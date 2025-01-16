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Зеленский: "Украина не ведет никаких закулисных разговоров с Россией"
Зеленский: "Украина не ведет никаких закулисных разговоров с Россией" - 16.01.2025 Украина.ру
Зеленский: "Украина не ведет никаких закулисных разговоров с Россией"
Нынешнее руководство Украины не ведёт тайных переговоров с Россией о прекращении огня и мире. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью польским журналистам.
2025-01-16T14:37
2025-01-16T14:37
2025-01-16T14:37
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"Украина не ведет никаких закулисных разговоров с Россией, - сказал Зеленский. - Это не в наших интересах".По словам Зеленского, он по-прежнему заинтересован получить от Запада гарантии безопасности. По мнению политика, их могут дать США.Также 16 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что позиция России по урегулированию украинской проблемы была сформулирована Владимиром Путиным и остаётся неизменной."Эта позиция была сформулирована в июле месяце прошлого года в ходе выступления главы государства перед руководящим составом министерства иностранных дел. Эта наша позиция последовательная, предельно ясна, хорошо всем известна. Больше здесь добавить нечего", - сказал Песков.Актуальное интервью на эту тему Как США попытаются договориться с Россией, пересобрав Запад, и чего они явно не учитывают – Скориков
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, россия, запад, сша, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, переговоры, сво, дипломатия, внешняя политика
Новости, Россия, Запад, США, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Владимир Путин, переговоры, СВО, дипломатия, внешняя политика
Зеленский: "Украина не ведет никаких закулисных разговоров с Россией"
Нынешнее руководство Украины не ведёт тайных переговоров с Россией о прекращении огня и мире. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью польским журналистам.