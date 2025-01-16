Песков высказался о помощи Приднестровью в вопросах газа - 16.01.2025 Украина.ру
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Песков высказался о помощи Приднестровью в вопросах газа
Песков высказался о помощи Приднестровью в вопросах газа - 16.01.2025 Украина.ру
Песков высказался о помощи Приднестровью в вопросах газа
Москва готова оказывать помощь Приднестровью в вопросах газа. Об этом заявил 16 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2025-01-16T14:32
2025-01-16T14:53
новости
приднестровье
дмитрий песков
молдавия
москва
газпром
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"Да, Москва будет готова и готова оказывать помощь Приднестровью. Вместе с тем, чисто логистически здесь, конечно, должны быть предприняты действия, которые обеспечивают подачу газа, и контрактования - со стороны Молдовы. Здесь мы пока не слышали каких-либо заявлений о готовности это сделать", - сказал Песков.Газ перестал идти в Молдавию с января после истечения договора о транзите российского газа через Украину и отказа молдавских властей урегулировать проблему с платежами "Молдовагаза" в адрес "Газпрома". В Приднестровье с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.Подробнее - в материале Эксперт по энергетике объяснил, как именно Приднестровье может получить российский газ на сайте Украина.ру.
приднестровье
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новости, приднестровье, дмитрий песков, молдавия, москва, газпром
Новости, Приднестровье, Дмитрий Песков, Молдавия, Москва, Газпром

Песков высказался о помощи Приднестровью в вопросах газа

14:32 16.01.2025 (обновлено: 14:53 16.01.2025)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Москва готова оказывать помощь Приднестровью в вопросах газа. Об этом заявил 16 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Да, Москва будет готова и готова оказывать помощь Приднестровью. Вместе с тем, чисто логистически здесь, конечно, должны быть предприняты действия, которые обеспечивают подачу газа, и контрактования - со стороны Молдовы. Здесь мы пока не слышали каких-либо заявлений о готовности это сделать", - сказал Песков.
Газ перестал идти в Молдавию с января после истечения договора о транзите российского газа через Украину и отказа молдавских властей урегулировать проблему с платежами "Молдовагаза" в адрес "Газпрома".
В Приднестровье с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
Подробнее - в материале Эксперт по энергетике объяснил, как именно Приднестровье может получить российский газ на сайте Украина.ру.
 
НовостиПриднестровьеДмитрий ПесковМолдавияМоскваГазпром
 
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