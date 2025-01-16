Посол России: "Судьбу Гренландии должны решать сами гренландцы" - 16.01.2025 Украина.ру
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Посол России: "Судьбу Гренландии должны решать сами гренландцы"
Посол России: "Судьбу Гренландии должны решать сами гренландцы" - 16.01.2025 Украина.ру
Посол России: "Судьбу Гренландии должны решать сами гренландцы"
Попытки США заполучить контроль над Гренландией демонстрируют неуважение к населению этой датской территории, которое праве само определять своё будущее. Об этом Владимир Барбин заявил в интервью датской телекомпании Тv2.
2025-01-16T15:55
2025-01-16T15:55
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дональд трамп
вооруженные силы украины
гренландия
международные отношения
международная политика
международное право
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"Судьбу Гренландии должны решать сами гренландцы в рамках действующего датского законодательства и без вмешательства извне. Попытки США получить контроль над Гренландией, допуская при этом возможность использования экономических и военных средств, усиливают напряженность в Арктике, провоцируют еще большее недоверие в отношениях между арктическими государствами", - сказал посол России."США демонстрируют явное неуважение коренного населения Гренландии и даже не утруждают себя поинтересоваться мнением самих гренландцев. Проигнорирована и Дания, в состав которой все еще входит Гренландия", - добавил российский дипломат.В ходе интервью корреспондент датской телекомпании задал вопрос о том, как Россия будет реагировать, если Гренландия позволит США контролировать и использовать свою территорию.Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении купить Гренландию. Он также высказался на тему территориальных приобретений США в Северной и Центральной Америке. В ответ лидеры Канады, Панамы и Дании заявили об отсутствии намерений вести соответствующие переговоры.Дональд Трамп вступит в должность президента США после инаугурации 20 января. Нынешний обитатель Овального кабинета Белого дома уже прочитал прощальную речь - Джозеф Байден сделал это 15 января.Актуальное интервью на эту тему: Полковник Виталий Киселев: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику
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новости, сша, россия, дания, дональд трамп, вооруженные силы украины, гренландия, международные отношения, международная политика, международное право, дипломатия, публичная дипломатия, европа, америка, мид рф, дипломаты
Новости, США, Россия, Дания, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Гренландия, международные отношения, Международная политика, международное право, дипломатия, публичная дипломатия, Европа, Америка, МИД РФ, дипломаты

Посол России: "Судьбу Гренландии должны решать сами гренландцы"

15:55 16.01.2025
 
© РИА Новости . Илья Тимин / Перейти в фотобанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Илья Тимин
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Попытки США заполучить контроль над Гренландией демонстрируют неуважение к населению этой датской территории, которое праве само определять своё будущее. Об этом Владимир Барбин заявил в интервью датской телекомпании Тv2.
"Судьбу Гренландии должны решать сами гренландцы в рамках действующего датского законодательства и без вмешательства извне. Попытки США получить контроль над Гренландией, допуская при этом возможность использования экономических и военных средств, усиливают напряженность в Арктике, провоцируют еще большее недоверие в отношениях между арктическими государствами", - сказал посол России.
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"США демонстрируют явное неуважение коренного населения Гренландии и даже не утруждают себя поинтересоваться мнением самих гренландцев. Проигнорирована и Дания, в состав которой все еще входит Гренландия", - добавил российский дипломат.
В ходе интервью корреспондент датской телекомпании задал вопрос о том, как Россия будет реагировать, если Гренландия позволит США контролировать и использовать свою территорию.
"Вопрос абсолютно гипотетический и провокационный. Нет никаких доказательств того, что Гренландия и Дания готовы согласиться с тем, чтобы США правили на острове, - сказал российский посол. - Принципиальный подход России состоит в том, что изменения военно-политической обстановки и появление угроз для безопасности нашей страны учитываются в военном планировании, в том числе принимаются необходимые военно-технические меры реагирования".
Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении купить Гренландию. Он также высказался на тему территориальных приобретений США в Северной и Центральной Америке. В ответ лидеры Канады, Панамы и Дании заявили об отсутствии намерений вести соответствующие переговоры.
Дональд Трамп вступит в должность президента США после инаугурации 20 января. Нынешний обитатель Овального кабинета Белого дома уже прочитал прощальную речь - Джозеф Байден сделал это 15 января.
Актуальное интервью на эту тему: Полковник Виталий Киселев: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику
 
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