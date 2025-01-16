Песков высказался о помощи Приднестровью в вопросах газа
14:32 16.01.2025 (обновлено: 14:53 16.01.2025)
Москва готова оказывать помощь Приднестровью в вопросах газа. Об этом заявил 16 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Да, Москва будет готова и готова оказывать помощь Приднестровью. Вместе с тем, чисто логистически здесь, конечно, должны быть предприняты действия, которые обеспечивают подачу газа, и контрактования - со стороны Молдовы. Здесь мы пока не слышали каких-либо заявлений о готовности это сделать", - сказал Песков.
В Приднестровье с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
Подробнее - в материале Эксперт по энергетике объяснил, как именно Приднестровье может получить российский газ на сайте Украина.ру.