Пойдут машины в яростный поход, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать... Первый бой советских танкистов - 30.10.2026 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20261030/poydut-mashiny-v-yarostnyy-pokhod-chtob-zemlyu-v-grenade-krestyanam-otdat-pervyy-boy-sovetskikh-1084130213.html
Пойдут машины в яростный поход, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать... Первый бой советских танкистов
Пойдут машины в яростный поход, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать... Первый бой советских танкистов - 30.10.2026 Украина.ру
Пойдут машины в яростный поход, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать... Первый бой советских танкистов
В октябре 1936 года колонны мятежников приближались к Мадриду, буквально сметая на своём пути отряды плохо организованного и необученного народного ополчения. Немецкая разведка торопила лидера мятежников, генерала Франко, поскольку знала, что в Испанию идут суда с военной помощью от СССР
2026-10-30T15:30
2026-10-30T15:30
история
история
гражданская война
1930-ые
испания
мадрид
ссср
ркка
танки
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13 октября в порт Картахена прибыл теплоход "Комсомол", на борту которого были 50 танков Т-26 и 30 советских инструкторов-танкистов из состава 3-й и 4-й механизированных бригад Белорусского военного округа во главе с полковником Семёном Моисеевичем Кривошеиным*.Советские специалисты в танковой школе Арчена должны были обучать испанских коллег. Занятия стартовали 17 октября, но обстановка на фронте внесла свои коррективы – надо было срочно остановить врага на подступах к столице. 20 октября республиканцы попытались нанести контрудар у Ильескаса, но понесли большие потери и не добились результата.Часть генералов предлагала главе правительства Ларго Кабальеро временно покинуть Мадрид, собрать мощную армию на юго-востоке страны и вновь отбить столицу. Но другие генералы и советские офицеры выступали решительно против этого.26 октября войска франкистов прорвали вторую линию мадридских укреплений, начались бои в ближних предместьях столицы. Было принято решение остановить противника, бросив в бой Т-26 с советскими танкистами. Была сформирована 1-я танковая рота (15 Т-26). Наводчиками большинства Т-26 стали лучшие ученики-испанцы, которые должны были наладить контакт между красноармейцами и испанскими пехотинцами, а также местным населением.Командиром роты стал капитан Красной Армии Поль Матисович Арман, которого в Испании все знали под псевдонимом "майор Грейзе". СССР не афишировал свою помощь республиканскому правительству военными инструкторами. Они прибывали инкогнито, как гражданские лица, по подложным документам. В случае Армана псевдонима у него было сразу два, так как на самом деле, он был не французом, а латышом и звали его Петерис Пауль Тылтыньш.Он родился в 1903 году в семье батрака. Уже в 1919 году стал комсомольцем, а через год – коммунистом. Два года жил во Франции, где получился документы на имя Поль Арман – учился в Политехнической школе. В 1928 году эмигрировал в Советский Союз, записался в Красную Армию. За четыре года дослужился до должности командира батальона в 5-й мотоброневой бригаде в Борисове. В 1935 году Арман окончил курсы усовершенствования технического состава при Военной академии механизации и моторизации РККА. Через год отправился в Испанию.Танки роты Армана погрузили на эшелон, который доставил машины к станции Вильяканьяс. Далее они прошли 80 км своим ходом до г. Вальдеморо. 28 октября группа Армана заняла позиции в оливковой роще севернее города, она должна была поддержать 1-ю смешанную бригаду Энрике Листера. Последняя имела задачу выбить противника из городка Сесенья. На данном участке франкисты сосредоточили кавалерийский отряд полковника Хосе Монастерио Итуарте, подразделения марокканцев-регуларес (морская пехота) и роту (8-11 единиц) итальянских танкеток CV3/33 "Ансальдо".