https://ukraina.ru/20240401/1054234317.html

In vino veritas: российские виноделы готовы потеснить конкурентов с Запада, но есть проблемы

In vino veritas: российские виноделы готовы потеснить конкурентов с Запада, но есть проблемы - 01.04.2024 Украина.ру

In vino veritas: российские виноделы готовы потеснить конкурентов с Запада, но есть проблемы

Поставки тихих и игристых вин в РФ из недружественных стран упали почти на 40% за полгода. Это самый низкий показатель за последние пять лет, однако отечественной винодельческой отрасли, которая может с выгодой для себя воспользоваться этой ситуацией, пока рано почивать на лаврах

2024-04-01T14:29

2024-04-01T14:29

2024-04-01T18:24

эксклюзив

россия

виноделие

виноградники

запад

недружественные страны

импорт

италия

латвия

ес

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"Латвийское" виноДанные по импорту вина в РФ приводятся 1 апреля по статистике Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Европейской комиссии. В документе говорится, что с 1 августа 2023 года по 31 января 2024-го поставки вина из ЕС сократились на 37%.Всего за этот промежуток (т. н. маркетинговый год для продаж вина) в Россию из стран Евросоюза было ввезено 1,19 млн гектолитров (гл) вина.Резкий обвал поставок стал следствием введения в июле прошлого года повышенной пошлины на импорт вина из недружественных стран – 20% вместо 12,5%, но не менее 1,5 доллара за литр. Такое решение было принято до конца 2023 года в рамках комплекса ответных мер на действия недружественных стран.До этого импорт вина в РФ непрерывно рос все последние годы. Предыдущий маркетинговый год (2022–2023) и вовсе стал рекордным – в страну из ЕС было ввезено 1,9 млн гл вина, на 36% больше, чем годом ранее.Странами-лидерами по импорту вина из Европейского союза остаются Латвия (падение на 44,3%) и Литва (–32,3%), замыкает тройку Италия (–29,5%).Лидерство прибалтийских республик в этом перечне не должно удивлять. Дело в том, что ЕС берет в расчет страны отгрузки, а не фактического происхождения вина. Та же Латвия в данном случае выступает как крупнейший экспортный хаб, где импортеры из РФ наносят на бутылки акцизные марки, без которых до недавнего времени их нельзя было ввозить в Россию.Нескольким европейским странам при этом удалось нарастить импорт в РФ – Польше (75 тыс. гл), Чехии (968 гл), Нидерландов (198 гл) и Бельгии (124 гл).Как пишет РБК, Польша фигурирует в этом списке благодаря тому, что туда свозят вино, которое затем направляют в Россию по параллельному импорту. В случае Бельгии речь идет преимущественно о винодельческой продукции, которую изготовляют из новозеландского сырья. Новая Зеландия ранее прекратила импорт в РФ напрямую из-за санкций.На этом фоне выросли поставки вина из Латинской Америки (Аргентина, Чили) и ЮАР, на которые не распространяется повышение пошлин.РБК приводит комментарий X5 Group, которая управляет супермаркетами "Пятерочка" и "Перекресток". Там журналистам рассказали, что интерес российских потребителей к европейскому вину сохраняется, поэтому импорт этой продукции продолжается. Компания отметила, что увеличила поставки вина на 9% до 40 млн гл – основной объем пришелся на Грузию и Италию.Развитие отраслиТем временем в российских винодельческих регионах (Крым, Краснодарский край, Кавказ и т. д.) при активной поддержке государства продолжается наращиваться производство и увеличиваться площадь виноградников, появляются территориальные стандарты качества.Винодельческая отрасль – одно их самых быстрорастущих направлений российской экономики.Большое положительное влияние на ситуацию в отрасли оказало принятие закона "О виноградарстве и виноделии в РФ" в 2020 году. Нововведения облегчили жизнь фермеров, которые выращивают сырье, и поставили заслон тем дельцам, которые ради сиюминутной наживы были готовы разливать заграничные виноматериалы неудовлетворительного качества.