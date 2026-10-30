Украина возобновила атаки на российские НПЗ: Новак подтвердил удары по трём заводам - 30.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261030/ukraina-vozobnovila-ataki-na-rossiyskie-npz-novak-podtverdil-udary-po-trm-zavodam-1084183871.html
Украина возобновила атаки на российские НПЗ: Новак подтвердил удары по трём заводам
Украина возобновила атаки на российские НПЗ: Новак подтвердил удары по трём заводам - 30.10.2026 Украина.ру
Украина возобновила атаки на российские НПЗ: Новак подтвердил удары по трём заводам
Киев возобновил атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом 30 октября сообщил вице-премьер Александр Новак
2026-10-30T15:52
2026-10-30T15:52
новости
украина
сша
киев
камил новак
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нпз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/1c/1084117684_0:54:3123:1811_1920x0_80_0_0_cc94e42aa843a90949cb13fae665b4d0.jpg
"У нас был в течение какого-то времени перерыв. А сегодня атаки возобновлены, и наши предприятия работают по защите", — сказал он.По словам Новака, целями ударов стали три нефтеперерабатывающих завода, один из которых получил небольшие повреждения, а также газохимический комплекс. В целом система ПВО сработала, добавил вице-премьер.Ранее президент США Дональд Трамп выражал недовольство неготовностью Владимира Зеленского к обсуждению мирных договорённостей и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. По его словам, Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Москвой. Зеленский, несмотря на это, заявил, что с запретом на удары по российским НПЗ покончено. Он также отказывается проводить выборы, хотя срок его полномочий истёк в мае 2024 года. Подробнее – в материале У ВСУ новые провалы, а Трамп врёт: Украина опровергает президента США
украина
сша
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/1c/1084117684_392:0:3123:2048_1920x0_80_0_0_a4d2597b7608a9ead69b7d095a7a3b11.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, киев, камил новак, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нпз
Новости, Украина, США, Киев, Камил Новак, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НПЗ

Украина возобновила атаки на российские НПЗ: Новак подтвердил удары по трём заводам

15:52 30.10.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкП/к заместителя председателя правительства РФ Александра Новака по итогам пленарного заседания ФСЭГ
П/к заместителя председателя правительства РФ Александра Новака по итогам пленарного заседания ФСЭГ - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Киев возобновил атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом 30 октября сообщил вице-премьер Александр Новак
"У нас был в течение какого-то времени перерыв. А сегодня атаки возобновлены, и наши предприятия работают по защите", — сказал он.
По словам Новака, целями ударов стали три нефтеперерабатывающих завода, один из которых получил небольшие повреждения, а также газохимический комплекс. В целом система ПВО сработала, добавил вице-премьер.
Ранее президент США Дональд Трамп выражал недовольство неготовностью Владимира Зеленского к обсуждению мирных договорённостей и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ.
По его словам, Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Москвой. Зеленский, несмотря на это, заявил, что с запретом на удары по российским НПЗ покончено. Он также отказывается проводить выборы, хотя срок его полномочий истёк в мае 2024 года.
Подробнее – в материале У ВСУ новые провалы, а Трамп врёт: Украина опровергает президента США
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАКиевКамил НовакДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНПЗ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:10"Лорд Инквизитор" ответит за глумление над жертвами "Крокуса": ФСБ задержала жителя Ленобласти
16:01Закрытый воздух войны. Украина сама провоцирует собственное уничтожение под ударами РФ
15:52Украина возобновила атаки на российские НПЗ: Новак подтвердил удары по трём заводам
15:48Зато яблоки дешёвые! Как украинцы пытаются успокоить себя на фоне роста цен
15:30Пойдут машины в яростный поход, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать... Первый бой советских танкистов
14:33Молдавия разрешила украинским пограничникам действовать на своей территории
14:23Дания в пролёте: деньги на гранаты для ВСУ растворились в эстонской цепочке
13:43"Маленькая ручка Кремля": "советский танкист" очаровал семью Трампа на Хэллоуин
13:34Ушаков: конкретики по дате трёхсторонних переговоров России, США и Украины пока нет
13:33ВС РФ пробили оборону ВСУ в Запорожье на 19 км — признание украинского аналитика
13:24CAS поставил точку: российский хоккей возвращается на мировую арену
13:12Главком ВСУ Драпатый пытается спасти проваленную мобилизацию проверками медкомиссий
12:59Песков: Путин открыт к контактам со всеми в интересах вывода ситуации на Украине на траекторию мира
12:37"Я за Украину!": голливудский актёр объяснил свою позицию биографией жены
12:18Не дразните Россию! Пентагон осадил политиков Прибалтики — Reuters
11:47Уникальные марки в Луганске. "Маресьев от артиллерии" - Петров. 30 октября 2026 года, утренний эфир 113:58
11:42"Избили после задержания": новые подробности в деле о стрельбе в киевском ТЦК
11:40В сети связали возобновление ударов по российским НПЗ с включением Starlink
11:02Экс-посол Британии назвал тотальный запрет русской культуры на Украине нацизмом
10:56Кулеба бьёт тревогу: в Демпартии США завелись социалисты
Лента новостейМолния