Утонет вместе с США. Что не так с экономикой Израиля

Утонет вместе с США. Что не так с экономикой Израиля

Financial Times сообщила о планах правительства Израиля нарастить государственный долг примерно на 60 млрд долларов в 2024 году, заморозить наём сотрудников на государственную службу, отложить повышение зарплат и увеличить НДС с 17% до 18%

Анонсированный рост задолженности выглядит внушительно, но особой погоды дополнительные 60 млрд не сделают — госдолг Израиля уже давно превысил 200 млрд долларов. Но проблема Израиля не в росте государственного долга, а в структуре экономики страны и крайней зависимости республики от слабеющего Запада.Белоруссия на стероидахЭкономить правительству приходится из-за затянувшихся боевых действий в секторе Газа — любая война гарантированно приводит к росту расходов и сокращению доходов. Доходы госбюджета Израиля просели в прошлом году на 3,3 млрд долларов, зато расходы взлетели на 7,2 млрд долларов. 300 тыс. человек мобилизовали в ЦАХАЛ, 150 тыс. палестинских рабочих запретили въезд в страну, а граждане перешли в режим экономии. В 2024 году расходы Израиля на боевые действия вырастут на 15,2 млрд долларов или с 13,5% до 20% от всего бюджета. В 2023 году страна заняла 23,3 млрд долларов, в 2024 займёт ещё 60 млрд долларов.И это государство с населением в 9,6 млн человек, что лишь на 400 тыс. человек больше, чем в Белоруссии. Вот только ВВП Израиля превышает 507 млрд долларов, что 2,4 раза больше белорусского. Но если Белоруссия зависит от России, то Израиль — от США.Постоянные экономического ростаЗависимость Израиля от США и в меньшей степени Европы уходит корнями ещё в 1920–1930 годы, когда в Палестине появились первые поселения еврейских колонистов. Источники экономического роста страны со временем менялись, но зависимость от Запада никуда не делась.На протяжении всей истории Израиля рост его экономики обеспечивали три неизменных фактора.Во-первых, приток репатриантов. Население Израиля в 1948 году составляло 0,8 млн человек, в 1958 году выросло до 2 млн человек. Только в 1989–1999 годах свыше 890 тыс. советских евреев переехали в Израиль, что увеличило численность его населения на 15%. Репатрианты по-прежнему крайне выгодны с экономической точки зрения, так как являются для израильского государства бесплатными гражданами – к моменту их переселения в них вкладывались другие государства. При этом 60% советских репатриантов обладали высшим образованием по сравнению с 30–40% граждан самого Израиля.При этом если сравнивать Израиль с соседями, то в Израиле ставка делалась на качественный рост населения – репатриация образованных и трудоспособных, тогда как в соседних арабских странах рост происходил количественный – за счёт высоких темпов рождаемости, за которыми не успевали государства, оказавшиеся не в состоянии обеспечить экономический рост. В Палестине и вовсе всё шло строго по заветам Ясира Арафата, назвавшего матку арабской женщины самым сильным оружием палестинцев.Израильтяне и евреи за пределами Израиля стали главными достоянием страны: в США проживают от 5,5 до 8,6 млн евреев, которые крайне активны в политическом плане и обладают серьёзным лоббистским ресурсом.Во-вторых, рост экономики обеспечивало экономическое освоение взятых под контроль территорий. На них строились города, создавались кибуцы, по ним прокладывали автодороги и Всеизраильский водопровод, который был ударной стройкой на протяжении 8 лет — с 1956 по 1964 годы.В-третьих, на протяжении всей своей истории Израиль получал внешнюю помощь, как военно-техническую, так и финансовую.Первоначальное расширение Израилю обеспечила трофейная техника вермахта и поставки из США, а финансовым подспорьем стали деньги от европейских еврейских общин, а также богатых евреев, включая семейство Ротшильдов. В 1949-1965 годах Израиль привлёк 750 млн долларов от евреев в США и Европе.В 1952–1965 годах ФРГ выплачивала Израилю репарации в размере 3,5 млрд марок (около 750 млн долларов по курсу того времени) за рабский труд и потерю собственности евреями. Еще 450 млн марок выплачено Всемирному еврейскому конгрессу. По оценкам, в целом Германия выплатила Израилю и еврейским организациям 60 млрд евро.А в 1975 году между штатами и Израилем был подписан "Меморандум о договоренности" (Memorandum of agreement) – с того года США передали вооружений на сумму примерно 150 млрд долларов – по 3 млрд долларов на протяжении 50 лет. В целом около четверти военных расходов Израиля покрывается США либо в виде денег, либо в форме поставок вооружений.Три фактора: репатрианты, освоение территорий и внешняя помощь — являются константами экономического роста. А вот переменные с годами менялись.Переменные экономического ростаДо провозглашения независимости Израилем — с 1920 по 1948 годы — экономика росла за счёт развития сельского хозяйства и деятельности Гистадрута (израильский профсоюз), в котором к 1983 году состояло 85% экономически активного населения страны.