https://ukraina.ru/20240331/1054205523.html

Армен Гаспарян: Украина извлекла выгоду и тут же получила удар, а Россия прошла новую точку сборки

Армен Гаспарян: Украина извлекла выгоду и тут же получила удар, а Россия прошла новую точку сборки - 31.03.2024 Украина.ру

Армен Гаспарян: Украина извлекла выгоду и тут же получила удар, а Россия прошла новую точку сборки

Когда стали появляться кадры первых допросов боевиков в лесу в Брянской области, больше всего поразило самообладание наших мужиков. Понятно, что нашим силовикам хотелось их просто разорвать. Но они оказались верны присяге. Они показали, что мы не в банде живем, а в государстве

2024-03-31T11:56

2024-03-31T11:56

2024-03-31T11:56

интервью

россия

украина

сербия

терроризм

мигранты

косово

крым

сша

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Их будут судить, их приговорят к пожизненному заключению, и они там загнутся как Салман Радуев, уверен публицист, историк и радиоведущий Армен ГаспарянОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Армен Сумбатович, почти сразу же после нашей беседы в прошлую пятницу произошел чудовищный теракт в "Крокус Сити Холле". Можно ли неделю спустя сказать, как именно он повлиял на состояние российского общества?- В прошлую пятницу повторилась история 1999 года, когда были громкие теракты со взрывами жилых домов на улице Гурьянова на Каширском шоссе в Москве. Наше общество тогда сплотилось. Оно начало понимать, что или мы задавим эту бандитскую мразь, или они нас всех убьют. Правда, тогда информация об этой трагедии поступила не сразу. Люди ждали выпуска новостей по телевизору. А сейчас мы могли наблюдать, как наше общество сплачивалось в режиме реального времени.Я хорошо помню вечер прошлой пятницы. Последний эфир у меня закончился в полдевятого. Я думаю: "Ну наконец-то меня ждет ванная, халат и чай". Но тут я услышал гул у себя дома. Смотрю – у меня телефон подпрыгивает на столе, потому что он не выдерживает такого количества звонков и сообщений. Я подумал: "Да что ж такое-то? Что еще могло произойти". Я захожу в интернет и понимаю, что это просто кошмар.Да, сейчас популярна точка зрения, что поскольку преступники не выступали с политическими лозунгами, то это был не теракт, а персонификация зла. Не надо думать, что в этом теракте не было политики. Она была. Любой теракт – это запугивание население и попытка настроить его против власти. Этого удалось избежать. Общество сплотилось. Это была общая боль и общая драма.- Кому этот теракт был выгоден?- Мы же прекрасно понимаем, что террористы побежали не в сторону Японии или Средней Азии. Они побежали в сторону Украины. Для киевского режима это был абсолютный фарт. Он на два дня позволил им забыть обо всех поражениях на фронте и внутриполитических проблемах, потому что они два дня глумились над тем, что происходило в "Крокусе".Но если они ждали, что в нашем обществе будет раскол, то их ожидания не сбылись. Но хуже всего для Украины то, что ее резко пришлось отмазывать Западу. Из красивой сказки о том, что это сделал ИГИЛ*, выпали два важных смысла.Первое. Кто создавал ИГИЛ* и другие исламистские организации, которые потом вышли из-под контроля?Второе. Любой человек сразу скажет, что у ИГИЛа* были бы шахиды, которые пошли бы на теракт, жертвуя собой, а эти выродки побежали в сторону Украины.Москва этому не поверила. Дело не в том, что о вине Украины однозначно высказались Патрушев и Бортников. На это последовала реакция всего российского общества. И для Запада это очень плохо. Запад же хотел, чтобы мы еще к 2022 году развалились на 20 маленьких государств по балканскому сценарию. Раньше все к этому и шло. В 1990-е годы наше общество было разорвано в клочья, но те теракты наше общество пересобрали.Весь 1999 год был точкой нашей пересборки. Сначала была бомбардировка Югославии, и общество вздрогнуло от летаргического сна, а потом уже последовали теракты. В новый год общество уже вошло другим.Сейчас российское общество уже после 24 февраля получило серьезную трансформацию. А трагедия в "Крокусе" это окончательно зафиксировала. Если раньше мы еще могли с иронией относиться к релокантам, которые дали по тапкам в Тель-Авив и в Телави, то после их комментариев, что это все подстроила власть, их бы просто линчевали.Вообще я считаю, что теракт планировался на концерте Шамана. Представляете, как была бы идеальная для них картинка, если бы он стал петь "Я русский", а в этот момент началась бы резня. Или там охраны было больше, или они не успели это сделать. Но они сделали это на группе "Пикник".