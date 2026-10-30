https://ukraina.ru/20261030/ukraina-vozobnovila-ataki-na-rossiyskie-npz-novak-podtverdil-udary-po-trm-zavodam-1084183871.html

Украина возобновила атаки на российские НПЗ: Новак подтвердил удары по трём заводам

Украина возобновила атаки на российские НПЗ: Новак подтвердил удары по трём заводам - 30.10.2026 Украина.ру

Украина возобновила атаки на российские НПЗ: Новак подтвердил удары по трём заводам

Киев возобновил атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом 30 октября сообщил вице-премьер Александр Новак

2026-10-30T15:52

2026-10-30T15:52

2026-10-30T15:52

новости

украина

сша

киев

камил новак

дональд трамп

владимир зеленский

вооруженные силы украины

нпз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/1c/1084117684_0:54:3123:1811_1920x0_80_0_0_cc94e42aa843a90949cb13fae665b4d0.jpg

"У нас был в течение какого-то времени перерыв. А сегодня атаки возобновлены, и наши предприятия работают по защите", — сказал он.По словам Новака, целями ударов стали три нефтеперерабатывающих завода, один из которых получил небольшие повреждения, а также газохимический комплекс. В целом система ПВО сработала, добавил вице-премьер.Ранее президент США Дональд Трамп выражал недовольство неготовностью Владимира Зеленского к обсуждению мирных договорённостей и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. По его словам, Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Москвой. Зеленский, несмотря на это, заявил, что с запретом на удары по российским НПЗ покончено. Он также отказывается проводить выборы, хотя срок его полномочий истёк в мае 2024 года. Подробнее – в материале У ВСУ новые провалы, а Трамп врёт: Украина опровергает президента США

украина

сша

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, киев, камил новак, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нпз