Ушаков: конкретики по дате трёхсторонних переговоров России, США и Украины пока нет - 30.10.2026 Украина.ру
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Ушаков: конкретики по дате трёхсторонних переговоров России, США и Украины пока нет
Ушаков: конкретики по дате трёхсторонних переговоров России, США и Украины пока нет - 30.10.2026 Украина.ру
Ушаков: конкретики по дате трёхсторонних переговоров России, США и Украины пока нет
Конкретной даты трёхсторонних переговоров России, США и Украины до сих пор нет. Об этом 30 октября заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос журналистов на фоне публикации Financial Times
2026-10-30T13:34
2026-10-30T13:34
новости
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сша
юрий ушаков
financial times
ес
владимир путин
дмитрий песков
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"Нет, мы условились о том, чтобы возобновить трёхсторонние переговоры", — сказал Ушаков, комментируя сообщения о возможных сроках встречи.Ранее, 29 октября, Ушаков уже отмечал: дата переговоров с участием Москвы, Вашингтона и Киева будет зависеть от действий украинских властей в ближайшее время. Более того, если Украина продолжит наносить удары по территории РФ во время массовых мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства, Россия пересмотрит свою позицию по предстоящей встрече.Публикация Financial Times, которую комментировал Ушаков, касается другого аспекта — возможного состава участников от Европы. По данным газеты, американское руководство рассматривает Великобританию, Францию и Германию в качестве наиболее вероятных переговорщиков от Европы по украинскому урегулированию. При этом FT уточняет: такие перспективы могут оттолкнуть малые европейские государства, которые не попадут в этот узкий круг.Однако в Кремле к подобным сценариям относятся скептически. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 29 октября заявил, что на переговорах по урегулированию украинского кризиса не нужны участники из Евросоюза, придерживающиеся провокационной позиции. По его словам, участие представителей ЕС не нужно не только России, но и США, которые "наоборот, стараются добиться мира".Напомним, что на этой неделе в Москву позвонили лидеры Норвегии и Финляндии — двух стран из лагеря главных сторонников Украины. Разговор состоялся по инициативе европейской стороны и, как выяснилось, после консультаций с США, Польшей и Зеленским. В Варшаве тогда отметили, что звонок стал результатом согласованных действий, а не самостоятельным демаршем. При этом сам Путин в ходе разговора изложил российскую оценку ситуации и назвал условия достижения справедливого долгосрочного мира.Подробнее – в материале Лидеры Финляндии и Норвегии позвонили Путину: что это значит для Украины
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новости, россия, украина, сша, юрий ушаков, financial times, ес, владимир путин, дмитрий песков
Новости, Россия, Украина, США, Юрий Ушаков, Financial Times, ЕС, Владимир Путин, Дмитрий Песков

Ушаков: конкретики по дате трёхсторонних переговоров России, США и Украины пока нет

13:34 30.10.2026
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости . POOL
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Конкретной даты трёхсторонних переговоров России, США и Украины до сих пор нет. Об этом 30 октября заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос журналистов на фоне публикации Financial Times
"Нет, мы условились о том, чтобы возобновить трёхсторонние переговоры", — сказал Ушаков, комментируя сообщения о возможных сроках встречи.
Ранее, 29 октября, Ушаков уже отмечал: дата переговоров с участием Москвы, Вашингтона и Киева будет зависеть от действий украинских властей в ближайшее время. Более того, если Украина продолжит наносить удары по территории РФ во время массовых мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства, Россия пересмотрит свою позицию по предстоящей встрече.
Публикация Financial Times, которую комментировал Ушаков, касается другого аспекта — возможного состава участников от Европы. По данным газеты, американское руководство рассматривает Великобританию, Францию и Германию в качестве наиболее вероятных переговорщиков от Европы по украинскому урегулированию. При этом FT уточняет: такие перспективы могут оттолкнуть малые европейские государства, которые не попадут в этот узкий круг.
Однако в Кремле к подобным сценариям относятся скептически. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 29 октября заявил, что на переговорах по урегулированию украинского кризиса не нужны участники из Евросоюза, придерживающиеся провокационной позиции. По его словам, участие представителей ЕС не нужно не только России, но и США, которые "наоборот, стараются добиться мира".
Напомним, что на этой неделе в Москву позвонили лидеры Норвегии и Финляндии — двух стран из лагеря главных сторонников Украины. Разговор состоялся по инициативе европейской стороны и, как выяснилось, после консультаций с США, Польшей и Зеленским.
В Варшаве тогда отметили, что звонок стал результатом согласованных действий, а не самостоятельным демаршем. При этом сам Путин в ходе разговора изложил российскую оценку ситуации и назвал условия достижения справедливого долгосрочного мира.
Подробнее – в материале Лидеры Финляндии и Норвегии позвонили Путину: что это значит для Украины
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