В столкновении с Т-26 "Ансальдо" не имела шансов – 45-мм снаряд мог поразить её с любой дистанции, а пулеметы танкетки пробить советскую броню просто не могли. Главную опасность для Т-26 несли любые орудия, поскольку у советского танка была тонкая броня толщиной 15 мм. Кроме того, советские танкисты не имели боевого опыта.Рота Армана пошла в атаку утром 29 октября. Экипажи преодолели вражеские окопы и приблизились к городку Сесенье (25 км на юг от Мадрида), но не знали в чьих руках он находится – республиканцы не провели разведку. Рота вошла в город и на центральной площади встретила вражеских бойцов, которые отдыхали. Всего в Сесенье находилось до 700 франкистов.Танкисты приняли мятежников за республиканцев, а франкисты советские танки – за итальянские. Арман высунулся из башни и на французском стал бранить офицера-франкиста, чтобы его подчиненные убрали орудие, которое мешало продвижению Т-26. Ошеломлённый офицер замешкался и это, возможно, спасло Арману жизнь – капитан увидел марокканцев, нырнул в машину и приказал наводчику открыть огонь. Танкисты практически истребили вражеский кавалерийский эскадрон, раздавили несколько орудий. Они так увлеклись боем, что случайно выехали из городка и Арман развернул роту на второй заход.Это дало возможность националистам немного опомниться. Они затянули несколько орудий на крыши зданий и оттуда вели огонь по танкам. Но стрельба велась неприцельно, а некоторые крыши завалились вместе с расчётами пушек. Экипаж лейтенанта Селицкого уничтожил батарею горных орудий, но получил несколько попаданий, врезался в стену загона для скота и застрял.Разгромив врага в Сесенье, Арман вывел роту из города и устремился в западном направлении, к Эскивиасу. Без поддержки пехоты в уличном бою удержать город у него не было шансов, а атака пехоты была отражена противником.Арман выдвинул на разведку три танка, но машины словно исчезли, связи с ними не было, и капитан решил возвращаться в Сесенью. Внезапно к Т-26 Армана подъехала машина лейтенанта Павлова:"- Фашистские танки "Ансальдо"! Движутся навстречу... Наверное, ищут нас.- Сколько машин?- Подсчитать не удалось. Мешает рельеф местности. Машин восемь, а может, и больше...- Противник вас видел?- Ручаюсь, что нет. Моя машина укрыта в ложбине.- Я бы на вашем месте не ручался!"Арман решил устроить засаду, спрятав Т-26 на поросшем кустарником всхолмленном поле. Советские танки попали под пулемётный огонь – там уже находились итальянские танкетки, поскольку франкисты были уведомлены, что по их тылам разгуливают танки республиканцев. Впрочем, экипажи "Ансальдо" совершили грубую ошибку – открыли огонь с дистанции, с которой не могли причинить вреда Т-26 и раскрыли место своей засады.Экипажи лейтенантов Куприянова и Осадчего стали обходить кустарники с двух сторон. Арман в это время наблюдал за правым флангом и увидел, как из-за гребня холма выползают 6-8 танкеток. Капитан сел за орудие, развернул башню и первым же снарядом поджёг танкетку.В ходе боя у танка Армана заклинило орудие – это сразу заметили националисты и к Т-26 устремились две танкетки, в надежде расстрелять советских танкистов в смотровые щели. Экипажи "Ансальдо" не знали, что у Т-26 смотровые щели были защищены пуленепробиваемым стеклом. Арман по радио приказал другим машинам открыть по "Ансальдо" огонь и те стали отступать. Машина Осадчего преследовала две танкетки и настигла одну из них на кромке крутого склона. Механик-водитель Осадчего таранил машину и опрокинул её в мелкое ущелье. Так был совершен первый в истории танковый таран. Экипаж второй танкетки покинул машину и пытался спрятаться в кустах, но его расстрелял из пулемёта Т-26 Осадчего. Танкисты противника, боясь сгореть в своих танкетках, покинули ещё две "Ансальдо", а остальные отступили за холм.