Кибуцы (колхозы) и мошавы (кооперативы) обеспечили начальный рост сельского хозяйства, но его значение по мере развития других отраслей экономики сокращалось. В 1979 году на сельское хозяйство приходилось 6% ВВП страны, а в 2008 уже 2,5%. В первые 15 лет главными экспортными статьями Израиля были яффские апельсины (в них в мультфильме нашли Чебурашку), а также алмазы — Израиль является одним из трёх крупнейших центров по огранке алмазов наряду с Индией и Бельгией. В 2016 году огранённые алмазы составляли 23,2% от общего экспорта Израиля, а доля страны на мировом рынке составляла 12%.С началом 1970-х у экономики появились ещё одна точка роста — микроэлектроника. С IBM представительство в Израиле работает с 1949 года — практически с основания государства. А в 1964 году Израиль стал первой страной, в которой создана дочерняя компания корпорации Motorola за пределами США. В 1974 году Intel открыла в Израиле свой первый за пределами США R&D-центр, а в 1980 году и первую за пределами США фабрику. Intel и ныне является крупнейшим частным работодателем Израиля — на корпорацию трудятся 11,7 тыс. человек напрямую и 42 тыс. человек опосредованно. В июне 2023 года Intel объявила, что вложит в строительство нового завода по производству чипов в Израиле 25 млрд долларов. Как видно, полупроводниковая дружба с годами не ослабевает.Освоив микроэлектронику, в Израиле сделали ставку на стартапы. В 1993 году заработала программа "Йозма": Минпромторг Израиля влил деньги в венчурные фонды, а те стали выдавать льготное финансирование стартапам при условии наличия среди их учредителей одного израильского партнёра и одного из США либо Европы с именем на рынке. Уже в 1995 г. первая компания "Йозма" была выведена на биржу NASDAQ в США, а летом того же года была совершена первая покупка компании из портфеля "Йозма" (стратегическим покупателем выступила компания America Online).Постоянные войны вместе с тесными взаимоотношениями с США позволили Израилю развить свой ВПК, в отдельные годы 80% производимых вооружений Израиль экспортировал. В период с 2017 по 2021 годы на Израиль приходилось 2,4% международного экспорта вооружений и военной техники, а основными покупателями оружия были Индия, Азербайджан и Вьетнам.Как видно, в отрыве от сельского хозяйства и огранки алмазов, главными драйверами израильской экономики являются микроэлектроника и IT. Эти отрасли Израиль развил исключительно благодаря тесному сотрудничеству с США, и без них израильский IT нежизнеспособен — у страны крошечный внутренний рынок, его ёмкости категорически недостаточно для поддержания конкурентоспособности местной полупроводниковой промышленности в отрыве от США. А приток финансирования в стартапы возможен лишь до тех пор, пока эти деньги будут в США. Схожая история и с ВПК: основа израильской военной машины — авиация, поддержание боеготовности которой съедает львиную долю бюджета ЦАХАЛа и требует дружественных отношений с США.Зависимость от США настолько сильная, что не позволяет Израилю заниматься тем, в чём преуспели соседние арабские страны — выстраивать сбалансированную внешнюю торговлю и уравновешивать американское влияние китайским.В 2022 году главными экспортными статьями Израиля были машины и электрооборудование, продукция химпрома, а также огранённые алмазы. Основными направлениями экспорта израильской продукции были США, на которые приходилось 25,7% экспорта, а на втором месте Китай, но с долей в 6,4%. С такой зависимостью от США невозможно играть в геополитику.Россия в израильской внешней торговле особой роли не играла: в 2021 году страны наторговали на 2,5 млрд долларов, при этом Россия продала Израилю товаров на 1,7 млрд долларов, а купила всего на 800 млн долларов. Никакого хайтека Россия из Израиля не получала: 34% экспорта составляли машины и оборудование, ещё 29% пришлось на продовольствие. Поэтому не стоит удивляться тому, что о российско-израильских совместных проектах ничего не слышно — их просто нет, в отличие от проектов с Египтом и суннитскими монархиями Персидского залива. В экономическом и политическом плане арабские страны для России значат куда больше, чем страна, чьё гражданство получила часть российской интеллигенции, отмеченная статусом иностранного агента за "особые заслуги".***Даже столь беглый экскурс в израильскую экономику показывает, что страна настолько сильно привязана к США, что любые попытки бегства сразу же обернутся коллапсом важнейших отраслей — микроэлектроники и IT. А сохранение зависимости от слабеющего Вашингтона грозит гибелью страны в средне- и долгосрочной перспективе: находясь в крайне враждебном окружении разумно было бы найти ещё одну державу-покровителя, но никакой многовекторности Израилю не простят. Впрочем, ей никто и не занимается. Поэтому Россия активно наводит мосты с арабами, а Китаю куда интереснее сотни миллионов покупателей его продукции в мусульманских странах, чем 9,6 миллиона в еврейском государстве. При этом население в арабских странах растёт, чего не скажешь об алие — темпах репатриации евреев в Израиль.И, если судить по списку израильского Forbes, топ-10 израильских богачей предпочитают жить и зарабатывать за пределами Земли обетованной. А значит, по своему складу мышления и образу действий они крайне далеки от первого премьера Израиля Голды Меир и тех, кто создавал государство, оказавшееся во враждебном окружении и крайней зависимости от дряхлеющей сверхдержавы.

