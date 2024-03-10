https://ukraina.ru/20240310/1053798357.html

Макрон готовит поход против России. Кто на Западе еще на грубость нарывается и все обидеть норовит

Макрон готовит поход против России. Кто на Западе еще на грубость нарывается и все обидеть норовит - 10.03.2024 Украина.ру

Макрон готовит поход против России. Кто на Западе еще на грубость нарывается и все обидеть норовит

Американское издание Politico опять порадовало мировую общественность очередной страшилкой – сообщило, что Франция создает-таки союз стран, готовых потенциально отправить западные войска на Украину.

2024-03-10T15:45

2024-03-10T15:45

2024-03-10T15:45

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На полном серьезе планирует создать. Внутри НАТО, где, собственно, и собраны сегодня основные европейские русофобы. Они, походу, там специально скучковались, чтобы не так страшно было. Для этого создается "альянс в Альянсе" — как "матрешка".Причем идея эта родилась не спонтанно, а была специально "обкашляна" и обсуждена по инициативе Франции в Париже еще 26 февраля 2024 года на встрече глав и представителей примерно 20 европейских государств. Они тогда собрались в столице Франции, чтобы в очередной продемонстрировать Украине любовь и заботу.Причем поговорить не столько о конкретной помощи вооружениями, как о идеологии этого кровавого вспомоществования. Никаких новых объявлений о поставках вооружений не ожидалось и не было объявлено, а все время было отведено обсуждению того, как "мобилизовать и изучить все способы эффективной поддержки Украины" в сложном для нее положении.Зачем это нужно Франции и ее президенту Эммануэлю Макрону? Очень просто: во-первых, Париж использует поражения украинской армии и истерики президента Украины Владимира Зеленского в качестве предлога для реорганизации оборонной промышленности Объединенной Европы. То есть оборонки ЕС, которая должна выскочить из-под тесной опеки США.Недавно в своем интервью министр обороны Франции Себастьен Лекорно заявил, что европейцам следует "пойти на больший риск, чтобы помочь Киеву". А потом расшифровал свою мысль: "Евросоюз должен быть более самостоятельным в вопросе помощи Украине, не слишком полагаясь на Соединенные Штаты".Во-вторых, Франция и ее президент рассчитывают с помощью конфликта в Украине и активизации участия в нем Парижа вернуть стране майку лидера не только в стане воздыхателей Зеленского, но и во всей Европе. Особенно учитывая откровенную "колбасную ливерность" (то есть нерешительность и невнятность) канцлера Германии Олафа Шольца.Несмотря даже на то, что согласно опросам, только 10% жителей Евросоюза сохранили веру, что Украина в состоянии победить старается Макрон не напрасно: если сегодня 70% вооружений Европа закупает в США, то в Париже рассчитывают поменять ситуацию. И благодаря проукраинской активности Макрона, его призывам к стратегической автономии Европы, загрузить миллиардными заказами для французских оружейников.Кроме того, возобновление работы французского ВПК может помочь Макрону снять и социальную напряженность во Франции. Специалисты предрекают, что при государственном долге Франции в 113% дальнейшие ее расходы на режим Зеленского могут спровоцировать масштабные волнения в стране. Однако если заработает ВПК, то появятся рабочие места во Франции, а значит, занятость и деньги появятся.Есть и другие резоны и бонусы от лидерства в Европе. Например, участи в возможном передерибане Украины в случае если Россия по каким-то соображениям не доведет спецвоенную операцию (СВО) до окончательной нейтрализации Украины. Агентство Bloomberg сообщает, что на "восстановление Украины" на Западе выделят 1 триллион долларов. "Это более чем в пять раз больше, чем финансируемый США план Маршалла, способствовавший промышленному возрождению Европы после поражения Германии", — утверждает агентство.И конечно, слюнки потекли у многих. Потому-то Макрон и суетится под клиентом в зеленой майке – Зеленским, угождает ему, заставляет добавлять нужный градус драматизма своим стенаниями королевы попрошаек на всевозможных еврофорумах.Так вот, по данным Politico, только-только назначенный в январе 2024 года то ли муж, то ли жена французского премьера глава МИД Франции Стефан Сежурне уже 8 марта посетил Литву, где встретился с коллегами из Литвы и Украины -- Габриэлюсом Ландсбергисом и Дмитрием Кулебой. И с ними резво обсудил идею размещения на Украине европейских войск, которые "могут помочь, например, в разминировании". "Не России решать, как мы должны помогать Украине в грядущие месяцы или годы. Не России решать, какие нам предпринимать действия и не ей ставить красные линии. Мы все решим сами", — объявил Сежурне.Разминирование -- это, ясное дело, только начало общего европейского дела "победы над Путиным". Дальше Сежурне очень осторожно заговорил о направлении в Украину войск НАТО. По словам министра на встрече в Вильнюсе, речи об участии контингентов стран НАТО в боевых действиях не идет. Пока. Несмотря даже на то, что это ранее предположил президент Франции Эммануэль МакронОднако "девочку-мальчика" Сежурне немедленно поддержал Ландсбергис и призвал "прочертить красные линии для Путина". По его словам, никакая форма поддержки Киева не может быть исключена.