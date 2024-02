https://ukraina.ru/20240226/1053515396.html

Зеленский ошарашил потерями, базы ЦРУ на Украине. Главное на Украине на утро 26 февраля

Названное президентом Украины Владимиром Зеленским количество потерь Украины возмутило политиков и экспертов. Американские СМИ рассказали о 12 базах ЦРУ на Украине на границе с Россией

О потерях ВСУ Зеленский сообщил во время пресс-конференции на форуме "Украина. 2024"."31 тыс. украинцев — военных — погибли в этой войне", – заявил Зеленский.Он не стал называть потери ранеными и пропавшими без вести."Я не скажу, сколько раненых, потому что Россия будет знать, сколько людей ушло с поля боя", — сказал Зеленский.Он отметил, что не назовет и число пропавших без вести, поскольку оно нуждается в уточнении: некоторые зачисленные в список пропавших были затем возвращены в рамках обмена пленными.При этом украинский президент оценил потери ВС РФ в 180 тыс. человек.Оценки Зеленского возмутили наблюдателей."Зеленский: "Потери ВСУ составили 31 тыс. человек". То, что Зеленский врёт, понимает каждый гражданин Украины, в первую очередь каждый вэсэушник. Раньше ЗеПрезидент за людей не считал русскоязычное население Донбасса. Сейчас он за людей перестал считать население оставшихся частей Украины. Граждане Украины для Зеленского не люди, а единицы, на которых можно ещё получить западных денег. Думаю, именно этим и объясняется то, что он в разы занизил потери, оставив в рядах ВСУ столько "мёртвых душ", – чтобы их финансировали как живых. А деньги киевская банда продолжит выводить на заграничные счета", – отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Бывший замглавы администрации Бердянска, инженер и ракетостроитель Алексей Васильев указал на несовпадение слов Зеленского с данными украинского же Генштаба."Постойте, а как же украинская графика, когда они каждый день считают число погибших русских солдат и там насчитывают уже под 400? Начальника не предупредили, что он сам обос*ал свою же пропаганду? Ну то ладно. По крайней мере, мы теперь от них видим, что даже наркот признаёт, что не более 180 тыс. На деле значительно меньше, но это лучше дождаться официального уведомления", – отметил он.При этом, по словам Васильева, данные по потерям Украины тоже весьма красноречивы."Гораздо интереснее с потерями Украины. 350 тыс/ называли западные союзники, под полмиллиона называл бывший генплокулол Луценко, который вполне осведомлен, но играет в другой команде, с Порохом (Петром Порошенко. – Ред.), поэтому не подчиняется наркоту. Но самое интересное, что 350–400 тыс. очень точно бьётся по оценке площади захоронений. И видео с бесконечными рядами могил от граждан Украины никуда не делись. Так что Зеля сейчас копает себе могилу, так нагло обманывая своих граждан, которые отлично понимают реальный уровень потерь", – отметил Васильев.Автор популярного в РФ телеграм-канала "Старше Эдды" в свою очередь отметил, что заявление Зеленского может поставить его в неловкое положение перед западными союзниками."От потерь, озвученных Зеленским, оторопели даже американцы. Сейчас, наверно, думают, как при таких маленьких потерях Зеля и Ко умудрились прос*ать сотни миллиардов долларов, высосать западные арсеналы и, обладая полуторамиллионной армией (если посчитать всех, кого призвали), полностью пролюбить контрнаступ, а также Бахмут и Авдеевку. Зеленский, занизив реальные потери в 8–10 раз, сделал хуже сам себе, теперь на все его нытьё при попрошайничестве можно отвечать, да вы же ещё даже не воевали, какие деньги? Отчитайтесь за потраченное!" – отметил он.Украинские комментаторы, в свою очередь, обратили внимание на проблему выплат денег семьям погибших. Именно этим, по их информации, и объясняется цифра, которую назвал Зеленский."