической смерти.При этом предпринимателей держат на жёстком поводке обязательной фискализации расчётов. Любая кофейня, "островок" в торговом центре, шиномонтаж или магазин у дома обязаны использовать программные регистраторы расчётных операций. Этот софт в режиме реального времени пересылает чек на государственный сервер, получает в ответ уникальный номер и только после этого выдает покупателю законный документ. Закон Украины разрешает кассе функционировать без связи с базой налоговой не более 36 часов подряд и строго в пределах заранее выделенного пакета номеров чеков.Почему это опасно: за попытку провести расчёт мимо фискальной системы предпринимателю грозит штраф в 100% от стоимости проданного товара за первое нарушение и 150% за каждый последующий случай. Для микробизнеса с чистой маржой в десять процентов подобная санкция означает мгновенное банкротство и арест имущества.Коммуникация фискалов в эти дни сделала вид, что всё прошло штатно. 27 октября пресс-служба ведомства бодро объявила, что технические работы завершены и все сервисы функционируют штатно. Только потом ведомство стыдливо призналось, что поторопилось с объявлением.В конце сообщения мелким шрифтом чиновники сослались на налоговый кодекс, освобождающий налогоплательщика от штрафов за несвоевременную подачу отчётов, если сбой произошел по вине государственного сервера.Вот только защитный пункт Налогового кодекса распространяется исключительно на подачу налоговых деклараций в Электронном кабинете, но не защищает от штрафов за невыбитые чеки.Происходящее отражает укоренившуюся философию фискального руководства страны. Если казне нужны ресурсы, их следует забирать там, куда легче всего дотянуться карающей рукой инспектора. Крупные финансово-промышленные группы умеют защищаться в судах, аграрии пользуются лоббистскими льготами, а международные транснациональные корпорации при малейшем давлении апеллируют к посольствам стран-доноров.Беззащитным объектом грабежа остается собственный мелкий предприниматель.Вот только вместо ожидаемого притока миллиардов в бюджет государственная казна получает стремительно расширяющуюся черную дыру. Сборы налогов от потребительского сектора начинают сыпаться, потому что облагать данью закрытые заведения невозможно физически. Реакция фискального аппарата на это падение предсказуема: признать ошибочность давления система не способна, поэтому чиновники запускают очередной виток проверок оставшихся на плаву белых предприятий.Украинским властям надо отдать должное: они построили совершенную электронную систему мгновенного наказания бизнеса. Но попытка заткнуть бюджетные дыры за счёт тотального выжимания соков из тыла разрушает страну быстрее любых внешних ударов.

https://ukraina.ru/20261028/zachem-nam-gosudarstvo-reketir-ukrainskiy-biznes-sozdat-sobstvennoe-pvo-1084131538.html

https://ukraina.ru/20261028/ekonomika-ukrainy-i-voyna-krupnyy-biznes-na-grani-vymiraniya-slovakiya-povoyuet-s-kievom-za-druzhbu-1084111761.html

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

эксклюзив, украина, кременчуг, житомир, владимир зеленский, денис шмыгаль, тцк, верховная рада, министерство экономики, экономика, бизнес