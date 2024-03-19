Охота на пятую колонну, обстрелы и атаки на границе, Олимпийский комитет против дружбы. Итоги 19 марта - 19.03.2024 Украина.ру
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Охота на пятую колонну, обстрелы и атаки на границе, Олимпийский комитет против дружбы. Итоги 19 марта
Охота на пятую колонну, обстрелы и атаки на границе, Олимпийский комитет против дружбы. Итоги 19 марта - 19.03.2024 Украина.ру
Охота на пятую колонну, обстрелы и атаки на границе, Олимпийский комитет против дружбы. Итоги 19 марта
Путин призвал ФСБ усилить борьбу с предателями и врагами; ВСУ несколько раз обстреляли Белгород, есть погибшие и пострадавшие; МОК призвал спортсменов бойкотировать Игры дружбы
2024-03-19T18:04
2024-03-19T18:04
эксклюзив
хроники
россия
белгород
белгородская область
владимир путин
вячеслав гладков
мария захарова
мок
вооруженные силы украины
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Выступление Путина на коллегии ФСБВо вторник, 19 марта, избранный президент РФ Владимир Путин выступил на коллегии ФСБ, где поблагодарил сотрудников спецслужб за службу и сказал им, что народ России ждет результативных и наступательных действий в ответ на стоящие вызовы.Заявления Путина:– Попытки спровоцировать смуту в России, используя русофобию, должны жестко пресекаться;– Хозяева бросают предателей России как мясо, ну и поделом им;– Необходимо наращивать боевые возможности пограничных частей на суше и на море, в том числе на Черном;– Власти Киева при поддержке Запада перешли к террористическим методам, в том числе обстрелам мирных городов и покушениям на представителей власти;Путин обратил внимание, что Россия имеет дело с сильным и опасным противником, в арсенале которого широкие информационные, технические, финансовые возможности. Он напомнил, что противник использует методы разведывательной деятельности и террористические методы. Он напомнил о подрывах Северных потоков в Балтийском море. Обстрелы Белгорода, атаки на границеВСУ несколько раз за день обстреляли Белгород и область. В частности, телеграм-каналы сообщают об атаке дрона-камикадзе на легковой автомобиль в поселке Горьковский: машина взорвалась, погиб 1 человек, еще двое получили ранения."Село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе. В результате первого взрыва произошло возгорание автомобиля, водитель и пассажиры успели выбежать и не пострадали. Второй дрон упал на одну из улиц с последующей детонацией. Обошлось без последствий", - написал в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.От обстрела также пострадали четыре человека в Шебекинском городском округе:"В Шебекинском городском округе после отражения системой ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ, по предварительной информации, пострадавших нет. В поселке Маслова Пристань повреждены одно частное домовладение и один автомобиль, в селах Пристень и Безлюдовка – по одному частному жилому дому, в хуторе Ржавец – один автомобиль. Оперативные службы работают на местах. Информация уточняется", - написал Гладков.Позднее он опубликовал уточненные данные:Власти региона, по словам губернатора, приняли решение эвакуировать из Белгородской области 9000 детей, их вывезут в безопасные регионы России.По данным телеграм-канала Readovka, в Белгородском зоопарке сегодня во время обстрела погибла ручная кенгуру Гранди.По словам представителей зоопарка, во время обстрела кенгуру гуляла на улице. Неподалёку от неё упал снаряд, и кассетные осколки попали прямо в животное. Помимо кенгуру был ранен лебедь-шипун, пишут журналисты канала."Сейчас — как раз время, когда у кенгуру из пушистых сумок появляются малыши. И мы очень надеялись, ждали прибавления. А вместо этого мы навсегда потеряли нашу трогательную девочку. Вскрытие еще не проводили, все разбираются с последствиями обстрела. Но теперь мы мечтаем, чтобы в ее сумке никого не оказалось", - цитирует Readovka работника зоопарка.Кенгуру Гранди любила виноград и в память о ней сотрудники пообещали посадить в лесу зоопарка виноград.В Минобороны РФ сообщили о том, что украинские военные снова атаковали границу с Белгородской областью:"ВС РФ не допустили провокации ВСУ у границ Белгородской области, уничтожили до 40 боевиков у Козинки", - заявили в ведомстве.