Разобьём ложь номер один от Зеленского. "Украина потеряла погибшими 31 тыс. солдат за 2 года войны", – заявил Зеленский. Наш источник пояснил формулу, как получилась такая мизерная цифра — 31 тыс. погибших военных. Скорее всего, такую цифру пока официально признали и по ним выплатили семьям финансовую помощь. Ещё тысяч 50+ семей бегают по кабинетам, чтобы бюрократы выдали им помощь за погибшего мужа/сына/брата/отца. Чиновники тянут и, получается, не фиксируют их как погибших. А ещё тысяч 70–90 военных ВСУ числятся пропавшими без вести. Формула такая: 31 тысяча погибших и 50 тысяч "зависших" и 70/90 тысяч "списанных". Вот такая манипуляция. Чистая ложь, но по бумагам – правда", – писал популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Другой популярный украинский телеграм-канал, "ЗеРада", отметил, что, озвучивая такие данные, Зеленский пытается показать, что украинские военные якобы лучше российских."Наряду с нарративной линией "мы проигрываем из-за Запада" Зеленский выстраивает вторую нарративную линию – "боец ВСУ в 10 раз лучше бойца РФ". ...Эти рассказы должны вызвать ложное ощущение неравнозначности бойцов, чтобы когда они будут слышать доводы про подавляющее превосходство РФ в людях, они не расстраивались и не думали о переговорах. Бредовость нарратива легко доказывается следующей математикой. Нехватка снарядов (из-за жадного Запада, конечно) привела к соотношению 1 к 6 в пользу РФ. При этом потери 1 к 5 в пользу ВСУ. Все знают, что большинство потерь от арты в этой войне. Значит, арта ВСУ в 30 раз эффективнее арты РФ. Просто кривое зеркало", – отмечалось в публикации канала.В то же время сами украинские военнослужащие в последнее время неоднократно призывали не недооценивать российских военных.Базы ЦРУЦентральное разведывательное управление США поддерживает на Украине 12 секретных баз вдоль границы с Россией, а глава ЦРУ Уильям Бернс в прошлый четверг совершил свой 10-й тайный визит на Украину с начала спецоперации, сообщило издание The New York Times по итогам более 200 интервью с нынешними и бывшими чиновниками на Украине, США и Европе.Как отмечалось в публикации, около 2016 года ЦРУ начало тренировать элитное украинское подразделение спецназа, известное как "Подразделение 2245", которое захватывало российские беспилотники и средства связи, чтобы технические специалисты ЦРУ могли переделать их и взломать российские системы шифрования. По данным издания, одним из офицеров этого подразделения был нынешний руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесён в список экстремистов и террористов. — Ред.).ЦРУ также помогло подготовить новое поколение украинских шпионов, которые работали в России, по всей Европе, на Кубе и в других местах, где "россияне имеют значительное присутствие".По информации The New York Times, детали партнерства между украинской и американской разведками в течение десятилетия были тщательно охраняемой тайной."Сейчас эти разведывательные сети важнее, чем когда-либо, поскольку Россия перешла в наступление, а Украина всё больше зависит от диверсий и ракетных ударов дальнего радиуса действия, которые требуют шпионов далеко в тылу врага. И они всё больше подвергаются риску: если республиканцы в конгрессе прекратят военное финансирование Киева, ЦРУ, возможно, придется сократить свою деятельность. Пытаясь успокоить украинских лидеров, Уильям Бернс, директор ЦРУ, в прошлый четверг совершил тайный визит на Украину", – указывалось в публикации.Отмечалось, что этот визит стал 10-м с начала спецоперации ВС РФ."Мы демонстрировали четкую приверженность Украине в течение многих лет, и этот визит стал ещё одним мощным сигналом того, что приверженность США будет продолжаться", – заявил изданию один из сотрудников ЦРУ.Также издание сообщило, что партнёрство ЦРУ и ГУР усилилось в конце февраля 2014 года, когда президент Украины Виктор Янукович сбежал в Россию. Сотрудничество предложил ставший тогда главой Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.В то же время правила США запрещали разведывательным службам предоставлять Украине любую поддержку, которая, как можно "обоснованно ожидать", будет иметь смертельные последствия. Однако, по словам издания, красные линии не были чётко определены, что подчас вызывало осложнения.