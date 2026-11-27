https://ukraina.ru/20261127/rukami-ukrainy-anpilogov-o-tom-pochemu-zapad-pereshel-k-morskomu-piratstvu-1084778666.html

Руками Украины: Анпилогов о том, почему Запад перешел к морскому пиратству

Руками Украины: Анпилогов о том, почему Запад перешел к морскому пиратству - 27.11.2026 Украина.ру

Руками Украины: Анпилогов о том, почему Запад перешел к морскому пиратству

Запад руками ВСУ перешел к морскому пиратству: 21 ноября в Финском заливе был атакован ролкер "Спарта-2", а на следующий день в порту Бенгази — корвет "Меркурий". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2026-11-27T19:29

2026-11-27T19:29

2026-11-27T19:29

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Отвечая на уточняющий вопрос журналиста о новом витке эскалации на море, эксперт перешёл к конкретным атакам.Анпилогов напомнил, что 21 ноября был атакован ролкер "Спарта-2", пояснив, что это произошло на выходе из российской исключительной экономической зоны в Финском заливе, где наименьшее расстояние между финским и эстонским берегом.Эксперт добавил, что в 1994 году Хельсинки и Таллин согласились на ограничение территориальных вод, поняв, что пытаться запереть Россию в Финском заливе — то же самое, что "забить двумя досками берлогу с медведем".По его словам, "Спарта-2" была атакована двумя дронами. "Либо пусковые установки были в Прибалтике, либо они запускались с гражданского сухогруза", — отметил собеседник. И тут же, подчеркнул аналитик, в Средиземном море в порту Бенгази уже на следующий день был атакован корвет "Меркурий".Анпилогов привел данные Ливии: в атаке участвовали шесть украинских БЭКов, четыре были уничтожены на подходе к порту, но два нанесли повреждения. "И в тот же день был атакован еще один наш ролкер. Экипаж уцелел, но ролкер дрейфует", — констатировал эксперт."Короче говоря, Запад руками ВСУ перешел к морскому пиратству. Учитывая, что рядом с Ливией расположена насиженная англичанами Мальта. И все носит характер системной провокации, чтобы сорвать дипломатический прогресс по итогам встречи лидеров США, России и Китая", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Украина нанесла России новые удары, но к весне она останется без энергетики и мостов" в дзен-канале Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в интервью "Сергей Горбачев: Россия может ответить на атаку в порту Бенгази ударами по ВМС Украины за ее пределами" в дзен-канале Украина.ру.

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