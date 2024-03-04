https://ukraina.ru/20240304/1053680580.html

Украина за неделю. Базы ЦРУ, Майдан-3 и маниакальный отказ от мирных переговоров ради сохранения власти

Украина за неделю. Базы ЦРУ, Майдан-3 и маниакальный отказ от мирных переговоров ради сохранения власти - 04.03.2024 Украина.ру

Украина за неделю. Базы ЦРУ, Майдан-3 и маниакальный отказ от мирных переговоров ради сохранения власти

Прошедшая неделя стала неделей западных откровений касательно Украины. Как обычно, все, о чем нам врала российская пропаганда, оказалось правдой

2024-03-04T05:15

2024-03-04T05:15

2024-03-04T08:27

украина

ес

франция

эммануэль макрон

цру

кирилл буданов

владимир зеленский

валерий залужный

мобилизация

снаряды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/05/1053092833_0:18:900:524_1920x0_80_0_0_09c827cde50b46f4f286cd58e9f514f8.jpg.webp

Сплошные агенты ЦРУNew York Times сообщила, что ЦРУ нарастило свое присутствие на Украине сразу после победы Майдана, а постмайданный глава СБУ Валентин Наливайченко сам позвонил американцам и в МИ-6 и предложил им "трехстороннее партнерство". Далее сказано, что 8 лет назад США создали на Украине вдоль российской границы 12 секретных баз, через которые агенты ЦРУ слушали российский радиоэфир, а сейчас управляют дронами-камикадзе, т. е. фактически участвуют в войне.А еще "неожиданно" оказалось, что с 2016 года ЦРУ готовит некий "Отряд 2245" по захвату российских дронов и средств связи, в котором служил нынешний глава ГУР Украины Кирилл Буданов. С тех пор ГУР выстраивалось под полным контролем ЦРУ с задачей развертывания терроризма на контролируемых Россией территориях: от убийств Гиви и Моторолы (кто теперь вспомнит про разговоры о "свои же и убили"?) на Донбассе перед СВО и до убийств людей в новых регионах, которые стали сотрудничать с РФ.Самое же забавно в статье New York Times — это вопрос, который, по словам журналистов, сейчас задают американцам некоторые офицеры украинской разведки: бросит ли их ЦРУ при отсутствии финансирования, как это сделали с Афганистаном?Так выглядит независимость, на которую теперь покусились и французы.Вводим или выводим?Сначала "пророссийский" премьер Словакии Роберт Фицо намекнул, что отдельные страны ЕС и НАТО думают над тем, чтобы отправить своих военных на Украину. И действительно, президент Франции Эммануэль Макрон признал, что вопрос обсуждался, консенсуса пока нет, но не исключил такую возможность. Факт состоявшегося обсуждения подтвердил и президент Польши Анджей Дуда.Этому загадочному "не исключено" Макрона тут же обрадовался Зеленский, назвавший "хорошим знаком" перспективу ввода иностранных войск в как бы суверенную Украину, президентом которой он пока еще является. Но такую перспективу раскритиковала французская оппозиция (как левая, так и правая), французский народ (согласно опубликованному Le Figaro опросу, 68% против), а также почти все лидеры стран НАТО и ЕС: Германии, Великобритании, Италии, Польши, Чехии, Швеции, Испании, Болгарии, Венгрии и даже США. Йенс Столтенберг заявил, что у НАТО нет планов посылать войска на Украину.Впрочем, в случае Британии не все так однозначно. "Помимо небольшого количества персонала, который находится в стране и оказывает поддержку вооруженным силам Украины, у нас нет никаких планов по масштабному развертыванию", — сказал пресс-секретарь премьера Сунака, тем самым публично подтвердив, что какие-то британские контингенты на Украине уже находятся.Среди сторонников Майдана много лет бытовал аргумент, что раз российские инструкторы помогают ополчению Донбасса, значит ДНР и ЛНР не борются за независимость, а являются прокси российской армии, которая хочет захватить часть Украины. Можно ли теперь в той же логике считать, что Украина не борется за независимость, а является прокси США и Великобритании, которые хотят ослабить, а может и расчленить Россию?Прощупывание Макроном почвы для усиления влияния Франции стало очевидно после того, как французский министр обороны Лекорню и глава МИД Сежурне заявили, что имелось в виду совсем не то, не отправка войск для ведения боевых действий против РФ, а введение контингентов для "разминирования, киберопераций и производства оружия" без перехода "порога воинственности".