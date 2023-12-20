https://ukraina.ru/20231220/1052237963.html

Никол Пашинян, биография

Никол Пашинян, биография - 20.12.2023 Украина.ру

Никол Пашинян, биография

Премьер-министр Армении

2023-12-20T12:44

2023-12-20T12:44

2023-12-20T12:44

биография

никол пашинян

армения

премьер-министр

карабах

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/12/1052203133_0:40:900:546_1920x0_80_0_0_c78fa48a2891bafbb6693c2eeabb380b.jpg

Детство и образованиеНикол родился 1 июня 1975 года в городе Иджеван в Армении. Отец – Вова Пашинян – был учителем физкультуры в школе, а также футбольным и волейбольным тренером. Мать – Светлана (Светик) Ованесян – занималась домашним хозяйством. Кроме Никола, в семье воспитывалось еще два старших брата – Армен и Артак.Светлана умерла, когда Николу было 12 лет. Тогда у мальчиков появилась мачеха Ерджаник Чибухчян.Учился Пашинян в Иджеванской школе № 1. Во время Карабахского движения 1988 года Никол организовывал забастовки в школе, различные демонстрации и пикеты.После школы в 1991 году Никол поступил на филфак Ереванского государственного университета на журналиста. Но на 5-м курсе его отчислили, по словам самого Пашиняна, за его политические взгляды и соответствующие публикации в газетах.Карьера в журналистикеВо время учебы в университете Никол работал журналистом в оппозиционных изданиях. С 1993 года публиковался в газетах "Дпрутюн" ("Учеба"), "Айастан" ("Армения"), "Лрагир" ("Вести"), "Лрагир ор" ("Вести дня"), "Молорак" ("Планета").В возрасте 23 лет в 1998 году Пашинян учреждает оппозиционное издание "Орагир" ("Дневник"). За клевету и нарушение деловой репутации на Пашиняна неоднократно заводили уголовные дела. В частности, "Орагир" уличили в публикации недостоверных, порочащих сведений о жене депутата армянского парламента Арташеса Гегамяна. Тогда по суду "Дневник" должен был выплатить $25 тысяч за клевету, но Никол отказался. За это в августе 1999 года его приговорили к году лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора. Имущество "Орагира" конфисковали, а банковские счета заморозили, издание в итоге закрылось.Тогда Пашинян открыл ежедневную газету "Армянское время" в 1999 году. Он возглавлял ее до 2012 года, после главным редактором стала жена Никола – Анна Акопян.Карьера в политикеИз журналистики Никол уходит в политику. На выборах в парламент в 2007 году Пашинян был главным кандидатом в депутаты от блока "Импичмент", который выступал за отставку президента Роберта Кочаряна и премьера Сержа Саргасяна. Но партия тогда набрала всего 1,29% голосов, заняв лишь 12-е место.В следующем году Пашинян присоединяется к предвыборному штабу кандидата в президенты Армении Левона Тер-Петросяна. Но тогда его обвинили в организации беспорядков в Ереване. Никола объявили в розыск и в 2009 году он сдался. В январе 2010 года Пашиняна признали виновным и вынесли приговор в виде 7 лет лишения свободы. Позднее срок сократили в два раза, а в итоге Никол освободился в мае 2011 года благодаря амнистии в честь 20-летия независимости Армении.В 2012 году Пашинян попал в Национальное собрание Армении по пропорциональной избирательной системе от партии "Армянский национальный конгресс". А со следующего года он состоял в партии "Гражданский договор".С 2016 года Пашинян – член альянса "Елк" ("Исход"), который был образован партиями "Гражданский договор", "Светлая Армения" и "Республика". На следующий год Никол проходит в Национальное собрание Армении от этого блока. В мае 2017 года возглавил фракцию. Далее Пашинян пробует занять пост мэра Еревана, но на выборах 2017 года занимает второе место с 21% голосов.В 2018 году Никол снова организовывает массовые протесты, которые привели к отставке премьер-министра Армении Сержа Саргсяна. Тогда это назвали "бархатной революцией" или "революцией любви". В мае того же года Пашинян был избран премьером.16 октября 2018 года Пашинян якобы ушел в отставку, но остался временно исполняющим обязанности. Он сделал это, чтобы распустить парламент и провести досрочные выборы, поскольку от партии Никола "Елк" в парламенте было всего 9 депутатов из 105. Внеочередные выборы прошли 9 декабря, в результате которых избирательный блок Пашиняна "Мой шаг" набрал 70,43% голосов, а сам Никол 14 января 2019 года была назначен на пост премьер-министра президентом Армении Арменом Саркисяном.На следующий год, в ноябре 2020 года в Армении снова разразились протесты за отставку Пашиняна. Его обвиняли в том, что он совместно с главами Азербайджана и России подписал документ о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Тогда это восприняли как предательство. А 25 февраля 2021 года за отставку премьера выступил глава Генштаба вооруженных сил Армении. Пашинян воспринял это как попытку военного переворота и уволил начальника Генерального штаба.В марте 2021 года вновь повторилась история с отставкой Пашиняна для проведения досрочных выборов. 2 августа президент Армении Армен Саркисян снова назначил Никола премьер-министром.На посту премьер-министра Пашинян признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Произошло это 18 апреля 2023 года перед парламентом Армении.Отношения и детиСупругу Никола зовут Анна Акопян, она родилась в Ереване 1 февраля 1978 года. Они познакомились в редакции газеты "Армянское время", где работал тогда Пашинян. Анна в то время училась на факультете журналистики в Ереванском государственном университете на первом курсе и получила задание написать статью.Теперь Анна является главным редактором "Армянского времени". Когда Никол Пашинян стал премьер-министром Армении, Акопян стала руководителем попечительского совета фонда "Мой шаг". В 2018-2020 годах была председателем попечительского совета благотворительного фонда "Город улыбок". Анна также является инициатором движения "Женщины за мир".У пары четверо детей: сын Ашот и дочери Мариам, Шушанна и Арпине. Ашот отслужил в армии в Нагорном Карабахе в 2018-2020 годах, а когда началась Вторая карабахская война, записался добровольцем.Интересные факты:1. Пашиняна часто называют ставленником Джорджа Сороса за его антироссийские действия.2. Американская метал-группа "System Of a Down" во главе с Сержем Танкяном выпустила песню на стихи Никола.3. Весной 2022 года кортеж Пашиняна попал в серьезное ДТП. По некоторым данным, автомобиль сбил беременную женщину, которая умерла в больнице.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

биография, никол пашинян, армения, премьер-министр, карабах