Когда стали появляться кадры первых допросов боевиков в лесу в Брянской области, меня больше всего поразило самообладание наших мужиков. Я понимаю, что нашим силовикам хотелось их просто разорвать. Но они оказались верны присяге. Они показали, что мы не в банде живем, а в государстве. Их будут судить, их приговорят к пожизненному заключению, и они там загнутся как Салман Радуев.Я бы хотел разобрать еще один тезис, который вбросила Украина.Когда боевиков привезли в суд для избрания меры пресечения, среди них был отец и два его сына. Про отца они стали писать: "Это же несчастный старик с потерянным взором". Ребята, считалось, что не может быть ничего страшнее "Норд-Оста", где было 130 погибших. А здесь уже больше 140. И я не знаю, сколько еще людей может не выдержать посттравматического синдрома. Но вы начинаете жалеть террористов.У нас уже 100 лет назад был такой плохой опыт. В самой первой Госдуме депутатом от партии "Кадетов" стал священник от Русской православной церкви. Он сказал, что надо бы пожалеть террористов. Для страны это завершилось очень плохо. Никакой жалости к этой сволочи не будет. Хотя это не вернет бесценных человеческих жизней.Это не вернет к жизни офицера ГРУ, который вернулся из зоны СВО, пошел на концерт и там погиб.Это не вернет к жизни инвалида-колясочника, который закрыл свою девушку собой.Это не вернет к жизни парня армянского происхождения, который помогал выводить людей, но надышался дымом и его не успели спасти.На одной чаше весов все эти трагедии, а на другой – террорист, которого кому-то там жалко? У меня нет на этот счет цензурных слов.- Многие сейчас высказываются резко и требуют смертной казни.- Я уже устал это комментировать. Прочтите нашу Конституцию. Очень прискорбно, что у нас на этом спекулируют некоторые парламентарии, которые не знают основного закона страны.Допустим, мы примем специальные законы и пройдут суды присяжных. Но вы понимаете, что дальше будете требовать расширения этого? Кто это будет контролировать?Беда в том, что мы не пытаемся разобраться в истинных причинах репрессий 1937 года. У нас же есть либеральные мифы, а есть – коммунистические. Реальная история никому неинтересна. Да, была бы моя воля, я бы этих террористов повесил бы публично с максимальным унижением, как это делалось в эпоху Великой Отечественной войны. Это моя человеческая реакция. Но я понимаю, что мы живем в государстве, а не в банде. Думаете, президент из-за этого сейчас не мучается?Поверьте, что тот же Салман Радуев был очень дерзок, когда снимал видео. В суде у него уже этой дерзости не было. А через год он сдох в тюрьме как собака.- А как не перегнуть палку в ужесточении миграционной политики, о которой все тоже говорят?- Этим надо заниматься не для галочки. Должна быть серьезная работа.Понимаете, у многих в голове до сих пор сидит представление, что Советский Союз распался вчера. Якобы Средняя Азия – это такие же республики, как и мы, где учатся по одним и тем же учебникам. Это не так. Учебники совершенно другие.Еще у многих сидит представление, что если мигранты не хотят социализироваться в России, то и конь с ними. Но это проблема. Надо делать так, чтобы они здесь социализировались и здесь сдавали экзамены на русский язык. Мы же понимаем, что такое Средняя Азия: "Кум-сват, трешь-мнешь, и вот вам уже готовый обладатель диплома, который в совершенстве владеет русским языком и знаниями о русской культуре". Это же не правда. За этим надо следить.У меня в районе есть торговый центр. Когда ты проходишь мимо него, у тебя складывается ощущение, что ты не в Москве, а в Бишкеке. Я понимаю, что мигрантам некуда пойти, и для них это как место сбора на районе. "Слово пацана". Но вы же тоже поймите, что это выглядит очень странно. Их надо социализировать. В Москве нет ни одного человека, который был бы доволен тем, как их возят таксисты. Потому что они так привыкли ездить у себя дома. И свои привычки они реализуют здесь.Конечно, нам нужна рабочая сила. Если мы хотите с этим поспорить, вспомните, сколько детей было в русских семьях в начале 20 века, сколько их было после Великой Отечественной войны, а сколько их сейчас. Но за этим надо следить. Надеюсь, что этот вопрос будут решать, потому что он давно перезрел. Тем более, из четырех террористов двое вообще по-русски не говорили. Какую работу они тут могут выполнять?