Европейцы ссорятся из-за дележа УкраиныВидя, что российские войска в последнее время имеют успех, а на Украине есть проблемы с мобилизацией и нехватка средств из-за отсутствия американской помощи, а в конце мая может начаться и политический кризис с непредсказуемыми последствиями, руководство Франции, по всей видимости, решило попробовать получить свой кусок украинского наследства (у США и Великобритании свои, как мы поняли, уже есть), введя войска не для войны с РФ, но для контроля территорий и ресурсов. Окно возможностей учуяла и Канада. Ее министр обороны также выразил готовность ввести войска на Украину, но разместить их вдали от линии фронта.Усиление влияния Франции, возможности которого прощупывает Макрон, означают и смещение Германии с позиции лидера ЕС. Экономика ФРГ страдает от подорожания энергоресурсов после подрыва "Северных потоков", крупный немецкий бизнес переезжает в США, правящая "светофорная" коалиция не имеет поддержки населения, популярная оппозиция разделена на крайне левых и крайне правых, что явно затруднит создание коалиции после следующих выборов — это, конечно, исторический шанс для Франции, которая, в отличие от Германии, пока что дала Украине очень мало денег.Канцлер Шольц, не смотри на то, что "ливерная колбаса", огрызнулся, не только отвергнув возможность передачи Украине ракет Taurus и ввода на Украину германских войск, но и прямо сказал, что ФРГ не будет делать то же, что делают британцы и французы "в плане контроля целей и их сопровождения", тем самым подтвердив участие этих двух стран в военных действиях.В Минобороны Великобритании, конечно, ответили, что все это вранье, а Украина сама решает, куда запускать ракеты Storm Shadow, но всем ясно, что это хорошая мина при плохой игре.30% снарядов и 30% зернаОднако главным результатом обсуждения ввода войск стало другое. Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат давно говорит, что Украина не производит собственных ракет для ПВО и полностью зависит в их поставках от Запада, а Зеленский — что на данный момент Украина получила только 30% обещанных ЕС артиллерийских снарядов. Их нехватка во многом и определяет нынешние поражения ВСУ. Макрон ответил на это, что обещание выделить 1 млн снарядов было "опрометчивым", их просто нет и в краткосрочной перспективе не будет. И вот несмотря на то что именно Франция блокировала закупку снарядов за пределами ЕС в надежде, что военные бюджеты ЕС пойдут на военные заводы Франции, Макрон обещает присоединиться к инициативе Чехии по экстренным закупкам артиллерийских снарядов для Украины из третьих стран. В ЕС уже договорились, что дадут на это 1,5 млрд долларов.Кстати, упомянутый выше глава МИД Франции Сежурне назвал то, что реально пугает французский правящий класс в предполагаемой будущей победе России — контроль РФ над 30% общемирового рынка экспорта пшеницы, которая уже стала камнем преткновения.Извините, кукуруза испортиласьПольша ведет свою игру, пытаясь выторговать себе лучшее место в Европе постукраинского кризиса, и продолжает блокировать на границе украинское зерно. Несмотря на посулы, просьбы, угрозы и запугивание тем, что "Путин нападет" с украинской стороны, Еврокомиссия призвала Украину "понять положение европейских фермеров" и перейти к "позитивному подходу", поскольку "никакой рынок не может выдержать такого уровня увеличения поставок". Премьер Польши Дональд Туск сказал то же самое — ссора из-за зерна была бы величайшим идиотизмом, но беспошлинный экспорт украинской агропродукции не может продолжаться и Киев должен учесть требования наших фермеров.А фермеры митингуют в центре Варшавы, очень похоже кое на кого жгут костры и фаеры перед Дворцом культуры и науки, возят на тракторах инсталляции из тюков сена в форме танка и требуют закрыть границу для товаров, не соответствующих стандартам ЕС. Они продолжают высыпать зерно из украинских фур и вагонов на границе, блокируют доставку на Украину военной техники и бьют в машинах стекла. Польские же правоохранители откровенно глумятся над украинскими властями — нет возможности собрать всю украинскую кукурузу (до 180 тонн), которая была высыпана протестующими из вагонов в Котомеже, потому что она запачкалась. А польские фермеры выстраивают две линии обороны от украинского зерна: одну на польско-украинской границе, вторую — на польско-литовской, чтобы ничего случайно не просочилось.Идя навстречу своим избирателям, Туск заявляет о расширении запрета на импорт украинских товаров, если ЕС не предложит удовлетворительное решение проблемы и даже на время полностью закроет границу, прекратив торговлю с Украиной. Это может стать катастрофой, поскольку только лишь за "блокадный" февраль Украина потеряла 8 млрд гривен, часть из которых могла бы пойти на армию, а цена на доставку товаров на Украину из порта Гданьска выросла в 2,5 раза.