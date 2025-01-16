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Британский премьер-министр в Киеве отправил "простое послание народу Украины"
Британский премьер-министр в Киеве отправил "простое послание народу Украины" - 16.01.2025 Украина.ру
Британский премьер-министр в Киеве отправил "простое послание народу Украины"
С посланием к украинскому народу 16 января выступил находящийся в Киеве глава британского правительства Кир Стармер.
2025-01-16T15:04
2025-01-16T15:04
2025-01-16T15:04
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Своё послание британский премьер-министр опубликовал в социальной сети на английском языке."Мир через силу. Я нахожусь в Киеве с простым посланием народу Украины: наше 100-летнее партнёрство – это обещание того, что мы с вами, и не просто сегодня или завтра, а в течение ста лет", - написал Стармер.Поводом для визита главы британского правительства в столицу постсоветской республики стало подписание соглашения о 100-летнем партнёрстве. Правительство королевства приурочило к этой поездке объявление о выделении нового пакета военной помощи ВСУ.Накануне в Киеве побывали высокопоставленные чиновники Германии и прибалтийских постсоветских республик. Они также привезли с собой обещания выделить защитникам нынешнего руководства Украины новые пакеты военной помощи.Также в новостях: Министр обороны Италии прибыл в Киев
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Британский премьер-министр в Киеве отправил "простое послание народу Украины"
С посланием к украинскому народу 16 января выступил находящийся в Киеве глава британского правительства Кир Стармер.
Своё послание британский премьер-министр опубликовал в социальной сети на английском языке.
"Мир через силу. Я нахожусь в Киеве с простым посланием народу Украины
: наше 100-летнее партнёрство – это обещание того, что мы с вами, и не просто сегодня или завтра, а в течение ста лет", - написал Стармер.
Поводом для визита главы британского правительства в столицу постсоветской республики стало подписание соглашения о 100-летнем партнёрстве. Правительство королевства приурочило к этой поездке объявление о выделении нового пакета военной помощи ВСУ
.
Накануне в Киеве побывали высокопоставленные чиновники Германии
и прибалтийских постсоветских республик. Они также привезли с собой обещания выделить защитникам нынешнего руководства Украины новые пакеты военной помощи.