Атаки на российские приграничные регионы прокомментировал Путин:Недружественный спортМеждународный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов бойкотировать Игры дружбы, которые должны пройти в России в 2024 году, заявление было опубликовано во вторник на сайте организации."МОК настоятельно призывает всех участников олимпийского движения и все правительства отказаться от участия и поддержки любых инициатив, направленных на полную политизацию международного спорта", – сказано в тексте заявления."Считаю ли я, что бойкот россиян был бы хорошей новостью? Бойкот никогда не бывает хорошим. Мы непримиримы, когда дело доходит до наказания тех, кто нарушил Олимпийскую хартию", - прокомментировал бойкот Олимпийских игр 2024 в Париж российскими спортсменами изданию Le Monde президент МОК Томас Бах.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призывы к бойкотированную Игр дружбы "хамством и показателем безысходности, на которую МОК себя обрек, поддавшись русофобии“.Бывший министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что МОК превышает свои полномочия и свою значимость в спорте."МОК не может диктовать, проводить соревнования или нет, но они сейчас явно намекают, что могут дисквалифицировать тех, кто приедет на Игры дружбы. Интересно посмотреть, как это будет выглядеть, как вообще можно угрожать спортсменам", - прокомментировала заявление организации олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер задалась вопросом, нужно ли России обращать на подобные заявления внимание."Россия — самодостаточная мощная держава, которая может проводить масштабные спортивные соревнования с участием всех спортсменов, а из дружественных стран — в первую очередь", - сказала она.
https://ukraina.ru/20240319/1053983191.html
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Сергей Зуев
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эксклюзив, хроники, россия, белгород, белгородская область, владимир путин, вячеслав гладков, мария захарова, мок, вооруженные силы украины, фсб, украина
Эксклюзив, Хроники, Россия, Белгород, Белгородская область, Владимир Путин, Вячеслав Гладков, Мария Захарова, МОК, Вооруженные силы Украины, ФСБ, Украина

Охота на пятую колонну, обстрелы и атаки на границе, Олимпийский комитет против дружбы. Итоги 19 марта

18:04 19.03.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкВ. Путин встретился с доверенными лицами в избирательном штабе
В. Путин встретился с доверенными лицами в избирательном штабе
© POOL
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Путин призвал ФСБ усилить борьбу с предателями и врагами; ВСУ несколько раз обстреляли Белгород, есть погибшие и пострадавшие; МОК призвал спортсменов бойкотировать Игры дружбы
Выступление Путина на коллегии ФСБ
Во вторник, 19 марта, избранный президент РФ Владимир Путин выступил на коллегии ФСБ, где поблагодарил сотрудников спецслужб за службу и сказал им, что народ России ждет результативных и наступательных действий в ответ на стоящие вызовы.
Заявления Путина:
– Попытки спровоцировать смуту в России, используя русофобию, должны жестко пресекаться;
– Хозяева бросают предателей России как мясо, ну и поделом им;
– Нельзя забывать о предателях, участвующих в ДРГ, нужно искать их поименно и наказывать без срока давности;
– Необходимо наращивать боевые возможности пограничных частей на суше и на море, в том числе на Черном;
– Власти Киева при поддержке Запада перешли к террористическим методам, в том числе обстрелам мирных городов и покушениям на представителей власти;
Путин обратил внимание, что Россия имеет дело с сильным и опасным противником, в арсенале которого широкие информационные, технические, финансовые возможности. Он напомнил, что противник использует методы разведывательной деятельности и террористические методы. Он напомнил о подрывах Северных потоков в Балтийском море.
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
17:42
Разведке РФ известно, что Франция готовится отправить на Украину 2 тысячи своих солдат Франция уже готовит контингент для отправки на Украину. Для участия в боевых действиях на стороне ВСУ Париж на начальном этапе направит около двух тысяч своих солдат, сообщил 19 марта директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Обстрелы Белгорода, атаки на границе
ВСУ несколько раз за день обстреляли Белгород и область. В частности, телеграм-каналы сообщают об атаке дрона-камикадзе на легковой автомобиль в поселке Горьковский: машина взорвалась, погиб 1 человек, еще двое получили ранения.