И вот, пока Польша не пускает как бы дружественное украинское зерно, журналист "Украинской правды" на границе Польше с Белоруссией фиксирует как бы вражеский российский сельхозэкспорт, идущий в Польшу. Мало того, журналиста задерживают польские полицейские, изымают у него все записи, допрашивают и только потом отпускают. А украинским перевозчикам, которые застряли на польской стороне границы и собирались по этому поводу помайданить, польская полиция митинговать запретила. В знак протеста водители запели гимн Украины. Занавес…Деньги, конечно, нужны, но коррупционеры — слишком уважаемые людиС одной стороны, украинские власти зубами вцепляются в каждую недополученную копейку, а с другой, не могут посадить ни одного коррупционера. Сергея Пашинского, которого подозревают в хищении нефтепродуктов на 1 млрд гривен, отправили в СИЗО и тут же выпустили под залог в 272 млн гривен. Выгодная сделка.Своеобразная выгода получилась и от передачи в суд дела о гибели людей возле закрытого убежища в Деснянском районе Киева прошлым летом, когда погибли две женщины, один ребенок и семь человек получили ранения. Эта трагедия стала предлогом для наезда Зеленского на Кличко, а затем реакции Кличко, который поддержал Залужного. Зеленский хотел, чтобы Кличко отдавал на армию больше денег из городского бюджета, но тот сопротивлялся.Теперь по делу о трагедии в Деснянском районе будут судить директора Департамента муниципальной безопасности КГГА, замглавы Деснянской РГА, директора Центра первичной медико-санитарной помощи №3, где находится убежище, и его заместителя. Кличко тут же заявил об увеличении финансирования армии Киевом до 5 млрд гривен.Деньги из городов высасывают для армии, а жизнь в городах становится все хуже. Несмотря на то что, по словам главы "Нафтогаза" Алексея Чернышева, Украина впервые прошла зиму полностью на собственном газе (ясное дело, месторождения пока не потеряны, а потребители газа в лице физлиц и промышленных предприятий — потеряны, поэтому и хватило), в Днепропетровске коммунальщики начали отключать отопление неплательщиками. Также обещали начать отключение лифтов.И да, потребителей стало меньше, поэтому газа хватает, но и налогоплательщиков стало меньше, не говоря уже о демографическом будущем. Замдиректора украинского государственного Института демографии и проблем качества жизни Александр Гладун сообщил, что за два прошедших года население Украины в границах 1991 года сократилось с 42 до 35 миллионов человек. Но если считать в нынешних реальных границах, то миллиона 4 (может, и 5) придется отнять дополнительно. А если идти по подсчетам до конца, то придется констатировать, что за период с 1991 года Украина потеряла больше 20 млн человек. Гладун считает, что после войны мало того что возвращаться из Европы люди будут неохотно (непонятно, куда, где работать, чем заниматься), но к ним в Европу поедут и члены семей, которые сейчас выехать не могут из-за закрытия границы.Видеокамеры для отлова паралитиковПоедут обязательно, особенно учитывая все разрастающуюся негативную реакцию на принудительную мобилизацию и полный беспредел, творимый при этом военкомами. Например, на Закарпатье работники Хустского ТЦК отправили служить в 355-й учебный механизированный полк некоего Александра Мартыненко с параличом правой части лица и правой руки. Мартыненко поехал в командировку по работе и пропал. На связь с женой вышел аж через месяц и сообщил, что его похитили сотрудники ТЦК, а в Хустском военкомате избили, отобрали документы и мобильный, потом еще раз избили в подвале и повели на медкомиссию, которая заключалась из забора крови из пальца. Вывод — годен. Жену в часть так и не пустили, она обратилась в ГБР.Жительница Николавской области заявила об избиении ее отца во Врадиевском ТЦК.Других жертв поймали при очередной попытке переплыть Тису. Трое мужчин заплатили по 4000 долларов за лодку и надежду спастись. Не вышло.Ну а для того, чтобы еще легче отлавливать людей, в Верховную Раду внесли законопроект о запуске системы тотального видеомониторинга — увеличение количества видеокамер на улицах и внедрение системы распознавания лиц.