А другого нельзя было ожидать, если на любого человека, кто поднимал проблемы миграции, у нас разу ставилось клеймо русского фашиста. Я об этом говорил еще с 2003 года и меня в этом постоянно обвиняли. Можно подумать, что человек с фамилией Гаспарян – это прямо олицетворение радикализма. Поэтому серьезного разговора на эту тему не получалось годами.Надеюсь, он получится сейчас. Потому что общество слишком серьезный шок пережило.- Алексей Данилов, которого недавно сместили с должности секретаря СНБО, был назначен послом Украины в Молдавии. Зачем Кишиневу нужен хам? Кого еще может зачистить Зеленский?- Говорят, что следующим будет Шмыгаль. Большой потерей это не будет. Они все равно выполняют то, что по фельдъегерской почте им посылает ведомство Ермака.Вы знаете, что у меня крайне негативное отношение ко всем украинским политикам. Но даже если спокойно разбираться в этом вопросе, то я действительно не могу понять, что хорошего Шмыгаль сделал для Украины на посту премьер-министра. Зато про нашего Мишустина всем понятно, что он делает. На его плечи выпала пандемия ковида и начало СВО. Вот это настоящий уровень политического управленца. А Шмыгаль принял хоть какое-то решение, которое хоть на что-то повлияло бы?Говорят, что поменяют спикера Рады и главу МВД. Но они тоже ни на что не влияют.Будут менять всех, кто недостаточно лоялен Зеленскому. Чтоб не заморачиваться после 21 мая, когда Зеленский перестанет быть законным президентом Украины. Тем более, что согласно конституции Украины, у врио президента меньше полномочий, чем у президента.Наверное, это прозвучало подло, с моей стороны. Но хуторяне знают свою конституцию хуже, чем россияне – свою.- А чем займется Данилов в Молдавии?- Этого я вообще не понял. Его же должны были отправить в Норвегию. Судя по всему, они исходят из того, что Норвегия далеко, а Молдова близко. Тем более, давление, которое Зеленский оказывает на Санду, должно быть в постоянном формате.Данилов там сейчас развернется. Что такое Молдова? 40 минут и ты в Одессе. Акклиматизация тебе не нужна. Вот он и продолжит свой парад диких заявлений. Украинская власть сейчас боится новых скандалов с собственными дипломатами, которые привыкли молоть, что захотят. А Молдавия – это же бессарабский рынок. Вышел с Дерибасовской – оказался на Штефан чел Маре. Все одно и то же. И русофобствовать они будут так же, как и ты.- Некоторое время назад президент Сербии Вучич сделал заявление, что страну ждут тяжелые испытания (никакой конкретики он при этом не дал). Потом пришли сообщения, что Косово якобы одобрили членство в ПАСЕ (но так и не приняли). А потом Вучич сделал заявление, что ситуация в Сербии стабильная и безопасна. Что это было? Какие угрозы для Сербии сейчас реально существуют?- Косово – это такой же принципиальный вопрос для Сербии, как и Крым для России.Косово сейчас могут определить хоть в НАТО, чтобы доломать Белград, но эта тема закрыта не будет. Потому что Косово – это сербская святыня. Результат все равно будет не в пользу Запада. Даже если ты на время с чем-то смиришься, но продолжишь бороться, ты все равно победишь. Приведу это на примере России.Когда Украинская ССР стала независимой Украиной, Крым в ее составе провел много лет. Он голосовал не так, как хотелось Киеву. Киев ему за это урезал бюджет. Это как-то повлияло на настрой крымчан? Нет. Стоило только спичке вспыхнуть, там заговорили понятно о чем.Я веду к тому, что у любого народа есть архетипы. Его задавить невозможно. Даже если вам кажется, что вы уже все сделали, он все равно сломается. Именно на этом сломались американцы в 2014 году. Они же искренне полагали, что после Крыма либеральная оппозиция устроит тут протесты и власть зашатается. Но все люди сказали: "Крым наш. Там живут русские люди".Западные СМИ этого не поняли. "Как же так? Мы думали, там живут демократы". Да они могут быть хоть анархо-синдикалистами. Но они в первую очередь русские люди. Да, у нас есть категория неистребимых Смердяковых, но большинство людей занимают сторону государства. Вне зависимости от их политических взглядов.То же самое у сербов с Косово. Для меня это очевидно.* Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации и других стран.

https://ukraina.ru/20220411/1033732524.html

https://ukraina.ru/20240330/1054200431.html

https://ukraina.ru/20240330/1054193586.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, россия, украина, сербия, терроризм, мигранты, косово, крым, сша