Без поддержки пехоты Арман решил возвращаться в Сесенью. Экипажи пребывали в бою более 16 часов, тогда как на тренировках в Союзе находились в машинах максимум 8 часов:"К исходу дня передо мной стояли Мерсон и командир танка Лысенко. Спецовки их были изодраны в клочья, сквозь лохмотья были видны перевязанные раны, кровоподтеки и обнаженное, в ожогах тело".Тем временем в Сесенье франкисты, отразив атаки республиканцев и немного придя в себя после танковой атаки, приготовили к бою 65-мм орудия и бутылки с зажигательной смесью. Последними они сожгли одну боевую машину. Т-26 лейтенанта Селицкого при пересечении канавы получил повреждение ходовой и остался обездвижен. Арман оставил в помощь экипажу ещё два танка. Но лейтенант их отпустил… а зря. Мятежники обнаружили подбитую машину и открыли по ней огонь из орудий и сожгли её. Экипаж Т-26 перед гибелью успел разнести в клочья огнемётную танкетку. Селицкий был ещё жив и его добили – отрезали язык и изуродовали тело. Из трёх танкистов спасся только башенный стрелок.По советским данным, рота Армана рассеяла до батальона пехоты и до двух эскадронов кавалерии, сожгла 2-3 танкетки, разбила 12-18 автомашин и 10-12 орудий. Потери роты составили 3 сгоревших Т-26, 6 советских и 3 испанских танкиста погибли и 6 получили ранения. Без взаимодействия с республиканской пехотой и поддержки артиллерии танкисты не могли закрепиться на захваченных позициях, своими действиями не отбросили противника, а только приостановили его продвижение на несколько дней. Франкистам пришлось снять часть сил с главного направления для прикрытия тылов и флангов. Взять Мадрид осенью 1936 года они так и не смогли.Арман продолжил свой боевой путь в годы ВОВ, дослужился до полковника и командира 122-й тбр, и погиб от пули снайпера под Ленинградом 7 августа 1943 года. Осадчий отличился ещё раз в ноябре 1936 года, но в одном из боев потерял две ноги и умер в госпитале от гангрены. В ноябре погиб экипаж Куприянова. Арман, Осадчий, Селицкий, Куприянов и еще 17 танкистов были награждены Звездами Героя Советского Союза, часть из них – посмертно. Советский Союз поставил в Испанию 281-291 Т-26 и 50 БТ-5, в боях 1936-37 были потеряны 184. В Испании воевало более 260 танкистов, от 37 до 52 из них погибли. Благодаря советской помощи республиканцы смогли продержаться длительное время, но не смогли выиграть войну.* Этот персонаж известен благодаря мифу про "совместный парад" вермахта и РККА в Бресте в 1939 году. – Ред.
https://ukraina.ru/20251120/fransisko-franko-fashist-pravivshiy-ispaniey-36-let-1071923722.html
https://ukraina.ru/20250806/sovetnik-grigorovich-poluzabytyy-komandarm-grigoriy-shtern-1066546925.html
https://ukraina.ru/20261005/ot-krymskikh-partizan--ispanskim-respublikantsam-90-let-s-nachala-sovetskoy-pomoschi-respublikanskoy-1083572489.html
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Алексей Стаценко
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история, гражданская война, 1930-ые, испания, мадрид, ссср, ркка, танки
История, История, гражданская война, 1930-ые, Испания, Мадрид, СССР, РККА, танки

Пойдут машины в яростный поход, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать... Первый бой советских танкистов

15:30 30.10.2026
 
© Фото : Открытый источникТанки Т-26 в Испании
Танки Т-26 в Испании - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© Фото : Открытый источник
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Алексей Стаценко авторы
Алексей Стаценко
публицист
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В октябре 1936 года колонны мятежников приближались к Мадриду, буквально сметая на своём пути отряды плохо организованного и необученного народного ополчения. Немецкая разведка торопила лидера мятежников, генерала Франко, поскольку знала, что в Испанию идут суда с военной помощью от СССР
13 октября в порт Картахена прибыл теплоход "Комсомол", на борту которого были 50 танков Т-26 и 30 советских инструкторов-танкистов из состава 3-й и 4-й механизированных бригад Белорусского военного округа во главе с полковником Семёном Моисеевичем Кривошеиным*.
