Британский премьер-министр в Киеве отправил "простое послание народу Украины" - 16.01.2025 Украина.ру
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Британский премьер-министр в Киеве отправил "простое послание народу Украины"
Британский премьер-министр в Киеве отправил "простое послание народу Украины" - 16.01.2025 Украина.ру
Британский премьер-министр в Киеве отправил "простое послание народу Украины"
С посланием к украинскому народу 16 января выступил находящийся в Киеве глава британского правительства Кир Стармер.
2025-01-16T15:04
2025-01-16T15:04
новости
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украина
германия
всу
военная помощь
международная политика
сво
договор
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Своё послание британский премьер-министр опубликовал в социальной сети на английском языке."Мир через силу. Я нахожусь в Киеве с простым посланием народу Украины: наше 100-летнее партнёрство – это обещание того, что мы с вами, и не просто сегодня или завтра, а в течение ста лет", - написал Стармер.Поводом для визита главы британского правительства в столицу постсоветской республики стало подписание соглашения о 100-летнем партнёрстве. Правительство королевства приурочило к этой поездке объявление о выделении нового пакета военной помощи ВСУ.Накануне в Киеве побывали высокопоставленные чиновники Германии и прибалтийских постсоветских республик. Они также привезли с собой обещания выделить защитникам нынешнего руководства Украины новые пакеты военной помощи.Также в новостях: Министр обороны Италии прибыл в Киев
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, киев, украина, германия, всу, военная помощь, международная политика, сво, договор
Новости, Киев, Украина, Германия, ВСУ, военная помощь, Международная политика, СВО, договор

Британский премьер-министр в Киеве отправил "простое послание народу Украины"

15:04 16.01.2025
 
© commons.wikimedia.org / Number 10
- РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© commons.wikimedia.org / Number 10
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С посланием к украинскому народу 16 января выступил находящийся в Киеве глава британского правительства Кир Стармер.
Своё послание британский премьер-министр опубликовал в социальной сети на английском языке.
"Мир через силу. Я нахожусь в Киеве с простым посланием народу Украины: наше 100-летнее партнёрство – это обещание того, что мы с вами, и не просто сегодня или завтра, а в течение ста лет", - написал Стармер.
Поводом для визита главы британского правительства в столицу постсоветской республики стало подписание соглашения о 100-летнем партнёрстве. Правительство королевства приурочило к этой поездке объявление о выделении нового пакета военной помощи ВСУ.
Накануне в Киеве побывали высокопоставленные чиновники Германии и прибалтийских постсоветских республик. Они также привезли с собой обещания выделить защитникам нынешнего руководства Украины новые пакеты военной помощи.
Также в новостях: Министр обороны Италии прибыл в Киев
 
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