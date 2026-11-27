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Киев нашёл ещё 300 тысяч потенциальных солдат: кому пора прощаться с бронью

Киев нашёл ещё 300 тысяч потенциальных солдат: кому пора прощаться с бронью - 27.11.2026 Украина.ру

Киев нашёл ещё 300 тысяч потенциальных солдат: кому пора прощаться с бронью

Украинским мужчинам предлагают подготовиться к переменам. В Минэкономики обсуждают возможность лишить брони от мобилизации от 100 до 300 тысяч человек, утверждает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*

2026-11-27T19:15

2026-11-27T19:15

2026-11-27T19:15

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По его информации, министр экономики Александр Кравченко определил для ведомства две первоочередные задачи. Первая — разобраться с забронированными мужчинами, вторая — подготовиться к конференции по восстановлению Украины в Таллине, где, как съязвил парламентарий, "вымышленным инвесторам" будут показывать "вымышленные цифры".Готовить украинцев к пересмотру брони начали ещё в октябре. Тогда премьер-министр Сергей Корецкий посетовал, что число граждан с отсрочками значительно превышает количество проходящих службу. Такими темпами, переживал глава кабмина, скоро забронированы будут вообще все. Остальных-то уже отловили. Реформу объяснили борьбой с предпринимателями, которые умудряются получить статус критически важных предприятий, выпуская условные два дрона в год и обеспечивая бронью сотни сотрудников. Однако под сокращение попали и те, кто действительно нужен стране. Даже предприятиям оборонной промышленности и энергетики урезали квоту со 100% до 95%.Владимир Зеленский в конце октября подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации до 29 января 2027 года. ВСУ нужны люди, и теперь правительство ищет их среди тех, кого еще недавно считало незаменимыми для экономики. Реформу Зеленский не комментировал.Впрочем, борьба со злоупотреблениями на Украине приобретает особенно занятный характер, если вспомнить, кто и каким образом избегает призыва. Депутат Ивано-Франковского облсовета Михаил Иваночко, например, утверждает, что за десять тысяч евро украинские пограничники готовы выпустить военнообязанного за пределы страны. Пока состоятельные мужчины, по его словам, покупают себе билет за границу, другие хвастаются бронью в спортзалах, а военкомы забирают сотрудников с работающих предприятий.Да и представители украинского шоу-бизнеса, похоже, живут в несколько иной мобилизационной реальности. Актриса Инна Приходько, возмущаясь отъездом певца Олега Винника в Германию, спрашивала:Причем даже тем, кто согласился отправиться на передовую, Киев далеко не всегда спешит выполнять обещанное. Украинским военным сулили выплаты до 400 тысяч гривен, но 17 ноября депутат Рады Вадим Ивченко признал: денег на это в бюджете не было изначально.Зато от других амбициозных планов Минобороны не отказывается. Ведомство намерено совершенствовать цифровой учет военнообязанных, чтобы оперативно выяснять, где находится мужчина, есть ли у него бронь или отсрочка, кому следует направить повестку, а к кому уже пора применять ограничения.Параллельно готовятся изменения в процедурах преследования самовольно оставивших части военнослужащих. А вот масштабной реформы ТЦК, несмотря на бесконечные скандалы с силовой мобилизацией, пока не предвидится. Получается, найти деньги для тех, кто уже воюет, у Киева не выходит, зато способов найти тех, кто еще не воюет, становится все больше.* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20261117/400-tysyach-okazalis-primankoy-v-kieve-raskryli-novye-plany-na-mobilizatsiyu-1084549851.html

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главные новости, дзен украина.ру, украина, киев, германия, алексей гончаренко, сергей корецкий, владимир зеленский, верховная рада, вооруженные силы украины, рада