Советские специалисты в танковой школе Арчена должны были обучать испанских коллег. Занятия стартовали 17 октября, но обстановка на фронте внесла свои коррективы – надо было срочно остановить врага на подступах к столице. 20 октября республиканцы попытались нанести контрудар у Ильескаса, но понесли большие потери и не добились результата.
Часть генералов предлагала главе правительства Ларго Кабальеро временно покинуть Мадрид, собрать мощную армию на юго-востоке страны и вновь отбить столицу. Но другие генералы и советские офицеры выступали решительно против этого.
26 октября войска франкистов прорвали вторую линию мадридских укреплений, начались бои в ближних предместьях столицы. Было принято решение остановить противника, бросив в бой Т-26 с советскими танкистами. Была сформирована 1-я танковая рота (15 Т-26). Наводчиками большинства Т-26 стали лучшие ученики-испанцы, которые должны были наладить контакт между красноармейцами и испанскими пехотинцами, а также местным населением.
Командиром роты стал капитан Красной Армии Поль Матисович Арман, которого в Испании все знали под псевдонимом "майор Грейзе". СССР не афишировал свою помощь республиканскому правительству военными инструкторами. Они прибывали инкогнито, как гражданские лица, по подложным документам. В случае Армана псевдонима у него было сразу два, так как на самом деле, он был не французом, а латышом и звали его Петерис Пауль Тылтыньш.
Франсиско Франко - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
20 ноября 2025, 16:00История
Франсиско Франко: фашист, правивший Испанией 36 лет50 лет назад, 20 ноября 1975 года умер испанский диктатор Франсиско Франко. Он правил страной как абсолютный монарх, хотя формально считался лишь регентом, а после его смерти Испания стала конституционной монархией
Он родился в 1903 году в семье батрака. Уже в 1919 году стал комсомольцем, а через год – коммунистом. Два года жил во Франции, где получился документы на имя Поль Арман – учился в Политехнической школе. В 1928 году эмигрировал в Советский Союз, записался в Красную Армию. За четыре года дослужился до должности командира батальона в 5-й мотоброневой бригаде в Борисове. В 1935 году Арман окончил курсы усовершенствования технического состава при Военной академии механизации и моторизации РККА. Через год отправился в Испанию.
Танки роты Армана погрузили на эшелон, который доставил машины к станции Вильяканьяс. Далее они прошли 80 км своим ходом до г. Вальдеморо. 28 октября группа Армана заняла позиции в оливковой роще севернее города, она должна была поддержать 1-ю смешанную бригаду Энрике Листера. Последняя имела задачу выбить противника из городка Сесенья. На данном участке франкисты сосредоточили кавалерийский отряд полковника Хосе Монастерио Итуарте, подразделения марокканцев-регуларес (морская пехота) и роту (8-11 единиц) итальянских танкеток CV3/33 "Ансальдо".
© Фото : Открытый источникМайор Арман после получения звания Героя Советского Союза
Майор Арман после получения звания Героя Советского Союза - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© Фото : Открытый источник
Майор Арман после получения звания Героя Советского Союза
В столкновении с Т-26 "Ансальдо" не имела шансов – 45-мм снаряд мог поразить её с любой дистанции, а пулеметы танкетки пробить советскую броню просто не могли. Главную опасность для Т-26 несли любые орудия, поскольку у советского танка была тонкая броня толщиной 15 мм. Кроме того, советские танкисты не имели боевого опыта.
Рота Армана пошла в атаку утром 29 октября. Экипажи преодолели вражеские окопы и приблизились к городку Сесенье (25 км на юг от Мадрида), но не знали в чьих руках он находится – республиканцы не провели разведку. Рота вошла в город и на центральной площади встретила вражеских бойцов, которые отдыхали. Всего в Сесенье находилось до 700 франкистов.
