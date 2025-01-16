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Песков высказался о помощи Приднестровью в вопросах газа

Песков высказался о помощи Приднестровью в вопросах газа - 16.01.2025 Украина.ру

Песков высказался о помощи Приднестровью в вопросах газа

Москва готова оказывать помощь Приднестровью в вопросах газа. Об этом заявил 16 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2025-01-16T14:32

2025-01-16T14:32

2025-01-16T14:53

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приднестровье

дмитрий песков

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"Да, Москва будет готова и готова оказывать помощь Приднестровью. Вместе с тем, чисто логистически здесь, конечно, должны быть предприняты действия, которые обеспечивают подачу газа, и контрактования - со стороны Молдовы. Здесь мы пока не слышали каких-либо заявлений о готовности это сделать", - сказал Песков.Газ перестал идти в Молдавию с января после истечения договора о транзите российского газа через Украину и отказа молдавских властей урегулировать проблему с платежами "Молдовагаза" в адрес "Газпрома". В Приднестровье с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.Подробнее - в материале Эксперт по энергетике объяснил, как именно Приднестровье может получить российский газ на сайте Украина.ру.

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новости, приднестровье, дмитрий песков, молдавия, москва, газпром