Два года назад был запущен федеральный проект "Стимулирование развития виноградарства и виноделия". Его задача – к 2030 году увеличить площади плодоносящих виноградников на 35%. На эти цели из бюджета ежегодно будут выделять по 3,6 млрд рублей.По данным Министерства сельского хозяйства, в 2022 году в РФ был поставлен промежуточный рекорд сбора винограда — 890 тыс. тонн. Это на 18% больше урожая 2020 года. Помимо этого, в стране заложили на 40% больше виноградников год к году.Меры протекционизма и господдержки позволили привлечь в отрасль новые инвестиции, появились новые проекты и бренды, которые способны конкурировать с лучшими мировыми образцами.На сегодняшний день больше половины ассортимента вина в российских магазинах составляют отечественные марки.Проблемные вопросыТем не менее несмотря на то что российское виноделие находится на подъеме, отрасль по-прежнему сталкивается с рядом серьезных вызовов.Несомненный успех заключается в развитии питомников саженцев, что позволяет покрывать все больше потребностей виноделов. Минусом остается низкий уровень импортозамещения в технике, оборудовании и комплектующих, которые раньше импортировались из-за рубежа, а теперь этой возможности нет.Аналогично обстоят дела с удобрениями.Еще одна проблема – изготовление бочек и пробок. Считается, что лучшие бочки для вина изготовляются из французского дуба, а пробки – из дерева, которое растет в Испании и Португалии.В России, например, для хранения вина пригоден только дуб, выращиваемый на Кавказе, но он подходит не для всех сортов. Подобрать аналоги чрезвычайно сложно, поэтому производителям приходится идти на ухищрения, чтобы ввозить через третьи руки в страну зарубежную древесину.Если брать вопрос проблем с импортозамещением в целом, то есть риск, что это может негативно отразиться на результатах мер по защите отечественного виноделия.Ассоциация виноградарей и виноделов РФ ранее предложила правительству и Госдуме поднять ввозные пошлины на вино из недружественных стран до 200% для защиты российского рынка. В этих условиях иностранные производители могут поднять цены на саженцы, технику, удобрения и прочее, что необходимо виноградарям. Это неизбежно скажется на конечной цене отечественного продукта в сторону повышения.По оценкам экспертов, в этом случае больше всего пострадает вино в ценовой категории 500–600 рублей, которое может прибавить в цене от 10% (по оценкам Кубанской ассоциации виноделов), до 30% (по мнению крымских производителей).Кроме того, при таком раскладе может сработать закон рынка, когда на фоне подорожания импортного вина российская продукция тоже скакнет в цене.Еще одна составляющая, которая нуждается в доработке, – это маркетинг."Слепые дегустации подтверждают: потребитель не отличит российское вино от итальянского или португальского. Другое дело, что мы часто выбираем этикетку и у нас очень небольшой дегустационный опыт. Но развивается внутренний винный туризм: люди едут на юг, смотрят на виноградники, винодельни и, возвращаясь, с удовольствием покупают наше вино. У нас свои климатические особенности, на севере Италии, например, свои. Однако исторически родина виноградной лозы — Предкавказье, а не Франция или Португалия", — приводит РИА "Новости" слова Александра Ставцева, вице-президента Российской ассоциации экспертов рынка ретейла.Российское вино нуждается в специальном позиционировании: выделять отечественное вино в винных картах – одно из предложений экспертов.Что касается винного туризма, то в прошлом году с этой проблемой столкнулся Крым, турпоток на полуостров снизился, а вместе с ним упали продажи вина. Для данного региона это важный показатель, так как весомая доля продукции распространяется именно на месте.

https://ukraina.ru/20211028/1032561201.html

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Павел Котов

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Павел Котов

эксклюзив, россия, виноделие, виноградники, запад, недружественные страны, импорт, италия, латвия, ес, европейская комиссия, x5 retail group