© Фото : "Военный альбом"Итальянские грузовики Alfa Romeo 800RE и танкетки CV33 в селе Ольгополь Винницкой области, 1941 год
Итальянские грузовики Alfa Romeo 800RE и танкетки CV33 в селе Ольгополь Винницкой области, 1941 год - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© Фото : "Военный альбом"
Итальянские грузовики Alfa Romeo 800RE и танкетки CV33 в селе Ольгополь Винницкой области, 1941 год
Танкисты приняли мятежников за республиканцев, а франкисты советские танки – за итальянские. Арман высунулся из башни и на французском стал бранить офицера-франкиста, чтобы его подчиненные убрали орудие, которое мешало продвижению Т-26. Ошеломлённый офицер замешкался и это, возможно, спасло Арману жизнь – капитан увидел марокканцев, нырнул в машину и приказал наводчику открыть огонь. Танкисты практически истребили вражеский кавалерийский эскадрон, раздавили несколько орудий. Они так увлеклись боем, что случайно выехали из городка и Арман развернул роту на второй заход.
Это дало возможность националистам немного опомниться. Они затянули несколько орудий на крыши зданий и оттуда вели огонь по танкам. Но стрельба велась неприцельно, а некоторые крыши завалились вместе с расчётами пушек. Экипаж лейтенанта Селицкого уничтожил батарею горных орудий, но получил несколько попаданий, врезался в стену загона для скота и застрял.
Комкор Григорий Штерн - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
6 августа 2025, 16:00История
"Советник Григорович": полузабытый командарм Григорий Штерн4 августа 1900 года в местечке Смела Черкасского уезда Киевской губернии Российской империи родился Григорий Михайлович Штерн. Так сложилось, что наиболее известна его вторая половина жизни, где были гражданская война в Испании, бои на Хасане и Халхин-голе, Финская война и трагическая гибель. А вот украинский период жизни известен гораздо меньше
Разгромив врага в Сесенье, Арман вывел роту из города и устремился в западном направлении, к Эскивиасу. Без поддержки пехоты в уличном бою удержать город у него не было шансов, а атака пехоты была отражена противником.
Арман выдвинул на разведку три танка, но машины словно исчезли, связи с ними не было, и капитан решил возвращаться в Сесенью. Внезапно к Т-26 Армана подъехала машина лейтенанта Павлова:
© commons.wikimedia.orgТ-26 в музее в Мадриде
Т-26 в музее в Мадриде - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© commons.wikimedia.org
Т-26 в музее в Мадриде
"- Фашистские танки "Ансальдо"! Движутся навстречу... Наверное, ищут нас.
- Сколько машин?
- Подсчитать не удалось. Мешает рельеф местности. Машин восемь, а может, и больше...
- Противник вас видел?
- Ручаюсь, что нет. Моя машина укрыта в ложбине.
- Я бы на вашем месте не ручался!"
Арман решил устроить засаду, спрятав Т-26 на поросшем кустарником всхолмленном поле. Советские танки попали под пулемётный огонь – там уже находились итальянские танкетки, поскольку франкисты были уведомлены, что по их тылам разгуливают танки республиканцев. Впрочем, экипажи "Ансальдо" совершили грубую ошибку – открыли огонь с дистанции, с которой не могли причинить вреда Т-26 и раскрыли место своей засады.
© Фото : Открытый источникЭрнст Хемингуэй во время войны в Испании
Эрнст Хемингуэй во время войны в Испании - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© Фото : Открытый источник
Эрнст Хемингуэй во время войны в Испании
Экипажи лейтенантов Куприянова и Осадчего стали обходить кустарники с двух сторон. Арман в это время наблюдал за правым флангом и увидел, как из-за гребня холма выползают 6-8 танкеток. Капитан сел за орудие, развернул башню и первым же снарядом поджёг танкетку.
