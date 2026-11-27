https://ukraina.ru/20261127/unylo-bredut-peshkom-ekspert-obyasnil-chto-proiskhodit-s-mostami-v-kieve-1084785829.html

"Уныло бредут пешком": эксперт объяснил, что происходит с мостами в Киеве

"Уныло бредут пешком": эксперт объяснил, что происходит с мостами в Киеве - 27.11.2026 Украина.ру

"Уныло бредут пешком": эксперт объяснил, что происходит с мостами в Киеве

После ударов по Подольскому и Дарницкому мостам в Киеве остались только мост Метро и мост Патона. Пробки перегружают все городские магистрали, включая военную логистику ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2026-11-27T20:29

2026-11-27T20:29

2026-11-27T20:29

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По данным украинских СМИ, в ночь на 20 ноября 2026 года в результате ракетного удара в Киеве получили повреждения сразу три моста через Днепр: Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный.Отвечая на вопрос об ударах по Подольскому и Дарницкому мостам в Киеве, эксперт описал ситуацию с оставшимися переправами и их влияние на логистику ВСУ.Анпилогов отметил, что после ударов по Подольскому и Дарницкому мостам в Киеве еще остаются мост Метро и мост Патона. Из-за этого вечерами весь путь с правого и левого берега может занимать по три часа в каждую сторону. "Люди стоят в пробках. Многие даже не рассчитывают на личный или общественный транспорт. Они уныло бредут пешком, тратя 40 минут на форсирование Днепра", — отметил Анпилогов.Это влияет и на украинскую военную логистику. "Эти пробки перегружают все магистрали. Понятно, что военная логистика ВСУ зависит от железной дороги, но автомобильный компонент тоже присутствует", — констатировал он.По его словам, это наглядно видно на примере Запорожья. "Там для киевского режима картина еще хуже. Там всего два моста, которые практически выведены из строя", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Украина нанесла России новые удары, но к весне она останется без энергетики и мостов" в дзен-канале Украина.ру.Удары 2026 года оказались наиболее болезненными для Украины за все четыре года войны. Отсюда у Киева нытье про энергетическое или морское перемирие. Подобнее об этом — в материале "Борис Рожин: Европа не смирилась с поражением Украины и подходит к грани, за которой только ядерная война" в дзен-канале Украина.ру.

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