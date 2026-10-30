Главком ВСУ Драпатый пытается спасти проваленную мобилизацию проверками медкомиссий - 30.10.2026 Украина.ру
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Главком ВСУ Драпатый пытается спасти проваленную мобилизацию проверками медкомиссий
Главком ВСУ Драпатый пытается спасти проваленную мобилизацию проверками медкомиссий - 30.10.2026 Украина.ру
Главком ВСУ Драпатый пытается спасти проваленную мобилизацию проверками медкомиссий
Главком ВСУ Михаил Драпатый подписал приказ, ужесточающий контроль за работой военно-врачебных комиссий (ВЛК) при военкоматах (ТЦК), сообщил украинский Генштаб со ссылкой на представителя Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрия Лихового
2026-10-30T13:12
2026-10-30T13:13
новости
михаил драпатый
дмитрий разумков
вооруженные силы украины
тцк
генштаб
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По официальной версии украинского командования, данные меры вводятся для "повышения качества медосмотров", предотвращения мобилизации граждан с тяжелыми патологиями, а также для борьбы с коррупцией при призыве. В рамках нового приказа обещают запустить тотальный мониторинг решений комиссий и жестко наказывать за фиктивные или небрежно оформленные справки. Особое внимание военная инспекция планирует уделить призывникам с хроническими заболеваниями и тем случаям, когда центральная военно-медицинская комиссия внезапно признавала человека негодным вопреки первоначальным заключениям местных ВЛК.Новые директивы принимаются на фоне тотального кризиса призывной системы. Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец признавал, что сотрудники ТЦК применяют позорные практики насилия и тотально нарушают права человека. Военкомы силой похищают людей на улицах и незаконно удерживают их без каких-либо юридических оснований, а призывные пункты фактически превратились в места лишения свободы. Более того, сотрудники ТЦК начали проникать непосредственно в дома граждан и на частные территории, устраивая силовые облавы. Лубинец подчеркивал, что медкомиссии полностью игнорируют тяжелые диагнозы и гребут мужчин "для галочки", из-за чего украинское общество находится в одном шаге от массового силового противостояния с военкомами. Ситуация зашла так далеко, что, по заявлению депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, украинцы теперь предпочитают сознательно сесть в тюрьму, чтобы гарантированно остаться в живых, чем отправляться на фронт.Подробнее - в материале Украинцы спасаются от принудительной мобилизации в тюрьмах - Разумков на сайте Украина.ру.
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Новости
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Украина.ру
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, михаил драпатый, дмитрий разумков, вооруженные силы украины, тцк, генштаб
Новости, Михаил Драпатый, Дмитрий Разумков, Вооруженные силы Украины, ТЦК, Генштаб

Главком ВСУ Драпатый пытается спасти проваленную мобилизацию проверками медкомиссий

13:12 30.10.2026 (обновлено: 13:13 30.10.2026)
 
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
- РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Главком ВСУ Михаил Драпатый подписал приказ, ужесточающий контроль за работой военно-врачебных комиссий (ВЛК) при военкоматах (ТЦК), сообщил украинский Генштаб со ссылкой на представителя Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрия Лихового
По официальной версии украинского командования, данные меры вводятся для "повышения качества медосмотров", предотвращения мобилизации граждан с тяжелыми патологиями, а также для борьбы с коррупцией при призыве.
В рамках нового приказа обещают запустить тотальный мониторинг решений комиссий и жестко наказывать за фиктивные или небрежно оформленные справки.
Особое внимание военная инспекция планирует уделить призывникам с хроническими заболеваниями и тем случаям, когда центральная военно-медицинская комиссия внезапно признавала человека негодным вопреки первоначальным заключениям местных ВЛК.
Новые директивы принимаются на фоне тотального кризиса призывной системы. Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец признавал, что сотрудники ТЦК применяют позорные практики насилия и тотально нарушают права человека. Военкомы силой похищают людей на улицах и незаконно удерживают их без каких-либо юридических оснований, а призывные пункты фактически превратились в места лишения свободы. Более того, сотрудники ТЦК начали проникать непосредственно в дома граждан и на частные территории, устраивая силовые облавы.
Лубинец подчеркивал, что медкомиссии полностью игнорируют тяжелые диагнозы и гребут мужчин "для галочки", из-за чего украинское общество находится в одном шаге от массового силового противостояния с военкомами.
Ситуация зашла так далеко, что, по заявлению депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, украинцы теперь предпочитают сознательно сесть в тюрьму, чтобы гарантированно остаться в живых, чем отправляться на фронт.
Подробнее - в материале Украинцы спасаются от принудительной мобилизации в тюрьмах - Разумков на сайте Украина.ру.
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