Именно Наливайченко предложил на пост главы ГУР своего помощника — генерала Валерия Кондратюка, и они создали новое военизированное подразделение, которое "было развёрнуто в тылу врага" для проведения операций и сбора разведывательной информации, которую не могли добыть ЦРУ и британская разведка MI-6.Теракт в Крыму в 2016 году, в котором принимал участие Буданов* (внесён в список экстремистов и террористов. — Ред.), разъярил США. Возглавлявший тогда ЦРУ Джон Бреннан позвонил Кондратюку, чтобы ещё раз обговорить вопрос о красных линиях."Это наша война, и мы должны воевать", – ответил на это Кондратюк.Также издание сообщило, что во времена президентства Дональда Трампа программа сотрудничества ЦРУ и ГУР расширилась до более специализированных учебных программ и строительства дополнительных секретных баз.Отношения были настолько успешными, что ЦРУ захотело повторить их с другими европейскими разведывательными службами, которые имеют общие интересы в противодействии России.Как писало The New York Times, руководитель Russia House — отдела ЦРУ, курирующего операции против России, — организовал тайную встречу в Гааге. На ней представители ЦРУ, британской MI-6, ГУР, секретной службы Нидерландов и других ведомств договорились объединить свои разведывательные данные о России. Результатом стала тайная коалиция против России, и украинцы были её важными членами, отмечало издание.Также The New York Times сообщило, что с ноября 2021 года ЦРУ и MI-6 предупреждали украинскую сторону о начале СВО.Как отмечалось, Зеленский и некоторые из его главных советников "выглядели неубежденными", даже после того, как директор ЦРУ Бернс приехал в Киев в январе 2022 года, чтобы провести для них брифинг. Ближе к началу СВО американские и британские шпионы встретились со своими украинскими "коллегами". Издание писало, что один из офицеров MI-6 даже прослезился, думая, что навсегда прощается со своими украинскими знакомыми.По настоянию Бернса, небольшая группа офицеров ЦРУ была освобождена от общей эвакуации американцев с Украины и переехала в гостиничный комплекс на Западной Украине. После СВО офицеры ЦРУ в отеле были единственными представителями американского правительства на месте. Ежедневно они встречались со своими украинскими контактами, чтобы передать информацию. Тогда же усилилось сотрудничество разведок."Старые наручники были сняты, и Белый дом Байдена уполномочил шпионские агентства оказывать разведывательную поддержку смертельным операциям против российских сил на украинской земле", – указывалось в публикации.Позднее некоторые из офицеров ЦРУ были направлены на украинские базы. Они просматривали списки потенциальных российских объектов, по которым украинцы готовились нанести удар, сравнивали информацию, которую имели украинцы, с данными американской разведки, чтобы убедиться в её точности.При этом в последнее время сотрудники украинских спецслужб начинают задавать вопросы своим американским коллегам из-за задержки с выделением денег Украине от США.На Украине публикацию в американском издании расценили как политтехнологическую."Задачей статьи в "Нью-Йорк Таймс" про сотрудничество ЦРУ и Украины является убеждение сенаторов в ключевой роли украинской разведки для операций против России. Читатель должен убедиться в том, что нигде в мире больше США не имеют возможности получать настолько качественную информацию, а наземные подразделения ГУР наносят России ощутимый урон. Часть статьи – общеизвестные факты, чтобы читатель мог убедиться в её правдивости. Часть – нарративы. Баланс подобран хорошо. Скорее всего, редактировалась сотрудниками ЦРУ", – отметил популярный в стране "ЗеРада".По словам авторов канала, статья "создаёт именно то впечатление, которое должна: отсутствие финансирования — предательство украинцев, которые длительное время являются ключевыми и наиболее агрессивными партнёрами спецслужб Запада на российском направлении".

