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Зачем солнце им Монако? Для чего, скажи им, луна Сен-Тропе? Элитные украинские "беженцы"

Зачем солнце им Монако? Для чего, скажи им, луна Сен-Тропе? Элитные украинские "беженцы" - 16.01.2025 Украина.ру

Зачем солнце им Монако? Для чего, скажи им, луна Сен-Тропе? Элитные украинские "беженцы"

Состоятельные украинские "беженцы" снова привлекли к себе внимание. Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко раскритиковал тех граждан Украины, которые с начала конфликта осели на европейских курортах для богачей и тратят там "грязные деньги". Издание Украина.ру вспоминает наиболее громкие подобные скандалы

2025-01-16T13:53

2025-01-16T13:53

2025-01-16T14:07

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Батальон из МонакоПосле начала российской военной специальной операции лавина украинских беженцев хлынула в Европу. Режим наибольшего благоприятствования к ним за это время изрядно потускнел, кое-где им снижают пособия, кое-где, как в Германии, настоятельно просят заняться их уже хоть каким-нибудь делом и устроиться на работу.Тем временем, на Украине продолжается повальная мобилизация, практически каждый день в интернете публикуются новые ролики настоящей охоты украинских военкомов на оставшихся в стране мужчин, которые являются первыми кандидатами на отправку в окопы.Но есть у ВСУ еще один резерв, который, разумеется, на фронт не попадет ни при каких обстоятельствах – сыновья, дочери, любовники и любовницы элиты, чиновников, госслужащих, которые припеваючи прожигают за границей трудовые и не очень доходы своих родителей или покровителей.Для таких персонажей интернет-фольклор изобрел даже шуточное название – "батальон Монако", с намеком на их неустанную деятельность во "славу нации" в крохотном княжестве, затерянном на Лазурном берегу.Пока Украина продолжает терять все новые и новые населенные пункты в Донбассе и на других направлениях, на "монакском фронте" без перемен: шампанское по-прежнему льется через край, деньги отмываются, а люксовые авто с украинскими номерами надежно припаркованы у самых фешенебельных заведений.Генпрокурорская дочь или чем Монако лучше Шотландии с ФинляндиейИменно на таких "беженцев" и обратил внимание вице-спикер словацкого парламента.Похождения новой генерации украинских элитариев не отличаются задором и выдумкой, вызывающая роскошь неизменно сопровождается клиническими признаками полной атрофии вкуса, остатков интеллекта и совести. Казалось бы, сидите себе тихо в своих ресторанах и ночных клубах, но все что ни делается, делается напоказ, с подробным отчетом в соцсетях.Взять, к примеру, дочь бывшего депутата Верховной Рады Андрея Костина, до 31 октября прошлого года занимавшего должность генпрокурора Украины.Анастасия Костина до начала СВО трудилась помощницей одного из депутатов парламента страны, однако затем переехала жить за границу. В прошлом году девушка попала в топ украинских новостей, выложив в соцсетях гневный пост, в котором в нецензурной форме она выразила свое отношение к Шотландии и Финляндии, где ей пришлось жить и заявила, что хочет "домой в Монако"."Дочь генерального прокурора Украины Андрея Костина всю войну развлекается в самых дорогих европейских местах — Рокбрюн-Кап-Мартен, Берлин, Стокгольм. По словам самой девушки, на Лазурке она "расцветает". В Финляндии, как мы уже знаем, она [устала]. Страницу Анастасия ведет на двух языках — на русском и английском", - прокомментировал скандал один из украинских телеграм-каналов.Отмечалось, что в социальных сетях девушки нет никаких упоминаний о происходящем в родной стране - то есть пока еще для нее на Украине.Чуть позже Костина была вынуждена выступить с извинениями."Я сожалею, что позволила себе эмоциональные, незрелые высказывания еще и с бранными словами. Понимаю, что война, и все воспринимается иначе и очень остро. Но сделанного, к сожалению, не вернешь. Это была шутка, которая возможно рассмешила бы несколько друзей, но для людей, которые меня впервые видят - это выглядит, понятно, неприемлемо. Хочу сказать, даже малейший поступок каждого из нас может оказать большое влияние. Поэтому давайте делать и поощрять других делать мир хоть немного лучшим сегодня. Даже просто улыбкой", - написала она, закончив свое сообщение традиционным бандеровским лозунгом.