Зеленский — вечный президент, а кто против, тот «москаль»Война с собственным населением приводит власти Украины к параноидальному страху госпереворота. Офис президента Зеленского через подконтрольные медиаресурсы, в т. ч. через медиаресурсы СБУ, заявил о подготовке Россией спецоперации "Майдан-3", которая должна поставить под сомнение легитимность президента после завершения срока его полномочий 20 мая. Утверждается, что Москва якобы собралась распространять среди жителей Украины панику и уныние, ссорить Украину с западными союзниками, срывать мобилизацию и поставки вооружений и боеприпасов. Делать все это Россия будет через подкуп десятков "влиятельных украинцев", списки которых, если верить на слово, у ГУР уже имеются, а также скупку тысяч аккаунтов в соцсетях. А тут еще и очередное разоблачение Христо Грозева о том, что ФСБ якобы платила деньги украинским журналистам-антикоррупционерам.Таким образом, прямо сказано: кто после 20 мая усомнится в легитимности Зеленского, тот агент Кремля. А поскольку больше всего сомнений сейчас выказывают люди экс-президента Порошенко (он и сам объявлял агентами Кремля своих критиков и рассказывал про российский план "Шатун") и т. н. соросятня, т. е. те самые грантовые журналисты-антикоррупционеры, то ясно, о ком именно речь. Зеленский боится не столько Путина, сколько внутреннего госпереворота в пользу возможно… Залужного. Не случайно новый главком Сырский начал чистку высшего командования от людей бывшего главкома.Чтобы закрепить положение Зеленского после 20 мая, его офис подготовил обращение в Конституционный суд. Но вдруг решение будет отрицательное? В КСУ сегодня 13 судей из 18, которые там должны быть согласно Конституции. Таким образом, законность решений этого органа сомнительна сама по себе. Но штука еще в том, что для принятия решения надо 10 голосов, а 7 из имеющихся 13 судей назначены еще при Порошенко. Вероятность отрицательного решения очень велика. Да и сам факт такого обращения показал бы, что у президента нет уверенности в собственной правоте. В итоге от обращения в КСУ отказались, а Зеленский на всякий случай запустил процедуру отбора судей в этот орган.Отдайте Путину все, что он хочет, и отвяжитесьОжидаемая нелегитимность Зеленского и разговоры о госперевороте вызывают разговоры о мирных переговорах. Ведь если Зеленский своим указом запретил себе их вести и не хочет идти ни на какие территориальные компромиссы, то это может сделать и кто-нибудь другой.На таком фоне The Wall Street Journal публикует условия Стамбульского мирного соглашения весны 2022 года, которые были в процессе согласования, но затем сорваны по инициативе Бориса Джонсона. В договоре: нейтральный статус Украины с правом вступить в ЕС; сохранение за Россией Крыма, вывод ВС РФ из новых регионов и отдельные переговоры по ЛДНР; запрет поставок иностранного оружия на Украину; значительное сокращение ВСУ; русский язык — второй государственный; отмена взаимных санкций и гарантии безопасности для Украины от ряда стран.Комментируя этот документ, Песков заявил, что такие условия были актуальны тогда, но сейчас перестали быть таковыми. Прямо об этом никто не сказал, но можно предположить, что новые возможные российские условия будут включать все фактические территориальные приобретения РФ на момент гипотетических переговоров. Зеленский на такое не пойдет, но, опять же, кто сказал, что подписывать мирный договор будет Зеленский?Также выросла активность посредников.Китай анонсировал визит своего спецпредставителя по делам Евразии Ли Хуэя на Украину, в Россию и в ЕС с целью "содействия политическому решению украинского кризиса". Основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс просто призвал заключить "некрасивый мир" с Россией, отдав ей Донбасс, Крым и "что угодно", лишь бы закончить с войной, которая ведет не к победе над Россией, а к потере Украиной человеческих ресурсов и территорий."Американский налогоплательщик вовсе не обязан выделять Украине очередные сто миллиардов долларов. Тем более что там коррупция. И тем более что все равно нет результата", — резюмировал Принс.Ну и Турция надеется снова стать переговорной площадкой. По крайней мере, так заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

https://ukraina.ru/20240303/1053675028.html

https://ukraina.ru/20240226/1053538693.html

украина

франция

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_b75bde901aa6b1f3dc115ef5978b319c.jpg.webp

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_b75bde901aa6b1f3dc115ef5978b319c.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_b75bde901aa6b1f3dc115ef5978b319c.jpg.webp

украина, ес, франция, эммануэль макрон, цру, кирилл буданов, владимир зеленский, валерий залужный, мобилизация, снаряды, польша, зерновой конфликт, переговоры, эксклюзив