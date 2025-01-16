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Посол России: "Судьбу Гренландии должны решать сами гренландцы"

Посол России: "Судьбу Гренландии должны решать сами гренландцы" - 16.01.2025 Украина.ру

Посол России: "Судьбу Гренландии должны решать сами гренландцы"

Попытки США заполучить контроль над Гренландией демонстрируют неуважение к населению этой датской территории, которое праве само определять своё будущее. Об этом Владимир Барбин заявил в интервью датской телекомпании Тv2.

2025-01-16T15:55

2025-01-16T15:55

2025-01-16T15:55

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"Судьбу Гренландии должны решать сами гренландцы в рамках действующего датского законодательства и без вмешательства извне. Попытки США получить контроль над Гренландией, допуская при этом возможность использования экономических и военных средств, усиливают напряженность в Арктике, провоцируют еще большее недоверие в отношениях между арктическими государствами", - сказал посол России."США демонстрируют явное неуважение коренного населения Гренландии и даже не утруждают себя поинтересоваться мнением самих гренландцев. Проигнорирована и Дания, в состав которой все еще входит Гренландия", - добавил российский дипломат.В ходе интервью корреспондент датской телекомпании задал вопрос о том, как Россия будет реагировать, если Гренландия позволит США контролировать и использовать свою территорию.Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении купить Гренландию. Он также высказался на тему территориальных приобретений США в Северной и Центральной Америке. В ответ лидеры Канады, Панамы и Дании заявили об отсутствии намерений вести соответствующие переговоры.Дональд Трамп вступит в должность президента США после инаугурации 20 января. Нынешний обитатель Овального кабинета Белого дома уже прочитал прощальную речь - Джозеф Байден сделал это 15 января.Актуальное интервью на эту тему: Полковник Виталий Киселев: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику

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