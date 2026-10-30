https://ukraina.ru/20261030/ukraina-vozobnovila-ataki-na-rossiyskie-npz-novak-podtverdil-udary-po-trm-zavodam-1084183871.html
Украина возобновила атаки на российские НПЗ: Новак подтвердил удары по трём заводам
Украина возобновила атаки на российские НПЗ: Новак подтвердил удары по трём заводам - 30.10.2026 Украина.ру
Украина возобновила атаки на российские НПЗ: Новак подтвердил удары по трём заводам
Киев возобновил атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом 30 октября сообщил вице-премьер Александр Новак
2026-10-30T15:52
2026-10-30T15:52
2026-10-30T15:52
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"У нас был в течение какого-то времени перерыв. А сегодня атаки возобновлены, и наши предприятия работают по защите", — сказал он.По словам Новака, целями ударов стали три нефтеперерабатывающих завода, один из которых получил небольшие повреждения, а также газохимический комплекс. В целом система ПВО сработала, добавил вице-премьер.Ранее президент США Дональд Трамп выражал недовольство неготовностью Владимира Зеленского к обсуждению мирных договорённостей и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. По его словам, Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Москвой. Зеленский, несмотря на это, заявил, что с запретом на удары по российским НПЗ покончено. Он также отказывается проводить выборы, хотя срок его полномочий истёк в мае 2024 года. Подробнее – в материале У ВСУ новые провалы, а Трамп врёт: Украина опровергает президента США
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новости, украина, сша, киев, камил новак, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нпз
Новости, Украина, США, Киев, Камил Новак, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НПЗ
Украина возобновила атаки на российские НПЗ: Новак подтвердил удары по трём заводам
Киев возобновил атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом 30 октября сообщил вице-премьер Александр Новак
"У нас был в течение какого-то времени перерыв. А сегодня атаки возобновлены, и наши предприятия работают по защите", — сказал он.
По словам Новака, целями ударов стали три нефтеперерабатывающих завода, один из которых получил небольшие повреждения, а также газохимический комплекс. В целом система ПВО сработала, добавил вице-премьер.
Ранее президент США Дональд Трамп выражал недовольство неготовностью Владимира Зеленского к обсуждению мирных договорённостей и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ.
По его словам, Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Москвой. Зеленский, несмотря на это, заявил, что с запретом на удары по российским НПЗ покончено. Он также отказывается проводить выборы, хотя срок его полномочий истёк в мае 2024 года.