"Село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе. В результате первого взрыва произошло возгорание автомобиля, водитель и пассажиры успели выбежать и не пострадали. Второй дрон упал на одну из улиц с последующей детонацией. Обошлось без последствий", - написал в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
От обстрела также пострадали четыре человека в Шебекинском городском округе:
"В Шебекинском городском округе после отражения системой ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ, по предварительной информации, пострадавших нет. В поселке Маслова Пристань повреждены одно частное домовладение и один автомобиль, в селах Пристень и Безлюдовка – по одному частному жилому дому, в хуторе Ржавец – один автомобиль. Оперативные службы работают на местах. Информация уточняется", - написал Гладков.
Позднее он опубликовал уточненные данные:
"К сожалению, количество пострадавших увеличилось до четырех человек. В Разумном 15-летний парень получил множественные осколочные ранения мягких тканей туловища, верхних и нижних конечностей. Бригадой скорой он доставлен в областную детскую больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается."
Власти региона, по словам губернатора, приняли решение эвакуировать из Белгородской области 9000 детей, их вывезут в безопасные регионы России.
По данным телеграм-канала Readovka, в Белгородском зоопарке сегодня во время обстрела погибла ручная кенгуру Гранди.
По словам представителей зоопарка, во время обстрела кенгуру гуляла на улице. Неподалёку от неё упал снаряд, и кассетные осколки попали прямо в животное. Помимо кенгуру был ранен лебедь-шипун, пишут журналисты канала.
"Сейчас — как раз время, когда у кенгуру из пушистых сумок появляются малыши. И мы очень надеялись, ждали прибавления. А вместо этого мы навсегда потеряли нашу трогательную девочку. Вскрытие еще не проводили, все разбираются с последствиями обстрела. Но теперь мы мечтаем, чтобы в ее сумке никого не оказалось", - цитирует Readovka работника зоопарка.
Кенгуру Гранди любила виноград и в память о ней сотрудники пообещали посадить в лесу зоопарка виноград.
Неформальный саммит ЕС в Чехии - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
16:25
ФРГ выделяет Украине €500 млн, а Шольц "ждёт момента" для разговора с Путиным Новый пакет военной помощи объёмом 500 миллионов евро Киев получит от Берлина. Соответствующее заявление сделал во вторник, 19 марта, глава минобороны ФРГ Борис Писториус, передаёт Reuters
В Минобороны РФ сообщили о том, что украинские военные снова атаковали границу с Белгородской областью:
"ВС РФ не допустили провокации ВСУ у границ Белгородской области, уничтожили до 40 боевиков у Козинки", - заявили в ведомстве.
Атаки на российские приграничные регионы прокомментировал Путин:
"Все попытки прорыва ДРГ через границу РФ провалились", – сказал он.
Недружественный спорт
Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов бойкотировать Игры дружбы, которые должны пройти в России в 2024 году, заявление было опубликовано во вторник на сайте организации.
"МОК настоятельно призывает всех участников олимпийского движения и все правительства отказаться от участия и поддержки любых инициатив, направленных на полную политизацию международного спорта", – сказано в тексте заявления.
"Считаю ли я, что бойкот россиян был бы хорошей новостью? Бойкот никогда не бывает хорошим. Мы непримиримы, когда дело доходит до наказания тех, кто нарушил Олимпийскую хартию", - прокомментировал бойкот Олимпийских игр 2024 в Париж российскими спортсменами изданию Le Monde президент МОК Томас Бах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призывы к бойкотированную Игр дружбы "хамством и показателем безысходности, на которую МОК себя обрек, поддавшись русофобии“.
Бывший министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что МОК превышает свои полномочия и свою значимость в спорте.
"МОК не мешало бы проводить настоящие Игры дружбы, на которые допускаются все спортсмены и страны без ограничений и без всякого политического давления", - заявил он.
"МОК не может диктовать, проводить соревнования или нет, но они сейчас явно намекают, что могут дисквалифицировать тех, кто приедет на Игры дружбы. Интересно посмотреть, как это будет выглядеть, как вообще можно угрожать спортсменам", - прокомментировала заявление организации олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер задалась вопросом, нужно ли России обращать на подобные заявления внимание.
"Россия — самодостаточная мощная держава, которая может проводить масштабные спортивные соревнования с участием всех спортсменов, а из дружественных стран — в первую очередь", - сказала она.
 
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