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В ответ на угрозу Рютте: Захарова посоветовала жителям стран ЕС и НАТО учить русский язык

В ответ на угрозу Рютте: Захарова посоветовала жителям стран ЕС и НАТО учить русский язык - 16.01.2025 Украина.ру

В ответ на угрозу Рютте: Захарова посоветовала жителям стран ЕС и НАТО учить русский язык

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на недавнюю попытку генсека НАТО Марка Рютте запугать депутатов Европарламента, заявившего, что если европейцы не поддержат траты на оборону, то через несколько лет им придется учить русский язык

2025-01-16T15:33

2025-01-16T15:33

2025-01-16T15:33

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Она также напомнила, что русский язык является одним из официальных языков ООН, а еще на нем написаны произведения мировой художественной классики."Не вижу повода его не учить", - подытожила представитель МИД.В ноябре прошлого года на открытии XXVI Всемирного русского народного собора президент РФ Владимир Путин отметил, что ценностные ориентиры Русского мира позитивно воспринимаются в разных регионах человечества."Мировоззренческая основа Русского мира с его открытостью, неизменным уважением ко всем самобытным культурам и цивилизациям находит широкий отклик на планете. Всё больше стран и народов выступают за построение безопасного, демократического многополярного мироустройства, за снятие барьеров на пути сотрудничества, отвергают любые формы расизма и неоколониализма", - заявил Путин.Свидетельство тому - расширение географии БРИКС. За последние месяцы сразу несколько стран подали запросы о присоединении к этой организации. В частности, это сделали Куба, Сирия, Азербайджан, Шри-Ланка, Индонезия, Боливия и Таиланд.Другие темы: Захарова рассказала о мнимом "российском следе" на балтийских кабелях.

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новости, россия, рютте, владимир путин, нато, мид, ес, русский язык, русский