Зеленский: "Украина не ведет никаких закулисных разговоров с Россией" - 16.01.2025 Украина.ру
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Зеленский: "Украина не ведет никаких закулисных разговоров с Россией"
Зеленский: "Украина не ведет никаких закулисных разговоров с Россией" - 16.01.2025 Украина.ру
Зеленский: "Украина не ведет никаких закулисных разговоров с Россией"
Нынешнее руководство Украины не ведёт тайных переговоров с Россией о прекращении огня и мире. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью польским журналистам.
2025-01-16T14:37
2025-01-16T14:37
новости
россия
запад
сша
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
переговоры
сво
дипломатия
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"Украина не ведет никаких закулисных разговоров с Россией, - сказал Зеленский. - Это не в наших интересах".По словам Зеленского, он по-прежнему заинтересован получить от Запада гарантии безопасности. По мнению политика, их могут дать США.Также 16 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что позиция России по урегулированию украинской проблемы была сформулирована Владимиром Путиным и остаётся неизменной."Эта позиция была сформулирована в июле месяце прошлого года в ходе выступления главы государства перед руководящим составом министерства иностранных дел. Эта наша позиция последовательная, предельно ясна, хорошо всем известна. Больше здесь добавить нечего", - сказал Песков.Актуальное интервью на эту тему Как США попытаются договориться с Россией, пересобрав Запад, и чего они явно не учитывают – Скориков
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новости, россия, запад, сша, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, переговоры, сво, дипломатия, внешняя политика
Новости, Россия, Запад, США, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Владимир Путин, переговоры, СВО, дипломатия, внешняя политика

Зеленский: "Украина не ведет никаких закулисных разговоров с Россией"

14:37 16.01.2025
 
Зеленский - продавец волшебной лжи
Зеленский - продавец волшебной лжи
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Нынешнее руководство Украины не ведёт тайных переговоров с Россией о прекращении огня и мире. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью польским журналистам.
"Украина не ведет никаких закулисных разговоров с Россией, - сказал Зеленский. - Это не в наших интересах".
По словам Зеленского, он по-прежнему заинтересован получить от Запада гарантии безопасности. По мнению политика, их могут дать США.
Также 16 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что позиция России по урегулированию украинской проблемы была сформулирована Владимиром Путиным и остаётся неизменной.
"Эта позиция была сформулирована в июле месяце прошлого года в ходе выступления главы государства перед руководящим составом министерства иностранных дел. Эта наша позиция последовательная, предельно ясна, хорошо всем известна. Больше здесь добавить нечего", - сказал Песков.
Актуальное интервью на эту тему Как США попытаются договориться с Россией, пересобрав Запад, и чего они явно не учитывают – Скориков
 
НовостиРоссияЗападСШАВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинпереговорыСВОдипломатиявнешняя политика
 
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