В ходе боя у танка Армана заклинило орудие – это сразу заметили националисты и к Т-26 устремились две танкетки, в надежде расстрелять советских танкистов в смотровые щели. Экипажи "Ансальдо" не знали, что у Т-26 смотровые щели были защищены пуленепробиваемым стеклом. Арман по радио приказал другим машинам открыть по "Ансальдо" огонь и те стали отступать. Машина Осадчего преследовала две танкетки и настигла одну из них на кромке крутого склона. Механик-водитель Осадчего таранил машину и опрокинул её в мелкое ущелье. Так был совершен первый в истории танковый таран. Экипаж второй танкетки покинул машину и пытался спрятаться в кустах, но его расстрелял из пулемёта Т-26 Осадчего. Танкисты противника, боясь сгореть в своих танкетках, покинули ещё две "Ансальдо", а остальные отступили за холм.
Танкер Campeche. Первое судно, доставившее советское оружие в Испанию - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
5 октября, 08:00История
От крымских партизан – испанским республиканцам. 90 лет с начала советской помощи республиканской Испании4 октября 1936 года вышедший из Феодосии пароход "Campeche" доставил в Картахену первый груз военной помощи для республиканской Испании. Интересно, что вооружение было не советского производства, но закупить его не успели – обошлись своими ресурсами…
Без поддержки пехоты Арман решил возвращаться в Сесенью. Экипажи пребывали в бою более 16 часов, тогда как на тренировках в Союзе находились в машинах максимум 8 часов:
"К исходу дня передо мной стояли Мерсон и командир танка Лысенко. Спецовки их были изодраны в клочья, сквозь лохмотья были видны перевязанные раны, кровоподтеки и обнаженное, в ожогах тело".
Тем временем в Сесенье франкисты, отразив атаки республиканцев и немного придя в себя после танковой атаки, приготовили к бою 65-мм орудия и бутылки с зажигательной смесью. Последними они сожгли одну боевую машину. Т-26 лейтенанта Селицкого при пересечении канавы получил повреждение ходовой и остался обездвижен. Арман оставил в помощь экипажу ещё два танка. Но лейтенант их отпустил… а зря. Мятежники обнаружили подбитую машину и открыли по ней огонь из орудий и сожгли её. Экипаж Т-26 перед гибелью успел разнести в клочья огнемётную танкетку. Селицкий был ещё жив и его добили – отрезали язык и изуродовали тело. Из трёх танкистов спасся только башенный стрелок.
© commons.wikimedia.orgПогибший в Испании Советский танкист Николай Селицкий
Погибший в Испании Советский танкист Николай Селицкий - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© commons.wikimedia.org
Погибший в Испании Советский танкист Николай Селицкий
По советским данным, рота Армана рассеяла до батальона пехоты и до двух эскадронов кавалерии, сожгла 2-3 танкетки, разбила 12-18 автомашин и 10-12 орудий. Потери роты составили 3 сгоревших Т-26, 6 советских и 3 испанских танкиста погибли и 6 получили ранения. Без взаимодействия с республиканской пехотой и поддержки артиллерии танкисты не могли закрепиться на захваченных позициях, своими действиями не отбросили противника, а только приостановили его продвижение на несколько дней. Франкистам пришлось снять часть сил с главного направления для прикрытия тылов и флангов. Взять Мадрид осенью 1936 года они так и не смогли.
Арман продолжил свой боевой путь в годы ВОВ, дослужился до полковника и командира 122-й тбр, и погиб от пули снайпера под Ленинградом 7 августа 1943 года. Осадчий отличился ещё раз в ноябре 1936 года, но в одном из боев потерял две ноги и умер в госпитале от гангрены. В ноябре погиб экипаж Куприянова. Арман, Осадчий, Селицкий, Куприянов и еще 17 танкистов были награждены Звездами Героя Советского Союза, часть из них – посмертно. Советский Союз поставил в Испанию 281-291 Т-26 и 50 БТ-5, в боях 1936-37 были потеряны 184. В Испании воевало более 260 танкистов, от 37 до 52 из них погибли. Благодаря советской помощи республиканцы смогли продержаться длительное время, но не смогли выиграть войну.
* Этот персонаж известен благодаря мифу про "совместный парад" вермахта и РККА в Бресте в 1939 году. – Ред.
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