А представитель Киева на переговорах с Францией Кулеба заявил 8 марта, что хочет увидеть войска НАТО на Украине. "Лично я сыт по горло ...страхом перед эскалацией. Проблема в том, что до сих пор есть люди, которые рассуждают об этой войне, используя такие слова, как "эскалация". Какой "эскалации" вы боитесь? ...Вы чего ожидаете от Путина? "Ну, мы отправили танки, но не отправили ракеты и войска, может с нами он будет помягче?" Путин не так мыслит", — верещал воинственно украинский дипломат.И, как пишет Politico, слова Кулебы относятся к "нерешительной" позиции канцлера Германии Олафа Шольца и других европейских политиков, которые не горят желанием отправлять войска НАТО в Украину и погибать там в войне с Россией.Однако издание Politico сообщает, что, кроме Украины и в отличие от Германии, Чехии, Венгрии, Словакии и других государств, которые оказались не готовы отправлять своих военных, однозначно поддерживают эту идею, еще три прибалтийские страны (Латвия, Литва, Эстония) и Польша. Как известно, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что не видит ничего невероятного в присутствии войск НАТО в Украине. Ну прямо таки тянет этого Сикорского на прежнее место преступления: именно это Сикорский 21 февраля 2014 года дал обманные гарантии тогдашнему трусоватому и продажному президенту Украины Виктору Януковичу, что с ним ничего не случится. И тем самым предопределил госпереворот в Украине уже на следующий день. Теперь же Сикорский, вернувшись в кресло главы МИД Польши, хочет, видимо, довести дело до конца и таки поживиться в Украине по полной.И контуры большой войны в Европе, увы, уже просматриваются вполне очевидно. Есть несколько вполне вероятных очагов нестабильности, расположенных по периметру границ России или непосредственно угрожающих ее интересам и престижу. Вот только несколько из них навскидку:- Приднестровская Молдавская Республика (ПМР), где проживают 200 тысяч российских граждан. А подталкиваемая США и НАТО (в первую очередь, Румынией и Францией) президент Молдавии Майя Санду уже точит агрессивные зубки на самопровозглашенную республику и готова предпринять нападение на нее;- совершенно безумное и поведение руководства Армении, чей премьер-министр Никол Пашинян, соблазняемый все теми же США и Францией, готов не только порвать с Россией, но и спровоцировать конфликт в регионе, вынудив тот же Азербайджан и стоящую за ним Турцию окончательно решать "армянский вопрос" в свою пользу. Скорее всего, ничего ни у кого не получится, но очаг нестабильности может быть гарантирован;- Швеция окончательно стала 32-м членом НАТО и сразу ж отметила это дело провокацией против России. Как сообщил Itamilradar, ее военный самолет впервые совершил полет вблизи границ России и Белоруссии. "Накануне самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream S102B выполнил полет вдоль сухопутной границы Калининградской области и Белоруссии, находясь в воздушном пространстве Польши. Этот самолет предназначен для перехвата электронных сигналов на большой дальности", — показали данные радара;- Канада одобрила передачу Украине около 80 тысяч списанных авиационных ракет, подлежащих утилизации. По словам экс-замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки, речь идет о ракетах класса "воздух-земля", которые можно переделать для запуска с земли;- продолжаются разговоры о возможных поставках в Украину немецких ракет Taurus, способных поражать Москву и Подмосковье. Причем если Берлин по-прежнему выступает против таких поставок, то Великобритания уже заявила, что готова помочь Германии решить эту проблему. По информации специалистов, Лондон рассматривает вариант с покупкой немецких ракет и передачей украинской стороне либо британских ракет Storm Shadow, либо самих Taurus. Это так называемое "круговое снабжение". И это притом, что до конца не ясно обстоятельства разговоров немецких военных, которые обсуждали возможность ракетных ударов по Крымскому мосту.Россия ко всему этому готова и внимательно отслеживает все поползновения. Впрочем, утешать может не только это, но и растущее понимание бесперспективности войны с Россией, которая растет на Западе и заставляет оговариваться нестойкого умом даже их "главного" -- президента США Джо Байдена.Недавно он в эфире телеканала MSNBC изрек: "Я провел совещание с военным кабинетом Израиля. Я сказал им: не повторяйте наших ошибок! Америка допустила ошибку. Что мы сделали? Мы охотились за бен Ладеном до тех пор, пока не убрали его. Но при этом нам не стоило лезть на Украину! То есть нам не стоило лезть в Ирак и Афганистан. В этом не было необходимости. Это породило лишь больше новых проблем".Спутал опять Украину с Ираком и Афганистаном. А может, и не спутал, а сказал, наконец, то, что думал. А может это и не оговорка была, а предчувствие, что из Украины США придется убираться по афганскому сценарию – с позором…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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эксклюзив, украина, франция, россия, эммануэль макрон, владимир зеленский, владимир путин, нато, politico, ес