Куршавельская несокрушимостьСправедливости ради, не все обитатели европейских и американских курортов с украинским паспортом забывают про свою родину. Благо кроме "батальона Монако" из подобных "подразделений" можно было бы собрать целую армию: "батальон Майами", "тероборона Барселоны", "Лондонский десант", несть им числа.Иногда проходят самые настоящие акции в поддержку Украины, правда, весьма своеобразные. Достаточно вспомнить хотя бы шумную вечеринку в Куршавеле, которую организовала в январе 2023 года модель, светская львица и бездельница Алина Варакута.Тогда она в компании своего мужа-предпринимателя и друзей отмечала свой день рождения с шампанским с украинским флагом на бутылках за 20 тыс. евро. Среди гостей также была замечена "Мисс Украина-2018" Карина Жосан и ее супруг Сергей Ошеровский, известный в преступных кругах как Сергей Израильский и находящийся в международном розыске за мошенничество.Как и в случае с Костиной, обнародование кадров празднования спровоцировало скандал. Особый цинизм ситуации придавало то, что в качестве музыкального сопровождения вечеринки была выбрана "патриотическая" композиция со словами "пуля в лоб – так пуля в лоб". Плюс к этому шабаш в Куршавеле проходил одновременно с боями за Соледар в Донбассе, где ВСУ понесли потери и были вынуждены оставить город."Да потому что сейчас каждый праздник украинца – то ли Новый год, то ли день рождения – связан с одним желанием – победы. И это был акт демонстрации непокорности украинского народа в любые времена. И нам не было страшно, что на этом курорте могут быть россияне и может возникнуть какой-то конфликт, потому что наша позиция категорична", - объяснила виновница торжества в ответ на критику.Варакута, в отличие от дочери генпрокурора, покаяний приносить не стала, отметив, что ее отъезд на французский горнолыжный курорт – вынужденная мера, так как для работы ей требуется интернет, а на Украине сейчас перебои с электричеством.И вообще, добавила она, кому какое дело как она празднует свой день рождения, дескать, кто я, тварь дрожащая или права имею.Граница на замкеДурной пример заразителен. И не беда, что ты не дочь генпрокурора, а всего лишь пограничник, пусть и в ранге целого пресс-офицера Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.Именно так про себя, наверное, думала Иванна Плантовская – длинноногая брюнетка с явными намеками на любовь к пластической хирургии. Заморские здравницы девушка явно предпочитала родным одесским берегам, что наглядно демонстрировала в соцсетях, позируя то на фоне Эйфелевой башни, то рядом с другими европейскими достопримечательностями.Чаша терпения украинцев переполнилась на новый 2023 год, когда сотрудница погранслужбы похвасталась перед соотечественниками очередным вояжем в Париж, в то время как рядовые украинцы гибли в зоне боевых действий и сидели без света в своих домах.Руководство решило спрятать Плантовскую подальше, переведя ее в Житомир на похожую должность, однако скандальная слава нисколько ее не смущала. Пресс-офицерша продолжила радовать подписчиков и злить критиков гламурными фотографиями, после чего ее все-таки уволили.Одним из последних фото до расставания с мундиром пограничника был ее снимок на диване в одном из ночных клубов. Рядом с Плантовской стояла дамская сумочка, которая подозрительно напоминала изделие Dolce & Gabbana из последней коллекции, официальная стоимость которого составляет 1,2 тыс. фунтов (более 150 тыс. рублей).В ответ она посоветовала недоброжелателям умерить свой пыл и "не разжигать рознь внутри страны", после чего заявила, что после увольнения у нее наконец-то появилось время увеличить себе грудь и это якобы ее первая пластическая операция в жизни.Как сравнительно скромный оклад пресс-офицера Госпогранслужбы позволял ей путешествовать по мировым столицам, история умалчивает. Впрочем, ничего не мешает ей делать то же самое и без этого оклада, в статусе безработной, что наглядно показывают соцсети Плантовской.Известные украинские мыслители и эксперты, которые многие годы формировали смыслы для политической элиты страны, признали, что Украина потеряла шанс на существование - об этом в материале издания Украина.ру "Мы свой шанс утратили". Украины как государства - не будет, а Украина как общество - уже не существует.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, монако, беженцы, европа